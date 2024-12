İzmir Karabağlar'da Yarım Kalan Okul İnşaatı Tamamlanmayı Bekliyor

Yerel

Haber: Fatih ÖZKILINÇ Kamera: Özgür ŞENGÜL

(İZMİR)- İzmir Karabağlar'da inşa edilmeye başlananan okul inşaatının yarım bırakılmasına Hürriyetçi Eğitim Sen İzmir İl Başkanı Adnan Sarısayın ve 27. Dönem CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır tepki gösterdi. İnşaatın yarım kalması nedeniyle tehlike oluşturduğunu belirten Sarısayın ve Bayır, derhal müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Cennetoğlu Mahallesi 5709 sokakta inşa edilmeye başlananan okul inşaatının yarım bırakılmasına tepki gösteren Hürriyetçi Eğitim Sen İzmir İl Başkanı Adnan Sarısayın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sınıfta kaldığını söyledi.

Okul inşaatının müteahhitin hak edişlerini alamadığı gerekçesiyle yarım bırakıldığını belirten Sarısayın, "Bu okulun bizim öğrendiğimize göre müteahhitin hak edişlerini alamadığı gerekçesiyle işçilerle arasında sorun yaşamış ve işi bıraktığı, sözleşmeyi feshettiği yönünde bir duyum aldık. Bu konunun iyi araştırılması lazım. Bir okul inşaatı yapılırken İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, müteahhitleri çok iyi araştırması lazım. Daha önce okul yapmış mı, başarılı olabilmiş mi? Bunların iyi araştırılması lazım. Okul inşaatlarının takibinin iyi yapılması lazım" dedi.

"Bu okulların eğitim öğretime kazandırılması gerekiyor"

Okul inşaatının yarım bırakılması nedeniyle güvenlik zafiyetlerinin olduğunu da ifade eden Sarısayın, şunları söyledi:

"İnşaat başlamış ve yarım bırakılmış, yarım bırakıldığı için de güvenlik zafiyetleri oluşturuyor. Bu bölge okulların olduğu bir bölge. Çocuklarımız buraya gelip gidiyorlar. Gelip giderken bu inşaatın etrafındaki bariyerler kaldırılmış, tehlike arz ediyor. Uçurum şeklinde, görüntüler var. Çocuklar oralara düşebilir. Birtakım sıkıntılı durumlar yaşanabilir. Bunların önlenmesi için de Milli Eğitim'in bu işe bakan kısmının yatırım bölümünün bu işlerin takibini iyi yapması lazım. Ancak bura da gördüğümüz gibi maalesef İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü de bu konuda sınıfta kalmış okulların tamamlanması noktasında, yapılan okulların takibi noktasında bir eksikliği olduğunu görüyoruz. İhaleler verilirken düşünülmeli, planlama iyi yapılmalı. Bir an önce bu okulların eğitim öğretime kazandırılması gerekiyor. Çünkü İzmir'de çok sayıda okula ihtiyaç duyuluyor. Çünkü göç alan bir bölge. Çoğu okullarımızda ikili eğitim yapılıyor. Deprem bölge olmasından dolayı da pek çok okulumuz yıkıldı, yeniden yapılmayı bekliyor. Bu yıkılıp yapılan okulların bir an önce hızlı bir şekilde eğitim öğretime kazandırılması lazım. Çocuklarımız sabah alaca karanlıkta akşam zifiri karan evlerine dönmeye çalışıyorlar. Çocuklarımızı zifiri karanlıkta eğitimden kurtarmak lazım. İkili eğitimden kurtarmak tam gün eğitime geçmemiz lazım. Bunun için de acilen bunun gibi başlanan okulların bir an önce tamamlanması bitirilmesi lazım. Yeni okulların açılması lazım. Bu konuda maalesef bakanlığın, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sınıfta kaldığını görüyoruz."

"Ortada inanılmaz bir cenaze var"

Okul inşaatının bulunduğu bölgede işletmesi bulunan 27. Dönem CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise "Yaklaşık dört beş ay kadar önce burada bir vinç kuruldu. Temel için dozerler çalışma yaptılar. O vinç bir ay burada bu demirleri betonlara vesairelere yardımcı oldu. Bir ay sonra vinç sahibi parasını alamadığı için gelip sökmüştü duyduğum kadarıyla. Daha sonra hatta personel parasını alamadığı için vince çıkıp intihar etme eğiliminde oldu. Polis kayıtlarına girdi. Polisler geldi, adamı vinçten aşağıya indirdiler. Baya problemli bir inşaat. Sonunda bugün geldiğimiz noktada inşaat bu şekilde yarım kaldı. Sadece bodrum katı atılmış vaziyette. Müteahhit de bıraktı gitti burada şantiye konteynerleri vardı. Onları kaldırıp götürdü. Çalışanlar yok ortada. Ama ortada inanılmaz bir cenaze var" dedi.

"Milli Eğitim sorumlu"

İnşaatın olduğu yerin işlek bir nokta olduğunu ve yarım bırakılması nedeniyle tehlike oluşturduğuna da dikkati çeken Bayır, şöyle konuştu:

"Bu inşaat yapılırken bunun etrafında demir örgüler vardı. Gerekli tedbirler alınmıştı. Ancak inşaatı terk edince müteahhit burayı böyle mezbelelik biçimde tehlikeli bir pozisyonda bıraktı. Ben bunu Karabağlar Belediyesi'ne de bildirdim. Sağ olsun Helil(Kınay) Hanım ilgilendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle yazıştıklarını ve sorunun hemen çözüm getireceklerini söylediler. Bazı malzemelerini de bıraktı gitti müteahhit burada. Bana göre İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de, Milli Eğitim Bakanlığı'nda çok ciddi hataları ve takipsizliği var. Bu saatten sonra bu inşaatta meydana gelebilecek bir çocuğun ölümü, düşmesi, kaybolması vesaireden tamamen Milli Eğitim sorumludur. Derhal burayı bir korunak altına almaları, derhal müdahale etmeleri gerekiyor."

Öte yandan, söz konusu okul inşaatıyla ilgili Karabağlar Belediyesi ekipleri tarafından güvenlik önlemlerinin alınmadığının tespit edilerek Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirildiği de öğrenildi.