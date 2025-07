Kayseri protokolünden 15 Temmuz mesajları

Kayseri protokol üyeleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek'in mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çiçek mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz, Türk milletinin iradesine, vatanına ve demokrasisine yönelik hain bir saldırının bertaraf edildiği, tarihimizin en şanlı direniş günlerinden biridir. O gece milletimiz tek yürek olup demokrasiye sahip çıkmış, tankların ve silahların karşısında iman dolu göğsüyle dimdik durmuştur. 15 Temmuz gecesi, bu topraklara, bu millete ve bu vatanın değerlerine gönülden bağlı milyonlarca insan, canı pahasına bir duruş sergiledi. Tankların önüne duran, mermilere göğsünü siper eden kahramanlarımız, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ve demokrasinin vazgeçilmezliğini tüm dünyaya haykırdı. Bu direniş, milletimizin iradesinin, inancının ve bağımsızlık aşkının en somut göstergesi oldu. 15 Temmuz, sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimizin ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir dönüm noktasıdır. Bugün, geleceğe daha güçlü, daha umutlu ve daha birlik içinde yürüme azmimizi bir kez daha yineliyoruz. Demokrasimize sahip çıkmaya, vatanımıza hizmet etmeye ve milli değerlerimizi yüceltmeye devam edeceğiz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi, Kayseri'mizde de gencinden yaşlısına tüm hemşehrilerimiz, 15 Temmuz gecesi meydanları doldurmuş, emanetlerine sahip çıkmış ve hainlerin emellerine ulaşmalarına engel olmuşlardır. Bundan sonra bize düşen görev, yapılanları unutmamak kaydıyla aynı özveriyle bu vatan ve millet sevdamızı gelecek kuşaklara aktarmak, birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak ülkemizi daha iyi seviyelere ulaştırmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımıza ve demokrasimize karşı yapılan hain kalkışmaya direnen, bu uğurda canlarını feda ederek Türkiye'mizin yazısını değiştiren 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, bütün şehit ve gazilerimizin ailelerine sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum."

OSB Başkanı Mehmet Yalçın'ın mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın mesajında, "15 Temmuz; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla hür iradesini asla başkalarına teslim etmeyen, vatanını canından aziz bilen, kahraman bir milletin tarihin altın sayfalarına yazdığı bir demokrasi destanıdır" dedi.

Yalçın mesajında, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliği, aziz milletimizin ve güvenlik güçlerimizin güçlü iradesi sayesinde kazanılmış zaferin dokuzuncu yıldönümündeyiz" ifadelerini kullandı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, mesajı şöyle sürdürdü:

"Çanakkale Destanında ve Kurutuluş Savaşı'nda bir milletin asıl gücünün tankı, topu, tüfeği değil "Ya İstiklal ya Ölüm" diyerek cephelere koşan imanlı ve inançlı insanları olduğunu tüm dünyaya gösteren yüce milletimiz, 15 Temmuz gecesi de aynı iradeyi ortaya koymuştur. Aziz milletimiz; mermilere göğsünü siper etmiş, istiklal ve istikbaline daima sahip çıkacağını ve bayrağımızı ilelebet daha da yükseklerde dalgalandıracağını bir kez daha göstermiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleden asla taviz vermeyeceğiz. Bundan sonra bize düşen görev birbirimize daha çok kenetlenmek, milli birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışarak ülkemizi daha da güçlendirmek ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır. Bu vesile ile demokrasi ve milli irade mücadelesinde, vatanımızın birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anarken, çok kıymetli ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sanayicilerimizin ve hemşerilerimizin bu anlamlı gününü en kalbi duygularımla kutluyorum."

Başkan Çolakbayrakdar: "Dirilişin adı olan 15 Temmuz'un ruhunu asla unutturmayacağız"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; 15 Temmuz'un milletin duruşuyla tarihe altın harflerle yazılan bir direnişin destanlaştığını belirterek, "15 Temmuz'un ruhunu unutmayacağız, asla unutturmayacağız" dedi.

