İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesini vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesini vurdu

Haberin Videosunu İzleyin
İran\'a ait bir İHA, Azerbaycan\'ın Nahçıvan bölgesini vurdu
05.03.2026 11:23  Güncelleme: 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran\'a ait bir İHA, Azerbaycan\'ın Nahçıvan bölgesini vurdu
Haber Videosu

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak operasyonlarını genişletti. Körfez'de üs, liman ve enerji hedeflerine İHA ve füze saldırıları düzenleyen Tahran yönetimi, son olarak Azerbaycan'ın Nahçıvan Havalimanı'nı Shahed-136 tipi kamikaze dronla hedef aldı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları altıncı gününde sürerken, çatışmalar bölge geneline yayıldı. İsrail İran'da yeni bir saldırı dalgası başlatırken Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah hedeflerini vurdu ve binlerce kişi yerinden edildi. ABD denizaltısının Hint Okyanusu'nda bir İran savaş gemisini batırdığı ve saldırıda en az 87 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Senatosu ise Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını sınırlandırmayı amaçlayan yasa tasarısını reddetti. Bölgedeki gerilim sürerken Türkiye, İran'dan fırlatılan bir balistik füzenin NATO hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İŞTE SAVAŞIN 6. GÜNÜNDE YAŞANANLAR

AZERBAYCAN: NAHÇIVAN'A FÜZELER VE İHALAR DÜŞTÜ

Azerbaycan kaynakları Nahçıvan özerk bölgesindeki havaalanı sınırları içerisine İran'dan gelen füzelerin ve insansız hava araçlarının düştüğünü söyledi.

ARAKÇİ: SAVAŞ GEMİSİ SALDIRISININ ABD AÇISINDAN ACI SONUÇLARI OLACAK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin Sri Lanka açıklarında bir İran savaş gemisini batırmasının "acı sonuçları olacağı" uyarısında bulundu. Arakçi, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada ABD'yi "denizde bir vahşet gerçekleştirmekle" suçladı.

Açıklamasında, yaklaşık 130 denizcinin bulunduğu Dena fırkateyninin uluslararası sularda, İran kıyılarından yaklaşık 2 bin mil uzakta vurulduğunu belirterek, "ABD'nin oluşturduğu bu emsalden dolayı derin bir pişmanlık duyacağını göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise daha önce yaptığı açıklamada, ABD'ye ait bir denizaltının Hint Okyanusu'nda İran savaş gemisini torpido ile batırdığını doğrulamıştı. Hegseth, geminin uluslararası sularda güvende olduğunu düşündüğünü ancak torpido saldırısıyla batırıldığını söyledi. Bunun, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir düşman gemisinin torpido ile batırıldığı ilk olay olduğunu belirten Hegseth, ABD'nin "savaşı kazanmak için mücadele ettiğini" ifade etti.

İRAN: AYRILIKÇI GRUPLAR VURULDU

İran İstihbarat Bakanlığı, ülkenin batı sınırlarından girmeyi amaçlayan ayrılıkçı grupların mevzilerinin vurulduğunu ve ağır kayıplar verdiğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları, Kuzey Irak'ta Kürt milislerin üslerine üç füzeyle saldırdıklarını açıkladı. İran'ın ayrıca Kuzey Irak'ta Süleymaniye kentine yakın yayın ve telekomünikasyon vericilerine İHA saldırısı düzenlediği belirtiliyor. İsrail Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada Savunma Bakanı Israel Katz'ın ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüştüğünü ve Hegseth'in "Sonuna kadar gidin, sizinleyiz" dediği belirtildi.

İRAN AMERİKAN TANKERİNİ VURDU

İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'nin kuzeyinde bir ABD tankerini vurduklarını açıkladı. Geminin halen yandığı belirtildi. Ayrıca açıklamada, savaş zamanında Hürmüz Boğazı'ndan geçişler İran'ın elinde olacak denildi.

