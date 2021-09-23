Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 28.999,90 0,00 -28,40 İş Bankası (C) 5,17 -1,71 -23,89 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,93 0,69 -24,09 İş Girişim 8,48 5,08 -55,25 İş GMYO 1,99 4,19 -21,65 İş Y. Men. Değ. 13,41 -1,40 -19,20 İş Yat. Ort. 2,67 0,00 -20,61 İşbir Holding 61,70 -4,93 14,94 Işık Plastik 6,34 -3,79 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 1,12 -21,05 İttifak Holding 1,33 -0,75 -40,36 İz Hayvancılık Tarım 20,50 4,01 13,89 İzmir Demir Çelik 2,32 -2,11 -29,90 İzmir Fırça 6,13 -1,76 10,25 Jantsa Jant Sanayi 60,80 0,83 46,69 Kafein Yazılım 21,08 -0,66 -1,22 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,08 3,07 Kaplamin 22,32 -1,06 -33,96 Kardemir (A) 5,72 -1,72 -3,87 Kardemir (B) 5,71 -1,55 8,35 Kardemir (D) 6,45 -0,62 11,59 Karel Elektronik 8,52 2,40 26,70 Karsan Otomotiv 3,57 2,59 9,85 Karsu Tekstil 8,49 2,17 -0,70 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,73 0,68 Kartonsan 48,20 1,05 -49,09 Katmerciler Ekipman 1,34 4,69 -22,65 Kent Gıda 194,00 3,74 -45,44 Kerevitaş Gıda 4,16 -0,24 -36,78 Kervan Gıda 12,00 -1,56 17,24 Kervansaray Yat. Holding 0,45 9,76 -64,29 Kiler GMYO 1,91 2,69 -23,90 Kızılbük GYO 26,20 0,31 Klimasan Klima 9,87 -1,20 16,98 Koç Holding 22,18 -2,89 8,45 Konfrut Gıda 3,79 -1,04 -10,30 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 62,50 -0,08 164,83 Konya Çimento 853,00 0,52 -24,51 Koray GMYO 7,16 -0,42 60,90 Kordsa Teknik Tekstil 24,42 0,49 57,04 Koza Altın 94,90 1,39 -1,86 Koza Madencilik 14,50 2,04 -6,39 Körfez GMYO 5,79 -2,53 -0,17 Kristal Kola 1,31 -0,76 -57,12 Kron Telekomünikasyon 33,90 2,98 -7,98 Kuştur Kuşadası Turizm 170,70 -3,45 8,52 Kuyas Yatırım 2,64 -3,65 14,78 Kütahya Porselen 58,50 0,09 15,96 Kütahya Şeker Fabrikası 59,60 -5,40 Lider Faktoring 3,37 3,06 -1,17 Link Bilgisayar 28,34 -0,42 -10,31 Logo Yazılım 41,90 1,21 34,55 Lokman Hekim Sağlık 10,90 -0,27 53,57 Lüks Kadife 43,70 -0,18 52,19 Makina Takım 2,89 -0,69 -15,25 Manas Enerji Yönetimi 16,22 -1,99 Marka Yatırım Holding 4,46 -0,89 -30,64 Marmaris Altınyunus 169,80 1,68 52,84 Marshall 283,50 1,21 -7,56 Martı GMYO 1,06 -1,85 -58,49 Martı Otel 1,74 0,58 -18,31 Matriks Bilgi Dağıtım 34,78 -1,19 Mavi Giyim 64,20 1,90 24,40 Mazhar Zorlu Holding 33,00 -0,66 4,83 Meditera Tıbbi Malzeme 35,64 0,73 Mega Polietilen 5,10 -0,97 -33,42 Menderes Tekstil 2,13 0,00 -31,07 Mercan Kimya 11,24 1,72 Merit Turizm 16,20 0,12 56,38 Merko Gıda 5,04 0,80 -41,67 Metemtur Yatırım 3,27 1,87 -59,56 Metro Holding 1,40 -1,41 -32,69 Metro Petrol ve Tesisleri 2,70 -2,88 -6,57 Metro Yatırım Ortaklığı 1,80 -0,55 -22,75 Migros Ticaret 33,48 1,70 -21,78 Milpa 4,00 -0,99 -13,04 Mistral GMYO 4,45 -0,45 -5,52 MLP Sağlık 26,72 0,00 34,47 MMC San. ve Tic. Yat. 5,82 3,37 26,52 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,81 0,44 -42,53 Mondi Tire Kutsan 7,85 2,21 3,29 Nasmed Egepol 5,92 -3,27 Naturel Enerji 36,64 0,83 3,19 Naturelgaz 7,50 -0,79 Net Holding 4,90 6,29 42,86 Netaş Telekom. 