CANLI: Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleşiyor - Son Dakika
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Spor

CANLI: Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleşiyor

CANLI: Fenerbahçe\'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleşiyor

Fenerbahçe Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleşiyor. Toplantının gündemi ve alınacak kararlar merakla bekleniyor.

26.04.2025 10:58
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Fenerbahçe Kulübü, Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısı gerçekleştiriliyor. Saat 10:30'da başlayan toplantı Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenleniyor.

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısına katılım sağlamadı.

TÜM GELİŞMELERİ CANLI AKTARIYORUZ;

''ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ MUCİZELERE KALDI''

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Futbol takımımız bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şampiyonluk şansımız mucizelere kaldı. Futbolda hayal kırıklığı yaşattığımız taraftarlarımız için daha sorumlu açıklamalar yapmalıyız. Fenerbahçe direniştir, isyandır. Fenerbahçeliler kaybetmeyi asla kabullenmez. Bugün yapılan toplantı tarihi önem taşımaktadır. Tarih, bugün burada konuşulanları yazacaktır. Bugün ortaya koyacağımız güçlü irade, Fenerbahçe'yi futbolda hak ettiği eski parlak günlerine kavuşturacaktır."

''ALİ KOÇ FENERBAHÇE'NİN HER KURUŞUNA SAHİP ÇIKTI''

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan: "Göreve geldiğimiz ilk günden beri, başkanımız Ali Koç'un önderliğinde Fenerbahçe'nin her kuruşuna sahip çıktı. Ülkemizde zorlu mali tablolar içerisinde geleceğimiz için pek çok adım attık ve atmaya devam ediyoruz. 11 Nisan'daki hisse satışı ile ilgili yorumları dikkatle takip ettik. Fenerbahçe'nin ekonomik yapısını güçlü kılmak ve atılan adımların arkasındaki gerçekleri sizlerle açık ve net şekilde paylaşmak istiyoruz. Konuyla ilgili detayları Erol Bilecek, sizlere sunacak."

Burak Kızılhan: "Önümüzdeki sezon erkek futbol takımımızın forma sponsorluk gelirini döviz üzerinden %50 arttırmış olacağız. Bir sonraki Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda detaylı bilgileri paylaşmayı ümit ediyoruz."

''FENERBAHÇE'NİN BORCUNU DÜŞÜRDÜK''

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik: "Fenerbahçe Kulübü'nün borcunu düşürdük. Mayıs ayı itibariyle bankalara 84,6 Milyon € borcumuz bulunuyor. Büyük bir gururla açıklıyorum, yeni sezon öncesinde Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığını ilan etmiş olacağız. Fenerbahçe'yi kontrollü olarak satın almaya kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecektir. Gerçekleştirdiğimiz %4,8'lik hisse satışı planlı ve stratejik bir hamle olup doğrudan borç kapatmaya yöneliktir.''

YENİ STAT PROJESİ DUYURULDU

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın: "Maltepe arazisinde Fenerbahçe'nin futbol akademisi tesisleri yapılması planlanmış. O konuyla ilgili çalışmaya başladık. Futbol akademisi içerisinde 7 farklı futbol sahası bulunacak. Aşağı yukarı maliyeti 50 ila 65 milyon euro aralığında bir maliyete sebep olacak. En kısa sürede burayı bitirmeye çalışacağız. Kenan Evren Lisesi arazisinin bütün haklarını aldık. Biz seçildiğimiz zaman bizim değildi. 30 yıllık bir süreliğine bu arazi bizim. Oraya bir proje yapabilme hakkını elde ettik. Buradan Fenerbahçe ciddi bir gelir elde edebilir. 2026 Nisan'da başlamayı düşünüyoruz. Karayolları'ndan, İBB'den, Çevre Bakanlığı ve Spor Bakanlığı'ndan tüm izinleri almamız gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Bey sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi. Nisan ayında başlayıp 4-5 aya ihtiyacımız var. Çelik konstrüksiyon dışarıda başlayacak. Bir yerde depolanacak. Krikolarla çatı kalktıktan sonra pat diye onları monte edeceğiz. 4 ay gibi görünecek ama 1-1.5 sene sürecek. Montajı 4 ay sürecek."

''KALE ARKALARINA İLAVE''

Stadyum Mühellifi Halit Levent Akbaş: "Seyirci sayısını artırabilmemiz için, kale arkalarına ilave yapmak istiyoruz, bunu yapabilmek için çatıyı havaya kaldırmamız gerekiyor. Çatıyı sökmeyeceğiz, mevranları sökeceğiz. Çatı kirişlerinin bir şekilde yükseltilmesi gerekiyordu. Sökmek ve tekrar yerine koymak çok mümkün değil. Kriko sistemiyle her bir kulenin üzerinden 6 metre yukarı kaldıracağız. Bunu yapmadan önce de mevranları sökeceğiz."

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Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor CANLI: Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Osman Ak:
    Bu kadar taraftarı üzmeye hakınız yok istenmiyorsunuz geldiğinizden beri bir başarınız yok rakip takımlar KADIKÖY e gelmeden puan vermeye razı gelirlerdi şimdi puan puanlar almak için geliyor 4 0 Yanıtla
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