UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun kura çekimi Monte Carlo'da gerçekleştirildi. Lig formatında düzenlenecek organizasyonda 36 takım mücadele edecek. Takımların oynayacakları rakipler açıklandı. Lig etabı 29 Ocak 2025'te sona erecek ve ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.

29.08.2024 20:25  Güncelleme: 21:15
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun kura çekimi Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi. Lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda bu sezondan itibaren 36 takım mücadele edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonunda oluşan lig aşamasında takımların oynayacakları rakipler şu şekilde;

1. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

Manchester City'nin rakipleri: Inter, Paris Saint-Germain, Club Brugge, Juventus, Feyenoord, Sporting, Sparta Prag, Slovan Bratislava

Inter'in rakipleri: Manchester City, Leipzig, Arsenal, Bayer Leverkusen, Kızılyıldız, Young Boys, Monaco, Sparta Prag

Bayern Münih'in rakipleri: Paris Saint-Germain, Barcelona, Benfica, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Slovan Bratislava, Aston Villa

Leipzig'in rakipleri: Inter, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, Sporting, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz

Borussia Dortmund'un rakipleri: Barcelona, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Club Brugge, Celtic, Dinamo Zagreb, Sturm Graz, Bologna

Real Madrid'in rakipleri: Borussia Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzburg, Lille, Stuttgart, Brest.

Barcelona'nın rakipleri: Bayern Münih, Borussia Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Boys, Kızılyıldız, Brest, Monaco.

Liverpool'un rakipleri: Real Madrid, Leipzig, Bayer Leverkusen, Milan, Lille, PSV Eindhoven, Bologna, Girona

Paris Saint-Germain'in rakipleri: Manchester City, Bayern Münih, Atletico Madrid, Arsenal, PSV Eindhoven, Salzburg, Girona, Stuttgart

Kuralar çekildi! İşte şampiyonlar Ligi'ndeki tüm eşleşmeler

2. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

Atletico Madrid'in rakipleri: Leipzig, Paris Saint-Germain, Leverkusen, Benfica, Lille, Salzburg, Slovan Bratislava, Sparta Prag

Atalanta'nın rakipleri: Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Shakhtar Donetsk, Arsenal, Celtic, Young Boys, Sturm Graz, Stuttgart

Club Brugge'nin rakipleri: Dortmund, Manchester City, Juventus, Milan, Sporting, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz.

Bayer Leverkusen'in rakipleri: Inter, Liverpool, Milan, Atletico Madrid, Salzburg, Feyenoord, Sparta Prag, Brest

Arsenal'in rakipleri: Paris Saint-Germain, Inter, Atalanta, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Sporting, Monaco, Girona.

Benfica'nın rakipleri: Barcelona, Bayern Münih, Atletico Madrid, Juventus, Feyenoord, Kızılyıldız, Bologna, Monaco.

Milan'ın rakipleri: Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Leverkusen, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, Girona, Slovan Bratislava

Juventus'un rakipleri: Manchester City, Leipzig, Benfica, Club Brugge, PSV Eindhoven, Lille, Stuttgart, Aston Villa

Shakhtar Donetsk'in rakipleri: Bayern Münih, Dortmund, Atalanta, Arsenal, Arsenal, Young Boys, PSV Eindhoven, Brest, Bologna

Kuralar çekildi! İşte şampiyonlar Ligi'ndeki tüm eşleşmeler

3. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

Young Boys'un rakipleri: Inter, Barcelona, Atalanta, Shakhtar Donetsk, Kızılyıldız, Celtic, Aston Villa, Stuttgart

Lille'in rakipleri: Real Madrid, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, Feyenoord, Sporting, Sturm Graz, Bologna.

PSV Eindhoven'in rakipleri: Liverpool, Paris, Shakhtar, Juventus, Sporting, Kızılyıldız, Girona, Brest

Feyenoord'un rakipleri: Bayern Münih, Man City, Leverkusen, Benfica, Salzburg, Lille, Sparta Prag, Girona

Dinamo Zagreb'in rakipleri: Dortmund, Bayern Münih, Milan, Arsenal, Celtic, Salzburg, Monaco, Slovan Bratislava

Kızılyıldız'ın rakipleri: Barcelona, Inter, Benfica, Milan, PSV, Young Boys, Stuttgart, Monaco.

Salzburg'un rakipleri: PSG, Real Madrid, Atletico Madrid, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Brest, Sparta Prag.

Celtic'in rakipleri: Leipzig, Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Young Boys, Dinamo Zagreb, Bratislava, Aston Villa

Sporting'in rakipleri: Manchester City, Leipzig, Arsenal, Club Brugge, Lille, PSV, Bologna, Sturm Graz

Kuralar çekildi! İşte şampiyonlar Ligi'ndeki tüm eşleşmeler

4. TORBAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

Stuttgart'ın rakipleri: PSG, Real Madrid, Atalanta, Juventus, Young Boys, Kızılyıldız, Sparta Prag, Slovan Bratislava

Girona'nın rakipleri: Liverpool, PSG, Arsenal, Milan, Feyenoord, PSV, Slovan Bratislava, Sturm Graz.

Bologna'nın rakipleri: Dortmund, Liverpool, Shakhtar, Benfica, Lille, Sporting, Monaco, Aston Villa

Brest'in rakipleri: Real Madrid, Barcelona, Leverkusen, Shakhtar, PSV, Salzburg, Sturm Graz, Sparta Prag

Aston Villa'nın rakipleri: Bayern Münih, Leipzig, Juventus, Club Brugge, Celtic, Young Boys, Bologna, Monaco

Sparta Prag'ın rakipleri: Inter, Man City, Atletico Madrid, Leverkusen, Salzburg, Feyenoord, Brest, Stuttgart

Slovan Bratislava'nın rakipleri: Manchester City, Bayern Münih, Milan, Atletico Madrid, Dinamo Zagreb, Celtic, Stuttgart, Girona

Monaco'nun rakipleri: Barcelona, Inter, Benfica, Arsenal, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, Aston Villa, Bologna

Sturm Graz'ın rakipleri: Leipzig, Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Sporting, Lille, Girona, Brest

Kuralar çekildi! İşte şampiyonlar Ligi'ndeki tüm eşleşmeler

YENİ SEZONDA FORMAT

Bu sezon ilk kez lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda birinci maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig etabı 29 Ocak 2025'te sona erecek.

Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Ligi 9 ile 24'üncü sırada bitiren ekipler ise play-off'ta yer alacak. Play-off'ta ise 9 ile 16'ncı sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24'üncü sırada bulunan takımlar karşılaşacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi

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Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Beyler Beyi: Ülke olarak olmadığımız Şampiyonlar Ligi Kurasını neyleyim. Yazık çok yazık şu ülke futboluna. Birbirimizle uğraşmaktan Şampiyonlar Ligine katılamıyoruz. 19 1 Yanıtla
  • Çelikk: Format Harika 6 2 Yanıtla
  • Serdar çelik: Bu ne sacmalik yaaa 3 3 Yanıtla
  • Neco: İyi ki tur atlamamış bizimkiler 3 1 Yanıtla
  • Talat Ertuğrul: Okan kına yak 2 0 Yanıtla
  • Enver Atabey: Ortalık karışacak 1 1 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Yeni formatı çok beğendim. 0 0 Yanıtla
  • Ali yildirim: Young boys’a kazanamayacağı puanlar için şimdiden basarilar. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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