16,03 -0,74 -42,91 Niğbaş Niğde Beton 8,70 -3,01 -83,27 Nuh Çimento 33,32 2,90 -30,62 Nurol GMYO 9,65 -9,98 32,37 Odaş Elektrik 1,38 2,22 -52,80 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 16,37 -1,56 Orge Enerji Elektrik 6,24 -1,42 35,28 Orma Orman Mahsulleri 26,00 -1,89 76,63 Osmanlı Menkul 25,72 -1,08 -16,60 Ostim Endüstriyel Yat 2,25 0,90 -18,29 Otokar 307,60 0,23 1,09 Oyak Çimento 6,57 1,70 -25,17 Oyak Yat. Ort. 6,60 0,00 -4,38 Oyak Yatırım Menkul 23,40 -0,26 Oylum Sınai Yatırımlar 10,58 9,98 124,63 Özak GMYO 4,61 -0,65 -9,61 Özbal Çelik Boru 14,60 3,33 122,90 Özderici GMYO 1,48 1,37 -33,33 Özerden Plastik 7,40 -1,33 -17,78 Pamel Elektrik 46,52 -3,73 118,20 Panora GMYO 6,66 -1,33 13,02 Papilon Savunma 12,88 0,39 -43,35 Park Elek.Madencilik 4,53 -0,44 -15,64 Parsan 26,56 -1,19 9,30 Pegasus 71,30 -0,77 -4,42 Peker GMYO 0,96 2,13 -58,96 Penguen Gıda 2,97 -1,00 -41,19 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 172,80 5,82 Pera GMYO 1,38 0,00 -21,22 Pergamon Dış Ticaret 22,28 0,09 21,56 Petkim 6,27 0,00 25,90 Petrokent Turizm 2.149,90 7,49 137,19 Pınar Et ve Un 15,91 -0,93 -27,30 Pınar Su 7,80 0,52 4,98 Pınar Süt 15,93 -0,38 -29,36 Plastikkart 20,00 4,28 38,41 Polisan Holding 2,69 1,51 -30,03 Politeknik Metal 341,90 1,45 -15,73 Prizma Press Matbaacılık 4,05 1,76 -26,09 QNB Finans Fin. Kir. 69,80 3,41 -44,29 QNB Finansbank 37,68 0,00 -46,44 QUA Granite Hayal Yapı 12,57 2,86 Ral Yatırım Holding 4,67 9,88 5,18 Ray Sigorta 9,25 0,43 -40,13 Reysaş GMYO 2,90 0,69 -10,54 Reysaş Lojistik 5,22 -0,38 0,89 Rhea Girişim 1,91 -0,52 -48,66 Rodrigo Tekstil 13,82 -1,29 0,80 Royal Halı 3,10 0,32 -9,88 RTA Laboratuvarları 22,30 -0,45 -26,35 Sabancı Holding 9,62 -2,24 -12,75 Safkar Ege Soğutmacılık 7,41 0,54 -31,89 Sanel Mühendislik 4,86 4,74 42,11 Sanifoam Sünger 22,90 -0,43 68,38 Sanko Pazarlama 9,75 2,85 5,20 Saray Matbaacılık 4,00 -0,99 -54,39 Sarkuysan 12,23 -0,41 40,62 Sasa Polyester 26,58 1,14 77,38 Say Yenilenebilir Enerji 20,60 0,98 142,07 Sekuro Plastik 21,46 1,90 53,72 Selçuk Ecza Deposu 8,48 -0,82 -36,87 Selçuk Gıda 4,85 -3,58 -2,61 Selva Gıda Sanayi 8,49 4,17 Senkron Güvenlik 26,00 -1,29 -0,99 Serve Film Prodüksiyon 12,99 8,25 -18,81 Servet GMYO 79,00 -0,88 0,77 Seyitler Kimya 21,86 -1,71 62,37 Silverline Endüstri 5,18 0,00 -39,77 Sinpaş GMYO 4,20 1,45 0,48 Smartiks Yazılım 5,44 -0,55 -38,60 Sodaş Sodyum Sanayii 23,74 -3,50 -9,86 Söktaş 2,81 0,36 -13,56 