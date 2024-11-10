Bugün Spor Dolu Bir Gün - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bugün Spor Dolu Bir Gün

Bugün futbol, basketbol, voleybol ve hentbol müsabakaları ile zengin bir spor programı var.

10.11.2024 00:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 Galatasaray - Samsunspor (RAMS Park)

19.00 Başakşehir FK - Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe - Sivasspor (Ülker)

1'İNCİ LİG

13.30 Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği (Şanlıurfa 11 Nisan)

13.30 Bandırmaspor - Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Manisa FK - Erzurumspor FK (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Sakaryaspor - Kocaelispor (Yeni Sakarya Atatürk)

KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ

12.00 Hakkarigücüspor - Trabzonspor (Merzan Şehir)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler - Fenerbahçe (Diyarbakır Seyrantepe 1 No'lu Çim Saha)

14.00 Fatih Vatanspor - Bornova Hitabspor (Bahçelievler İl Özel İdare)

14.30 ALG Spor - Çekmeköy Bilgidoğa (Batur)

15.00 Beylerbeyispor - Ünyespor (Beylerbeyi 75. Yıl)

BEŞİKTAŞ

08.30 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde tören düzenlenecek. Tören, Başkan Hasan Arat, Yönetim Kurulu Üyeleri ve sporcuların katılımlarıyla Tüpraş Stadyumu Dolmabahçe tarafında organize edilecek.

AVRUPA LİGLERİ

15.30 Schalke 04 - Regensburg ( Kenan Karaman, Mehmet Can Aydın)

16.00 Hull City- West Bromwich Albion ( Abdülkadir Ömür, Doğukan Sinik)

16.30 Twente - Ajax (Ahmetcan Kaplan)

17.00 Roma - Bologna (Zeki Çelik)

17.00 Manchester United - Leicester City (Altay Bayındır)

17.30 Augsburg - Hoffenheim (Umut Tohumcu)

19.30 Stuttgart - Eintracht Frankfurt ( Atakan Karazor, Can Uzun)

20.30 Getafe - Girona (Bertuğ Yıldırım)

20.30 Real Valladolid - Athletic Bilbao (Cenk Özkacar)

21.30 Heidenheim - Wolfsburg (Salih Özcan)

22.45 Inter - Napoli (Hakan Çalhanoğlu)

23.45 Benfica - Porto ( Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül)

- BASKETBOL

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

20.00 Türkiye - Slovakya (Gopass Arena)

Basketbol Süper Ligi

13.00 Bursaspor - Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)

15.30 Mersinspor - Anadolu Efes (Servet Tazegül)

18.00 Manisa Basket - Fenerbahçe Beko (Muradiye)

- VOLEYBOL

Efeler Ligi

13.00 Akkuş Belediyespor - İstanbul Gençlik Spor (Akkuş Kapalı)

14.00 Alanya Belediyespor - Fenerbahçe (Alanya Recep Fazlıoğlu)

14.00 Galatasaray - Arkas Spor (TVF Burhan Felek Voleybol)

-HENTBOL

17.00 A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki ikinci maçında Almanya'yı ağırlayacak.(Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)

Kaynak: DHA

Basketbol, Voleybol, Türkiye, Futbol, Tören, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bugün Spor Dolu Bir Gün - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 ABB ’Ebru Gündeş konserinin’ maliyetini açıkladı ABB 'Ebru Gündeş konserinin' maliyetini açıkladı
19:05 Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı
18:47 Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti
17:59 21 Ağustos’ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
09:38 Narin davasında 3. gün İşte bakanlık avukatına göre cinayetteki kilit isim Narin davasında 3. gün! İşte bakanlık avukatına göre cinayetteki kilit isim
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
09:31 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi
08:44 Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu
08:30 Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
08:19 Narkoçelik-47 Operasyonu: 150 Şüpheli Yakalandı Narkoçelik-47 Operasyonu: 150 Şüpheli Yakalandı
08:11 Bir bardak çayın fiyatı şaşırtıyor: 250 lira ödeyen var Bir bardak çayın fiyatı şaşırtıyor: 250 lira ödeyen var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 01:08:14. #1.11#
SON DAKİKA: Bugün Spor Dolu Bir Gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.