İsrail, Tahran\'ın doğusuna saldırıyor! Şiddetli patlama oldu, gökyüzü dumanla kaplandı

ABD ve İsrail'in saldırısıyla başlayan İran Savaşı 5. gününe girdi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, Tahran yönetimi de İsrail ve Washington'ın müttefiklerine ve Körfez bölgesindeki ABD üslerine yönelik misillemelerini sürdürüyor. İşte savaşta yaşanalar...

İŞTE SAVAŞTA 5. GÜN YAŞANALAR

İSRAİL TAHRAN'I VURDU

10:50- İran'ın Tasnim haber ajansı, Tahran'ın doğusunda yeni ve şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu bildirdi