"15 Temmuz, dirilişin ve direnişin adıdır"

Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığına kasteden her türlü girişime karşı aynı kararlılıkla durduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 15 Temmuz gecesinin tıpkı Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi milletin yazdığı büyük bir direniş destanı olduğunu ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'un 9'uncu yıldönümündeyiz. Bu ülke, tarihi boyunca büyük badireler atlattı. O gece Türkiye'yi kuşatan ruh, Çanakkale ruhuydu. O gece birlik vardı, beraberlik vardı, kardeşlik vardı ve bütün göğüsler milli bir imanla doluydu. Cesaretimizle, ferasetimizle, basiretimizle hep beraber sarsılmaz surlara ve yıkılmaz setlere dönüştük. Bu milletin nasıl bir ruha sahip olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdik."

"Bu ruh, her zaman dimdik ayakta kalacaktır"

Türk milletinin demokrasiye, bağımsızlığa ve vatanına olan sadakatini 15 Temmuz'da bir kez daha kanıtladığını dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde; milletimizin iradesine, bağımsızlığına ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kasteden hainler için 15 Temmuz gecesini bir cehenneme, ülkemiz ve milletimiz için de bir demokrasi bayramına dönüştürdük. Milletimizin yüreğindeki iman, elindeki bayrakla birleşince hiçbir tank, hiçbir silah ve hiçbir tehdit bu kararlılığın karşısında duramadı. Dolayısıyla kimse ama hiç kimse, aziz milletimizi bir daha vatanıyla, bayrağıyla, istiklali ve istikbaliyle sınamaya kalkamayacaktır" İfadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, 15 Temmuz gecesi şehit düşen vatan evlatlarını ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, "Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Canlarını ortaya koyarak bu milletin onurunu ve bağımsızlığını koruyan kahraman gazilerimize de sağlıklı, sıhhatli, hayırlı ömürler diliyorum. Allah, milletimizin birliğini ve dirliğini daim eylesin" dedi.

Rektör Altun'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"15 Temmuz 2016'da ülkemiz FETÖ/PDY Terör Örgütü mensupları tarafından menfur bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmış ve Türk Milleti'nin kararlı duruşu ve birlik beraberliği ile bu hain girişim bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz gecesi devletimizin bekasına, milletimizin iradesine göz diken bu hainlere Aziz Türk Milleti gerekli dersi vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile o gece, genci yaşlısı, kadını erkeği ile meydanlara inen Aziz Türk Milleti, adeta Çanakkale Ruhu ile demokrasisine sahip çıkmıştır. Bir avuç hain tarafından kullanılan tankların, uçakların ve silahların karşısında ellerinde bayrak, dillerinde tekbir ile duran milletimiz, bu kendini bilmez bir avuç azınlığa geçit vermemiştir. Şanlı tarihi boyunca destanlar yazan Aziz Türk Milleti, 15 Temmuz Gecesi de tarihine destansı bir mücadele eklemiş ve esarete hiçbir zaman boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bizleri bölmek, parçalamak isteyenler, devletimize, demokrasimize göz dikmek isteyenler şunu hiçbir zaman unutmamalıdır ki, dün olduğu gibi bugünde Aziz Türk Milleti'ni bölmeyi ve parçalamayı başaramayacaklardır. Aziz Türk Milleti, o gece vatanımız uğruna bir an bile düşünmeden canlarını feda ederek, şehadet şerbeti içen Ömer Halisdemir, Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit gibi nice vatan evlatlarını hiçbir zaman unutmayacaktır. Bugün geldiğimiz noktada kendi savaş uçağını, otomobilini, uydusunu ve kendi enerjisini üreten bir Türkiye olarak bizleri kimse inandığımız yoldan geri döndüremeyecektir. Erciyes Üniversitesi mensupları olarak bizler ise ülkemizin birliği ve dirliği için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye yorulmadan usanmadan devam ediyoruz. Bilimin ışığında milli ve manevi değerlerine bağlı ülkesine ve bayrağına sahip çıkan, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin her zaman yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Kuruluşundan bugüne kadar tek gayesi ülkesine ve insanlığa hizmet etmek olan büyük Erciyes Üniversitesi Ailesi olarak 15 Temmuz gecesi yaşananları ve bu hain geceyi yaşatanları asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu duygu ve düşünceler ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları başta olmak üzere,15 Temmuz 2016 gecesi canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz."

