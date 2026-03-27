Liglerde Haftanın Maç Programı

Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 30. hafta, Beyaz Grup'ta 33. hafta, Nesine 3. Lig'de ise 27. hafta maçları yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Nesine 2. Lig

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 KCT 1461 Trabzon FK-Arkent Arnavuköy Belediyesi Futbol (Ortahisar Yavuz Selim)

16.00 Fethiyespor-Bursaspor (Fethiye İlçe)

16.00 Somaspor-Granny's Waffles Kırklarelispor (Soma Nazım Yavuz)

29 Mart Pazar:

14.00 Mardin 1969-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (21 Kasım Şehir - Ev sahibi seyircisiz)

15.00 Ankara Demirspor-Menemen FK (TCDD Ankara Demirspor)

16.00 Güzide Gebzespor-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor (Aleattin Kurt)

16.00 Aliağa Futbol-ISBAŞ Isparta 32 (Aliağa Atatürk)

Beyaz Grup:

Yarın:

14.00 Merkür Jet Erbaaspor-İskenderunspor (Erbaa İlçe)

15.30 Kepezspor-Adana 01 FK (Kepez Hasan Doğan)

16.00 Bucaspor 1928-Seza Çimento Elazığspor (Yeni Buca)

16.00 Sultan Su İnegölspor-Anagold 24Erzincanspor (İnegöl İlçe)

29 Mart Pazar:

14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

14.00 GMG Kastamonuspor-Batman Petrolspor (Gazi)

14.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Karacabey Belediyespor (11 Nisan)

16.00 Muğlaspor-Altınordu (Muğla Atatürk)

16.00 Beykoz Anadoluspor-MKE Ankaragücü (Maltepe Hasan Polat)

Nesine 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

14.00 Bulvarspor-Silivrispor (Alemdağ)

16.00 Küçükçekmece Sinopspor-Bursa Nilüfer Futbol (İBB 100. Yıl)

16.00 Yalova FK 77-Polatlı 1926 (Yalova Atatürk)

29 Mart Pazar:

16.00 Edirnespor-Karalar İnşaat Etimesgutspor (Edirne Şehir)

16.00 Astor Enerji Çankayaspor-Çorluspor 1947 (Osmanlı)

16.00 Bursa Yıldırımspor-İnkılap Futbol (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

16.00 İnegöl Kafkaspor-Beykoz İshaklıspor (İnegöl İlçe)

16.00 Galataspor-Kestel Çilekspor (İBB Beyoğlu)

2. Grup:

Yarın:

14.00 Silifke Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor (Silifke Şehir)

14.00 MDGrup Osmaniyespor-Suvermez Kapadokyaspor (Cevdetiye 1 Nolu Saha)

14.00 Karaköprü Belediyespor-Cinegold Ağrı 1970 (Faruk Çelik)

29 Mart Pazar:

14.00 Hacettepe AŞ Türk Metal 1963-Kırıkkale FK (Başpınar)

14.00 Niğde Belediyespor-12 Bingölspor (Niğde 5 Şubat)

14.00 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

14.00 Diyarbekirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

14.00 Erciyes 38-Kilis 1984 (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

3. Grup:

Yarın:

14.00 Çayelispor-Sebat Gençlikspor (Çayeli İlçe)

14.00 Amasyaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (12 Haziran)

14.00 1926 Bulancakspor-Orduspor 1967 (Bulancak İlçe)

14.00 52 Orduspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (19 Eylül)

29 Mart Pazar:

13.00 Tokat Belediyespor-Giresunspor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

14.00 Karabük İdmanyurdu-Artvin Hopaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 TCH Group Zonguldakspor-Fatsa Belediyespor (Karaelmas K. Köksal)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Pazarspor (DMall Düzce Şehir)

4. Grup:

Yarın:

16.00 İzmir Çoruhlu FK-Nazillispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Söke 1970-Afyonspor (Didim Atatürk)

29 Mart Pazar:

16.00 Eskişehir Anadoluspor-Altay (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

16.00 Alanya 1221-Oktaş Uşakspor (Alanya Milli Egemenlik)

16.00 Kütahyaspor-Denizli İdmanyurdu 1959 (Dumlupınar)

16.00 Tire 2021-Bornova 1877 (Bornova Aziz Kocaoğlu)

18.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Karşıyaka-Eskişehirspor (Alsancak Mustafa Denizli)