Özcan Geçim: "YHT Bursa'ya 2026'nın ilk yarısında gelecek" - Son Dakika
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Özcan Geçim: "YHT Bursa'ya 2026'nın ilk yarısında gelecek"

Özcan Geçim: "YHT Bursa\'ya 2026\'nın ilk yarısında gelecek"
27.05.2025 15:24  Güncelleme: 15:31
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Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) InnoCon'25-Modern Yapı Zirvesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) InnoCon'25-Modern Yapı Zirvesi'nin açılışı gerçekleştirildi. İki gün süren etkinlikte; deprem, yapı yönetim, malzeme bilimi, geoteknik, ulaşım, su kaynakları, sürdürülebilir çevre, yapı kent estetiği gibi konular ele alındı. Programın ilk gününde konuşan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Bursa'da 50 yıl içinde büyük bir deprem olma ihtimali fazla" derken, Harita ve Etüt Müdürü Özcan Geçim ise yüksek hızlı trenin Bursa'ya 2026'nın ilk yarısında geleceğini ifade etti.

Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da, BTÜ Modern Yapı Topluluğu tarafından ikincisi gerçekleştirilen etkinliğe; BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl, akademik odaların ve sektörün temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, "İki yıldır büyük bir heyecanla düzenlen etkinliğimiz, üniversitemiz öğrenci topluluklarının; heyecanını, girişimci ruhunu, vizyonunu ve emeğini yansıtan çok değerli bir organizasyondur. İki gün sürecek bu faydalı programın, özellikle genç mühendis adaylarımız için ilham verici, öğretici ve ufuk açıcı geçmesini diliyorum. Bu tür etkinliklere ve öğrencilerimizin gelişimine her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl ise "Bursa Teknik Üniversitesi genel anlamıyla dinamik ve öğrencilerini çalışma hayatına empoze olabilecek şekilde yetiştiriyor, bu anlamda üniversitemizi kutluyorum. Bugün gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin multidispliner çalışmasının altlığını oluşturuyor. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimiz destekliyoruz" diye konuştu.

Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şube Başkanı Zehra Candan Çakır, oda olarak akademi ile iç içe öğrenciler ile yan yana yürümeye önem verdiklerini vurguladı. Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, etkinlik kapsamında multidisipliner çalışmayı öğreten öğrencileri kutlayarak, bu tür etkinliklerin sektöre değer, profesyonel camiaya ise nitelik kattığını söyledi. İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla Erdem, gerçekleştirilen bu tür etkinliler ile depreme karşı dayanıklılık oluşturulmasının önünün açıldığını dile getirdi. BTÜ Modern Yapı Topluluğu Başkanı Batuhan Özman, "İkinci kez düzenlediğimiz zirve ile sadece mesleki bilgiyi değil, birlikte üretmenin gücünü de paylaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, "İki ülkenin deprem önleme farklılıkları" üzerine sunumunu gerçekleştirdi. Deprem konusunda Türkiye ve Japonya'yı karşılaştıran Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de 6, Japonya'da ise 4 deprem levhasının olduğunu söyledi. Türkiye tarihinde en büyük depremin 7.9 büyüklüğü ile Erzincan depremi olduğunu belirten Moriwaki, Japonya'da ise 9 şiddetini gören depremin yaşandığını söyledi. Türkiye'nin depremde hayatını kaybedenler sıralamasında dünyada üçüncü, Japonya'nın ise yedinci olduğunun altını çizen Moriwaki, önemli olanın depremin şiddetinin değil yapıların sağlamlığı olduğunu belirtti.

"Türkiye'de yapıların yüzde 50'si kaçak"