Sönmez Filament 36,28 -1,14 -48,32 Sönmez Pamuklu 14,00 3,09 -41,67 Sumaş Suni Tahta 86,50 -3,94 69,57 Şeker Fin. Kir. 4,97 1,22 -22,34 Şekerbank 0,99 -1,00 -34,44 Şişe Cam 8,24 0,73 15,09 Şok Marketler Ticaret 12,47 -1,03 -0,08 T. Halk Bankası 4,47 -1,97 -19,60 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,62 3,60 -23,95 T.S.K.B. 1,21 -0,82 -30,72 T.Tuborg 16,56 -0,30 -6,60 Taç Tarım Ürünleri 25,50 -1,16 142,17 Tat Gıda 8,90 1,83 -23,02 TAV Havalimanları 24,50 1,16 15,02 Taze Kuru Gıda 191,00 -0,47 -11,70 Tek-Art Turizm 1,28 -0,78 -36,63 Tekfen Holding 13,89 -0,22 -15,30 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,00 -1,15 -30,71 Temapol Polimer Plastik 14,24 1,21 23,83 TGS Dış Ticaret 14,21 -2,27 11,80 Tofaş Oto. Fab. 49,86 2,59 61,30 Torunlar GMYO 3,60 -1,37 -7,69 Trabzon Liman 26,98 -1,96 -16,00 Trabzonspor Sportif 3,24 -2,41 32,79 Trend GMYO 6,60 0,76 -47,49 TSKB GMYO 3,08 -1,60 -36,18 Tuğçelik 13,30 1,84 64,60 Tukaş 6,66 -0,45 -31,27 Turcas Petrol 3,41 -0,58 -29,69 Tureks Turizm Taşımacılık 10,92 -0,36 Turkcell 15,42 -0,58 0,80 Tümosan Motor ve Traktör 15,75 1,29 11,94 Tüpraş 111,20 0,36 2,96 Türk Hava Yolları 13,33 1,06 3,25 Türk İlaç Serum 12,38 -4,40 Türk Prysmian Kablo 15,07 1,14 24,93 Türk Telekom 7,32 0,69 -9,54 Türk Traktör 153,40 1,25 -9,96 Türker Proje Gayrimenkul 135,00 0,15 19,57 Türkiye Sigorta 4,86 0,41 -21,34 Ufuk Yatırım 19,80 -1,00 47,76 Ulaşlar Turizm Yat. 3,91 -0,26 -7,78 Ulusoy Elektrik 50,60 0,10 -1,46 Ulusoy Un Sanayi 5,20 -0,57 2,19 Umpaş Holding 1,20 0,84 -54,02 Uşak Seramik 1,66 1,22 -29,06 Utopya Turizm 21,52 5,08 -44,54 Uzertaş Boya 29,40 -0,88 -48,06 Ülker Bisküvi 19,07 -0,83 -14,55 Ünlü Yatırım Holding 6,10 -4,54 Vakıf Fin. Kir. 7,66 0,26 124,77 Vakıf GMYO 1,46 0,00 -39,14 Vakıf Yat. Ort. 6,17 1,15 -16,17 Vakıflar Bankası 3,34 -1,76 -29,09 Vakko Tekstil 9,40 0,53 50,01 Vanet Gıda 6,32 3,61 -18,24 VBT Yazılım 20,78 0,58 Verusa Holding 46,44 -0,09 3,02 Verusaturk Girisim 20,80 1,07 59,41 Vestel 28,28 0,86 44,82 Vestel Beyaz Eşya 48,72 0,58 30,35 Viking Kağıt 6,39 -1,54 -29,00 Yapı ve Kredi Bank. 2,39 -2,05 -20,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,58 0,79 -15,50 Yataş 14,00 0,07 -3,11 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,39 -0,59 -22,95 Yeni Gimat GMYO 15,17 -1,11 30,86 Yeo Teknoloji 66,55 10,00 Yeşil GMYO 0,97 1,04 -29,71 Yeşil Yapı 1,12 -0,88 -39,13 Yeşil Yatırım Holding 2,17 0,93 -49,25 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.000,10 -1,95 -35,90 Yonga Mobilya 19,69 -1,15 -33,90 Yükselen Çelik 5,00 -0,79 -4,43 Yünsa 14,23 7,07 2,44 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,57 -0,63 -37,92 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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