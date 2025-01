Aile Hekimlerinden 5 Günlük Grev

Yerel

(MALATYA)- Türkiye genelinde 5 gün iş bırakma kararı alan aile hekimlerinin eylemi başladı. Malatya Aile Hekimleri Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Vahap Almasulu, Sağlık Bakanlığı'nı hedef aldı, "Hem tedavimize müdahale var, hem hastalarımızın hasta olmadan zorla bize getirilmesini sağlamamız, hem de hastaneye gitmelerinin önünü kesmemiz isteniyor" dedi.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine tepki olarak 2- 6 Aralık günleri arasında beş günlük iş bırakma eylemi yapan aile hekimleri, yeniden greve gitti. Bugün başlayan ve Malatya'da da hekimlerin destek verdiği iş bırakma eylemi, 10 Ocak Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.

Malatya Aile Hekimleri Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Vahap Almasulu, ilk eylemi Kasım ayında gerçekleştirdiklerine işaret ederek şunları söyledi:

"İş bırakma sebebimiz; Sağlık Bakanlığı kasım ayında bir yönetmelik yayınladı. Bu yönetmelikte ilaç yazma durumlarımız kısıtlandı, hastalarımız hastaneye 7 ve üzeri giderse bizim maaşımızdan kesinti yapılacak, aile hekimliğine de yılda en az iki defa gelmezse yine maaşımızdan kesilecek. Bu ve buna benzer sebeplerden dolayı iş bırakma kararı aldık. Hem tedavimize müdahale var hem hastalarımızın hasta olmadan zorla bize getirilmesini sağlamamız hem de hastaneye gitmelerinin önünü kesmemiz isteniyor. Bu sebeplerden dolayı Türkiye genelinde iş bırakma kararı alındı."

İş bırakma eylemine Malatya'nın kasım ayında iyi bir oranla uyduğunu, aralıkta daha az uyulduğunu dile getiren Almasulu, ocak ayında ise sürenin çok uzun olmasından dolayı iş bırakma yönünde herhangi bir karar almadıklarını bu konuda hem dernek hem de sendika üyelerinin serbest olduğunu ve bağlayıcı bir karar almadıklarını ifade etti.

"Deprem nedeniyle 18- 19 aile sağlığı merkezimiz konteynerde hizmet veriyor"

"Malatya'da aile hekimliği, 6 Şubat depremlerinden sonra çok büyük sıkıntılar yaşadı" diyen Almasulu, şöyle konuştu:

"Depremden önce Malatya'da 288 aile hekimi vardı. Pek çoğu kenti terk etti ve 240 aile hekimi kaldı. 48 aile hekimliği birimi boş. Aile hekimliği biriminin yanında çalışan hemşire, ebe, sağlık memuru arkadaşlarımızın çoğu gitti. 280 birimden 140'ında ebe, hemşire var, 140'ı da boş durumda. Deprem bölgesi olduğundan dolayı da ebe ve hemşire arkadaşlar aile hekimliğini pek tercih etmiyorlar. Sağlık bir ekip işi ve hekim tek başına her işi yapamaz. Yanında ebe, hemşire ve yardımcı sağlık personelinin de olması gerekiyor. Depremden dolayı aile sağlığı merkezlerimiz hasar gördü. Deprem nedeniyle 11 aile sağlığı merkezimiz boşaltılıp, konteynerde hizmet verirken şu an bu sayı 18- 19'a çıktı. Binaların orta ve ağır hasarlı olarak tespit edilmesiyle birimler boşaltıldı ve 19 aile hekimliği birimi konteynerde hizmet veriyor. Bunlardan Fırat, Sıtmapınarı Aile Sağlığı Merkezi gibi büyük olanlarda var. İl Sağlık Müdürlüğümüz ivedi olarak bu arkadaşlarımıza konteynerlerden birimler oluşturdu, altyapısını yaptı ve şu an orada hizmet veriyorlar. Bildiğim kadarıyla ihalelere çıkıldı ve bu birimler yeniden yapılacak. Ancak şu anda bu kış şartlarında ve yazın sıcağında vatandaşlar büyük sıkıntı çekiyor. Yaşlı bir amca, teyze ya da bir gebe sıcakta ve soğukta konteynerin dışında bekliyor. Bizim talebimiz ivedi bir şekilde bu aile sağlığı merkezlerinin yapılıp, hizmete sunulması. Aile sağlığı merkezi diyorum ama bu 40- 50 birim demektir. 40- 50 birimi 3 binle çarparsanız 150 bin gibi büyük bir nüfusa hizmet veriyor. Şu an bunlar konteynerlerde hizmet veriyor. Bizim talebimiz aile sağlığı merkezlerinin ivedilikle yapılıp, vatandaşların daha konforlu ve iyi şartlarda hizmet alması."