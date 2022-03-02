Ukrayna halkı güne bomba sesleriyle uyanıyor! Savaşın 7. gününde Harkov bombardımana tutuluyor - Son Dakika
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Ukrayna halkı güne bomba sesleriyle uyanıyor! Savaşın 7. gününde Harkov bombardımana tutuluyor

02.03.2022 01:04

Ukrayna'nın işgalinde 7. güne girildi. Şiddet her geçen gün biraz daha artarken, başta başkent Kiev olmak üzere bir çok şehirde patlamalar meydana geliyor. Ayrıca Rusya'nın en önemli hedeflerinden biri olan Harkov şehrine gece gündüz bombalamalar devam ediyor. Şehirde çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle başayan Ukrayna'nın işgalinde 7. güne girildi. Ülkede çatışmalar tüm şiddetiyle sürerken, başta başkent Kiev olmak üzere birçok şehirde patlamalar gerçekleşiyor. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülke Ukrayna'ya askeri yardımlarını sürdürürken bir yandan da peş peşe Rusya'ya karşı yaptırımlar açıklanmaya devam ediyor.

Barış müzakerelerinde ise bir sonuç çıkmadı ancak, 2. tur için fikir birliğine varan tarafların bir sonraki görüşmenin Polonya- Belarus sınırında yapılmasına karar verdiler.

İşte savaşın 7 gününde yaşananlar;

HARKOV'DA BOMBALAMALAR DEVAM EDİYOR

Rusya'nın en önemli hedeflerinden biri olan Harkiv gece gündüz bombardımana tutuluyor. Harkiv Valisi Aleg Sinegubov yaptığı açıklamada, "Bugün roketler şehrin merkezindeki hastaneye ve üniversiteye düştü. Sivil insanlar eczaneye, markete gidiyorlardı. Aralarında çocuklarında olduğu siviller hayatını kaybetti" dedi. Hala birçok insan yığınların altında. Bu tarz hareketler savaş suçudur ve en sert şekilde cezalandırılmalıdır. İnsan hayatı en değerli şeydir. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Barışı getireceğiz" dedi.

ZELENSKİ'Yİ ÖLDÜRMEYE GELEN KADİROV'UN V TABURU YOK EDİLDİ

Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Çeçen lider Ramzan Kadirov'un Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi öldürmek için gönderdiği V taburunun yok edildiğini duyurdu. Aleksey Danilov, "Çeçen asıllı Rus askerlerin özel 2 grubu vardı. Bir grup Gostomel'de diğeri ise şu an yok edildi. Kimseye ne Devlet Başkanı'mızı veririz ne de toprağımızı" dedi.

PUTİN, RUSYA'DAN 10 BİN DOLAR ÜZERİNDE DÖVİZ ÇIKARILMASINI YASAKLADI

Moskova yönetimine yönelik yaptırım kararlarının art arda gelmesinin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise finansal istikrara yönelik önlemleri kapsayan kararnameyi imzaladı. Putin, kararname ile Rusya'dan değeri 10 bin doların üzerinde olan dövizin çıkarılmasını yasakladı.

AB, UKRAYNA'NIN BAŞVURUSUNU KABUL ETTİ

Rusya'nın askeri harekat başlatması sonrasında Avrupa Birliği için resmi başvuruda bulunan Ukrayna'nın beklediği haber geldi. Avrupa Birliği Parlamentosu, Ukrayna'nın AB üyeliğine destek veren karar tasarısını kabul etti.

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Münir Karaloğlu, Ukrayna, Rusya, Kiev, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna halkı güne bomba sesleriyle uyanıyor! Savaşın 7. gününde Harkov bombardımana tutuluyor - Son Dakika


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