Başkan Bağlamış: "15 Temmuz, milletin iradesiyle yazılmış destansı bir direnişin simgesidir"

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Bağlamış, açıklamasında 15 Temmuz'un milletin iradesiyle yazılmış destansı bir direnişin simgesi olduğunu vurguladı.

Bağlamış mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016 tarihinde, milletimizin iradesine, demokrasimize ve bağımsızlığımıza yönelik gerçekleştirilen hain darbe girişimi; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği ve aziz milletimizin eşi benzeri görülmemiş direnişiyle bertaraf edilmiştir. O karanlık gecede milyonlarca vatandaşımız sokaklara dökülerek, canı pahasına demokrasimize sahip çıkmış; millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu vesileyle; vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın ilelebet daim olmasını temenni ediyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü, derin bir saygı, hürmet ve duygusal bir farkındalıkla yad ediyor; tüm vatandaşlarımıza selam ve muhabbetlerimi sunuyorum."

Başkan Yalçın: "Türk milleti, iradesine ve bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmıştır"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, 15 Temmuz'u sadece darbe girişimi olarak görmenin olayı hafife almak olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, "15 Temmuz gecesinde yaşadıklarımız hepimizin hafızasında. 15 Temmuz gecesinde sadece Cumhurbaşkanımızı, hükümeti, meclisi hedef aldılar, darbe yapmaya kalktılar dersek olayın gerçek boyutlarını göz ardı etmiş oluruz. 15 Temmuz'da doğrudan Türk milletini ve egemenliğimizi hedef almışlardır. İç savaş çıkararak vatanımızı bölüp parçalamak istemişlerdir. 15 Temmuz'da aziz Türk milleti, iradesine ve vatanın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmıştır. 15 Temmuz, bu topraklarda asırlar boyunca verdiğimiz varlık mücadelesi zincirinin son halkasıdır" dedi.

Şehitleri rahmet, gazileri minnetle andıklarını ifade eden Başkan Yalçın, "Tarih boyunca nice badireler atlatan Türk Milleti, 15 Temmuz'da da vatanına, toprağına ve bayrağına sahip çıkmış, Mehmetçiğin üniformasını gasp ederek egemenliğine boyunduruk vurmak isteyenlere haddini bildirmiştir. Bu mücadele göstermiştir ki Türk Milleti egemenliğini kendisinden başka bir yere bırakmamıştır ve asla bırakmayacaktır. 15 Temmuz'un 9. yıldönümünde şehitlerimizi rahmetle, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere vatanına, bayrağına ve ülkesine sahip çıkan güvenlik güçlerimizi, vatandaşlarımızı ve gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

"En büyük Türk Bayrağını birlikte açalım"

Öte yandan Başkan Yalçın, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da dünyanın en büyük Türk Bayrağı'nın Yamaç Paraşütü İniş Alanında açılacağını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayrak asma çağrısıyla denk düşen program için tüm vatandaşları 15 Temmuz Salı günü saat 22.00'de düzenlenecek etkinliğe davet eden Başkan Yalçın, "Erciyes Anadolu Holding tarafından yapılan ve 3 bin 38 metrekare büyüklüğü ile dünyanın en büyüğü olan Türk bayrağını, belediyemizin organizasyonuyla Yamaç Paraşütü İniş Alanında açacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu etkinliğe davet ediyorum" diye konuştu.

