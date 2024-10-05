Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kapsamda, tespit edilen, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 10 artarak 66'ya çıktı. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı da 35 artışla 498'e yükseldi.
Listede pul bibere boya kullanılmasından, lahmacuna at eti ve tas kebaba domuz eti karıştırılmasına kadar halkın sağlığını tehdit eden tüm firmalar teşhir ediliyor. Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı. Bu kapsamda şimdiye kadar kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 66 farklı ürün tespit edildi. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı da 35 artışla 498'e yükseldi.
Karışık bitkisel macun, power honey mixed herbal paste (230 gr.), ginsengli kahve aromalı gazlı içecek-150 ml, bitter chocalate, ballı bitkisel karışımlı macun, ginsengli bitkisel macun, hidrolize kollajen içeren sıvı takviye edici gıda, çakşır+ginseng coffee (man performance), ginsengli bonbon şeker (5,4 gr.), energy drink.
Ezme baharatı, tatlı biber, tatlı biber toz öğütülmüş, bitkisel karışım yağı (5 litre), acı kırmızı pul biber, natürel sızma zeytinyağı-5 lt, sumak, yemeklik karışım yağı, kırmızı pul biber, pul kırmızı biber, tatlı biber öğütülmüş, sumak.
Tam yağlı pizzalık böreklik kaşar peyniri (1.000 gr.), tam yağlı taze kaşar peyniri, tam yağlı kaymaklı yoğurt, yarım yağlı kahvaltılık tost peyniri, yarım yağlı taze çeşnili eritme peyniri (ayçekirdeği çörekotu çeşnili).
Karışık bitkisel macun, power honey mixed herbal paste (230 gr.), ginsengli kahve aromalı gazlı içecek-150 ml, bitter chocalate, ballı bitkisel karışımlı macun, ginsengli bitkisel macun, hidrolize kollajen içeren sıvı takviye edici gıda, çakşır+ginseng coffee (man performance), ginsengli bonbon şeker (5,4 gr.), energy drink.
Isıl işlem görmüş dana sucuk, dana etli kuru fasulye yemeği, çiğ lahmacun harcı (dana-kuzu karışık), lahmacun harcı, çiğ kırmızı et, dana eti, karkas et, tas kebabı, kırmızı et, çiğ lahmacun harcı (dana kıyma), dana etli kuru fasulye yemeği, Adana kebap, dana-kuzu karışık et.
Şüpheli ve olarak tanımlanan rakı, viski, votka ve tekila. Ayrıca şüpheli ve olarak tanımlanan rakı, votka ve tekilalarda ayrıca gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol tespit edildi.
Isıl işlem görmüş dana sucuk, dana etli kuru fasulye yemeği, çiğ lahmacun harcı (dana-kuzu karışık), lahmacun harcı, çiğ kırmızı et, dana eti, karkas et, tas kebabı, kırmızı et, çiğ lahmacun harcı (dana kıyma), dana etli kuru fasulye yemeği, Adana kebap, dana-kuzu karışık et.
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