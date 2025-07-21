Başkan Genç'ten Özgür Özel'e Cevap

TRABZON Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi hakkındaki sözlerine yanıt verdi. Başkan Genç, "Birebir bizi muhatap aldı. Bu kadar ağır bir şekilde itham etti, suç işledi. Bu vesile ile Özgür Bey'i özre davet ediyorum. Sayın Özel'i, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden, Ahmet Metin Genç'ten ve Trabzon halkından özür dilemeye davet ediyorum" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç gündeme dair gelişmeleri ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, 19 Temmuz'da, Trabzon'da gerçekleştirdiği mitingde kendisi hakkındaki sözlerine yanıt vermek için basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Genç, "Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı seçildik, seçildikten sonra da bütün vatandaşlarımıza hizmet etmenin gayretinde olduk. Siyasi konulara belediye başkanı olarak mümkün olduğunca girmemeye hem belediye başkanlığımız da hem de yönettiğimiz mecliste gayret ediyoruz. İşimiz derdimiz, bizi seçsin seçmesin bütün vatandaşlarımıza hizmet etmektir. Bu anlayışla çalışıyoruz. Bu anlayışın halkımız tarafından benimsendiğini memnuniyetle görüyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu gerek şahsımı, gerek yönettiğim belediyemi muhatap alan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in açıklamaları nedeni ile hem cevap hakkımızı kullanmak hem de vatandaşlarımızı ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına basın toplantısı yapmayı zaruri gördük" ifadelerini kullandı.

'BÖYLE BİR İHALE YAPILMAMIŞTIR'

Başkan Genç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Bir kısım belediyelerden ihale alan, içerisinde AK Parti, CHP'li belediyelerin ve diğer belediyelerinde bulunduğu İBB soruşturmasında da gündem olan bir kişinin aldığı ihalelerle ilgili olarak yüzde 77 AK Parti, yüzde 23 CHP ama yüzde 23 cezaevinde yüzde 77'nin keyfi yerinde. Bunlardan bir tanesi de Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç. Buradan Trabzon'un seçtiği kimseyi yuhalamayın. O tekel bir tek kayyımcı çırağı Adil'de kalsın. Buradan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanına sesleniyorum. Ahmet Başkan, senin yaptığın ihaleyle, gözaltına alınan tutuklananların arasında fark varsa açıkla. Belediye başkanımız, il başkanımız ve avukatlarımız burada. Sorgu tutanakları ortada. Ben demiyorum ki Trabzon Büyükşehir'e sabah 4'te operasyon yapın. Ben diyorum ki bir suç varsa herkese uygulansın. Bir iftiracı üzerinden onunla geçmişte ihale yapmış AK Partililer, gelmiş Zeydan Karalar paralarını ödemiş. Bir daha ihale yapmamış. 11 yıl sonra alıp içeriye atıyorsunuz. Trabzon Büyükşehir cayır cayır çalışmış, dokunmuyorsunuz" ifadelerini hatırlatarak şunları söyledi: "Bu külliyen yalan bir ifade. Bir defa bizim dönemimizde de önceki başkanımız Murat Zorluoğlu döneminde de böyle bir ihale yapılmamıştır. Bahsi geçen firma 2015 ile 2020 arasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden diğer belediyelerden aldığı gibi araç kiralama ve personel taşımak işini almış, 2020 yılında işi bitmiş ve ondan sonra bu firma ile çalışılmamış. 31 Mayıs 2020 tarihinden sonra bu firma ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi hiçbir şekilde bir sözleşme imzalamamış, açık ihalelerde en uygun teklifi veren başka firmalarla sözleşme yapmıştır. Bu külliyen yalan beyandır"

'ÇOK ÇİRKİN VE YAKIŞIKSIZ AÇIKLAMA'

Başkan Genç, "Tamamen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni itibarsızlaştırmaya dönük çok çirkin ve yakışıksız açıklamadır. Koskoca ana muhalefet partisinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisinin genel başkanının düştüğü duruma bakın. Bunu siyaset adına söylüyorum, ana muhalefet çok kıymetli partidir, demokrasinin içerisinde en önemli partidir; düştüğü duruma bakın. Gelirsiniz, sorarsınız, yazarsınız, belge verir size çıkarsınız eleştirecekseniz eleştirirsiniz. Kaldı ki İBB'deki soruşturmada neden İBB'den ihale alındığı veya başka AK Partili veya CHP'li belediyelerden ihale alındığı sorulmuyor. Suça konu başka ilişkiden dolayı o soruşturma sürdürülüyor. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Önceki dönemde Ortahisar Belediye başkanıydım. Belediye binamız en önemli yatırımlarımızdan biri. Açık ihale ile yaptık. CHP Milletvekili Adayı Ali Türen Öztürk bey aldı ihaleyi, çok da güzel yaptı işini teşekkür ediyorum. Yani siyasi mi davranmamız lazım ya da davrandım mı? Öyle bir şey olabilir mi?" şeklinde konuştu.

