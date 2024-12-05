İbrahim Hacıosmanoğlu\'ndan Dursun Özbek\'e canlı yayından olay cevap: Ahlak sınırlarını zorluyor

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TRT Spor canlı yayınında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sözlerine çok sert bir şekilde cevap verdi.

"AHLAK SINIRLARINI ZORLUYOR! İBRAHİM HACIOSMANOĞLU OLARAK CEVAP VERECEĞİM"

Kişisel ve kurumsal olarak yapılan eleştirilere yönelik dikkat çeken ifadelerde bulunan Hacıosmanoğlu, "Hayatımda ilk kez konuşmadan önce not aldım. Çünkü insanların şahsiyetlerini koruması çok kolay değil bu toplumda. 3 tane evladım var, tek amacım onlara babamın bana bıraktığı şahsiyetli ismi bırakmak. Sayın başkanın (Dursun Özbek) açıklamalarına kurumsal olarak cevap vereceğim. Açıklamalar ve iftiralar, ahlak sınırlarını zorluyor. Kabul edilebilir gibi değil. Bazı konulara TFF başkanı olarak değil, İbrahim Hacıosmanoğlu olarak cevap vereceğim" dedi.

"MHK'NIN ATAMALARINA BEN KARIŞMIYORUM"

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) atamaları ve Türk futbolundaki eşitlik anlayışına yönelik iddialara yanıt veren TFF başkanı, "MHK'nin atamalarına ben karışmıyorum. Ben hiçbir birime karışmıyorum, olumsuz bir konu olursa hesabını sorarım. Hakem arkadaşımızın (Oğuzhan Çakır) arkasındayız, kötü bir maç yönetmedi. Galatasaray'a farklı gözle baktığımızı söylüyorlar. Neden böyle bir şey yapalım. TFF'de ilk kez 7 tane kulüp başkanı var, herkes formalarını çıkardı. Bizim tek derdimiz eşit ve adil olmak. Bize destek vermelerinin karşılığı imtiyaz vermekse bizde o yok" ifadelerini kullandı.

"ÖZBEK'İN SÖZÜNE EKLEYEYİM 'RUHUNU DA ALIRIM'"

Dursun Özbek'in "El uzatanın elini kırarım" sözüne katıldığı belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, "Hatta ekleyeyim, ruhunu da alırım. Bu bütün kulüplerimiz için geçerli. Camialara ve taraftarlarına sonsuz saygımız var" şeklinde konuştu.

"EYÜPSPOR'UN HAKKI YENDİ"

Galatasaray- Eyüpspor karşılaşmasının hakemine yönelik iddialara da değinen Hacıosmanoğlu, "Maça Oğuzhan Çakır'ın talimatla mı gönderildiği soruluyor. Talimatla verilmiş olsa maçta, Eyüpspor'un hakkı yendi" açıklamasını yaptı.

"TÜRK TAKIMININ OLMADIĞI KURADA BENİM NE İŞİM VAR?"

Galatasaray'a yönelik eleştiriler hakkında da konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Sayın başkanın söylediği sözler, bizim Galatasaray'a antipati ile bakmamızı sağlamaz. Biz oyuncuların hocanın emeğini niye yiyelim. 'Kapıların arkasında Galatasaray konuşuyor' diyor. Biz niye konuşmayalım. Bir yerde konuştuk, Cannes'da UEFA toplantısı vardı. Ceferin ile görüştük, kafamız uyuştu. 'Sen de benim gibi biraz kırıksın' diyorum ona. Young Boys'a elenince onunla konuştuk, elendiğimiz için üzüldüm gidiyordum ülkeye. 'Niye gidiyorsun?' dedi. 'Türk takımının olmadığı kurada benim ne işim var?' dedim. O da üzüldü Galatasaray'ın elenmesine" değerlendirmesinde bulundu.

"BANA HAKARET ETME YETKİSİNİ NEREDEN BULUYORSUN?!"

