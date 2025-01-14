2024 Sezonunda Türkiye\'de 204 Milyon Zeytin Ağacı Var

Ekonomi

ULUSAL Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin (UZZK) raporuna göre, 2024 yılı sezonunda Türkiye'de meyve veren zeytin ağacı 200 milyonun üzerine yükseldi. 204 milyon 437 bin ağaçtan, 3,6 milyon ton meyve elde edildi. En çok zeytin ağacı ise Manisa, Aydın ve İzmir'de bulunuyor.

Türkiye'nin 2024-2025 üretim sezonu sofralık zeytin ve zeytinyağı rekolte verilerine göre, ülke genelinde 204 milyon 437 bin adet zeytin ağacı bulunuyor. Bunların 171 milyon 913 bini meyve verirken, 32 milyon 524 bini vermiyor. Türkiye geneli ortalaması ağaç başına zeytin danesi 20,9 kilogram. Bu sezon elde edilecek zeytin miktarı toplamı 3 milyon 600 bin ton. Bunun 750 bin tonunu, yemeklik, yani sofralığa ayrılan zeytin oluşturuyor. 2 milyon 850 bin tonu ise yağlığa ayrıldı ve toplam 475 bin ton zeytinyağı elde edildi.

6 KİLODA 1 KİLO YAĞ

Bu üretim sezonunda, kurak yaz mevsimi nedeniyle Türkiye ortalaması 6 kilo zeytinden 1 kilo zeytinyağı elde edilebildi. İllere göre meyve veren ağaç, zeytin ve zeytinyağı üretimiyle verim ortalamalarına bakıldığında, en çok meyve veren ağaç, zeytin ve zeytinyağı üretimi Manisa, Aydın ve İzmir'de. Ağaç başına en çok meyve Çanakkale, Artvin ve Kocaeli'de alındı.

EN ÇOK AĞAÇ OLAN İLLER

Türkiye'de en çok meyve veren zeytin ağacı sayısı bakımından 24 milyon 982 bini aşkın ağaç sayısıyla Manisa ilk sırada bulunuyor. İkinci sırada 22 milyon 722 bini aşkın ağaçla Aydın var. Üçüncü 18 milyon 177 bin ağaçla İzmir. En çok ağaç bulunan diğer iller şöyle sıralandı:

14 milyon 844 bin Muğla, 14 milyon 225 bin Hatay, 11 milyon 833 bin Bursa, 11 milyon 345 bin Balıkesir, 11 milyon 201 bin Mersin, 9 milyon 234 bin Gaziantep, 5 milyon 161 bin Çanakkale, 4 milyon 873 bin Antalya, 4 milyon 692 bin Kilis, 4 milyon 672 bin Osmaniye, Adana 3 milyon 68 bin, Şanlıurfa 2 milyon 316 bin, Kahramanmaraş 1 milyon 918 bin, Denizli 1 milyon 856 bin.

AĞAÇ BAŞINA ORTALAMA

Ağaç başına verimi en yüksek illerin başında 33,1 kilo ile Çanakkale geliyor. İkinci sıradaki Artvin'de 31,8 kilo ağaç başına ürün alınıyor ama sadece 23 bin ağaç var. Üçüncü Kocaeli 31,1 kilo ağaç başı dane ortalamasına sahip. Diğer iller sırasıyla Balıkesir'de 27,7 kilo, Mersin 27,2 kilo, İzmir 26,7 kilo, Manisa 25 kilo, Adana'da 24,1 kilo, Bursa 23,7 kilo, Aydın'da 21 kilo.

EN ÇOK ZEYTİN HANGİ İLDE

Verilere göre en çok zeytin meyve ağaç sayısına bağlı olarak 623 bin 493 tonla Manisa'da üretildi. Diğer iller İzmir 485 bin ton, Aydın 478 bin ton, Balıkesir 314 bin ton, Mersin 305 bin ton, Bursa 280 bin ton, Hatay 213 bin ton, Muğla 174 bin ton, Çanakkale 170 bin ton, Gaziantep 112 bin ton, Osmaniye 99 bin ton, Adana ve Antalya 73'er bin ton.

YEMEKLİK ZEYTİN

Bu üretim sezonunda en çok yemeklik yani sofralık zeytin üretimi yapılan iller şu şekilde oluştu:

212 bin ton Manisa, 170 bin ton Bursa, 98 bin ton Aydın, 78 bin Mersin, 45 bin ton Balıkesir ve İzmir, 12 bin tona yakın Muğla, 10-11 bin ton arasında Antalya, Adana, Çanakkale, Hatay.

ZEYTİNYAĞI MİKTARI

Zeytinyağı üretiminde lider il, 70 bin 767 tonla İzmir oldu. Diğer iller şöyle:

Manisa'da 64 bin 292 ton, Aydın'da 57 bin 577 ton, Balıkesir'de 47 bin 618 ton, Mersin'de 34 bin 938 ton, Muğla'da 32 bin 142 ton, Hatay'da 31 bin 244 ton, Çanakkale'de 28 bin 428 ton, Bursa'da 25 bin 127 ton, Gaziantep'te 20 bin 457 ton, Osmaniye'de 14 bin 809 ton, Kilis'te 12 bin 570 ton, Antalya'da 10 bin 344 ton, Adana'da 9 bin 861 ton.

EN YÜKSEK VE DÜŞÜK VERİM

Ağaç sayısı sadece 25 bin olan Şırnak'ta 4,2 kilo zeytinden 1 kilo zeytinyağı çıkartılarak ilk sırayı aldı. 345 bin ağacın bulunduğu ikinci Bilecik'te 4,3 kilodan 1 kilo zeytinyağı çıktı. Üçüncü Bursa'da ise 4,4 kiloda 1 kilo zeytinyağı elde edildi. 1 kilo zeytinyağı için zeytin danesi en çok kullanılan iller 6,6 kilo ile Aydın ve Denizli olurken, ardından 6,5 kilo ile Mersin, Hatay, Kocaeli ve Adana sıralandı. Üretimin çok yüksek olduğu illere bakıldığında Manisa 6,4 kilo, İzmir 6,2 kilo, Aydın 6,6 kilo, Balıkesir 5,6 kilo, Mersin 6,5 kilo, Bursa 4,4 kilo, Hatay 6,5 kilo, Muğla 5,1 kilo, Çanakkale 5,6 kilo, Gaziantep 5,4 kilo, Osmaniye 6,4 kilo, Adana 6,5 kilo ve Antalya 6 kilo.

Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR/ANTALYA,