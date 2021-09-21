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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

21.09.2021 13:30
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.000,000,00-25,93
İş Bankası (C)5,190,78-23,59
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.2,910,69-24,61
İş Girişim8,010,63-57,73
İş GMYO1,901,60-25,20
İş Y. Men. Değ.13,63-0,58-17,88
İş Yat. Ort.2,690,75-20,01
İşbir Holding65,802,0922,58
Işık Plastik6,870,88

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,91-1,09-20,18
İttifak Holding1,360,00-39,01
İz Hayvancılık Tarım18,851,784,72
İzmir Demir Çelik2,36-0,84-28,69
İzmir Fırça6,320,6413,67
Jantsa Jant Sanayi62,550,4050,91
Kafein Yazılım21,580,001,13
Kalekim Kimyevi Maddeler11,83-1,25

Kaplamin22,660,18-32,96
Kardemir (A)5,89-0,84-1,01
Kardemir (B)5,83-0,6810,63
Kardemir (D)6,510,1512,63
Karel Elektronik8,500,3526,41
Karsan Otomotiv3,510,868,00
Karsu Tekstil8,460,83-1,05
Kartal Yenilenebilir Enerji14,391,34

Kartonsan48,440,04-48,84
Katmerciler Ekipman1,30-0,76-24,95
Kent Gıda189,900,00-46,60
Kerevitaş Gıda4,230,00-35,71
Kervan Gıda12,310,0820,27
Kervansaray Yat. Holding0,430,00-65,87
Kiler GMYO1,840,00-26,69
Kızılbük GYO25,660,63

Klimasan Klima10,171,5020,53
Koç Holding22,96-0,6112,26
Konfrut Gıda3,86-0,77-8,64
Kontrolmatik Teknoloji Enerji59,550,68152,33
Konya Çimento844,000,00-25,31
Koray GMYO7,061,0058,65
Kordsa Teknik Tekstil24,40-0,4956,91
Koza Altın94,050,97-2,74
Koza Madencilik14,230,35-8,13
Körfez GMYO6,009,893,45
Kristal Kola1,310,77-57,12
Kron Telekomünikasyon33,320,06-9,55
Kuştur Kuşadası Turizm169,00-0,187,44
Kuyas Yatırım2,821,4422,61
Kütahya Porselen57,95-0,5214,87
Kütahya Şeker Fabrikası64,259,92

Lider Faktoring3,23-0,31-5,28
Link Bilgisayar28,560,49-9,61
Logo Yazılım41,72-0,4333,98
Lokman Hekim Sağlık11,070,5455,97
Lüks Kadife44,080,1452,99
Makina Takım2,930,00-14,08
Manas Enerji Yönetimi16,190,00

Marka Yatırım Holding4,544,85-29,39
Marmaris Altınyunus167,30-0,4250,59
Marshall281,903,03-8,09
Martı GMYO1,070,94-58,10
Martı Otel1,730,58-18,78
Matriks Bilgi Dağıtım34,760,46

Mavi Giyim64,351,0224,69
Mazhar Zorlu Holding33,240,735,59
Meditera Tıbbi Malzeme35,480,51

Mega Polietilen5,23-0,38-31,72
Menderes Tekstil2,151,42-30,42
Mercan Kimya11,03-1,52

Merit Turizm15,750,3252,04
Merko Gıda5,100,79-40,97
Metemtur Yatırım3,25-0,91-59,80
Metro Holding1,46-3,95-29,81
Metro Petrol ve Tesisleri2,800,00-3,11
Metro Yatırım Ortaklığı1,870,54-19,74
Migros Ticaret32,14-0,25-24,91
Milpa4,152,47-9,78
Mistral GMYO4,571,56-2,97
MLP Sağlık26,841,6735,08
MMC San. ve Tic. Yat.5,800,3526,09
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,900,15-41,77
Mondi Tire Kutsan7,86-1,383,42
Nasmed Egepol5,971,70

Naturel Enerji36,260,952,12
Naturelgaz7,600,13

Net Holding4,33-0,4626,24
Netaş Telekom.16,23-0,18-42,20
Niğbaş Niğde Beton10,00-1,57-80,77
Nuh Çimento32,841,67-31,62
Nurol GMYO11,91-9,9863,37
Odaş Elektrik1,350,00-53,82
Orçay Ortaköy Çay Sanayi16,002,50

Orge Enerji Elektrik6,57-0,6142,44
Orma Orman Mahsulleri25,10-6,9770,52
Osmanlı Menkul26,240,15-14,92
Ostim Endüstriyel Yat2,240,00-18,66
Otokar306,20-0,580,63
Oyak Çimento6,400,31-27,11
Oyak Yat. Ort.6,611,38-4,23
Oyak Yatırım Menkul23,940,17

Oylum Sınai Yatırımlar8,706,7584,71
Özak GMYO4,620,22-9,41
Özbal Çelik Boru14,522,33121,68
Özderici GMYO1,490,68-32,88
Özerden Plastik7,510,40-16,56
Pamel Elektrik47,700,85123,73
Panora GMYO6,740,3014,38
Papilon Savunma12,990,00-42,87
Park Elek.Madencilik4,600,66-14,34
Parsan26,600,839,47
Pegasus70,401,88-5,63
Peker GMYO0,951,06-59,39
Penguen Gıda2,981,02-40,99
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım144,507,04

Pera GMYO1,381,47-21,22
Pergamon Dış Ticaret22,500,7222,76
Petkim6,140,6623,29
Petrokent Turizm2.011,105,48121,88
Pınar Et ve Un16,10-1,17-26,43
Pınar Su7,980,387,40
Pınar Süt16,08-0,74-28,69
Plastikkart18,95-0,7931,14
Polisan Holding2,691,51-30,03
Politeknik Metal340,00-1,13-16,20
Prizma Press Matbaacılık3,950,77-27,92
QNB Finans Fin. Kir.67,950,00-45,77
QNB Finansbank37,82-0,05-46,24
QUA Granite Hayal Yapı12,130,92

Ral Yatırım Holding3,820,26-13,96
Ray Sigorta9,40-1,05-39,16
Reysaş GMYO2,900,00-10,54
Reysaş Lojistik5,103,66-1,43
Rhea Girişim1,94-1,52-47,85
Rodrigo Tekstil14,573,636,27
Royal Halı3,171,93-7,85
RTA Laboratuvarları23,561,20-22,19
Sabancı Holding9,720,93-11,84
Safkar Ege Soğutmacılık7,490,54-31,16
Sanel Mühendislik4,87-1,4242,40
Sanifoam Sünger24,20-3,2077,94
Sanko Pazarlama9,31-0,110,46
Saray Matbaacılık4,090,74-53,36
Sarkuysan12,420,4042,80
Sasa Polyester26,28-0,0875,38
Say Yenilenebilir Enerji21,24-0,19149,59
Sekuro Plastik21,341,4352,87
Selçuk Ecza Deposu8,712,59-35,15
Selçuk Gıda4,89-4,68-1,81
Selva Gıda Sanayi8,492,04

Senkron Güvenlik27,000,002,82
Serve Film Prodüksiyon12,470,00-22,06
Servet GMYO74,352,84-5,17
Seyitler Kimya21,34-1,2058,50
Silverline Endüstri5,391,51-37,33
Sinpaş GMYO4,11-0,24-1,67
Smartiks Yazılım5,54-0,36-37,47
Sodaş Sodyum Sanayii24,649,51-6,44
Söktaş2,901,40-10,79
Sönmez Filament37,060,98-47,21
Sönmez Pamuklu13,20-0,75-45,00
Sumaş Suni Tahta85,051,0166,73
Şeker Fin. Kir.4,991,42-22,03
Şekerbank1,000,00-33,77
Şişe Cam8,230,3714,95
Şok Marketler Ticaret12,572,030,72
T. Halk Bankası4,580,00-17,63
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,30-0,80-28,20
T.S.K.B.1,220,83-30,15
T.Tuborg16,77-0,18-5,42
Taç Tarım Ürünleri26,50-2,93151,66
Tat Gıda8,720,35-24,58
TAV Havalimanları24,042,8212,86
Taze Kuru Gıda196,500,26-9,15
Tek-Art Turizm1,311,55-35,15
Tekfen Holding13,930,00-15,06
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,250,32-27,83
Temapol Polimer Plastik14,24-0,2123,83
TGS Dış Ticaret15,180,5319,43
Tofaş Oto. Fab.47,06-1,7152,24
Torunlar GMYO3,612,27-7,44
Trabzon Liman26,10-0,76-18,74
Trabzonspor Sportif3,20-0,3131,15
Trend GMYO6,73-1,03-46,46
TSKB GMYO3,140,32-34,94
Tuğçelik13,124,9662,38
Tukaş6,73-0,30-30,55
Turcas Petrol3,431,18-29,28
Tureks Turizm Taşımacılık11,17-0,53

Turkcell15,500,321,33
Tümosan Motor ve Traktör15,910,1913,08
Tüpraş109,101,491,02
Türk Hava Yolları13,051,871,08
Türk İlaç Serum13,612,25

Türk Prysmian Kablo14,29-0,0718,47
Türk Telekom7,08-0,14-12,51
Türk Traktör154,500,52-9,32
Türker Proje Gayrimenkul137,30-0,1521,61
Türkiye Sigorta4,850,00-21,50
Ufuk Yatırım20,723,6054,63
Ulaşlar Turizm Yat.3,89-1,27-8,25
Ulusoy Elektrik51,101,19-0,49
Ulusoy Un Sanayi5,180,971,80
Umpaş Holding1,250,00-52,11
Uşak Seramik1,730,58-26,07
Utopya Turizm21,500,00-44,59
Uzertaş Boya30,408,49-46,29
Ülker Bisküvi19,160,05-14,15
Ünlü Yatırım Holding5,594,88

Vakıf Fin. Kir.7,870,77130,93
Vakıf GMYO1,460,69-39,14
Vakıf Yat. Ort.6,210,32-15,63
Vakıflar Bankası3,400,29-27,81
Vakko Tekstil9,68-0,1054,47
Vanet Gıda6,09-0,98-21,22
VBT Yazılım20,240,80

Verusa Holding47,120,264,52
Verusaturk Girisim20,941,0660,48
Vestel28,100,5743,90
Vestel Beyaz Eşya47,92-0,1728,21
Viking Kağıt6,350,16-29,44
Yapı ve Kredi Bank.2,390,42-20,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,741,12-15,06
Yataş13,910,43-3,74
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,540,28-19,55
Yeni Gimat GMYO15,66-0,8935,09
Yeo Teknoloji52,154,30

Yeşil GMYO0,972,11-29,71
Yeşil Yapı1,162,65-36,96
Yeşil Yatırım Holding2,191,86-48,79
Yibitaş İnşaat Malzeme10.222,20-1,23-34,47
Yonga Mobilya20,060,40-32,66
Yükselen Çelik4,911,03-6,15
Yünsa13,230,61-4,76
Ziraat GMYO1,59-0,63

Zorlu Enerji1,560,00-38,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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