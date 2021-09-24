Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Tüm Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.850,00 6,38 -23,83 İş Bankası (C) 5,08 -1,74 -25,21 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,90 -1,02 -24,87 İş Girişim 8,20 -3,30 -56,73 İş GMYO 2,00 0,50 -21,26 İş Y. Men. Değ. 13,28 -0,97 -19,99 İş Yat. Ort. 2,61 -2,25 -22,39 İşbir Holding 57,00 -7,62 6,19 Işık Plastik 6,22 -1,89 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 3,33 -18,42 İttifak Holding 1,34 0,75 -39,91 İz Hayvancılık Tarım 21,30 3,90 18,33 İzmir Demir Çelik 2,31 -0,43 -30,20 İzmir Fırça 6,41 4,57 15,29 Jantsa Jant Sanayi 60,50 -0,49 45,97 Kafein Yazılım 20,94 -0,66 -1,87 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,91 -1,41 Kaplamin 22,14 -0,81 -34,50 Kardemir (A) 5,66 -1,05 -4,87 Kardemir (B) 5,62 -1,58 6,64 Kardemir (D) 6,37 -1,24 10,21 Karel Elektronik 8,80 3,29 30,87 Karsan Otomotiv 3,66 2,52 12,62 Karsu Tekstil 8,32 -2,00 -2,69 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,80 0,48 Kartonsan 47,74 -0,95 -49,57 Katmerciler Ekipman 1,31 -2,24 -24,38 Kent Gıda 186,60 -3,81 -47,53 Kerevitaş Gıda 4,12 -0,96 -37,39 Kervan Gıda 11,83 -1,42 15,58 Kervansaray Yat. Holding 0,49 8,89 -61,11 Kiler GMYO 1,91 0,00 -23,90 Kızılbük GYO 26,10 -0,38 Klimasan Klima 9,78 -0,91 15,91 Koç Holding 21,70 -2,16 6,10 Konfrut Gıda 3,83 1,06 -9,35 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 61,90 -0,96 162,29 Konya Çimento 850,50 -0,29 -24,73 Koray GMYO 7,30 1,96 64,04 Kordsa Teknik Tekstil 24,70 1,15 58,84 Koza Altın 93,95 -1,00 -2,84 Koza Madencilik 14,14 -2,48 -8,72 Körfez GMYO 5,93 2,42 2,24 Kristal Kola 1,31 0,00 -57,12 Kron Telekomünikasyon 33,10 -2,36 -10,15 Kuştur Kuşadası Turizm 174,00 1,93 10,62 Kuyas Yatırım 2,64 0,00 14,78 Kütahya Porselen 58,95 0,77 16,85 Kütahya Şeker Fabrikası 54,25 -8,98 Lider Faktoring 3,36 -0,30 -1,47 Link Bilgisayar 28,16 -0,64 -10,88 Logo Yazılım 41,50 -0,95 33,27 Lokman Hekim Sağlık 10,71 -1,74 50,89 Lüks Kadife 45,18 3,39 57,34 Makina Takım 2,89 0,00 -15,25 Manas Enerji Yönetimi 15,83 -2,40 Marka Yatırım Holding 4,39 -1,57 -31,73 Marmaris Altınyunus 173,30 2,06 55,99 Marshall 291,20 2,72 -5,05 Martı GMYO 1,06 0,00 -58,49 Martı Otel 1,72 -1,15 -19,25 Matriks Bilgi Dağıtım 34,14 -1,84 Mavi Giyim 62,95 -1,95 21,97 Mazhar Zorlu Holding 33,00 0,00 4,83 Meditera Tıbbi Malzeme 35,20 -1,23 Mega Polietilen 5,05 -0,98 -34,07 Menderes Tekstil 2,11 -0,94 -31,72 Mercan Kimya 11,14 -0,89 Merit Turizm 16,03 -1,05 54,74 Merko Gıda 5,01 -0,60 -42,01 Metemtur Yatırım 3,25 -0,61 -59,80 Metro Holding 1,37 -2,14 -34,13 Metro Petrol ve Tesisleri 2,70 0,00 -6,57 Metro Yatırım Ortaklığı 1,82 1,11 -21,89 Migros Ticaret 32,26 -3,64 -24,63 Milpa 3,97 -0,75 -13,70 Mistral GMYO 4,43 -0,45 -5,94 MLP Sağlık 26,68 -0,15 34,27 MMC San. ve Tic. Yat. 5,82 0,00 26,52 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,70 -1,62 -43,46 Mondi Tire Kutsan 7,95 1,27 4,61 Nasmed Egepol 5,73 -3,21 Naturel Enerji 35,94 -1,91 1,22 Naturelgaz 7,50 0,00 Net Holding 4,80 -2,04 39,94 Netaş Telekom. 