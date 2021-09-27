Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.099,90
|-2,27
|-25,68
|İş Bankası (C)
|5,13
|1,58
|-24,48
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,90
|1,05
|-24,87
|İş Girişim
|8,35
|3,09
|-55,94
|İş GMYO
|1,97
|-1,50
|-22,44
|İş Y. Men. Değ.
|13,35
|-0,37
|-19,57
|İş Yat. Ort.
|2,62
|0,77
|-22,10
|İşbir Holding
|55,80
|0,45
|3,95
|Işık Plastik
|6,38
|-2,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,02
|3,03
|-10,53
|İttifak Holding
|1,35
|0,75
|-39,46
|İz Hayvancılık Tarım
|22,40
|9,91
|24,44
|İzmir Demir Çelik
|2,32
|0,00
|-29,90
|İzmir Fırça
|6,46
|2,87
|16,19
|Jantsa Jant Sanayi
|59,85
|-0,25
|44,40
|Kafein Yazılım
|20,86
|0,38
|-2,25
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,38
|-0,64
|Kaplamin
|22,26
|0,00
|-34,14
|Kardemir (A)
|5,71
|1,96
|-4,03
|Kardemir (B)
|5,71
|0,18
|8,35
|Kardemir (D)
|6,37
|1,92
|10,21
|Karel Elektronik
|8,90
|0,68
|32,36
|Karsan Otomotiv
|3,76
|1,90
|15,69
|Karsu Tekstil
|8,21
|-0,12
|-3,98
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,60
|1,32
|Kartonsan
|46,72
|-0,60
|-50,65
|Katmerciler Ekipman
|1,31
|1,55
|-24,38
|Kent Gıda
|186,50
|-1,27
|-47,55
|Kerevitaş Gıda
|4,09
|-0,24
|-37,84
|Kervan Gıda
|11,99
|-0,08
|17,14
|Kervansaray Yat. Holding
|0,53
|8,16
|-57,94
|Kiler GMYO
|1,90
|-2,06
|-24,30
|Kızılbük GYO
|27,50
|4,17
|Klimasan Klima
|9,72
|0,31
|15,20
|Koç Holding
|21,90
|1,20
|7,08
|Konfrut Gıda
|3,78
|-0,26
|-10,53
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|60,35
|-1,55
|155,72
|Konya Çimento
|840,00
|-0,52
|-25,66
|Koray GMYO
|7,48
|2,75
|68,09
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,70
|1,34
|65,27
|Koza Altın
|94,90
|1,71
|-1,86
|Koza Madencilik
|14,42
|2,63
|-6,91
|Körfez GMYO
|5,55
|-5,13
|-4,31
|Kristal Kola
|1,34
|1,52
|-56,14
|Kron Telekomünikasyon
|34,22
|4,33
|-7,11
|Kuştur Kuşadası Turizm
|179,00
|1,76
|13,80
|Kuyas Yatırım
|2,62
|3,15
|13,91
|Kütahya Porselen
|58,45
|0,78
|15,86
|Kütahya Şeker Fabrikası
|50,45
|-6,14
|Lider Faktoring
|3,39
|3,67
|-0,59
|Link Bilgisayar
|28,16
|0,07
|-10,88
|Logo Yazılım
|42,16
|1,59
|35,39
|Lokman Hekim Sağlık
|10,60
|3,52
|49,34
|Lüks Kadife
|44,14
|0,14
|53,72
|Makina Takım
|2,88
|0,00
|-15,54
|Manas Enerji Yönetimi
|15,29
|-1,80
|Marka Yatırım Holding
|4,54
|2,25
|-29,39
|Marmaris Altınyunus
|169,00
|-1,23
|52,12
|Marshall
|283,00
|-1,29
|-7,73
|Martı GMYO
|1,06
|1,92
|-58,49
|Martı Otel
|1,71
|-0,58
|-19,72
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,86
|-0,41
|Mavi Giyim
|62,80
|-0,32
|21,68
|Mazhar Zorlu Holding
|32,18
|0,19
|2,22
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,70
|-2,14
|Mega Polietilen
|4,90
|-1,01
|-36,03
|Menderes Tekstil
|2,12
|0,95
|-31,39
|Mercan Kimya
|11,02
|-0,36
|Merit Turizm
|15,40
|-2,22
|48,66
|Merko Gıda
|5,00
|-0,20
|-42,13
|Metemtur Yatırım
|3,35
|4,36
|-58,57
|Metro Holding
|1,37
|-0,72
|-34,13
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,61
|-1,51
|-9,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,86
|1,09
|-20,17
|Migros Ticaret
|31,80
|-1,12
|-25,70
|Milpa
|3,92
|0,00
|-14,78
|Mistral GMYO
|4,52
|4,15
|-4,03
|MLP Sağlık
|26,66
|0,45
|34,17
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,60
|-1,75
|21,74
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,80
|2,10
|-42,62
|Mondi Tire Kutsan
|8,13
|3,70
|6,97
|Nasmed Egepol
|5,72
|-0,52
|Naturel Enerji
|35,66
|-0,45
|0,43
|Naturelgaz
|7,41
|-1,20
|Net Holding
|4,73
|2,60
|37,90
|Netaş Telekom.