Başkan Odakır: "Darbelerin hep karşısında duracağız"

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Odakır mesajında, "Bu ülke bizim, bu memleket bizim. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da darbelere karşıyız, karşısında duracağız" dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'cü darbecilerin milli iradeyi, demokrasiyi hiçe saydığını, darbecilerin ülkenin ve milletin huzur ve güvenliğini tehdit ettiğini dile getirdi. Odakır, bu tehdit karşısında Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde darbeye karşılık vererek eşine az rastlanır bir duruş sergilediğini vurguladı.

"Türk milleti vatana sahip çıkmıştır"

Başkan Odakır mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü darbeciler ülkemize ihanet etti. Milletin silahlarını millete çevirdi, vatandaşlarımızın canına kast ederek şehit etti. O gece millet, bir oldu, iri oldu ve diri oldu darbecileri durdurdu. Devlet ve millet kaynaşması neticesinde darbe durduruldu, hainlerin planları alt üst oldu ve ülkenin bekasına uzanan el kırıldı. Her yaştan ve her kesimden insanımızın devletiyle birlikte sergilediği direniş, ülkeyi uçurumun kenarından aldı. Allah bir daha böyle karanlık günler göstermesin. Türk millet tarihinde şanlı zaferlere imza atmıştır. Vatanına göz dikeni adeta ezmiştir. Birliğine ve bekasına uzanacak her ele 'dur' demesini bilmiştir. Necip Türk milleti o gece de aynı tutumu göstererek, ülkeyi karanlıktan kurtarmış ve demokrasiye, vatana sahip çıkmıştır. Allah darbeye karşı koyan herkesten razı olsun. Bu ülke bizim, bu memleket bizim. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da darbelere karşıyız, karşısında duracağız. Millete uzanan namlulara karşıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, şehit olan, gazi olan ve şu an dimdik ayakta duran milletimize minnet duyuyor, yürekten teşekkürlerimi sunuyorum."

Rektör Prof. Dr. Karamustafa'nın mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı mesajında şunları belirtti:

"15 Temmuz 2016'da gerçekleşen ülkemizin milli birlik ve beraberliğini bozmaya, demokrasisini engellemeye yönelik hain darbe girişimini asla unutmadık ve unutmayacağız. O gece, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içine sızmış FETÖ terör örgütüne mensup hainler, milletin tankını ve tüfeğini milletin üzerine yönelterek, hafızalardan asla silinmeyecek bir ihanet sergilemişlerdir. Ancak, kahraman Türk Milleti, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatanını, bayrağını ve milli iradeyi savunmak için hainlere karşı destansı bir direniş göstermiştir. Bu millet, vatanın bekası söz konusu olduğunda her türlü bedeli ödemeye hazır olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Milletimizin bu asil duruşu, sadece bir darbenin bertaraf edilmesini değil; aynı zamanda ülkemizin bağımsızlığını, geleceğini ve halk iradesini hedef alan tüm tehditlerin yok edilmesini sağlamıştır. 15 Temmuz, halk iradesinin hiçbir vesayet odağına teslim edilemeyeceğinin açık bir ispatıdır. Bugün, 15 Temmuz'daki destansı direnişin üzerinden tam 9 yıl geçti. O günden bugüne, milletimizin dayanışmasıyla daha da güçlenen Türkiye Cumhuriyeti, her alanda gelişmeye ve daha da güçlenmeye devam ediyor. Ülkemiz, savunma sanayiinde elde ettiği büyük ilerlemelerle sadece bölgesinde değil, dünyada da söz sahibi bir konuma gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi, artık Türkiye "oyunları bozan ve oyun kuran" bir ülke konumuna gelmiştir. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin birer ferdi olarak, geçmişten aldığımız derslerle daha çok çalışmayı, bir ve beraber olmayı sürdüreceğiz. Hainlik yaparak içeriden ve dışarıdan birliğimize, dirliğimize, huzur ve güvenliğimiz ile vatanın ve devletin bölünmez bütünlüğüne zarar vermek isteyenlere çelik yumruğumuzu indirmeye devam edeceğiz. Kayseri Üniversitesi olarak bu anlamlı günün yıldönümünde, demokrasinin, özgürlüğün ve bağımsızlığın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlıyor; akademik sorumluluğumuzun gereği olarak, genç nesillere bu bilinci aktarmanın, sadece bir görev değil, aynı zamanda bir vatan borcu olduğunun farkındalığıyla hareket ediyoruz. Üniversitemiz, evrensel bilim üretiminin yanı sıra; milli ve manevi değerleri özümseyen, ülkesine karşı sorumluluk duygusu yüksek bireyler yetiştirme idealinden ödün vermeden yoluna devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor; ruhlarının şad, mekanlarının cennet olmasını diliyoruz. Gazilerimize ise minnettarlığımızı sunuyoruz. Bu necip millet, 15 Temmuz gecesi kendisini tereddütsüz tanka, silaha ve bombaya siper eden kahramanlarımızı ve sergiledikleri fedakarlığı asla unutmayacak ve unutturmayacaktır."

