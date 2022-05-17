Akademisyen Özbozkurt'tan gençlere girişimcilik tavsiyeleri - Son Dakika
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Akademisyen Özbozkurt'tan gençlere girişimcilik tavsiyeleri

17.05.2022 12:29
Akademisyen Özbozkurt'tan gençlere girişimcilik tavsiyeleri

Akademisyen Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, gençlere girişimcilik tavsiyelerinde bulundu.

Akademisyen Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, gençlere girişimcilik tavsiyelerinde bulundu.

Akademi Derneği Başkanı, ünlü akademisyen, köşe yazarı ve stratejist Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt Mersin Üniversitesi öğrencileri ile 'Bir Kariyer Seçimi Olarak Girişimcilik' başlıklı etkinlikte bir araya geldi. Doç. Dr. Özbozkurt, bireylerin kariyerleri açısından girişimciliğin önemi, girişimciliğin ülkelere ekonomik katkıları, girişimcilik ile ilgili güncel destek programları gibi konu başlıklarına değinerek yoğun katılımın olduğu etkinlikte gençlere girişimcilik tavsiyelerinde bulundu. Burada gençlere konuşan Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, kariyer planlarken girişimcilik seçeneğini de mutlaka göz önünde bulundurmalarını tavsiye etti. Doç. Dr. Özbozkurt, "Hayallerinizi gerçekleştirirken risk almaktan veya başarısız olmaktan korkmayın. Risklerin bulunduğu yerde fırsatların da bulunabileceğini unutmayın. Diğer taraftan, profesyonel ilişki ağı oluşturmanın avantajlarını göz ardı etmeyin. Sizler gibi potansiyel girişimcilerin, girişimcilik eğilimi yüksek olan bireyler ile tanışması ve sürekli olarak iletişimde kalması bu süreçte girişimcilik motivasyonunuzu artıracaktır" dedi.

Girişimcilik ile ilgili kendisinin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarından da örnekler sunan Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, "Üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin eğitimlerinin son dönemlerine yaklaştıkça girişimcilik eğilimlerinin arttığı, yaklaşık 300 lisans öğrencisi üzerinde gerçekleştirdiğimiz bir çalışma sonucunda ortaya çıktı. Diğer bir çalışmamızda ise eğitim almış bireylerin girişimcilik eğilimlerinin yüksek düzeyde olduğunu tespit ettik. Bu nedenle almış olduğunuz eğitimlerin, girişimcilik kariyerinizde sizleri bir adım öne çıkaracağına inanıyorum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Mersin Üniversitesi, Girişimcilik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akademisyen Özbozkurt'tan gençlere girişimcilik tavsiyeleri - Son Dakika


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