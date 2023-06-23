Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Hiç kimse başkanlığa aday olmazsa ben adayım

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'un genel kuruldaki sözlerine cevap verdi. Yıldırım düzenlediği basın toplantısında, kimsenin aday olmaması durumunda başkanlığa kendisi adaylığını koyacağını açıkladı.

"HİÇ KİMSE ÇIKMAZSA, BEN ADAYIM"

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "2024 seçiminde adaylar çıkmalıdır. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz, kalamaz. 50 bin kongre üyesi var. En az 15 bin tanesi başkan adayı olarak ortaya çıkabilir. 'Benden başka aday çıkmaz' diyerek yürümek yanlıştır. Camia tehdit edilemez. Bu camia büyüktür ve o büyüklüğü ummadığınız anda gösterir. Ali Bey ya kongre yap ve güvenoyu al ya da bu konuyu kapat. 'Aday çıksın yaparım' jestlerini bırak. Hiç kimse çıkmazsa, ben adayım. Bunu böyle bil. Hem Fenerbahçe'yi küçültüyorsun hem de kendini." ifadelerini kullandı.

"BUNLAR BU KULÜBE GİREMEZ"

FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den maddi çı kar sağlamış insanlar aday olursa, ben aday olurum. Bunlar bu kulübe giremez. Burada işleri yok.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"BEN EMEKLİ OLDUM"

Biten kongreden sonra Fenerbahçe ile ilişkimi kestim. Beni hiç rahat bırakmıyorsunuz. Ben emekli oldum. Hayatımın kalan kısmını daha mutlu yaşamak istiyorum.

"FENERBAHÇE'NİN GELDİĞİ DURUM İYİ DEĞİL"

Açıklama yapsam, neden yaptı... Yapmasam, 'Ben Fenerbahçe'yim' diyen adam neden konuşmuyor! Ali Bey'i seçen kongre üyeleri ortada yok. 16 bin kişi oy verdi. Seçtiniz. Fenerbahçe daha iyi olsun diye seçtiniz! 5 senedir nerede verilen sözler? Neredesiniz kongre üyeleri. Başkan bağırıyor, 'Aday çıksın, kongre yapacağım' diyor. İçinizden bir tane çıkamıyor mu ya? Fenerbahçe'nin geldiği durum iyi değil.

"FENERBAHÇE'DE BU İNSANLAR, BU GÜN YOK"

Fenerbahçe Yönetimi 5 senedir çok güçsüz, gücü yok! Ali Bey'in şahsı ile bu iş yürümez. 20 senede benim yönetimimde çok güçlü insanlar vardı. Maddi, manevi ve bana fikir verme olarak. Benim dışımda da mesaj verecek, kavga edecek insanlar vardı. Fenerbahçe'de bu insanlar bugün yok. Bu yüzden kongre çağrısı yaptım. Semim değil, güvenoyu iste.

"FENERBAHÇE KONGRE YAPACAK, BU GÖRÜNÜYOR"

Pendik'e yenildik ve kupadan elendiğimiz dönemde kongre çağrısı yapıldı. Kongre kararı aldık ve yaptık! Aday çıkmadı, yine tek başıma kaldım ve devam ettim. 1999'da bunu yaptım. Yönetimi değiştirdik ve güçlü yönetim yaparak devam ettik. 2006'da Denizli'de kaybettik, yeni yönetim yaptık. Ali Bey de o yönetime girdi. Güvenoyu alarak devam ettik. Metris'ten döndükten sonra da yaptık. Bunlardan korkmamak lazım. Ali bey güvenoyu alsa, yıl sonuna kadar herkes konuşmaktan çekinir. Güvenoyu almazsanız, bir başarısızlıkta herkes ayağa kalkacak. Belki de kongre zamanı gelmeden, Fenerbahçe kongre yapacak. Bu görünüyor.