Galatasaray başkanı Dursun Özbek'in şahsiyetine yönelik yaptığı eleştirilere cevap veren Hacıosmanoğlu, "Kulüplerin yarısından fazlası bizi istemezse gideriz. Yapı diyor... Şimdi yapı, yalıya döndü biliyorsunuz. Benim yalısı olan arkadaşım yok. Benim birisiyle Galatasaray aleyhine konuştuğum ispatlanırsa görevi bırakırım. Orası, Ali Bey'in (Ağaoğlu) evi. Benim de yakın akrabam olur. Orası sanki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yalısı gibi anlatıyorlar. Ben ev sahibiyim, UEFA Başkanı'nı oturttuk, Fenerbahçe Başkanı oturdu. Ben daha samimi olsun diye gittim sandalye aldım. Koltuk mu orada önemli olan? Oradan alındı yalıya indi konu. Fenerbahçe'yi ima ediyor Dursun Başkan, 'aynı ağızdan konuşuyorlar' diyor. Bu ahlak sınırlarını zorlayan bir cümle. Bunların yarısı doğruysa ben adam değilim. İnsanların şahsiyetine dokunuyor. 'Trabzonspor başkanıyken olan fabrika ayarlarına ne zaman dönecek' diye soruyorlar. O zaman kulübü savunuyorduk. Bugün TFF başkanıyız. Ben Ali Koç'a yalakalık yapıyorum gibi konuşuyorlar. Bu insanın şahsiyetiyle alakalı. Sen benim şahsiyetime hakaret etme yetkisini nereden buluyorsun? Bir de Galatasaray gibi güzide bir kulübün başkanısın. Ali Koç aynı anda Kulüpler Birliği başkanı. Biz bütün eski defterleri kapattık dedik. Biz 58 yaşına kadar kimseye yalakalık yapmadık" dedi.

"ADAMLIĞIN GEREĞİ BUDUR"

Hacıosmanoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti;

"Bu Galatasaray camiasına yakışır mı? 'Fetöş' denen örgüt beni çok sever. Bana sürekli 'Fuat Avni'den mesajlar geliyordu. 'Ayın 15'inde istifa ettiğini bildir yoksa kasetlerini yayınlayacağım' diye. Montajda usta oldukları için endişelenmedim değil. 2015'te kumarbaz başkana çıktı adımız. Ne hikmetse 2024'te aynı görüntü servis ediliyor. Bu görüntüyü yayanlar belli, FETÖ hesapları. Ama bunu Türkiye'de kullanan hesaplar Galatasaray forması giyiyor. Elbette onlar da bizim gibi FETÖ'yü lanetliyor ama benim beklentim 'TFF Başkanı hakkında FETÖ'nün propagandasını kullananlar bizden değildir' demesiydi Galatasaray'ın. Adamlığın gereği budur."

"2 BERABERLİĞİNİZ VAR, BİZ Mİ SİZE KARŞIYIZ!"

"Şahsıma hakaretler bulunan insan, ya düzeltmek zorunda ya da ispatlamak zorunda" diyen TFF başkanı, "Seçildiğimden beri Dursun Özbek ile mi daha çok görüşmüşüm, Ali Koç ile mi, baksınlar. Dursun Özbek ile 5 kez görüşmüşsem Ali Koç ile 20 kez görüşmem lazım çünkü Kulüpler Birliği başkanı. 13 maçta 2 beraberliğiniz var sadece, biz mi siz karşı tutum sergiliyoruz? Fenerbahçe ağzıyla konuşuyor diye bana nasıl söylersiniz?" şeklinde konuştu.

"GÖZLERİME HİÇ BAKTINIZ MI?"

4 aydır şirketine gitmediğini ifade eden İbrahim Hacıosmanoğlu, "Daha 1 kez TFF'de başkanlık makamına oturmadım. Kim gelirse gelsin TFF'ye, kimse bize yön veremez. Bana savaş açıyorsunuz, hiç benim gözlerime baktınız mı? Her hakem her maça gidecek" dedi.

YASA DIŞI BAHİS REKLAMI: "NE HİKMETSE SAVCILIK TAKİPSİZLİK KARARI VERDİ"

Galatasaray'ın tartışma yaratan sponsorluk anlaşmasına değinen Hacıosmanoğlu, "Dursun Başkan da bize 'Biz haber portalı olarak biliyorduk. Para farklı yerlerden gelince bir iş var dedim hemen sözleşmeyi feshettirdim' dedi. Ben daha önceki yayınımda sizin hakkınızı savunuyorum bu konuda. Bana sorulan soru savcılığa verilen iki kulüp hakkındaydı, ben sizi ayırmışım, onlar için söylemişim 'Ne hikmetse savcılık takipsizlik kararı verdi" şeklinde görüş bildirdi.

"OY VEREN DE VERMEYEN DE AYNI"

Dursun Özbek ile seçimden önce de görüştüğünün altını çizen İbrahim Hacıosmanoğlu, "Seçim öncesi arayıp destek istediğimde 'Mahmut Özgener'e sözüm var, aday olursa ona oy vereceğim' dedi. beni destekleyecek olsaydı, çakar imzayı verirdi! Seçimden bir gece önce geldi, 'Oyumuzu size vereceğiz.' dedi. Seçimden sonra benim için oy veren de vermeyen de aynı" dedi.