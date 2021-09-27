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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

27.09.2021 18:43
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.099,90-2,27-25,68
İş Bankası (C)5,131,58-24,48
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.2,901,05-24,87
İş Girişim8,353,09-55,94
İş GMYO1,97-1,50-22,44
İş Y. Men. Değ.13,35-0,37-19,57
İş Yat. Ort.2,620,77-22,10
İşbir Holding55,800,453,95
Işık Plastik6,38-2,00

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,023,03-10,53
İttifak Holding1,350,75-39,46
İz Hayvancılık Tarım22,409,9124,44
İzmir Demir Çelik2,320,00-29,90
İzmir Fırça6,462,8716,19
Jantsa Jant Sanayi59,85-0,2544,40
Kafein Yazılım20,860,38-2,25
Kalekim Kimyevi Maddeler12,38-0,64

Kaplamin22,260,00-34,14
Kardemir (A)5,711,96-4,03
Kardemir (B)5,710,188,35
Kardemir (D)6,371,9210,21
Karel Elektronik8,900,6832,36
Karsan Otomotiv3,761,9015,69
Karsu Tekstil8,21-0,12-3,98
Kartal Yenilenebilir Enerji14,601,32

Kartonsan46,72-0,60-50,65
Katmerciler Ekipman1,311,55-24,38
Kent Gıda186,50-1,27-47,55
Kerevitaş Gıda4,09-0,24-37,84
Kervan Gıda11,99-0,0817,14
Kervansaray Yat. Holding0,538,16-57,94
Kiler GMYO1,90-2,06-24,30
Kızılbük GYO27,504,17

Klimasan Klima9,720,3115,20
Koç Holding21,901,207,08
Konfrut Gıda3,78-0,26-10,53
Kontrolmatik Teknoloji Enerji60,35-1,55155,72
Konya Çimento840,00-0,52-25,66
Koray GMYO7,482,7568,09
Kordsa Teknik Tekstil25,701,3465,27
Koza Altın94,901,71-1,86
Koza Madencilik14,422,63-6,91
Körfez GMYO5,55-5,13-4,31
Kristal Kola1,341,52-56,14
Kron Telekomünikasyon34,224,33-7,11
Kuştur Kuşadası Turizm179,001,7613,80
Kuyas Yatırım2,623,1513,91
Kütahya Porselen58,450,7815,86
Kütahya Şeker Fabrikası50,45-6,14

Lider Faktoring3,393,67-0,59
Link Bilgisayar28,160,07-10,88
Logo Yazılım42,161,5935,39
Lokman Hekim Sağlık10,603,5249,34
Lüks Kadife44,140,1453,72
Makina Takım2,880,00-15,54
Manas Enerji Yönetimi15,29-1,80

Marka Yatırım Holding4,542,25-29,39
Marmaris Altınyunus169,00-1,2352,12
Marshall283,00-1,29-7,73
Martı GMYO1,061,92-58,49
Martı Otel1,71-0,58-19,72
Matriks Bilgi Dağıtım33,86-0,41

Mavi Giyim62,80-0,3221,68
Mazhar Zorlu Holding32,180,192,22
Meditera Tıbbi Malzeme34,70-2,14

Mega Polietilen4,90-1,01-36,03
Menderes Tekstil2,120,95-31,39
Mercan Kimya11,02-0,36

Merit Turizm15,40-2,2248,66
Merko Gıda5,00-0,20-42,13
Metemtur Yatırım3,354,36-58,57
Metro Holding1,37-0,72-34,13
Metro Petrol ve Tesisleri2,61-1,51-9,69
Metro Yatırım Ortaklığı1,861,09-20,17
Migros Ticaret31,80-1,12-25,70
Milpa3,920,00-14,78
Mistral GMYO4,524,15-4,03
MLP Sağlık26,660,4534,17
MMC San. ve Tic. Yat.5,60-1,7521,74
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,802,10-42,62
Mondi Tire Kutsan8,133,706,97
Nasmed Egepol5,72-0,52

Naturel Enerji35,66-0,450,43
Naturelgaz7,41-1,20

Net Holding4,732,6037,90
Netaş Telekom.16,363,94-41,74
Niğbaş Niğde Beton8,000,00-84,62
Nuh Çimento33,00-0,54-31,29
Nurol GMYO9,175,5225,79
Odaş Elektrik1,34-1,47-54,16
Orçay Ortaköy Çay Sanayi17,329,97

Orge Enerji Elektrik6,08-0,3331,82
Orma Orman Mahsulleri25,02-1,8869,97
Osmanlı Menkul24,861,89-19,39
Ostim Endüstriyel Yat2,220,00-19,38
Otokar302,300,17-0,65
Oyak Çimento6,690,60-23,80
Oyak Yat. Ort.6,811,64-1,33
Oyak Yatırım Menkul24,244,03

Oylum Sınai Yatırımlar12,799,97171,55
Özak GMYO4,530,44-11,18
Özbal Çelik Boru14,070,00114,81
Özderici GMYO1,44-0,69-35,14
Özerden Plastik7,753,47-13,89
Pamel Elektrik45,340,27112,66
Panora GMYO6,41-2,888,78
Papilon Savunma12,800,79-43,71
Park Elek.Madencilik4,45-0,89-17,13
Parsan26,580,089,38
Pegasus75,104,670,67
Peker GMYO0,962,13-58,96
Penguen Gıda3,012,38-40,40
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım175,00-2,51

