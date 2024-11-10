Bugün Spor Dolu Bir Gün

Konyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 Galatasaray - Samsunspor (RAMS Park)
19.00 Başakşehir FK - Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe - Sivasspor (Ülker)
1'İNCİ LİG
13.30 Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği (Şanlıurfa 11 Nisan)
13.30 Bandırmaspor - Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Manisa FK - Erzurumspor FK (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Sakaryaspor - Kocaelispor (Yeni Sakarya Atatürk)
KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ
12.00 Hakkarigücüspor - Trabzonspor (Merzan Şehir)
14.00 Amed Sportif Faaliyetler - Fenerbahçe (Diyarbakır Seyrantepe 1 No'lu Çim Saha)
14.00 Fatih Vatanspor - Bornova Hitabspor (Bahçelievler İl Özel İdare)
14.30 ALG Spor - Çekmeköy Bilgidoğa (Batur)
15.00 Beylerbeyispor - Ünyespor (Beylerbeyi 75. Yıl)
BEŞİKTAŞ
08.30 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde tören düzenlenecek. Tören, Başkan Hasan Arat, Yönetim Kurulu Üyeleri ve sporcuların katılımlarıyla Tüpraş Stadyumu Dolmabahçe tarafında organize edilecek.
AVRUPA LİGLERİ
15.30 Schalke 04 - Regensburg ( Kenan Karaman, Mehmet Can Aydın)
16.00 Hull City- West Bromwich Albion ( Abdülkadir Ömür, Doğukan Sinik)
16.30 Twente - Ajax (Ahmetcan Kaplan)
17.00 Roma - Bologna (Zeki Çelik)
17.00 Manchester United - Leicester City (Altay Bayındır)
17.30 Augsburg - Hoffenheim (Umut Tohumcu)
19.30 Stuttgart - Eintracht Frankfurt ( Atakan Karazor, Can Uzun)
20.30 Getafe - Girona (Bertuğ Yıldırım)
20.30 Real Valladolid - Athletic Bilbao (Cenk Özkacar)
21.30 Heidenheim - Wolfsburg (Salih Özcan)
22.45 Inter - Napoli (Hakan Çalhanoğlu)
23.45 Benfica - Porto ( Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül)
- BASKETBOL
FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
20.00 Türkiye - Slovakya (Gopass Arena)
Basketbol Süper Ligi
13.00 Bursaspor - Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)
15.30 Mersinspor - Anadolu Efes (Servet Tazegül)
18.00 Manisa Basket - Fenerbahçe Beko (Muradiye)
- VOLEYBOL
Efeler Ligi
13.00 Akkuş Belediyespor - İstanbul Gençlik Spor (Akkuş Kapalı)
14.00 Alanya Belediyespor - Fenerbahçe (Alanya Recep Fazlıoğlu)
14.00 Galatasaray - Arkas Spor (TVF Burhan Felek Voleybol)
-HENTBOL
17.00 A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki ikinci maçında Almanya'yı ağırlayacak.(Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
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