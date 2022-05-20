Eyüp Gözgeç: "Buradaki madalya sayısını Paris Olimpiyatları'nda da almak istiyoruz"

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 milli boksör altın madalyaya ulaşırken, Türkiye organizasyonda takım halinde şampiyon oldu. Kupa seremonisinde sporcularla sevinci birlikte yaşayan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "10 yıllık bir emeğin sonucunda başarıya ulaşmış olduk" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türk milli takımı damga vurdu. Ay-yıldızlı sporcular, 5 altın ve 2 bronz olmak üzere toplamda 7 madalya elde etti. Milliler kupayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun elinden aldı. Kupa seremonisinde sporcuların sevincine katılan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç de tek tek boksörleri kutladı. Şampiyonanın kapanışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Başkan Gözgeç, "Tarihi bir şampiyona oldu. Spor tarihinde ilk defa böyle hepimizin mutlu olduğu bir şampiyona oldu. Bu bir başlangıç oldu, çocuklarımızla birlikte 10 yıllık bir emeğin sonucunda başarıya ulaşmış olduk. 1 ay sonra Akdeniz Oyunları var, ondan sonra uzun hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları. İnşallah buradaki altın sayısını, gümüş sayısını, bronz sayısını Fransa'da da almak istiyoruz" dedi.

"Türk genci bunları hak etti"

Şampiyonada destek veren herkese teşekkürlerini ileten Başkan Eyüp Gözgeç, "Türkiye'de 45 milyon genci olan bir milletin bunları hak ettiğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımız bizleri teşvik ediyor, destekliyor ona da çok teşekkür ediyorum. Spor Bakanımız burada, spor teşkilatımız bizlere destek verdiler. Bunların en önemli ayağında basın var. Basın sesimizi duyurmazsa, amatör branşları kimse duymuyor. Şu anda dünya birincisi olduk, madalyalarımız gerçek madalyalarımız oldu. Güzel bir atmosferle şampiyonayı bitiriyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL