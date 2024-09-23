Osimhen'in Galatasaray'daki Geleceği Açıklandı

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GALATASARAY Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu , "Osimhen'in ocak ayında ayrılması söz konusu değil. Hatta Osimhen'i sonraki sezon da oynatmanın planını yapıyoruz. Osimhen haziran ayına kadar Galatasaray 'ın futbolcusu. Bunu tartışıyor olmak gündemi değiştirmeye yönelik, Osimhen'i izlemenin keyfini bozmaya yönelik iddialar. Oyuncu Galatasaray'a ne kadar bağlı olduğunu her maçta gösteriyor. İnsan mutlu olduğu yerde oynar. Sezon sonuna kadar bizimle kontratı var. Galatasaray'a geldiği için çok mutlu. Biz Osimhen ile bundan sonraki sezonlarda nasıl birlikte olur bunu düşünmeliyiz. Devre arasında gidip gitmeyeceğini tartışmaya mahal yok" dedi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe'ye karşı 3-1 kazanılan derbi karşılaşmasının ardından Radyospor'da Spor Kazanı programında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe - Galatasaray maçının son yıllardaki en zevkli derbilerden biri olduğunu dile getiren Hatipoğlu, "Bizim için çok keyifli bir hafta sonuydu. Haftaya da bu keyifle başladık. Bence son yıllardaki en zevkli derbilerden biriydi. Gol pozisyonlarının bol olduğu güzel bir derbi maçı izledik. Okan Buruk hocamız bizi hep böyle rekorlara alıştırdı. Geçen sezon 14 maç üst üste kazanmıştık. Daha sonra 17 maçlık seri yakaladık. Bu defa seri sezon başına denk geldi. Umarım rekora gider ve ilk yarıdaki tüm maçları kazanarak gideriz diye ümit ediyoruz" diye konuştu.

'BİZE KARŞI ÇOK CİDDİ BİR SARI KART KULLANIMI VARKEN RAKİBE KARŞI AZ KULLANILDI'

Maçın kaderini etkileyecek hakemlik bir pozisyon olmadığını ifade eden İbrahim Hatipoğlu, "Başkanımız derbi mücadelesinden önce endişelerini dile getirdi. Maç ilk yarı da çok hakemlik gitmedi. Sadece rakip takımın haftalardır yaptığı propagandanın getirdiği sonuç olarak bize karşı çok ciddi bir sarı kart kullanımı varken rakibe karşı az kullanıldı. Maçın kaderini etkileyecek hakemlik bir pozisyon olmadı. 3-0'dan sonraki penaltıya kadar" ifadelerinde bulundu.

'HAKEM ÇOK FARKLI BİR SKORA GİDECEK BİR MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ'

Fenerbahçe'ye çalınan penaltının doğru olmadığını söyleyen Hatipoğlu, "MHK'nin bu konuya çok dikkat etmesi lazım. Son yıllarda çok komik penaltılara şahit oluyoruz. 'Ceza sahası içerisindeki her temas penaltı mıdır?' Hakemlerin bunu çok iyi yorumlaması lazım. Bence hakem futbolun ruhuna aykırı bir penaltı verdi. Hiç kimsenin penaltıyı beklemediği bir anda hakem penaltı noktasını gösterdi. Herkes şaşkınlıkla birbirine baktı. Hakem çok farklı bir skora gidecek bir maçın kaderini değiştirdi" dedi.

'HAKEMLERDEN DÜRÜST VE ADİL BİR YÖNETİM BEKLİYORUZ'

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz sezonki Trabzonspor maçının ardından başkanımız, Atilla Karaoğlan'la ilgili açıklamalar yapmıştı. İsimlerden bağımsız olarak hakemlerden dürüst ve adil bir yönetim bekliyoruz. Burada önemli olan gördüklerini çalmaları. Bu sezon hakemlerden en azından geçmişte hatalarını yapmamalarını bekliyoruz. Başkanımız endişelerini dile getirmişti. Haksız olmadığı da ortaya çıktı."

'İŞİN İÇİNDE MOURINHO OLUNCA YABANCI BASININ DAHA ÇOK İLGİSİNİ ÇEKTİ'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Roma'daki serüveninin aynısını Türkiye'de yaşadığını ifade eden Hatipoğlu, "Fenerbahçe Galatasaray derbileri dünyanın çok ilgisini çeken, milyonlarca insanın, tüm futbol dünyasının takip ettiği bir derbi. İşin içinde Mourinho olunca yabancı basının daha çok ilgisini çekti. Özellikle İtalya'da. Biliyorsunuz son Roma macerasından sonra ciddi eleştiriler aldı. Benzer şeyler Türkiye'de de olunca onlarda oldukça ilgiyle takip ediyorlar. Aslında Roma'da ki serüvenini bir benzerini Türkiye'de yaşıyor. Rakibe, hakemlere her türlü eleştirilerini dışarıya yöneltirken bence kendi takımıyla ilgili detayları kaçırıyor" ifadelerinde bulundu.

