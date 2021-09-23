Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|28.999,90
|0,00
|-28,40
|İş Bankası (C)
|5,17
|-1,71
|-23,89
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,93
|0,69
|-24,09
|İş Girişim
|8,48
|5,08
|-55,25
|İş GMYO
|1,99
|4,19
|-21,65
|İş Y. Men. Değ.
|13,41
|-1,40
|-19,20
|İş Yat. Ort.
|2,67
|0,00
|-20,61
|İşbir Holding
|61,70
|-4,93
|14,94
|Işık Plastik
|6,34
|-3,79
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|1,12
|-21,05
|İttifak Holding
|1,33
|-0,75
|-40,36
|İz Hayvancılık Tarım
|20,50
|4,01
|13,89
|İzmir Demir Çelik
|2,32
|-2,11
|-29,90
|İzmir Fırça
|6,13
|-1,76
|10,25
|Jantsa Jant Sanayi
|60,80
|0,83
|46,69
|Kafein Yazılım
|21,08
|-0,66
|-1,22
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,08
|3,07
|Kaplamin
|22,32
|-1,06
|-33,96
|Kardemir (A)
|5,72
|-1,72
|-3,87
|Kardemir (B)
|5,71
|-1,55
|8,35
|Kardemir (D)
|6,45
|-0,62
|11,59
|Karel Elektronik
|8,52
|2,40
|26,70
|Karsan Otomotiv
|3,57
|2,59
|9,85
|Karsu Tekstil
|8,49
|2,17
|-0,70
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,73
|0,68
|Kartonsan
|48,20
|1,05
|-49,09
|Katmerciler Ekipman
|1,34
|4,69
|-22,65
|Kent Gıda
|194,00
|3,74
|-45,44
|Kerevitaş Gıda
|4,16
|-0,24
|-36,78
|Kervan Gıda
|12,00
|-1,56
|17,24
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|9,76
|-64,29
|Kiler GMYO
|1,91
|2,69
|-23,90
|Kızılbük GYO
|26,20
|0,31
|Klimasan Klima
|9,87
|-1,20
|16,98
|Koç Holding
|22,18
|-2,89
|8,45
|Konfrut Gıda
|3,79
|-1,04
|-10,30
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|62,50
|-0,08
|164,83
|Konya Çimento
|853,00
|0,52
|-24,51
|Koray GMYO
|7,16
|-0,42
|60,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,42
|0,49
|57,04
|Koza Altın
|94,90
|1,39
|-1,86
|Koza Madencilik
|14,50
|2,04
|-6,39
|Körfez GMYO
|5,79
|-2,53
|-0,17
|Kristal Kola
|1,31
|-0,76
|-57,12
|Kron Telekomünikasyon
|33,90
|2,98
|-7,98
|Kuştur Kuşadası Turizm
|170,70
|-3,45
|8,52
|Kuyas Yatırım
|2,64
|-3,65
|14,78
|Kütahya Porselen
|58,50
|0,09
|15,96
|Kütahya Şeker Fabrikası
|59,60
|-5,40
|Lider Faktoring
|3,37
|3,06
|-1,17
|Link Bilgisayar
|28,34
|-0,42
|-10,31
|Logo Yazılım
|41,90
|1,21
|34,55
|Lokman Hekim Sağlık
|10,90
|-0,27
|53,57
|Lüks Kadife
|43,70
|-0,18
|52,19
|Makina Takım
|2,89
|-0,69
|-15,25
|Manas Enerji Yönetimi
|16,22
|-1,99
|Marka Yatırım Holding
|4,46
|-0,89
|-30,64
|Marmaris Altınyunus
|169,80
|1,68
|52,84
|Marshall
|283,50
|1,21
|-7,56
|Martı GMYO
|1,06
|-1,85
|-58,49
|Martı Otel
|1,74
|0,58
|-18,31
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,78
|-1,19
|Mavi Giyim
|64,20
|1,90
|24,40
|Mazhar Zorlu Holding
|33,00
|-0,66
|4,83
|Meditera Tıbbi Malzeme
|35,64
|0,73
|Mega Polietilen
|5,10
|-0,97
|-33,42
|Menderes Tekstil
|2,13
|0,00
|-31,07
|Mercan Kimya
|11,24
|1,72
|Merit Turizm
|16,20
|0,12
|56,38
|Merko Gıda
|5,04
|0,80
|-41,67
|Metemtur Yatırım
|3,27
|1,87
|-59,56
|Metro Holding
|1,40
|-1,41
|-32,69
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,70
|-2,88
|-6,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,80
|-0,55
|-22,75
|Migros Ticaret
|33,48
|1,70
|-21,78
|Milpa
|4,00
|-0,99
|-13,04
|Mistral GMYO
|4,45
|-0,45
|-5,52
|MLP Sağlık
|26,72
|0,00
|34,47
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,82
|3,37
|26,52
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,81
|0,44
|-42,53
|Mondi Tire Kutsan
|7,85
|2,21
|3,29
|Nasmed Egepol
|5,92
|-3,27
|Naturel Enerji
|36,64
|0,83
|3,19
|Naturelgaz
|7,50
|-0,79
|Net Holding
|4,90
|6,29
|42,86
|Netaş Telekom.