İstanbul'u etkileyen son iki büyük depremin 1509 ve 1766 yıllarında olduğunu aktaran Yoshinori Moriwaki, "Marmara Denizi altındaki fayların, Kuzey Anadolu Fayı'nın yüzeyindeki parçaları gibi 200 ile 250 sene civarında bir tekrarlama periyodu olduğunu düşünürsek, günümüzde İstanbul'u etkileyen büyük bir deprem olacağı kaçınılmazdı. Şimdi de aynı şekilde Bursa'da gelecek 50 yıl içinde büyük bir deprem olma ihtimali bir hayli fazla. Bursa'da gerekli önlemler bir an önce alınmalı. Bursa'nın yanında Balıkesir ve Çanakkale de risk altında. Türkiye geneline baktığımızda 21 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 50'sinin kaçak olduğunu görüyoruz. Bu nedenle hep birlikte bina ve zemin anlamında depreme hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Yoshinori Moriwaki'nin sunumlarının ardından Yapı ve Kent Estetiği Paneli'ne geçildi. Panelde; Mimar Osman Can Bagatır, Yüksek Şehir Plancısı Nazlı Yazgan ve Şehir Plancısı Aslıhan Özaslan Ayradilli konuşmacı olarak yer aldı. Bu panelin ardından Bursa Beton Pazarlama ve Satış Müdürü Mehmet Savaş Aydın, "İş Hayatı ve Sosyal Yaşam Üzerine", Turner Company'den İnşaat Mühendisi Ertuğrul Aksoy, "Proje Yönetim Süreçlerinde teknoloji Kullanımı ve Dijital Dönüşüm" başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. BIM4Turkey'den Mimar Bora Akın ve Artı&Artı Teknoloji'den İnşaat Mühendisi Recep Eliaçık, "BIM'in Yükselişi Küresel Yaygınlık ve Gelecek Öngörüleri" sunumunu yaptı. Günün son konuşmasını ise Quvars Invest'den Şehir Plancısı Rümeysanur Celep "Arsadan Kente Bir Şehir Plancısısın Gözünden Arsa/Arazi Geliştirme Süreci" başlıklı konuşmasıyla gerçekleştirdi. İlk günkü programlar, workshop ile son buldu.

İnşaat mühendisliği, mimarlık, peyzaj mimarlığı ile şehir ve bölge planlamadan uzmanları bir araya getiren zirvenin ikinci gününde Kanyon Holding Harita ve Etüt Müdürü Özcan Geçim, Bandırma - Bursa - Yenişehir - Osmaneli Yüksek Hızlı Tren Hattı projesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Hattın 188 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Özcan Geçim, projenin Bursa'ya kadar olan kısmını 2026'nın ilk yarısında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Geçim, projenin Karacabey-Bandırma yönündeki çalışmaların sürdüğünü ancak zorlu arazi şartları nedeniyle buradaki takvimde gecikme yaşandığını dile getirdi.

Özcan Geçim, projenin tamamlanması ile Ankara-Bursa seyahat süresinin 2 saat 15 dakika, İstanbul-Bursa arasının 2 saat 15 dakika, Bursa- Bilecik arasının 35 dakika, Bursa- Eskişehir arasının 1 saat, Bursa- Konya arasının 2 saat 20 dakika ve Bursa- Sivas arasının 4 saat olacağını belirtti.

Osmaneli-Bursa arasında 5 durak olacağını belirten Özcan Geçim, "Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa istasyonları olacak. Bursa Garı'ndan TEKNOSAB, Karacabey, Dağkadı ve Bandırma istasyonlarına ulaşım sağlanacak. Bursa Gar inşaat çalışmalarımız hızla sürüyor. Burada Bursa'nın tarihine uygun, Osmanlı mimarisi ile bir yapı inşa ediyoruz. Gara hafif raylı sistem ile de direkt ulaşım olacak" diye konuştu.

Program, Procons Şirketi CEO'su Kemal Kaplan'ın "İnşaat Sektöründe Dijital Dönüşüm", Proje Tasarım Merkezi Ofisi Kurucusu Peyzaj Mimarı Engin Aktaş ve Peyzaj Mimarı Hasan Marat'ın "BIM Tabanlı Peyzaj Mimarlığı" başlıklı konuşmaları ile devam etti. Zirvenin öğleden sonraki bölümünde ise BTÜ Rektör Yardımcısı, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Beyhan Bayhan "Bursa'da Deprem Tehlikesi, Yapı Güvenliği, Sismik İzolasyon" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı Yeşilhat Muhabiri Biriz Özbakır'ın moderatörlüğündeki "Yeşil Hat Akademi Paneli"nde ise BTÜ Rektör Yardımcısı Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sinan Uyanık, İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Egemen Aras ve Doç. Dr. Babak Vaheeddoost yer aldı.

Mimar Şenol Şimşek'in "Bir Mimarın Bursa Üzerinden Kent Okuması" ve Mimar Tolga Kezer'in "Mimarlıkta İlk Adımlar Kurgu Deneyim ve Gerçeklik" konuşmalarının ardından zirve, atöyle etkinlikleri ile son buldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Özcan Geçim: 'YHT Bursa'ya 2026'nın ilk yarısında gelecek' - Son Dakika

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