Kim nerede kullanacak? İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler - Son Dakika
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Politika

Kim nerede kullanacak? İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler

Kim nerede kullanacak? İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde siyasi parti genel başkanlarının oy kullanacağı adresler açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa'da oyunu kullanacak.

30.03.2024 22:39  Güncelleme: 22:46
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31 Mart Mahali İdareler Genel Seçimleri'nde siyasi liderlerinin nerede oy kullanacakları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki seçimlerde olduğu gibi İstanbul Üsküdar'da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise memleketi Manisa'da oyunu verecek.

Yerel seçim maratonu sona erdi. Vatandaş sandığa giderek oyunu kullanacak ve yaşadığı kenti yönetecek kişiyi, muhtarını ve meclis üyelerini seçecek. Aylardır propaganda yapan siyasi partilerin genel başkanlarının da oylarını kullanacağı okullar belli oldu.

Genel Başkanlar ve bazı adayların oy kullanacağı okullar ise şu şekilde;

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki seçimlerde de olduğu gibi İstanbul Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy kullanacak.

Yerel seçimlerde siyasi parti başkanlarının oy kullanacağı okullar belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda oy kullanacak. Özel'in daha sonra Ankara'ya gelerek seçimi CHP Genel Merkezi'nde takip etmesi bekleniyor.

Yerel seçimlerde siyasi parti başkanlarının oy kullanacağı okullar belli oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara Bilkent'te Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullanacak. Akşener seçim sonuçlarını partisinin genel merkezinden takip edecek.

Yerel seçimlerde siyasi parti başkanlarının oy kullanacağı okullar belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda oy verecek.

Yerel seçimlerde siyasi parti başkanlarının oy kullanacağı okullar belli oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Adana'da Ayşe Atıl İlkokulu'nda ve Tuncer Bakırhan Ankara'da Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'nda oy kullanacak.

Kim nerede kullanacak? İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da Çankaya Lisesi'nde, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da İstanbul'da Nejat Sabuncu İlkokulu'nda oy verecek.

Kim nerede kullanacak? İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara Balgat Binnaz Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise Ankara Yaşamkent Özel Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde oylarını kullanacak.

Kim nerede kullanacak? İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ankara'da TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu'nda işlemini gerçekleştirecek

Kim nerede kullanacak? İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler

ADAYLARIN OY KULLANACAĞI YERLER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: Beylikdüzü'nde Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Kim nerede kullanacak? İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Kağıthane İMECE okulu

Kim nerede kullanacak? İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Ümitköy İmam Hatip Lisesi

Kim nerede kullanacak? İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok: Kocatepe İlkokulu

Kim nerede kullanacak? İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ: Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey İlkokulu

Kim nerede kullanacak? İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay: Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu

Kim nerede kullanacak? İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler

İstanbul, Üsküdar, Manisa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kim nerede kullanacak? İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler - Son Dakika

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