|16,03
|-0,74
|-42,91
|Niğbaş Niğde Beton
|8,70
|-3,01
|-83,27
|Nuh Çimento
|33,32
|2,90
|-30,62
|Nurol GMYO
|9,65
|-9,98
|32,37
|Odaş Elektrik
|1,38
|2,22
|-52,80
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|16,37
|-1,56
|Orge Enerji Elektrik
|6,24
|-1,42
|35,28
|Orma Orman Mahsulleri
|26,00
|-1,89
|76,63
|Osmanlı Menkul
|25,72
|-1,08
|-16,60
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,25
|0,90
|-18,29
|Otokar
|307,60
|0,23
|1,09
|Oyak Çimento
|6,57
|1,70
|-25,17
|Oyak Yat. Ort.
|6,60
|0,00
|-4,38
|Oyak Yatırım Menkul
|23,40
|-0,26
|Oylum Sınai Yatırımlar
|10,58
|9,98
|124,63
|Özak GMYO
|4,61
|-0,65
|-9,61
|Özbal Çelik Boru
|14,60
|3,33
|122,90
|Özderici GMYO
|1,48
|1,37
|-33,33
|Özerden Plastik
|7,40
|-1,33
|-17,78
|Pamel Elektrik
|46,52
|-3,73
|118,20
|Panora GMYO
|6,66
|-1,33
|13,02
|Papilon Savunma
|12,88
|0,39
|-43,35
|Park Elek.Madencilik
|4,53
|-0,44
|-15,64
|Parsan
|26,56
|-1,19
|9,30
|Pegasus
|71,30
|-0,77
|-4,42
|Peker GMYO
|0,96
|2,13
|-58,96
|Penguen Gıda
|2,97
|-1,00
|-41,19
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|172,80
|5,82
|Pera GMYO
|1,38
|0,00
|-21,22
|Pergamon Dış Ticaret
|22,28
|0,09
|21,56
|Petkim
|6,27
|0,00
|25,90
|Petrokent Turizm
|2.149,90
|7,49
|137,19
|Pınar Et ve Un
|15,91
|-0,93
|-27,30
|Pınar Su
|7,80
|0,52
|4,98
|Pınar Süt
|15,93
|-0,38
|-29,36
|Plastikkart
|20,00
|4,28
|38,41
|Polisan Holding
|2,69
|1,51
|-30,03
|Politeknik Metal
|341,90
|1,45
|-15,73
|Prizma Press Matbaacılık
|4,05
|1,76
|-26,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|69,80
|3,41
|-44,29
|QNB Finansbank
|37,68
|0,00
|-46,44
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,57
|2,86
|Ral Yatırım Holding
|4,67
|9,88
|5,18
|Ray Sigorta
|9,25
|0,43
|-40,13
|Reysaş GMYO
|2,90
|0,69
|-10,54
|Reysaş Lojistik
|5,22
|-0,38
|0,89
|Rhea Girişim
|1,91
|-0,52
|-48,66
|Rodrigo Tekstil
|13,82
|-1,29
|0,80
|Royal Halı
|3,10
|0,32
|-9,88
|RTA Laboratuvarları
|22,30
|-0,45
|-26,35
|Sabancı Holding
|9,62
|-2,24
|-12,75
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,41
|0,54
|-31,89
|Sanel Mühendislik
|4,86
|4,74
|42,11
|Sanifoam Sünger
|22,90
|-0,43
|68,38
|Sanko Pazarlama
|9,75
|2,85
|5,20
|Saray Matbaacılık
|4,00
|-0,99
|-54,39
|Sarkuysan
|12,23
|-0,41
|40,62
|Sasa Polyester
|26,58
|1,14
|77,38
|Say Yenilenebilir Enerji
|20,60
|0,98
|142,07
|Sekuro Plastik
|21,46
|1,90
|53,72
|Selçuk Ecza Deposu
|8,48
|-0,82
|-36,87
|Selçuk Gıda
|4,85
|-3,58
|-2,61
|Selva Gıda Sanayi
|8,49
|4,17
|Senkron Güvenlik
|26,00
|-1,29
|-0,99
|Serve Film Prodüksiyon
|12,99
|8,25
|-18,81
|Servet GMYO
|79,00
|-0,88
|0,77
|Seyitler Kimya
|21,86
|-1,71
|62,37
|Silverline Endüstri
|5,18
|0,00
|-39,77
|Sinpaş GMYO
|4,20
|1,45
|0,48
|Smartiks Yazılım
|5,44
|-0,55
|-38,60
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,74
|-3,50
|-9,86
|Söktaş
|2,81
|0,36
|-13,56
|Sönmez Filament
|36,28
|-1,14
|-48,32
|Sönmez Pamuklu
|14,00
|3,09
|-41,67
|Sumaş Suni Tahta
|86,50
|-3,94
|69,57
|Şeker Fin. Kir.