"BUNDAN SONRA KİM YANLIŞ KONUŞURSA, MAHKEMEYE VERECEĞİM"

En üzüldüğüm konu, 612 milyon dolar borç bıraktığımız yönündeki laflar! Bizim o zamanki dolar ve euro borcumuz o kadar değildi ki... Bundan sonra kim yanlış konuşursa, mahkemeye vereceğim. Namuslu, şerefli, ahlaklı olsunlar! Doğru olanı anlatsınlar. Topuk Yaylası, Fenerium, basketbol salonu... Bunları basın neden yazmıyor? O söylüyor, siz de 612 yazıyorsunuz. Bu kadar mal varlığı var. Stada ne kadar para harcadık? Biz, onu yaptık.

"YÖNETİM BİR ŞEY YAPMAMIŞ"

Basketbol salonunun tapusunu aldık. Yanındaki arsanın tapusunu aldık ve Ülker'e verdik. Murat Ülker 'Galatasaray'ın yaptığı sistem gibi, Emlak Konut ile büro ve ofisler yapalım' dedi. Onayı aldık, çalışma başladı. 230 trilyon gözüken arsayı, Fenerbahçe sahibiymiş gibi satın aldık. Ödeme yapmadık. Emlak Konut inşaatları yaparak, payını alacaktı. Ülker arazi bedelini alacaktı. Geriye kalan kar paylaşılacaktı. O da 75'şer milyon euro olarak belirlendi. Bu arsa için 230 milyon borç yazdık. Orası boş duruyor, yönetim bir şey yapmamış. Kendilerine sorun.

"KENDİ KENDİLERİNE RAKAMI ŞİŞİRİYORLAR"

Kendi kendilerine rakamı şişiriyorlar. Sonra 612 Milyon euro borç bıraktığımızı söylüyorlar. Borç 420 Milyon euro olarak bıraktık. 90 milyon euro da bir girdi var. 330 Milyon euroya geldik. 1998'in 15 Şubat'ın başkan oldum. 5.5 Trilyon borç vardı. 60-70 milyon eurodur. Onu da düşerseniz, borç 250 Milyon eurodur. 10 milyon Dolar Samandıra Tesisleri'ne harcadık. Dereağzı tesislerini yaptık 15 milyon. Faruk Ilgaz Tesisleri'ni yaptık, 10 milyon da oraya harcadık. Fenerbahçe TV'yi kurduk 20 milyon dolar da oraya harcadık. Kenan Evren Lisesi'ne 15 milyon euro para harcadık.

"FENERBAHÇE'NİN MAL VARLIKLARINI SATIŞA ÇIKAR, HEPSİNİ ALACAĞIM"

Geldiğim zaman yıllık 14 milyon dolar geliri vardı Fenerbahçe'nin. Şimdi stattan 40 milyon dolar gelir elde ediyorlar. E ödesenize bunları o zaman. Ben stadı yapmasaydım ne olacaktı? Fenerbahçe'den bir şey istemiyorum! Herkes beni rahat bıraksın. Ailemle, işimle uğraşayım. Beni zorla çekmeyin. Para harcamak benim için çocuk oyuncağı. Adam zengindir para harcayamaz. Adamın parası yoktur çok para harcar. Mal varlıklarını toplasınlar, bu değerler üzerinden satışa çıkarsınlar. Ben hepsini alacağım! Sıfırlayacağım, Fenerbahçe'nin borcunu sıfırlayacağım.

"BÖYLE ŞEY OLMAZ"

Fenerbahçe Koleji'ni kapatmasınlar. Bir yer bulsunlar, kirasını ben ödeyeceğim. Bina yıkılacaksa, hemen yıkalım. Koleji de ben kendim yapacağım. İsteyen varsa katılsın. O çocuklar orada okumaya devam etsin. Koleji, üniversiteyi para kazanmak için yapmadık. Fenerbahçe ruhu gelişsin diye yaptık. Bu kulüp; taraftarın, kongre üyesinin ve Fenerbahçe'nindir. Bu şahısların değildir. Birlik ve beraberlik istiyorsunuz, önce bunları ortadan kaldıracaksınız. Ozan Balaban, Selim Kosif'in biletlerini iptal ettiler. Eleştirmişler... Böyle şey olmaz.