'PLAY-OFF SİSTEMİ ÇOK YERSİZ BİR GÜNDEM'

Türk futbolunda play-off sisteminin olmayacağını ifade eden İbrahim Hatipoğlu, "Play-off sistemi çok yersiz bir gündem. Türk futbolunun böyle bir gündemi yok. Play-off oynanan liglere baktığımız zaman bunların hiçbiri Avrupa'nın büyük ligleri değil. Takım sayısının az olduğu, dengelerin farklı oldu birkaç tane ülkede uygulanan sistem. Biz kendimize Avrupa'nın 5 büyük ligini mi örnek alacağız yoksa daha küçük ligleri mi?" şeklinde konuştu.

'GALATASARAYLILARIN, GALATASARAY'I DESTEKLEMESİ BİZİM ŞAMPİYON OLMAMIZ İÇİN YETER'

İyi bir takım kurduklarını ve şampiyonluğa ulaşmak istediklerini dile getiren Hatipoğlu, "Bizim tüm konsantrasyonumuz kendi takımımızla ilgili. Biz iyi bir takım kurduğumuza inanıyoruz. İyi mücadele edeceğiz. Bundan sonraki maçlarımızda daha iyi nasıl performans gösteririz onun peşinde koşacağız. Biz Galatasaray olarak şampiyon olacağız. 25'inci şampiyonluğumuza ve 5'inci yıldızımıza ulaşacağız. Galatasaraylıların, Galatasaray'ı desteklemesi bizim şampiyon olmamız için yeter" yorumlarında bulundu.

'HEDEFİMİZ AVRUPA LİGİ'NDE DE FİNAL OYNAMAK'

UEFA Avrupa Ligi'nde Paok ile oynayacakları karşılaşmaya odaklandıklarını belirten Hatipoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Avrupa bizim için ayrı bir şey. Kuruluş amacımız Türk olmayan takımları yenmek. Derbiden sonraki tek konsantrasyonumuz Avrupa. Dün izinliydi takımımız. Onlarda dinlendi, eğlendi. Bugünkü antrenmandan itibaren Paok maçına ve Avrupa Ligi'nde konsantreyiz. Avrupa'daki ilk 4 maçımızı kazanıp 4'te 4'le başlangıç yapmak istiyoruz. Galatasaray'ın sezon başlangıcındaki hedefi hep en sonuna kadar gitmek ve şampiyon olmaktır. Hangi ligde oynarsak oynayalım. Hedefimiz Avrupa Ligi'nde de final oynamak. Bunu başarabilecek bir kadroya sahip olduğumuzu ve Okan Hoca'mızın bu başarıyı elde edebilecek bir tecrübeye ve vizyona sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu sene bizim için final sürpriz olmayacaktır."

'OKAN HOCA BİZİM KAHRAMANIMIZ'

Teknik direktör Okan Buruk ile Avrupa'da final oynayacaklarına inandıklarını ifade eden Hatipoğlu, "Okan Hoca'yı kim nasıl değerlendirir bilmiyorum ama bizim kahramanımız. Hocamız iki sezondur rekorlarla çok büyük başarılara imza atıyor. Bu üçüncü sezonunda da bu başarıyı, bu çıtayı daha yükseğe taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Dünyada futbolun gelişimini çok yakından takip eden ve kendine has bir futbol anlayışıyla çok iyi yöneten bir teknik direktör. Ekibi çok kuvvetli. Onunla mutlaka Avrupa'da final oynayacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

'OSİMHEN'İN OCAK AYINDA AYRILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Victor Osimhen'in haziran ayına kadar Galatasaray'da kalacağını dile getiren İbrahim Hatipoğlu, "Osimhen'in ocak ayında ayrılması söz konusu değil. Hatta Osimhen'i sonraki sezon da oynatmanın planını yapıyoruz. Osimhen, haziran ayına kadar Galatasaray'ın futbolcusu. Bunu tartışıyor olmak gündemi değiştirmeye yönelik, Osimhen'i izlemenin keyfini bozmaya yönelik iddialar. Oyuncu Galatasaray'a ne kadar bağlı olduğunu her maçta gösteriyor. İnsan mutlu olduğu yerde oynar. Sezon sonuna kadar bizimle kontratı var. Galatasaray'a geldiği için çok mutlu. Biz Osimhen ile bundan sonraki sezonlarda nasıl birlikte olur bunu düşünmeliyiz. Devre arasında gidip gitmeyeceğini tartışmaya mahal yok" dedi.