|4,97
|1,22
|-22,34
|Şekerbank
|0,99
|-1,00
|-34,44
|Şişe Cam
|8,24
|0,73
|15,09
|Şok Marketler Ticaret
|12,47
|-1,03
|-0,08
|T. Halk Bankası
|4,47
|-1,97
|-19,60
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,62
|3,60
|-23,95
|T.S.K.B.
|1,21
|-0,82
|-30,72
|T.Tuborg
|16,56
|-0,30
|-6,60
|Taç Tarım Ürünleri
|25,50
|-1,16
|142,17
|Tat Gıda
|8,90
|1,83
|-23,02
|TAV Havalimanları
|24,50
|1,16
|15,02
|Taze Kuru Gıda
|191,00
|-0,47
|-11,70
|Tek-Art Turizm
|1,28
|-0,78
|-36,63
|Tekfen Holding
|13,89
|-0,22
|-15,30
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,00
|-1,15
|-30,71
|Temapol Polimer Plastik
|14,24
|1,21
|23,83
|TGS Dış Ticaret
|14,21
|-2,27
|11,80
|Tofaş Oto. Fab.
|49,86
|2,59
|61,30
|Torunlar GMYO
|3,60
|-1,37
|-7,69
|Trabzon Liman
|26,98
|-1,96
|-16,00
|Trabzonspor Sportif
|3,24
|-2,41
|32,79
|Trend GMYO
|6,60
|0,76
|-47,49
|TSKB GMYO
|3,08
|-1,60
|-36,18
|Tuğçelik
|13,30
|1,84
|64,60
|Tukaş
|6,66
|-0,45
|-31,27
|Turcas Petrol
|3,41
|-0,58
|-29,69
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,92
|-0,36
|Turkcell
|15,42
|-0,58
|0,80
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,75
|1,29
|11,94
|Tüpraş
|111,20
|0,36
|2,96
|Türk Hava Yolları
|13,33
|1,06
|3,25
|Türk İlaç Serum
|12,38
|-4,40
|Türk Prysmian Kablo
|15,07
|1,14
|24,93
|Türk Telekom
|7,32
|0,69
|-9,54
|Türk Traktör
|153,40
|1,25
|-9,96
|Türker Proje Gayrimenkul
|135,00
|0,15
|19,57
|Türkiye Sigorta
|4,86
|0,41
|-21,34
|Ufuk Yatırım
|19,80
|-1,00
|47,76
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,91
|-0,26
|-7,78
|Ulusoy Elektrik
|50,60
|0,10
|-1,46
|Ulusoy Un Sanayi
|5,20
|-0,57
|2,19
|Umpaş Holding
|1,20
|0,84
|-54,02
|Uşak Seramik
|1,66
|1,22
|-29,06
|Utopya Turizm
|21,52
|5,08
|-44,54
|Uzertaş Boya
|29,40
|-0,88
|-48,06
|Ülker Bisküvi
|19,07
|-0,83
|-14,55
|Ünlü Yatırım Holding
|6,10
|-4,54
|Vakıf Fin. Kir.
|7,66
|0,26
|124,77
|Vakıf GMYO
|1,46
|0,00
|-39,14
|Vakıf Yat. Ort.
|6,17
|1,15
|-16,17
|Vakıflar Bankası
|3,34
|-1,76
|-29,09
|Vakko Tekstil
|9,40
|0,53
|50,01
|Vanet Gıda
|6,32
|3,61
|-18,24
|VBT Yazılım
|20,78
|0,58
|Verusa Holding
|46,44
|-0,09
|3,02
|Verusaturk Girisim
|20,80
|1,07
|59,41
|Vestel
|28,28
|0,86
|44,82
|Vestel Beyaz Eşya
|48,72
|0,58
|30,35
|Viking Kağıt
|6,39
|-1,54
|-29,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|-2,05
|-20,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,58
|0,79
|-15,50
|Yataş
|14,00
|0,07
|-3,11
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,39
|-0,59
|-22,95
|Yeni Gimat GMYO
|15,17
|-1,11
|30,86
|Yeo Teknoloji
|66,55
|10,00
|Yeşil GMYO
|0,97
|1,04
|-29,71
|Yeşil Yapı
|1,12
|-0,88
|-39,13
|Yeşil Yatırım Holding
|2,17
|0,93
|-49,25
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.000,10
|-1,95
|-35,90
|Yonga Mobilya
|19,69
|-1,15
|-33,90
|Yükselen Çelik
|5,00
|-0,79
|-4,43
|Yünsa
|14,23
|7,07
|2,44
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,57
|-0,63
|-37,92
(Son)
Kaynak: AA
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