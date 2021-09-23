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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

23.09.2021 18:49
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)28.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)28.999,900,00-28,40
İş Bankası (C)5,17-1,71-23,89
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.2,930,69-24,09
İş Girişim8,485,08-55,25
İş GMYO1,994,19-21,65
İş Y. Men. Değ.13,41-1,40-19,20
İş Yat. Ort.2,670,00-20,61
İşbir Holding61,70-4,9314,94
Işık Plastik6,34-3,79

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,901,12-21,05
İttifak Holding1,33-0,75-40,36
İz Hayvancılık Tarım20,504,0113,89
İzmir Demir Çelik2,32-2,11-29,90
İzmir Fırça6,13-1,7610,25
Jantsa Jant Sanayi60,800,8346,69
Kafein Yazılım21,08-0,66-1,22
Kalekim Kimyevi Maddeler12,083,07

Kaplamin22,32-1,06-33,96
Kardemir (A)5,72-1,72-3,87
Kardemir (B)5,71-1,558,35
Kardemir (D)6,45-0,6211,59
Karel Elektronik8,522,4026,70
Karsan Otomotiv3,572,599,85
Karsu Tekstil8,492,17-0,70
Kartal Yenilenebilir Enerji14,730,68

Kartonsan48,201,05-49,09
Katmerciler Ekipman1,344,69-22,65
Kent Gıda194,003,74-45,44
Kerevitaş Gıda4,16-0,24-36,78
Kervan Gıda12,00-1,5617,24
Kervansaray Yat. Holding0,459,76-64,29
Kiler GMYO1,912,69-23,90
Kızılbük GYO26,200,31

Klimasan Klima9,87-1,2016,98
Koç Holding22,18-2,898,45
Konfrut Gıda3,79-1,04-10,30
Kontrolmatik Teknoloji Enerji62,50-0,08164,83
Konya Çimento853,000,52-24,51
Koray GMYO7,16-0,4260,90
Kordsa Teknik Tekstil24,420,4957,04
Koza Altın94,901,39-1,86
Koza Madencilik14,502,04-6,39
Körfez GMYO5,79-2,53-0,17
Kristal Kola1,31-0,76-57,12
Kron Telekomünikasyon33,902,98-7,98
Kuştur Kuşadası Turizm170,70-3,458,52
Kuyas Yatırım2,64-3,6514,78
Kütahya Porselen58,500,0915,96
Kütahya Şeker Fabrikası59,60-5,40

Lider Faktoring3,373,06-1,17
Link Bilgisayar28,34-0,42-10,31
Logo Yazılım41,901,2134,55
Lokman Hekim Sağlık10,90-0,2753,57
Lüks Kadife43,70-0,1852,19
Makina Takım2,89-0,69-15,25
Manas Enerji Yönetimi16,22-1,99

Marka Yatırım Holding4,46-0,89-30,64
Marmaris Altınyunus169,801,6852,84
Marshall283,501,21-7,56
Martı GMYO1,06-1,85-58,49
Martı Otel1,740,58-18,31
Matriks Bilgi Dağıtım34,78-1,19

Mavi Giyim64,201,9024,40
Mazhar Zorlu Holding33,00-0,664,83
Meditera Tıbbi Malzeme35,640,73

Mega Polietilen5,10-0,97-33,42
Menderes Tekstil2,130,00-31,07
Mercan Kimya11,241,72

Merit Turizm16,200,1256,38
Merko Gıda5,040,80-41,67
Metemtur Yatırım3,271,87-59,56
Metro Holding1,40-1,41-32,69
Metro Petrol ve Tesisleri2,70-2,88-6,57
Metro Yatırım Ortaklığı1,80-0,55-22,75
Migros Ticaret33,481,70-21,78
Milpa4,00-0,99-13,04
Mistral GMYO4,45-0,45-5,52
MLP Sağlık26,720,0034,47
MMC San. ve Tic. Yat.5,823,3726,52
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,810,44-42,53
Mondi Tire Kutsan7,852,213,29
Nasmed Egepol5,92-3,27

Naturel Enerji36,640,833,19
Naturelgaz7,50-0,79

Net Holding4,906,2942,86
Netaş Telekom.16,03-0,74-42,91
Niğbaş Niğde Beton8,70-3,01-83,27
Nuh Çimento33,322,90-30,62
Nurol GMYO9,65-9,9832,37
Odaş Elektrik1,382,22-52,80
Orçay Ortaköy Çay Sanayi16,37-1,56

Orge Enerji Elektrik6,24-1,4235,28
Orma Orman Mahsulleri26,00-1,8976,63
Osmanlı Menkul25,72-1,08-16,60
Ostim Endüstriyel Yat2,250,90-18,29
Otokar307,600,231,09
Oyak Çimento6,571,70-25,17
Oyak Yat. Ort.6,600,00-4,38
Oyak Yatırım Menkul23,40-0,26

Oylum Sınai Yatırımlar10,589,98124,63
Özak GMYO4,61-0,65-9,61
Özbal Çelik Boru14,603,33122,90
Özderici GMYO1,481,37-33,33
Özerden Plastik7,40-1,33-17,78
Pamel Elektrik46,52-3,73118,20
Panora GMYO6,66-1,3313,02
Papilon Savunma12,880,39-43,35
Park Elek.Madencilik4,53-0,44-15,64
Parsan26,56-1,199,30
Pegasus71,30-0,77-4,42
Peker GMYO0,962,13-58,96
Penguen Gıda2,97-1,00-41,19
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım172,805,82