Pera GMYO1,360,00-22,36
Pergamon Dış Ticaret23,102,1226,03
Petkim6,412,4028,71
Petrokent Turizm2.601,2010,00186,98
Pınar Et ve Un15,921,40-27,25
Pınar Su7,77-0,774,58
Pınar Süt15,921,60-29,40
Plastikkart20,84-0,7644,22
Polisan Holding2,65-0,38-31,07
Politeknik Metal338,40-0,41-16,59
Prizma Press Matbaacılık4,00-0,74-27,01
QNB Finans Fin. Kir.66,15-1,42-47,21
QNB Finansbank37,12-1,54-47,24
QUA Granite Hayal Yapı13,052,03

Ral Yatırım Holding5,649,9427,03
Ray Sigorta9,673,64-37,41
Reysaş GMYO2,77-3,15-14,55
Reysaş Lojistik5,09-3,96-1,62
Rhea Girişim1,92-0,52-48,39
Rodrigo Tekstil13,46-0,44-1,82
Royal Halı3,000,00-12,79
RTA Laboratuvarları21,901,39-27,68
Sabancı Holding9,723,29-11,84
Safkar Ege Soğutmacılık7,27-0,41-33,18
Sanel Mühendislik4,821,6940,94
Sanifoam Sünger21,38-1,5757,21
Sanko Pazarlama9,620,943,80
Saray Matbaacılık4,03-0,25-54,05
Sarkuysan12,393,5142,46
Sasa Polyester27,062,6680,59
Say Yenilenebilir Enerji20,14-0,40136,66
Sekuro Plastik20,68-0,7748,14
Selçuk Ecza Deposu8,481,92-36,87
Selçuk Gıda4,75-2,86-4,62
Selva Gıda Sanayi8,172,38

Senkron Güvenlik26,00-1,14-0,99
Serve Film Prodüksiyon14,3010,00-10,62
Servet GMYO75,80-2,82-3,32
Seyitler Kimya22,080,5564,00
Silverline Endüstri5,060,00-41,16
Sinpaş GMYO4,220,480,96
Smartiks Yazılım5,41-0,18-38,94
Sodaş Sodyum Sanayii22,88-0,52-13,12
Söktaş2,931,74-9,87
Sönmez Filament34,48-1,49-50,88
Sönmez Pamuklu14,001,45-41,67
Sumaş Suni Tahta92,9510,0082,22
Şeker Fin. Kir.4,910,61-23,28
Şekerbank0,980,00-35,10
Şişe Cam8,16-0,3713,97
Şok Marketler Ticaret11,64-3,56-6,73
T. Halk Bankası4,25-0,93-23,56
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,663,05-23,82
T.S.K.B.1,190,85-31,86
T.Tuborg16,240,12-8,41
Taç Tarım Ürünleri25,503,57142,17
Tat Gıda8,941,59-22,67
TAV Havalimanları25,860,4721,41
Taze Kuru Gıda200,00-4,81-7,54
Tek-Art Turizm1,280,00-36,63
Tekfen Holding13,800,15-15,85
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,040,00-30,25
Temapol Polimer Plastik14,321,2724,52
TGS Dış Ticaret14,000,0010,15
Tofaş Oto. Fab.49,92-0,1661,50
Torunlar GMYO3,520,00-9,74
Trabzon Liman26,920,75-16,19
Trabzonspor Sportif3,502,0443,44
Trend GMYO6,49-0,31-48,37
TSKB GMYO2,90-3,33-39,91
Tuğçelik14,508,2179,46
Tukaş6,670,00-31,17
Turcas Petrol3,493,87-28,04
Tureks Turizm Taşımacılık11,192,75

Turkcell15,32-0,520,15
Tümosan Motor ve Traktör15,550,5210,52
Tüpraş112,001,083,70
Türk Hava Yolları13,53-0,664,80
Türk İlaç Serum12,010,25

Türk Prysmian Kablo16,004,0332,64
Türk Telekom7,361,52-9,05
Türk Traktör151,000,87-11,37
Türker Proje Gayrimenkul140,503,7724,45
Türkiye Sigorta4,841,47-21,66
Ufuk Yatırım18,49-2,7437,99
Ulaşlar Turizm Yat.3,88-1,02-8,49
Ulusoy Elektrik50,600,30-1,46
Ulusoy Un Sanayi5,404,256,12
Umpaş Holding1,19-0,83-54,41
Uşak Seramik1,630,00-30,34
Utopya Turizm20,38-7,36-47,47
Uzertaş Boya28,640,85-49,40
Ülker Bisküvi19,00-0,16-14,87
Ünlü Yatırım Holding6,01-2,91

Vakıf Fin. Kir.8,006,52134,74
Vakıf GMYO1,43-0,69-40,39
Vakıf Yat. Ort.6,272,45-14,81
Vakıflar Bankası3,280,31-30,36
Vakko Tekstil9,401,8450,01
Vanet Gıda6,521,09-15,65
VBT Yazılım18,86-5,79

Verusa Holding46,300,222,71
Verusaturk Girisim20,580,0057,72
Vestel29,343,2450,25
Vestel Beyaz Eşya49,501,4332,43
Viking Kağıt6,280,80-30,22
Yapı ve Kredi Bank.2,361,72-21,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,90-0,66-17,38
Yataş13,850,36-4,15
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,350,90-23,86
Yeni Gimat GMYO15,011,0829,48
Yeo Teknoloji80,509,97

Yeşil GMYO0,950,00-31,16
Yeşil Yapı1,110,00-39,67
Yeşil Yatırım Holding2,12-0,47-50,42
Yibitaş İnşaat Malzeme10.000,000,00-35,90
Yonga Mobilya19,21-1,13-35,51
Yükselen Çelik5,01-0,60-4,24
Yünsa14,60-2,605,10
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,550,65-38,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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