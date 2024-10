Dünya Hayvanları Koruma Günü\'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay\'dan Çağrı: "Mücadeleden Vazgeçmeyelim"

Yerel

(İZMİR) - 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Kültürpark'ta düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, hayvan haklarının savunulması için mücadeleye devam çağrısında bulundu. Başkan Tugay, "Yaşama saygı duyan insanlar, yaşamın adaletini sağlamak zorunda olan bizler, asla bu mücadeleden vazgeçmeyelim" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Kültürpark'ta tören düzenledi. Sahipsiz hayvanlara yönelik Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına destek sunanlara teşekkür belgesi verilen programa Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Gökhan Özdemir ile hayvanseverler katıldı.

Programda konuşan Cemil Tugay, hayvanların dünyayı güzelleştirdiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Onlarla sağlıklı bir ortamda yaşamak istiyoruz"

"Hayvanlar dünyada olmasaydı nasıl olurdu? Dün Aliağa'nın yeni limanlarının gelişimini yerinde gözlemlemek için incelemelerde bulundum. Aliağa kıyısı boyunca gezdik. Bir yerde peşimize 8-10 yunus takıldı. O anda sanki dünyanın modu değişti. Her şey çok daha güzelleşti. İnanılmaz güzel hayvanlar. Bizimle birlikte şehrimizi paylaşan, yaşam alanlarımızı paylaşan her biri birbirinden değerli pek çok canlı ile bir aradayız. Bizim yapmaya çalıştığımız şey, onlarla sağlıklı bir ortamda yaşamak. Onların haklarını da gözeterek bir yaşam ortamı sağlamak. Bu yolda çalışan pek çok insan var. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de çok yoğun şekilde bu alanda çalışma yapıyoruz.

"İnsanlık dünyayı kirletiyor"

İnsanlık ne yazık ki dünyayı kirletiyor, bozuyor, bu da bazı canlı türlerinin yok olmasına neden oluyor. Hiçbir suçu ve günahı olmayan canlılar, doğal yaşam alanları tahrip edildiği için yavaş yavaş yok oluyor. Bu dönem çıkan orman yangınları da sadece ağaçları değil, ormanlarda yaşayan canlıların, ekosistemin yok olmasına neden oldu. Bunun da kötü sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz. İklim krizi ile mücadele etmemiz, yaşam alanlarımızdaki o doğal ekosistemi korumamız sadece bizler için değil, diğer canlılar için de geçerli. Onlar için de önemli."

Konuşmasında Hayvan Hakları Yasası'nda yapılan değişikliğe de dikkati çeken Tugay, şunları söyledi:

"Çözüm üretmek bize ait"

"Dünyayı kirleten ve bozan bizleriz, insanlar. Ama kötü sonuçlarını tüm dünya, tüm canlılarla birlikte yaşıyor. O nedenle bunu önlemek, çözüm üretmek de bize ait. Bunun farkında ve bilincinde olup, sorumluluğu alıp, gereken mücadeleyi vermek zorundayız. Ülkemizde biraz daha fazla hayvan hakları ihlalleri yaşanıyor. Bununla da mücadele etmek zorundayız. Son dönemde Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklik, artık sağlık sorunu olmayan hayvanların da öldürülmesi ile ilgili bir duruma yol açtığı için hepimizde aşırı hassasiyet oluşturdu. Bununla da mücadele etmek için en başından beri çalışıyoruz."

Eylem Planı'nı anlattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Sahipsiz Köpek Popülasyonu Yönetimi İzmir Eylem Planı hazırladıklarını aktaran Başka Tugay, plan kapsamında yapılacak çalışmaları anlattı. Tugay, şu bilgileri verdi:

"Önce sahipsiz hayvanlarının sayısı belirlenecek. Daha sonra bu hayvanlarımızın sağlıklı şartlarda yaşaması, tedavi ve bakımları için gereken yatırımları yapacağız. Ödemiş, Torbalı, Yarımda, Dikili'de sahipsiz hayvanların rehabilite edildiği yerleşkelerin kapasitesini artıracağız. Sokakta sahipsiz hayvan kalmaması için sahiplendirme çalışmalarımız ise tüm hızla sürüyor."

İzmir'in duyarlı insanların yaşadığı bir kent olduğunu belirten Başkan Tugay, tüm canlıları korumak için mücadele çağrısında bulundu. Tugay, şunları kaydetti:

"İzmir, doğayı seven, her türlü canlının yaşam hakkına saygı duyan insanların kenti. O nedenle şehrimizle gurur duyuyoruz. Türkiye'ye örnek olma düşüncesi ve inancındayız. Bu süreçte duyarlılıkları ile çalışmalarımıza katkı veren tüm İzmirlilere teşekkür ediyorum. Her birinizle gurur duyuyorum. Mücadeleye devam edelim. Doğru olana inanıyoruz. Bizler iyi insanlarız. Yaşama saygı duyan insanlar, yaşamın adaletini sağlamak zorunda olan bizler, asla bu mücadeleden vazgeçmeyelim. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun."

Konuşmaların ardından, sahipsiz hayvanlara yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına destek sunan firma ve kişilere teşekkür belgesi ile zeytin fidanı verildi.

Emekçi Atlar Heykeli'ne karanfil bıraktı

Tugay, Büyük İzmir yangınının ardından hafriyat kaldırma çalışmalarında ölen 168 atın anısına yapılan Emekçi Atlar Heykeli'ne karanfil bıraktı. Emekçi Atlar Heykeli, 1940 yılında Heykeltıraş Şadi Çalık tarafından yapıldı. Kültürpark'ın kuruluşunda emeği geçen atlar için Dr. Behçet Uz tarafından bir vefa örneği olarak yaptırılan heykel hayvan haklarına yönelik ilk eserlerden biri kabul ediliyor.