|16,36
|3,94
|-41,74
|Niğbaş Niğde Beton
|8,00
|0,00
|-84,62
|Nuh Çimento
|33,00
|-0,54
|-31,29
|Nurol GMYO
|9,17
|5,52
|25,79
|Odaş Elektrik
|1,34
|-1,47
|-54,16
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|17,32
|9,97
|Orge Enerji Elektrik
|6,08
|-0,33
|31,82
|Orma Orman Mahsulleri
|25,02
|-1,88
|69,97
|Osmanlı Menkul
|24,86
|1,89
|-19,39
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,22
|0,00
|-19,38
|Otokar
|302,30
|0,17
|-0,65
|Oyak Çimento
|6,69
|0,60
|-23,80
|Oyak Yat. Ort.
|6,81
|1,64
|-1,33
|Oyak Yatırım Menkul
|24,24
|4,03
|Oylum Sınai Yatırımlar
|12,79
|9,97
|171,55
|Özak GMYO
|4,53
|0,44
|-11,18
|Özbal Çelik Boru
|14,07
|0,00
|114,81
|Özderici GMYO
|1,44
|-0,69
|-35,14
|Özerden Plastik
|7,75
|3,47
|-13,89
|Pamel Elektrik
|45,34
|0,27
|112,66
|Panora GMYO
|6,41
|-2,88
|8,78
|Papilon Savunma
|12,80
|0,79
|-43,71
|Park Elek.Madencilik
|4,45
|-0,89
|-17,13
|Parsan
|26,58
|0,08
|9,38
|Pegasus
|75,10
|4,67
|0,67
|Peker GMYO
|0,96
|2,13
|-58,96
|Penguen Gıda
|3,01
|2,38
|-40,40
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|175,00
|-2,51
|Pera GMYO
|1,36
|0,00
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|23,10
|2,12
|26,03
|Petkim
|6,41
|2,40
|28,71
|Petrokent Turizm
|2.601,20
|10,00
|186,98
|Pınar Et ve Un
|15,92
|1,40
|-27,25
|Pınar Su
|7,77
|-0,77
|4,58
|Pınar Süt
|15,92
|1,60
|-29,40
|Plastikkart
|20,84
|-0,76
|44,22
|Polisan Holding
|2,65
|-0,38
|-31,07
|Politeknik Metal
|338,40
|-0,41
|-16,59
|Prizma Press Matbaacılık
|4,00
|-0,74
|-27,01
|QNB Finans Fin. Kir.
|66,15
|-1,42
|-47,21
|QNB Finansbank
|37,12
|-1,54
|-47,24
|QUA Granite Hayal Yapı
|13,05
|2,03
|Ral Yatırım Holding
|5,64
|9,94
|27,03
|Ray Sigorta
|9,67
|3,64
|-37,41
|Reysaş GMYO
|2,77
|-3,15
|-14,55
|Reysaş Lojistik
|5,09
|-3,96
|-1,62
|Rhea Girişim
|1,92
|-0,52
|-48,39
|Rodrigo Tekstil
|13,46
|-0,44
|-1,82
|Royal Halı
|3,00
|0,00
|-12,79
|RTA Laboratuvarları
|21,90
|1,39
|-27,68
|Sabancı Holding
|9,72
|3,29
|-11,84
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,27
|-0,41
|-33,18
|Sanel Mühendislik
|4,82
|1,69
|40,94
|Sanifoam Sünger
|21,38
|-1,57
|57,21
|Sanko Pazarlama
|9,62
|0,94
|3,80
|Saray Matbaacılık
|4,03
|-0,25
|-54,05
|Sarkuysan
|12,39
|3,51
|42,46
|Sasa Polyester
|27,06
|2,66
|80,59
|Say Yenilenebilir Enerji
|20,14
|-0,40
|136,66
|Sekuro Plastik
|20,68
|-0,77
|48,14
|Selçuk Ecza Deposu
|8,48
|1,92
|-36,87
|Selçuk Gıda
|4,75
|-2,86
|-4,62
|Selva Gıda Sanayi
|8,17
|2,38
|Senkron Güvenlik
|26,00
|-1,14
|-0,99
|Serve Film Prodüksiyon
|14,30
|10,00
|-10,62
|Servet GMYO
|75,80
|-2,82
|-3,32
|Seyitler Kimya
|22,08
|0,55
|64,00
|Silverline Endüstri
|5,06
|0,00
|-41,16
|Sinpaş GMYO
|4,22
|0,48
|0,96
|Smartiks Yazılım
|5,41
|-0,18
|-38,94
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,88
|-0,52
|-13,12
|Söktaş
|2,93
|1,74
|-9,87
|Sönmez Filament
|34,48
|-1,49
|-50,88
|Sönmez Pamuklu
|14,00
|1,45
|-41,67
|Sumaş Suni Tahta
|92,95
|10,00
|82,22
|Şeker Fin. Kir.
|4,91
|0,61
|-23,28
|Şekerbank
|0,98
|0,00
|-35,10
|Şişe Cam
|8,16
|-0,37
|13,97
|Şok Marketler Ticaret
|11,64
|-3,56
|-6,73
|T. Halk Bankası
|4,25
|-0,93
|-23,56
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,66
|3,05
|-23,82
|T.S.K.B.
|1,19
|0,85
|-31,86
|T.Tuborg
|16,24
|0,12
|-8,41
|Taç Tarım Ürünleri
|25,50
|3,57
|142,17
|Tat Gıda
|8,94
|1,59
|-22,67
|TAV Havalimanları
|25,86
|0,47
|21,41
|Taze Kuru Gıda
|200,00
|-4,81
|-7,54
|Tek-Art Turizm
|1,28
|0,00
|-36,63
|Tekfen Holding
|13,80
|0,15
|-15,85
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,04
|0,00
|-30,25
|Temapol Polimer Plastik
|14,32
|1,27
|24,52
|TGS Dış Ticaret
|14,00
|0,00
|10,15
|Tofaş Oto. Fab.
|49,92
|-0,16
|61,50
|Torunlar GMYO
|3,52
|0,00
|-9,74
|Trabzon Liman
|26,92
|0,75
|-16,19
|Trabzonspor Sportif
|3,50
|2,04
|43,44
|Trend GMYO
|6,49
|-0,31
|-48,37
|TSKB GMYO
|2,90
|-3,33
|-39,91
|Tuğçelik
|14,50
|8,21
|79,46
|Tukaş
|6,67
|0,00
|-31,17
|Turcas Petrol
|3,49
|3,87
|-28,04
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,19
|2,75
|Turkcell
|15,32
|-0,52
|0,15
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,55
|0,52
|10,52
|Tüpraş
|112,00
|1,08
|3,70
|Türk Hava Yolları
|13,53
|-0,66
|4,80
|Türk İlaç Serum
|12,01
|0,25
|Türk Prysmian Kablo
|16,00
|4,03
|32,64
|Türk Telekom
|7,36
|1,52
|-9,05
|Türk Traktör
|151,00
|0,87
|-11,37
|Türker Proje Gayrimenkul
|140,50
|3,77
|24,45
|Türkiye Sigorta
|4,84
|1,47
|-21,66
|Ufuk Yatırım
|18,49
|-2,74
|37,99
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,88
|-1,02
|-8,49
|Ulusoy Elektrik
|50,60
|0,30
|-1,46
|Ulusoy Un Sanayi
|5,40
|4,25
|6,12
|Umpaş Holding
|1,19
|-0,83
|-54,41
|Uşak Seramik
|1,63
|0,00
|-30,34
|Utopya Turizm
|20,38
|-7,36
|-47,47
|Uzertaş Boya
|28,64
|0,85
|-49,40
|Ülker Bisküvi
|19,00
|-0,16
|-14,87
|Ünlü Yatırım Holding
|6,01
|-2,91
|Vakıf Fin. Kir.
|8,00
|6,52
|134,74
|Vakıf GMYO
|1,43
|-0,69
|-40,39
|Vakıf Yat. Ort.
|6,27
|2,45
|-14,81
|Vakıflar Bankası
|3,28
|0,31
|-30,36
|Vakko Tekstil
|9,40
|1,84
|50,01
|Vanet Gıda
|6,52
|1,09
|-15,65
|VBT Yazılım
|18,86
|-5,79
|Verusa Holding
|46,30
|0,22
|2,71
|Verusaturk Girisim
|20,58
|0,00
|57,72
|Vestel
|29,34
|3,24
|50,25
|Vestel Beyaz Eşya
|49,50
|1,43
|32,43
|Viking Kağıt
|6,28
|0,80
|-30,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,36
|1,72
|-21,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,90
|-0,66
|-17,38
|Yataş
|13,85
|0,36
|-4,15
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,35
|0,90
|-23,86
|Yeni Gimat GMYO
|15,01
|1,08
|29,48
|Yeo Teknoloji
|80,50
|9,97
|Yeşil GMYO
|0,95
|0,00
|-31,16
|Yeşil Yapı
|1,11
|0,00
|-39,67
|Yeşil Yatırım Holding
|2,12
|-0,47
|-50,42
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.000,00
|0,00
|-35,90
|Yonga Mobilya
|19,21
|-1,13
|-35,51
|Yükselen Çelik
|5,01
|-0,60
|-4,24
|Yünsa
|14,60
|-2,60
|5,10
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,55
|0,65
|-38,71
(Son)
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