İtfaiye Daire Başkanlığı eğitimlerini sürdürüyor - Son Dakika
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İtfaiye Daire Başkanlığı eğitimlerini sürdürüyor

26.05.2022 12:14
İtfaiye Daire Başkanlığı eğitimlerini sürdürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından sanayi kuruluşlarının acil durum ekiplerine eğitim veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından sanayi kuruluşlarının acil durum ekiplerine eğitim veriliyor.

Kocaeli'de ve il dışında yaptığı faaliyetlerle adından söz ettiren Kocaeli İtfaiyesi, iki firmanın acil durum ekiplerine eğitim verdi.

Uygulamalı geçen eğitimlerde teorik ve pratik olarak yanma ve yangın, yangın yerindeki tehlikeler, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, akaryakıt yangınlarında köpük kullanımı, kişisel korunma ekipmanı, kapalı ve dumanlı ortamlarda ilerleme başta olmak üzere birçok konuda bilgiler sunuldu. Ayrıca acil durum ekiplerine uygulamalı olarak yangın söndürme çalışması yaptırıldı. Kişisel koruyucu donanım kullanan personel, akaryakıt yangınına köpükle müdahale uygulamaları ve su sisi ile yaklaşma metotlarını uygulama imkanı buldu.

Kapalı ve dumanlı ortamlarda ilerleme teknikleri eğitiminde ise labirent simülasyonu kullanıldı. Tamamen karanlık ortamda dar geçişlerin bulunduğu hacimde simülasyon dumanı kullanılarak yangın ortamı oluşturuldu ve personelin kapalı ve dar alan becerileri artırıldı. Yapılan çalışmalar termal kamera desteği ile takip edildi. - KOCAELİ

İtfaiye Daire Başkanlığı eğitimlerini sürdürüyor
İtfaiye Daire Başkanlığı eğitimlerini sürdürüyor
İtfaiye Daire Başkanlığı eğitimlerini sürdürüyor
İtfaiye Daire Başkanlığı eğitimlerini sürdürüyor

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Kaynak: İHA

İtfaiye Daire Başkanlığı, Kocaeli, Yangın, 112, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İtfaiye Daire Başkanlığı eğitimlerini sürdürüyor - Son Dakika


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