İRAN DIŞİŞLERİ: ABD YARATTIĞI EMSALDEN PİŞMAN OLACAK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD tarafından torpidoyla batırılan Dena fırkateyni hakkında konuştu. "ABD, İran'dan 2 bin mil uzakta denizde bir vahşet işledi. Hindistan Donanması'nın misafiri olan ve yaklaşık 130 denizci taşıyan gemi, uluslararası sularda uyarı yapılmaksızın vuruldu. ABD yarattığı bu emsalden acı bir şekilde pişman olacak". ifadelerini kullandı.

İRAN: TÜRKİYE'YE BİR FÜZE ATMADIK

İran Ordusu 4 Mart'ta Hatay'a düşen füze hakkında açıklama yaptı. İran, Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduğunu ve Türkiye topraklarına yönelik herhangi bir füze atışı yaptıklarını reddettiğini açıkladı.

İRAN KUZEY IRAK'I, İSRAİL TAHRAN'I VURUYOR

İran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın saldırılarda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki grupların merkezini hedef aldığını açıkladı. Lübnan'da da yerel kaynaklar İsrail saldırılarında bir Hamas yöneticisinin öldüğünü öne sürdü. İsrail Ordusu da Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu. Duyurudan kısa süre sonra İran basını Tahran ve Kerec'de patlama seslerinin duyulduğunu söyledi.

Azerbaycan, Nahçıvan, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesini vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Osman Dönmez Osman Dönmez:
    Dilkatli olun,abd ve ortakları türkleri savaşa çekmeye çalışıyor,buna düşmemeliyiz... 17 1 Yanıtla
  • Sabri Tokyay Sabri Tokyay:
    şimdi ortalık karıştı 3 2 Yanıtla
  • jRd4ryMDQKEc2U6 jRd4ryMDQKEc2U6:
    Tuzak! Mesele Türkiye iran değil dikkatli olalım 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
Galatasaray, UEFA’nın verdiği cezaya itiraz etti Galatasaray, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etti
Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı
Dünya devine büyük şok 3-0 maç kazanıp elendiler Dünya devine büyük şok! 3-0 maç kazanıp elendiler
İran’dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
Milyonlarca kişiyi bu fotoğraflarla kandırdılar Milyonlarca kişiyi bu fotoğraflarla kandırdılar
İsrail, İran ile savaş bahanesiyle Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim’i 5 gündür kapalı tutuyor İsrail, İran ile savaş bahanesiyle Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim'i 5 gündür kapalı tutuyor
Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü Gerçek sonradan ortaya çıktı Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı
İsrail “İran helikopterini vurduk“ dedi, gerçek çok başka çıktı İsrail "İran helikopterini vurduk" dedi, gerçek çok başka çıktı
Hatay’da düşürülen füzeden ilk görüntü Hatay'da düşürülen füzeden ilk görüntü
İsrail ülkeyi vurmadan binlerce telefona sesli mesaj gönderdi İsrail ülkeyi vurmadan binlerce telefona sesli mesaj gönderdi

11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
11:03
Barış Alper için karar verildi Bu parayı getiren alır
Barış Alper için karar verildi! Bu parayı getiren alır
10:55
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam İşte yeni fiyatlar
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar
10:26
Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli gibi
Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli gibi
10:07
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen adım geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen adım geldi
09:46
Grasshopper Kadın Futbol Takımı’nın oyuncuları olay oldu
Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
09:05
Ne olacağı merak konusu Savaş dev organizasyonu da vurdu
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
08:31
Savaşın seyrini değiştirecek hamle İran, sahaya yeni silahı sürdü
Savaşın seyrini değiştirecek hamle! İran, sahaya yeni silahı sürdü
08:06
Beyaz Saray “İşbirliği yapmayı kabul ettiler“ dedi, İspanya’dan jet yalanlama geldi
Beyaz Saray "İşbirliği yapmayı kabul ettiler" dedi, İspanya'dan jet yalanlama geldi
06:54
Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 11:39:50. #7.12#
SON DAKİKA: İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.