Başkan Özdoğan: "Türk milleti, vatanına ve bayrağına sahip çıkarak tarih yazdı"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle yayımladığı anma mesajında, 15 Temmuz'un millet iradesinin ve vatan sevgisinin en güçlü şekilde tecelli ettiği bir destan olduğunu belirtti.

Başkan Özdoğan, hain darbe kalkışmasının 9'uncu yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016 gecesi; devletimizin bekasına, milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden hain bir darbe girişimi yaşandı. Ancak o gece, milletimizin sinesinden çıkan kahramanlar; canları pahasına tankların, silahların ve uçakların karşısına dikilerek hainlere geçit vermedi. Türk milleti, vatanına, bayrağına ve demokrasiye sahip çıkarak tarih yazdı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran aziz milletimiz, canını hiçe sayarak büyük bir direnişe imza atmış, dünyaya örnek olacak bir duruş sergilemiştir. 15 Temmuz, bir milletin bağımsızlığına ve istiklaline nasıl sahip çıktığının en çarpıcı örneğidir. Bu vesileyle; başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."

Başkan Palancıoğlu'nun mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz'un milletin vatanına, bayrağına, iradesine, istiklaline sahip çıktığı tarihi bir gün olduğunu belirten Başkan Palancıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz, milletimizin vatanına, bayrağına, iradesine, istiklaline sahip çıktığı tarihi bir gün olarak her zaman hatırlanacak. 9 sene önce 15 Temmuz'da maalesef bu ülkenin bayrağına, vatanına, milletine kasteden hain terör örgütü FETÖ, maalesef birliğimizi beraberliğimizi bozacak şekilde hareket etti. Polisimizden, askerimizden, sivil vatandaşlarımızdan birçok şehitler verdik. Cenab-ı Allah tüm şehitlerimizden razı olsun, mekanları cennet olsun. 2000'in üzerinde gazimiz var, onlara da minnettarız. 15 Temmuz gösterdi ki; bu millet vatanına her türlü kafa tutan hainlerle mücadele edecek ve ülkenin gelişmesi kalkınması için el ele vermesini bilecektir. "Su uyur, düşman uyumaz." atasözü gerçek oldu ve maalesef 15 Temmuz'da bu ülke zarar gördü. 15 Temmuz'dan bu yana 9 senedir dimdik bugünü hatırlıyoruz. Ülkemizin gelişmesi, kalkınması için de el ele vermesini bildik; bundan sonra da bileceğiz. Cenab-ı Allah bu tür hainlere bir daha fırsat vermesin. Bu ülkenin önünü her zaman açsın. Savunma sanayiinde, ekonomide, her alanda bu ülkenin gelişmesi için gece gündüz çalışmayı bizlere nasip etsin. Bu sene de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü hep birlikte idrak ediyor; şehitlerimizi, gazilerimizi anıyoruz. Bu ülkenin gelişmesi, kalkınması için el ele birlik ve beraberlik içerisinde sahalardayız, meydanlardayız." - KAYSERİ