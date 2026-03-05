İran\'a ait bir İHA, Azerbaycan\'ın Nahçıvan bölgesini vurdu

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları altıncı gününde sürerken, çatışmalar bölge geneline yayıldı. İsrail İran'da yeni bir saldırı dalgası başlatırken Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah hedeflerini vurdu ve binlerce kişi yerinden edildi. ABD denizaltısının Hint Okyanusu'nda bir İran savaş gemisini batırdığı ve saldırıda en az 87 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Senatosu ise Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını sınırlandırmayı amaçlayan yasa tasarısını reddetti. Bölgedeki gerilim sürerken Türkiye, İran'dan fırlatılan bir balistik füzenin NATO hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İŞTE SAVAŞIN 6. GÜNÜNDE YAŞANANLAR

AZERBAYCAN: NAHÇIVAN'A FÜZELER VE İHALAR DÜŞTÜ

Azerbaycan kaynakları Nahçıvan özerk bölgesindeki havaalanı sınırları içerisine İran'dan gelen füzelerin ve insansız hava araçlarının düştüğünü söyledi.

ARAKÇİ: SAVAŞ GEMİSİ SALDIRISININ ABD AÇISINDAN ACI SONUÇLARI OLACAK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin Sri Lanka açıklarında bir İran savaş gemisini batırmasının "acı sonuçları olacağı" uyarısında bulundu. Arakçi, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada ABD'yi "denizde bir vahşet gerçekleştirmekle" suçladı.

Açıklamasında, yaklaşık 130 denizcinin bulunduğu Dena fırkateyninin uluslararası sularda, İran kıyılarından yaklaşık 2 bin mil uzakta vurulduğunu belirterek, "ABD'nin oluşturduğu bu emsalden dolayı derin bir pişmanlık duyacağını göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise daha önce yaptığı açıklamada, ABD'ye ait bir denizaltının Hint Okyanusu'nda İran savaş gemisini torpido ile batırdığını doğrulamıştı. Hegseth, geminin uluslararası sularda güvende olduğunu düşündüğünü ancak torpido saldırısıyla batırıldığını söyledi. Bunun, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir düşman gemisinin torpido ile batırıldığı ilk olay olduğunu belirten Hegseth, ABD'nin "savaşı kazanmak için mücadele ettiğini" ifade etti.

İRAN: AYRILIKÇI GRUPLAR VURULDU

İran İstihbarat Bakanlığı, ülkenin batı sınırlarından girmeyi amaçlayan ayrılıkçı grupların mevzilerinin vurulduğunu ve ağır kayıplar verdiğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları, Kuzey Irak'ta Kürt milislerin üslerine üç füzeyle saldırdıklarını açıkladı. İran'ın ayrıca Kuzey Irak'ta Süleymaniye kentine yakın yayın ve telekomünikasyon vericilerine İHA saldırısı düzenlediği belirtiliyor. İsrail Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada Savunma Bakanı Israel Katz'ın ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüştüğünü ve Hegseth'in "Sonuna kadar gidin, sizinleyiz" dediği belirtildi.

İRAN AMERİKAN TANKERİNİ VURDU

İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'nin kuzeyinde bir ABD tankerini vurduklarını açıkladı. Geminin halen yandığı belirtildi. Ayrıca açıklamada, savaş zamanında Hürmüz Boğazı'ndan geçişler İran'ın elinde olacak denildi.

İRAN DIŞİŞLERİ: ABD YARATTIĞI EMSALDEN PİŞMAN OLACAK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD tarafından torpidoyla batırılan Dena fırkateyni hakkında konuştu. "ABD, İran'dan 2 bin mil uzakta denizde bir vahşet işledi. Hindistan Donanması'nın misafiri olan ve yaklaşık 130 denizci taşıyan gemi, uluslararası sularda uyarı yapılmaksızın vuruldu. ABD yarattığı bu emsalden acı bir şekilde pişman olacak". ifadelerini kullandı.

İRAN: TÜRKİYE'YE BİR FÜZE ATMADIK

İran Ordusu 4 Mart'ta Hatay'a düşen füze hakkında açıklama yaptı. İran, Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduğunu ve Türkiye topraklarına yönelik herhangi bir füze atışı yaptıklarını reddettiğini açıkladı.

İRAN KUZEY IRAK'I, İSRAİL TAHRAN'I VURUYOR

İran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın saldırılarda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki grupların merkezini hedef aldığını açıkladı. Lübnan'da da yerel kaynaklar İsrail saldırılarında bir Hamas yöneticisinin öldüğünü öne sürdü. İsrail Ordusu da Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu. Duyurudan kısa süre sonra İran basını Tahran ve Kerec'de patlama seslerinin duyulduğunu söyledi.