15,83 -1,25 -43,63 Niğbaş Niğde Beton 8,30 -4,60 -84,04 Nuh Çimento 32,66 -1,98 -32,00 Nurol GMYO 9,05 -6,22 24,14 Odaş Elektrik 1,36 -1,45 -53,48 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 15,86 -3,12 Orge Enerji Elektrik 6,20 -0,64 34,42 Orma Orman Mahsulleri 25,50 -1,92 73,23 Osmanlı Menkul 24,44 -4,98 -20,75 Ostim Endüstriyel Yat 2,26 0,44 -17,93 Otokar 303,20 -1,43 -0,36 Oyak Çimento 6,61 0,61 -24,72 Oyak Yat. Ort. 6,65 0,76 -3,65 Oyak Yatırım Menkul 23,30 -0,43 Oylum Sınai Yatırımlar 11,63 9,92 146,92 Özak GMYO 4,58 -0,65 -10,20 Özbal Çelik Boru 14,18 -2,88 116,49 Özderici GMYO 1,46 -1,35 -34,23 Özerden Plastik 7,42 0,27 -17,56 Pamel Elektrik 46,88 0,77 119,89 Panora GMYO 6,61 -0,75 12,18 Papilon Savunma 12,84 -0,31 -43,53 Park Elek.Madencilik 4,49 -0,88 -16,39 Parsan 26,44 -0,45 8,81 Pegasus 72,20 1,26 -3,22 Peker GMYO 0,94 -2,08 -59,82 Penguen Gıda 2,96 -0,34 -41,39 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 184,50 6,77 Pera GMYO 1,36 -1,45 -22,36 Pergamon Dış Ticaret 22,68 1,80 23,74 Petkim 6,24 -0,48 25,30 Petrokent Turizm 2.178,00 1,31 140,29 Pınar Et ve Un 15,75 -1,01 -28,03 Pınar Su 7,90 1,28 6,33 Pınar Süt 15,75 -1,13 -30,15 Plastikkart 20,26 1,30 40,21 Polisan Holding 2,69 0,00 -30,03 Politeknik Metal 338,10 -1,11 -16,67 Prizma Press Matbaacılık 4,02 -0,74 -26,64 QNB Finans Fin. Kir. 67,00 -4,01 -46,53 QNB Finansbank 37,70 0,05 -46,41 QUA Granite Hayal Yapı 12,74 1,35 Ral Yatırım Holding 5,13 9,85 15,54 Ray Sigorta 9,35 1,08 -39,48 Reysaş GMYO 2,90 0,00 -10,54 Reysaş Lojistik 5,31 1,72 2,63 Rhea Girişim 1,91 0,00 -48,66 Rodrigo Tekstil 13,52 -2,17 -1,39 Royal Halı 3,10 0,00 -9,88 RTA Laboratuvarları 21,82 -2,15 -27,94 Sabancı Holding 9,45 -1,77 -14,29 Safkar Ege Soğutmacılık 7,35 -0,81 -32,44 Sanel Mühendislik 4,82 -0,82 40,94 Sanifoam Sünger 22,20 -3,06 63,24 Sanko Pazarlama 9,59 -1,64 3,48 Saray Matbaacılık 3,98 -0,50 -54,62 Sarkuysan 12,16 -0,57 39,81 Sasa Polyester 26,26 -1,20 75,25 Say Yenilenebilir Enerji 20,26 -1,65 138,07 Sekuro Plastik 21,08 -1,77 51,00 Selçuk Ecza Deposu 8,42 -0,71 -37,31 Selçuk Gıda 4,92 1,44 -1,20 Selva Gıda Sanayi 8,45 -0,47 Senkron Güvenlik 25,86 -0,54 -1,52 Serve Film Prodüksiyon 12,80 -1,46 -20,00 Servet GMYO 79,00 0,00 0,77 Seyitler Kimya 22,04 0,82 63,70 Silverline Endüstri 5,10 -1,54 -40,70 Sinpaş GMYO 4,23 0,71 1,20 Smartiks Yazılım 5,45 0,18 -38,49 Sodaş Sodyum Sanayii 23,10 -2,70 -12,29 Söktaş 2,83 0,71 -12,94 Sönmez Filament 35,70 -1,60 -49,15 Sönmez Pamuklu 13,99 -0,07 -41,71 Sumaş Suni Tahta 88,00 1,73 72,51 Şeker Fin. Kir. 4,93 -0,80 -22,97 Şekerbank 0,98 -1,01 -35,10 Şişe Cam 8,18 -0,73 14,25 Şok Marketler Ticaret 12,02 -3,61 -3,69 T. Halk Bankası 4,35 -2,68 -21,76 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,00 1,61 -22,73 T.S.K.B. 1,19 -1,65 -31,86 T.Tuborg 16,20 -2,17 -8,63 Taç Tarım Ürünleri 24,50 -3,92 132,67 Tat Gıda 8,85 -0,56 -23,45 TAV Havalimanları 25,06 2,29 17,65 Taze Kuru Gıda 190,00 -0,52 -12,16 Tek-Art Turizm 1,27 -0,78 -37,13 Tekfen Holding 13,68 -1,51 -16,58 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,11 1,83 -29,44 Temapol Polimer Plastik 14,14 -0,70 22,96 TGS Dış Ticaret 14,19 -0,14 11,64 Tofaş Oto. Fab. 50,50 1,28 63,37 Torunlar GMYO 3,58 -0,56 -8,21 Trabzon Liman 26,50 -1,78 -17,50 Trabzonspor Sportif 3,41 5,25 39,75 Trend GMYO 6,53 -1,06 -48,05 TSKB GMYO 3,04 -1,30 -37,01 Tuğçelik 13,64 2,56 68,81 Tukaş 6,64 -0,30 -31,48 Turcas Petrol 3,39 -0,59 -30,10 Tureks Turizm Taşımacılık 10,89 -0,27 Turkcell 15,44 0,13 0,93 Tümosan Motor ve Traktör 15,44 -1,97 9,74 Tüpraş 111,50 0,27 3,24 Türk Hava Yolları 13,41 0,60 3,87 Türk İlaç Serum 12,10 -2,26 Türk Prysmian Kablo 15,28 1,39 26,67 Türk Telekom 7,30 -0,27 -9,79 Türk Traktör 151,30 -1,37 -11,19 Türker Proje Gayrimenkul 134,70 -0,22 19,31 Türkiye Sigorta 4,80 -1,23 -22,31 Ufuk Yatırım 19,31 -2,47 44,10 Ulaşlar Turizm Yat. 3,89 -0,51 -8,25 Ulusoy Elektrik 50,60 0,00 -1,46 Ulusoy Un Sanayi 5,20 0,00 2,19 Umpaş Holding 1,24 3,33 -52,49 Uşak Seramik 1,63 -1,81 -30,34 Utopya Turizm 22,00 2,23 -43,30 Uzertaş Boya 28,18 -4,15 -50,21 Ülker Bisküvi 19,13 0,31 -14,28 Ünlü Yatırım Holding 6,00 -1,64 Vakıf Fin. Kir. 7,55 -1,44 121,54 Vakıf GMYO 1,45 -0,68 -39,55 Vakıf Yat. Ort. 6,11 -0,97 -16,98 Vakıflar Bankası 3,28 -1,80 -30,36 Vakko Tekstil 9,32 -0,85 48,73 Vanet Gıda 6,29 -0,47 -18,63 VBT Yazılım 20,26 -2,50 Verusa Holding 45,92 -1,12 1,86 Verusaturk Girisim 20,56 -1,15 57,57 Vestel 28,00 -0,99 43,39 Vestel Beyaz Eşya 48,46 -0,53 29,65 Viking Kağıt 6,28 -1,72 -30,22 Yapı ve Kredi Bank. 2,32 -2,93 -22,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,80 -2,55 -17,66 Yataş 13,61 -2,79 -5,81 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,36 -0,88 -23,64 Yeni Gimat GMYO 14,93 -1,58 28,79 Yeo Teknoloji 73,20 9,99 Yeşil GMYO 0,96 -1,03 -30,43 Yeşil Yapı 1,11 -0,89 -39,67 Yeşil Yatırım Holding 2,14 -1,38 -49,96 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.000,10 -35,90 Yonga Mobilya 19,69 0,00 -33,90 Yükselen Çelik 4,97 -0,60 -5,00 Yünsa 14,87 4,50 7,04 Ziraat GMYO 1,60 0,63 Zorlu Enerji 1,56 -0,64 -38,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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