Pera GMYO1,380,00-21,22
Pergamon Dış Ticaret22,280,0921,56
Petkim6,270,0025,90
Petrokent Turizm2.149,907,49137,19
Pınar Et ve Un15,91-0,93-27,30
Pınar Su7,800,524,98
Pınar Süt15,93-0,38-29,36
Plastikkart20,004,2838,41
Polisan Holding2,691,51-30,03
Politeknik Metal341,901,45-15,73
Prizma Press Matbaacılık4,051,76-26,09
QNB Finans Fin. Kir.69,803,41-44,29
QNB Finansbank37,680,00-46,44
QUA Granite Hayal Yapı12,572,86

Ral Yatırım Holding4,679,885,18
Ray Sigorta9,250,43-40,13
Reysaş GMYO2,900,69-10,54
Reysaş Lojistik5,22-0,380,89
Rhea Girişim1,91-0,52-48,66
Rodrigo Tekstil13,82-1,290,80
Royal Halı3,100,32-9,88
RTA Laboratuvarları22,30-0,45-26,35
Sabancı Holding9,62-2,24-12,75
Safkar Ege Soğutmacılık7,410,54-31,89
Sanel Mühendislik4,864,7442,11
Sanifoam Sünger22,90-0,4368,38
Sanko Pazarlama9,752,855,20
Saray Matbaacılık4,00-0,99-54,39
Sarkuysan12,23-0,4140,62
Sasa Polyester26,581,1477,38
Say Yenilenebilir Enerji20,600,98142,07
Sekuro Plastik21,461,9053,72
Selçuk Ecza Deposu8,48-0,82-36,87
Selçuk Gıda4,85-3,58-2,61
Selva Gıda Sanayi8,494,17

Senkron Güvenlik26,00-1,29-0,99
Serve Film Prodüksiyon12,998,25-18,81
Servet GMYO79,00-0,880,77
Seyitler Kimya21,86-1,7162,37
Silverline Endüstri5,180,00-39,77
Sinpaş GMYO4,201,450,48
Smartiks Yazılım5,44-0,55-38,60
Sodaş Sodyum Sanayii23,74-3,50-9,86
Söktaş2,810,36-13,56
Sönmez Filament36,28-1,14-48,32
Sönmez Pamuklu14,003,09-41,67
Sumaş Suni Tahta86,50-3,9469,57
Şeker Fin. Kir.4,971,22-22,34
Şekerbank0,99-1,00-34,44
Şişe Cam8,240,7315,09
Şok Marketler Ticaret12,47-1,03-0,08
T. Halk Bankası4,47-1,97-19,60
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,623,60-23,95
T.S.K.B.1,21-0,82-30,72
T.Tuborg16,56-0,30-6,60
Taç Tarım Ürünleri25,50-1,16142,17
Tat Gıda8,901,83-23,02
TAV Havalimanları24,501,1615,02
Taze Kuru Gıda191,00-0,47-11,70
Tek-Art Turizm1,28-0,78-36,63
Tekfen Holding13,89-0,22-15,30
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,00-1,15-30,71
Temapol Polimer Plastik14,241,2123,83
TGS Dış Ticaret14,21-2,2711,80
Tofaş Oto. Fab.49,862,5961,30
Torunlar GMYO3,60-1,37-7,69
Trabzon Liman26,98-1,96-16,00
Trabzonspor Sportif3,24-2,4132,79
Trend GMYO6,600,76-47,49
TSKB GMYO3,08-1,60-36,18
Tuğçelik13,301,8464,60
Tukaş6,66-0,45-31,27
Turcas Petrol3,41-0,58-29,69
Tureks Turizm Taşımacılık10,92-0,36

Turkcell15,42-0,580,80
Tümosan Motor ve Traktör15,751,2911,94
Tüpraş111,200,362,96
Türk Hava Yolları13,331,063,25
Türk İlaç Serum12,38-4,40

Türk Prysmian Kablo15,071,1424,93
Türk Telekom7,320,69-9,54
Türk Traktör153,401,25-9,96
Türker Proje Gayrimenkul135,000,1519,57
Türkiye Sigorta4,860,41-21,34
Ufuk Yatırım19,80-1,0047,76
Ulaşlar Turizm Yat.3,91-0,26-7,78
Ulusoy Elektrik50,600,10-1,46
Ulusoy Un Sanayi5,20-0,572,19
Umpaş Holding1,200,84-54,02
Uşak Seramik1,661,22-29,06
Utopya Turizm21,525,08-44,54
Uzertaş Boya29,40-0,88-48,06
Ülker Bisküvi19,07-0,83-14,55
Ünlü Yatırım Holding6,10-4,54

Vakıf Fin. Kir.7,660,26124,77
Vakıf GMYO1,460,00-39,14
Vakıf Yat. Ort.6,171,15-16,17
Vakıflar Bankası3,34-1,76-29,09
Vakko Tekstil9,400,5350,01
Vanet Gıda6,323,61-18,24
VBT Yazılım20,780,58

Verusa Holding46,44-0,093,02
Verusaturk Girisim20,801,0759,41
Vestel28,280,8644,82
Vestel Beyaz Eşya48,720,5830,35
Viking Kağıt6,39-1,54-29,00
Yapı ve Kredi Bank.2,39-2,05-20,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,580,79-15,50
Yataş14,000,07-3,11
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,39-0,59-22,95
Yeni Gimat GMYO15,17-1,1130,86
Yeo Teknoloji66,5510,00

Yeşil GMYO0,971,04-29,71
Yeşil Yapı1,12-0,88-39,13
Yeşil Yatırım Holding2,170,93-49,25
Yibitaş İnşaat Malzeme10.000,10-1,95-35,90
Yonga Mobilya19,69-1,15-33,90
Yükselen Çelik5,00-0,79-4,43
Yünsa14,237,072,44
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,57-0,63-37,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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