'ICARDI UMARIM KARİYERİNİ GALATASARAY'DA TAMAMLAR'

Mauro Icardi'nin Galatasaray'a tutkuyla bağlı olduğunu ifade eden Hatipoğlu, "Derbide oynayan oynamayan herkes büyük bir tutkuyla bu maçı takip etti. Icardi Galatasaray'a tutkuyla bağlı biri. Bugüne kadar aramızda hiçbir zaman parasal bir konu olmadı. Galatasaray'da olmaktan bu formayı giymekten son derece mutlu. Tüm Galatasaraylılar Icardi'nin takımımızda olmasından son derece mutlu. Herhangi bir problem aramaya mahal yok. Biz umarım kariyerinin sonuna kadar onun oynadığı kulüp oluruz. Umarım kariyerini Galatasaray'da tamamlar. Galatasaray da Icardi de birbirinden son derece mutlu. Karakteri itibariyle Galatasaray genleriyle uyuşan bir oyuncu. Icardi'nin bize güç verdiği kadar da gurur veriyor" diye konuştu.

'ICARDI VE OSIMHEN'İN OYNAYACAĞI İLK MAÇI HEYECANLA BEKLİYORUM'

Galatasaray'daki hücum hattının Avrupa'daki ilk üç hücum hattından biri olduğuna inandığını söyleyen Hatipoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Icardi ve Osimhen'in oynayacağı ilk maçı heyecanla bekliyorum. Galatasaray'daki hücum hattının Avrupa'daki ilk üç hücum hattından biri olduğuna inanıyorum. Takımımızın diğer bölgeleri de çok güçlü. Icardi, Batshuayi ve Osimhen üçü de çok etkili oyuncular. Bu üçünün bir arada oynadığı büyük bir heyecanla bekliyorum."

'TRANSFERLERİ DEĞERLENDİREBİLECEĞİMİZ EN ÖNEMLİ ARENA SAHA'

Transfer döneminde genç ve istikbal vadeden oyuncuları kadrolarına kattıklarına vurgu yapan İbrahim Hatipoğlu, "Yaptığımız transferler ortada. Büyük çoğunluğu ilk 11'de. İlk 11'de olmayanların ihtiyaç halinde formayı giydiklerinde sonuna kadar başarılı olacaklarına inanıyoruz. Genç ve istikbal vadeden oyuncuları kattığımız bir transfer dönemi geçirdik. Oyuncuların yaş ortalaması 24.7. Bu oyuncular ilerde büyük transfer yaparak Galatasaray'a finansal katkı sağlayacak oyuncular. Transferleri değerlendirebileceğimiz en önemli arena saha. Sahada da kendilerini gösteriyorlar. Çok fazla bir şeyin söylenmesine gerek yok. Performanslarıyla kendilerini öne çıkaracaklardır" yorumlarında bulundu.

'KENDİ EVLATLARIMIZIN KATKILARIYLA ÖNEMLİ BİR SEZON GEÇİRECEĞİMİZE İNANIYORUM'

Takımdaki genç oyuncular hakkında da yorumlarda bulunan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, " Yunus Akgün'ü de yeni transfer gibi düşünebiliriz. Sadece Yunus değil bazı genç oyunculardan yeni transfer gibi faydalanabileceğimizi düşünüyorum. Yunus bunların başında geliyor. Metehan var. Efe, Eyüp var. Bu genç oyuncularımızın bu yıl forma şansı bulacaklarını ve çok önemli katkı vereceklerine inanıyorum. Yusuf Demir geçtiğimiz sezon bize katılmıştı. Çok beklenileni veremedi ama bu sezon çok iyi başladı. Özellikle Avrupa'da bize ciddi katkılar verecek. Sadece yapmış olduğumuz transferlerle değil içerden gelen kendi evlatlarımızın katkılarıyla önemli bir sezon geçireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Metehan Baltacı ve Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme uzatma konusunda da açıklamada bulunan İbrahim Hatipoğlu, şunları söyledi:

"Bu bizim her zaman konuştuğumuz bir konu. İhtiyaç halinde onlarında sözleşmeleriyle ilgili revizyonlar yapılmaya devam edilecek. Hiçbir sıkıntımız olacağını düşünmüyorum."

'TRİBÜNE GELEN İNSANLARA MİSAFİR GİBİ DAVRANMAMIZ GEREKİYOR'

Fenerbahçe derbisinde deplasman tribününe gelen sarı-kırmızılı taraftarların yaşamış oldukları zorluklara değinen Hatipoğlu, "Derbi maçında deplasman tribününe gelen taraftarlarımızın yaşamış olduğu zorlukların artık bir sona ermesi gerektiğini düşünüyorum. Herkes bundan şikayetçi. Fenerbahçe, Göztepe deplasmanına gittiğinde şikayet etmişti. Adı 'Misafir tribünü' olan bu tribüne gelen insanlara misafir gibi davranmamız gerekiyor. Türk kültüründe misafire değer verilir, öncelik verilir" dedi.

Galatasaray Stadyum İşletme Direktörü Ali Çelikkıran'ın da sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Hatipoğlu, sözlerini ise şöyle tamamladı:

"Ali Çelikkıran görevinin başında sağlık durumu iyi. Tedavisi tamamlandı. Yargılama süreci devam ediyor."