'ÖZGÜR ÖZEL İDDİASINI İSPATLA MÜKELLEFTİR'

Başkan Genç, şahsının ve kurumunun itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını ifade ederek, "CHP genel başkanı, burada ona arkadaşlarının verdiği saçma sapan bilgilerle hem Ahmet Metin Genç'i hem de şu anda yöneticisi olduğum kurumu itibarsızlaştırmaya çalışmıştır. Bu bir iftiradır, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel bizim nezdimizde de şahsen de Trabzonlular olarak da müfteri konumundadır. İddia eden iddiasını ispatla mükelleftir. İddianızı ispatlayamıyorsanız müfterisiniz. Ahmet Metin Genç'i Ortahisar'da yüzde 51 ile seçen irade de ikinci seçimde yüzde 60'a varan oyla destekleyen irade de, bizi büyükşehirlerde birinci çıkaran irade de Ahmet Metin Genç'in itibarını tescillemiştir. Bu şekildeki itibarsızlaştırma işine en iyi cevabı hemşehrilerimiz vermiştir, zamanı gelince vermesini de bilir. Siz şimdi koskoca Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni, onu yöneten başkanını suçluyorsunuz, bu kadar kolay mı? Bu şekilde algı oluşturuyorsunuz. Hiç yakışıyor mu size? Bizi herkes tanıyor. Benim talip olduğum makam şu anki sıfatım rozetim değil, yarın bu görevden ayrıldıktan sonra Ahmet Metin Genç, Trabzon'un her sokağında alnı ak başı dik şekilde dolaşabilir, selamı verilir, alınır çok şükür. Ben buna talip oldum" dedi.

'İFTAR YEMEKLERİ 18 MİLYON TL DEĞİL'

İftar yemeklerine ilişkin iddiaları da hatırlatan Başkan Genç, "Özgür Bey, iftar yemekleri ile ilgili iddialarda bulunmuş. Trabzon Büyükşehir Belediyesi şu kadar yapmış, Ortahisar Belediyesi bu kadar yapmış. Keşke Ortahisar Belediyemiz de yapsın, 17 ilçe belediyemiz de yapsın. Hepimiz, Ramazan'da vatandaşlarımızın yanında bulunalım. Belli ki yanlış bilgilendirilmiş. Sadece bizim 18 milyon gibi bir kaynak kullandığımızı, kendi belediyelerinin yarı fiyatına hizmet verdiği şeklinde beyanatta bulunmuş. 49 bin 500'ü şehrimizde eğitim gören öğrencilerimiz olmak üzere Ramazan ayı boyunca 126 bin 78 vatandaşımıza iftar, yemek ve gıda kartı desteğinde bulunduk. Bunu bütün meclisimizin iradesi ve bütçe ile yaptık. Söylediği gibi 18 milyon TL değil, bilmiyor işte bu şekilde bilgilendirilmiş. 71 milyon 546 bin 695 Türk lirası maliyetimiz oldu, helal olsun. Ortahisar Belediyemiz de diğer 17 belediyemiz de kim yapıyorsa helal olsun. Kendi soframızda yemeyeceğimiz yemeği de vatandaşlarımıza sunup aman efendim maliyetler düştü diyecek kadar da riyakar olmamak gerekir. Göreve gelir gelmez 10 yıldır halkımıza hizmet veren iyilik kapımız Hisaray'ı kapatıp, ihtiyaç sahiplerinin evlerine her gün iki öğün sıcak yemek hizmetini kaldıranlara riyadan uzak hareket etmelerini tavsiye ederiz. Belli ki sayın genel başkan bu konuda da yanlış bilgilendirilmiş" ifadelerini kullandı.

'SÖZÜMDÜR, ARKASINDAYIM'

Raylı Sistem Projesi ile ilgili de konuşan Başkan Genç, "Raylı Sistem Projesi'ni, birinci sırada, ay, gün, saat demeden sürekli takip edeceğimi ve bu şehre bu dönem kazandıracağımı taahhüt etmiştim, sözümün arkasındayım. Kıymetli Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür ediyorum. Çok şükür göreve geldikten sonra, 24. günümüzde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ile bu salonda protokol imzaladık, 8 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı'ndan onayı çıktı, Kasım'da ihalesi ve Aralık'ta yer teslimi yapıldı. Uygulama projesi şu ana kadar çok hızlı bir şekilde sürdü. Uygulama projemiz tamamlandıktan sonra ihalesini yapıp, bu dönem Akyazı ile Meydan arasını yapacağız" diye konuştu.

'ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUM'

Başkan Genç, hafif raylı sistem eleştirilerine ise şu sözlerle cevap verdi: "Siyasileri var, vekilleri var, belediye başkanları var. Sanki Trabzon'da raylı sistemle ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Her şey İstanbul'da yapılıyormuş gibi. Trabzon'da yapılanı da İstanbul'da yapılanı da vatandaşımız görüyor. Kimse merak etmesin. Böyle bir algıyla şehrimizi karalamaya çalışmak ve yine aynı şekilde Trabzon'da bu manada 'hiçbir şey yapılmadı' şeklinde algı oluşturmak isteniyor. Sayın Özgür Özel, 20 yıldır Trabzon'da neler yapıldı da bunları göremedi veya görmek istemedi. Onlara da değinmek lazım. Tamamen siyasi bir algıyla yönetiyorlar. Raylı sistemle ilgili konuşurken Adil Karaismailoğlu Bakanımızı da çok ağır bir kelimeyle küçük düşürüyor. Siyasetçiye yakışmayan, bir genel başkana maalesef hiç yakışmayan bir üslupla beraber. Hizmet üretemezseniz algı üretirsiniz, laf üretirsiniz. Siyasete böyle bakmışlar. Atatürk'ün kurduğu parti 70-80 senedir iktidara gelemiyor. Neden gelemiyor? Kendilerini sorgulasınlar. Milletin değerleriyle oynarsanız, millete hizmet yerine efendi olmaya çalışırsanız, millet de size onun cevabını verir. Siyaset böyledir. Siyasette hizmet edeceksiniz. Hizmete talip olacaksınız. Bahsettiği metroların tamamını Adil Karaismailoğlu Bakanımız yaptı. Zigana Tüneli'ni bakanımızla açtık. Türkiye Cumhuriyeti'nde bakanlık yapmış bu şehrin değerli bir evladını ağza almayacak sözlerle eleştiriyorsunuz. Sayın Özgür Özel'in ben siyasetçi olarak da değerlendiriyorum, psikolojisini iyi değerlendirmek lazım. Çok da derin detaylara da girmek istemiyorum. Birebir bizi muhatap aldı. Bu kadar ağır bir şekilde itham etti, suç işledi. Bu vesile ile Özgür Bey'i özre davet ediyorum. Sayın Özel'i, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden, Ahmet Metin Genç'ten ve Trabzon halkından özür dilemeye davet ediyorum"

'ADAY OLMAK TEMSİLİ BİR GÖREVDİR'

Türkiye Belediyeler Birliği seçimi konusuna da değinen Başkan Genç, "Ben 3 dönemdir Belediyeler Birliği seçimlerine genel merkezimiz ve Cumhurbaşkanımızın oluruyla beraber aday oldum. Burada sadece delegasyonda bütün siyasi partiler birleşse bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin 444 tane delegesi var. Bizim 260 delegemiz var. Bu seçimde aday olmak partimiz açısından temsili bir görevdir. Böyle bakarsak Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde meclis başkanlığına aday göstermesin. Bizim asıl görevimiz Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olmak. Şerefle bu görevi inşallah görev süremiz boyunca devam ettireceğiz. Seçimlerden birinci çıktığımız için genel merkezimiz, onursal manada Cumhurbaşkanımız da Ahmet Metin Genç aday olsun şeklinde olur vermiştir. Maalesef Trabzon'u ve Trabzon siyasetini küçümseyen anlayış Sayın Özgür Özel'e yanlış enformasyon verdi. Bütün bunlarla beraber göremediklerini tekrarlamamız lazım. Bir ana muhalefet partisi genel başkanı neden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanını şahsen ve ismen muhatap alıp töhmet altında bırakarak siyaset üretmek ister" dedi.

'FRENİ PATLAMIŞ ANA MUHALEFET PARTİSİ'

Başkan Genç, "Freni patlamış bir muhalefet partisi var. Belediyeleri yolsuzlukla beraber suçlanan, her türlü soruşturmaya muhatap olan ana muhalefet partisi. Bu tür iddialara maruz kalan ana muhalefet partisi, kendi meşruiyeti kendileri tarafından tartışılan bir ana muhalefet partisinin genel başkanı, AK belediyecilikte öne çıkmış Trabzon'umuz gibi diğer belediyelerimizi de itibarsızlaştırarak arkadaki o büyük hengameyi kamufle eden çirkin bir siyaset yapıyor. Belediyelerde bir sürü yolsuzluk iddiası olan bir siyasi parti genel başkanı Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne, başkanına ve Trabzonlulara karşı yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

'HUKUKİ VE CEZAİ MANADA ADIM ATACAĞIZ'

Başkan Genç, şahsı ve kurumu adına hukuki ve cezai adım atacaklarını ifade ederek, "Bir kez daha, Özgür Özel'in hem şahsım, hem kurumuma yönelik yaptığı açıklamaları esefle kınadığımı ifade ediyorum. Hukuki ve cezai manada şahsen ve kurumsal olarak da bu konuda adım atacağız. Avukat arkadaşlarımıza gerekli talimatı verdik. Onlar da bu hukuku korumak adına çalışacaklar. En azından, hem Trabzon Belediyesi'nden, belediye başkanından ve Trabzon'dan bu şekilde asılsız, çirkin, yakışıksız iftiralarından dolayı da bir özür dilemesi gerektiğini de ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON,