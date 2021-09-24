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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

24.09.2021 13:40
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Tüm Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Tüm Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.850,006,38-23,83
İş Bankası (C)5,08-1,74-25,21
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.2,90-1,02-24,87
İş Girişim8,20-3,30-56,73
İş GMYO2,000,50-21,26
İş Y. Men. Değ.13,28-0,97-19,99
İş Yat. Ort.2,61-2,25-22,39
İşbir Holding57,00-7,626,19
Işık Plastik6,22-1,89

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,933,33-18,42
İttifak Holding1,340,75-39,91
İz Hayvancılık Tarım21,303,9018,33
İzmir Demir Çelik2,31-0,43-30,20
İzmir Fırça6,414,5715,29
Jantsa Jant Sanayi60,50-0,4945,97
Kafein Yazılım20,94-0,66-1,87
Kalekim Kimyevi Maddeler11,91-1,41

Kaplamin22,14-0,81-34,50
Kardemir (A)5,66-1,05-4,87
Kardemir (B)5,62-1,586,64
Kardemir (D)6,37-1,2410,21
Karel Elektronik8,803,2930,87
Karsan Otomotiv3,662,5212,62
Karsu Tekstil8,32-2,00-2,69
Kartal Yenilenebilir Enerji14,800,48

Kartonsan47,74-0,95-49,57
Katmerciler Ekipman1,31-2,24-24,38
Kent Gıda186,60-3,81-47,53
Kerevitaş Gıda4,12-0,96-37,39
Kervan Gıda11,83-1,4215,58
Kervansaray Yat. Holding0,498,89-61,11
Kiler GMYO1,910,00-23,90
Kızılbük GYO26,10-0,38

Klimasan Klima9,78-0,9115,91
Koç Holding21,70-2,166,10
Konfrut Gıda3,831,06-9,35
Kontrolmatik Teknoloji Enerji61,90-0,96162,29
Konya Çimento850,50-0,29-24,73
Koray GMYO7,301,9664,04
Kordsa Teknik Tekstil24,701,1558,84
Koza Altın93,95-1,00-2,84
Koza Madencilik14,14-2,48-8,72
Körfez GMYO5,932,422,24
Kristal Kola1,310,00-57,12
Kron Telekomünikasyon33,10-2,36-10,15
Kuştur Kuşadası Turizm174,001,9310,62
Kuyas Yatırım2,640,0014,78
Kütahya Porselen58,950,7716,85
Kütahya Şeker Fabrikası54,25-8,98

Lider Faktoring3,36-0,30-1,47
Link Bilgisayar28,16-0,64-10,88
Logo Yazılım41,50-0,9533,27
Lokman Hekim Sağlık10,71-1,7450,89
Lüks Kadife45,183,3957,34
Makina Takım2,890,00-15,25
Manas Enerji Yönetimi15,83-2,40

Marka Yatırım Holding4,39-1,57-31,73
Marmaris Altınyunus173,302,0655,99
Marshall291,202,72-5,05
Martı GMYO1,060,00-58,49
Martı Otel1,72-1,15-19,25
Matriks Bilgi Dağıtım34,14-1,84

Mavi Giyim62,95-1,9521,97
Mazhar Zorlu Holding33,000,004,83
Meditera Tıbbi Malzeme35,20-1,23

Mega Polietilen5,05-0,98-34,07
Menderes Tekstil2,11-0,94-31,72
Mercan Kimya11,14-0,89

Merit Turizm16,03-1,0554,74
Merko Gıda5,01-0,60-42,01
Metemtur Yatırım3,25-0,61-59,80
Metro Holding1,37-2,14-34,13
Metro Petrol ve Tesisleri2,700,00-6,57
Metro Yatırım Ortaklığı1,821,11-21,89
Migros Ticaret32,26-3,64-24,63
Milpa3,97-0,75-13,70
Mistral GMYO4,43-0,45-5,94
MLP Sağlık26,68-0,1534,27
MMC San. ve Tic. Yat.5,820,0026,52
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,70-1,62-43,46
Mondi Tire Kutsan7,951,274,61
Nasmed Egepol5,73-3,21

Naturel Enerji35,94-1,911,22
Naturelgaz7,500,00

Net Holding4,80-2,0439,94
Netaş Telekom.15,83-1,25-43,63
Niğbaş Niğde Beton8,30-4,60-84,04
Nuh Çimento32,66-1,98-32,00
Nurol GMYO9,05-6,2224,14
Odaş Elektrik1,36-1,45-53,48
Orçay Ortaköy Çay Sanayi15,86-3,12

Orge Enerji Elektrik6,20-0,6434,42
Orma Orman Mahsulleri25,50-1,9273,23
Osmanlı Menkul24,44-4,98-20,75
Ostim Endüstriyel Yat2,260,44-17,93
Otokar303,20-1,43-0,36
Oyak Çimento6,610,61-24,72
Oyak Yat. Ort.6,650,76-3,65
Oyak Yatırım Menkul23,30-0,43

Oylum Sınai Yatırımlar11,639,92146,92
Özak GMYO4,58-0,65-10,20
Özbal Çelik Boru14,18-2,88116,49
Özderici GMYO1,46-1,35-34,23
Özerden Plastik7,420,27-17,56
Pamel Elektrik46,880,77119,89
Panora GMYO6,61-0,7512,18
Papilon Savunma12,84-0,31-43,53
Park Elek.Madencilik4,49-0,88-16,39
Parsan26,44-0,458,81
Pegasus72,201,26-3,22
Peker GMYO0,94-2,08-59,82
Penguen Gıda2,96-0,34-41,39
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım184,506,77

Pera GMYO1,36-1,45-22,36
Pergamon Dış Ticaret22,681,8023,74
Petkim6,24-0,4825,30
Petrokent Turizm2.178,001,31140,29
Pınar Et ve Un15,75-1,01-28,03
Pınar Su7,901,286,33
Pınar Süt15,75-1,13-30,15
Plastikkart20,261,3040,21
Polisan Holding2,690,00-30,03
Politeknik Metal338,10-1,11-16,67
Prizma Press Matbaacılık4,02-0,74-26,64
QNB Finans Fin. Kir.67,00-4,01-46,53
QNB Finansbank37,700,05-46,41
QUA Granite Hayal Yapı12,741,35

Ral Yatırım Holding5,139,8515,54
Ray Sigorta9,351,08-39,48
Reysaş GMYO2,900,00-10,54
Reysaş Lojistik5,311,722,63
Rhea Girişim1,910,00-48,66
Rodrigo Tekstil13,52-2,17-1,39
Royal Halı3,100,00-9,88
RTA Laboratuvarları21,82-2,15-27,94
Sabancı Holding9,45-1,77-14,29
Safkar Ege Soğutmacılık7,35-0,81-32,44
Sanel Mühendislik4,82-0,8240,94
Sanifoam Sünger22,20-3,0663,24
Sanko Pazarlama9,59-1,643,48
Saray Matbaacılık3,98-0,50-54,62
Sarkuysan12,16-0,5739,81
Sasa Polyester26,26-1,2075,25
Say Yenilenebilir Enerji20,26-1,65138,07
Sekuro Plastik21,08-1,7751,00
Selçuk Ecza Deposu8,42-0,71-37,31
Selçuk Gıda4,921,44-1,20
Selva Gıda Sanayi8,45-0,47

Senkron Güvenlik25,86-0,54-1,52
Serve Film Prodüksiyon12,80-1,46-20,00
Servet GMYO79,000,000,77
Seyitler Kimya22,040,8263,70
Silverline Endüstri5,10-1,54-40,70
Sinpaş GMYO4,230,711,20
Smartiks Yazılım5,450,18-38,49
Sodaş Sodyum Sanayii23,10-2,70-12,29
Söktaş2,830,71-12,94
Sönmez Filament35,70-1,60-49,15
Sönmez Pamuklu13,99-0,07-41,71
Sumaş Suni Tahta88,001,7372,51
Şeker Fin. Kir.4,93-0,80-22,97
Şekerbank0,98-1,01-35,10
Şişe Cam8,18-0,7314,25
Şok Marketler Ticaret12,02-3,61-3,69
T. Halk Bankası4,35-2,68-21,76
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası24,001,61-22,73
T.S.K.B.1,19-1,65-31,86
T.Tuborg16,20-2,17-8,63
Taç Tarım Ürünleri24,50-3,92132,67
Tat Gıda8,85-0,56-23,45
TAV Havalimanları25,062,2917,65
Taze Kuru Gıda190,00-0,52-12,16
Tek-Art Turizm1,27-0,78-37,13
Tekfen Holding13,68-1,51-16,58
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,111,83-29,44
Temapol Polimer Plastik14,14-0,7022,96
TGS Dış Ticaret14,19-0,1411,64
Tofaş Oto. Fab.50,501,2863,37
Torunlar GMYO3,58-0,56-8,21
Trabzon Liman26,50-1,78-17,50
Trabzonspor Sportif3,415,2539,75
Trend GMYO6,53-1,06-48,05
TSKB GMYO3,04-1,30-37,01
Tuğçelik13,642,5668,81
Tukaş6,64-0,30-31,48
Turcas Petrol3,39-0,59-30,10
Tureks Turizm Taşımacılık10,89-0,27

Turkcell15,440,130,93
Tümosan Motor ve Traktör15,44-1,979,74
Tüpraş111,500,273,24
Türk Hava Yolları13,410,603,87
Türk İlaç Serum12,10-2,26

Türk Prysmian Kablo15,281,3926,67
Türk Telekom7,30-0,27-9,79
Türk Traktör151,30-1,37-11,19
Türker Proje Gayrimenkul134,70-0,2219,31
Türkiye Sigorta4,80-1,23-22,31
Ufuk Yatırım19,31-2,4744,10
Ulaşlar Turizm Yat.3,89-0,51-8,25
Ulusoy Elektrik50,600,00-1,46
Ulusoy Un Sanayi5,200,002,19
Umpaş Holding1,243,33-52,49
Uşak Seramik1,63-1,81-30,34
Utopya Turizm22,002,23-43,30
Uzertaş Boya28,18-4,15-50,21
Ülker Bisküvi19,130,31-14,28
Ünlü Yatırım Holding6,00-1,64

Vakıf Fin. Kir.7,55-1,44121,54
Vakıf GMYO1,45-0,68-39,55
Vakıf Yat. Ort.6,11-0,97-16,98
Vakıflar Bankası3,28-1,80-30,36
Vakko Tekstil9,32-0,8548,73
Vanet Gıda6,29-0,47-18,63
VBT Yazılım20,26-2,50

Verusa Holding45,92-1,121,86
Verusaturk Girisim20,56-1,1557,57
Vestel28,00-0,9943,39
Vestel Beyaz Eşya48,46-0,5329,65
Viking Kağıt6,28-1,72-30,22
Yapı ve Kredi Bank.2,32-2,93-22,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,80-2,55-17,66
Yataş13,61-2,79-5,81
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,36-0,88-23,64
Yeni Gimat GMYO14,93-1,5828,79
Yeo Teknoloji73,209,99

Yeşil GMYO0,96-1,03-30,43
Yeşil Yapı1,11-0,89-39,67
Yeşil Yatırım Holding2,14-1,38-49,96
Yibitaş İnşaat Malzeme10.000,10

-35,90
Yonga Mobilya19,690,00-33,90
Yükselen Çelik4,97-0,60-5,00
Yünsa14,874,507,04
Ziraat GMYO1,600,63

Zorlu Enerji1,56-0,64-38,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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