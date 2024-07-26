İçişleri Bakanı: Siberağ-2 Operasyonunda 82 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ ve Bingöl merkezli olarak 41 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen "Siberağ-2" operasyonlarında 82 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Aksaray, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Konya, Mardin, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yalova ve Zonguldak'ta çevrimiçi çocuk müstehcenliğine yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi) ve Child Protection System (Çocuk Koruma Sistemi) gibi uluslararası bağımsız kuruluşlarla yapılan ortak çalışmalar sonucu "çevrimiçi çocuk müstehcenliği" suçunu işlediği tespit edilen 80 şüpheli yakalandı.

Ayrıca, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme" suçuna yönelik düzenlenen operasyonda; sosyal medya uygulaması üzerinden vatandaşlara ait kişisel verilerin satışını yaparak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu ise "7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçuna yönelik düzenlenen operasyonda; sosyal medya uygulaması üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda siber suçlarla mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; en hassas olduğumuz konuların başında çocuklarımızı korumak geliyor. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da 7 gün 24 saat suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verdi. - ANKARA