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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

11.10.2021 18:34
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)27.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)27.150,00-3,89-32,96
İş Bankası (C)5,230,77-23,01
İş Bankası (Kur.)330.000,00

-13,16
İş Fin.Kir.3,041,00-21,24
İş Girişim8,180,12-56,83
İş GMYO2,04-7,27-19,69
İş Y. Men. Değ.13,621,04-17,94
İş Yat. Ort.2,67-0,37-20,61
İşbir Holding58,000,618,05
Işık Plastik6,50-0,76

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,002,04-12,28
İttifak Holding1,290,78-42,15
İz Hayvancılık Tarım21,26-2,9218,11
İzmir Demir Çelik2,362,61-28,69
İzmir Fırça6,101,849,71
Jantsa Jant Sanayi55,801,0934,63
Kafein Yazılım20,303,36-4,87
Kalekim Kimyevi Maddeler13,52-0,59

Kaplamin23,242,20-31,24
Kardemir (A)5,967,190,17
Kardemir (B)5,977,9613,28
Kardemir (D)6,815,9117,82
Karel Elektronik9,130,8835,78
Karsan Otomotiv3,590,2810,46
Karsu Tekstil8,771,982,57
Kartal Yenilenebilir Enerji15,261,26

Kartonsan45,381,25-52,07
Katmerciler Ekipman1,374,58-20,91
Kent Gıda184,50-0,97-48,12
Kerevitaş Gıda4,14-0,24-37,08
Kervan Gıda11,660,0013,92
Kervansaray Yat. Holding0,70-2,78-44,44
Kiler GMYO1,91-2,05-23,90
Kızılbük GYO30,084,95

Klimasan Klima10,11-0,3019,82
Koç Holding22,220,278,64
Konfrut Gıda4,39-9,303,91
Kontrolmatik Teknoloji Enerji60,05-0,41154,45
Konya Çimento818,201,60-27,59
Koray GMYO7,368,8865,39
Kordsa Teknik Tekstil24,04-0,2554,60
Koza Altın99,002,482,38
Koza Madencilik15,050,60-2,84
Körfez GMYO5,16-0,58-11,03
Kristal Kola1,331,53-56,46
Kron Telekomünikasyon38,789,985,27
Kuştur Kuşadası Turizm205,7010,0030,77
Kuyas Yatırım2,640,7614,78
Kütahya Porselen63,00-10,0024,88
Kütahya Şeker Fabrikası32,42-0,25

Lider Faktoring3,662,237,33
Link Bilgisayar27,360,66-13,41
Logo Yazılım39,280,1026,14
Lokman Hekim Sağlık10,80-2,2652,16
Lüks Kadife45,061,1756,92
Makina Takım2,831,43-17,01
Manas Enerji Yönetimi15,67-0,82

Margün Enerji8,40-3,23

Marka Yatırım Holding4,340,23-32,50
Marmaris Altınyunus197,209,9877,50
Marshall252,500,16-17,67
Martı GMYO0,941,08-63,19
Martı Otel1,574,67-26,29
Matriks Bilgi Dağıtım32,28-0,25

Mavi Giyim69,650,8734,96
Mazhar Zorlu Holding31,90-1,421,33
Meditera Tıbbi Malzeme34,18-0,29

Mega Polietilen4,942,07-35,51
Menderes Tekstil2,081,46-32,69
Mercan Kimya10,09-2,04

Merit Turizm21,069,92103,29
Merko Gıda4,68-0,21-45,83
Metemtur Yatırım3,152,94-61,04
Metro Holding1,320,76-36,54
Metro Petrol ve Tesisleri2,590,39-10,38
Metro Yatırım Ortaklığı1,74-0,57-25,32
Migros Ticaret31,841,21-25,61
Milpa4,112,49-10,65
Mistral GMYO4,711,510,00
MLP Sağlık26,86-0,5235,18
MMC San. ve Tic. Yat.5,60-6,6721,74
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,540,15-44,81
Mondi Tire Kutsan8,36-1,5310,00
Nasmed Egepol5,43-0,73

Naturel Enerji32,800,12-7,63
Naturelgaz7,240,70

Net Holding4,480,4530,61
Netaş Telekom.16,661,83-40,67
Niğbaş Niğde Beton7,790,00-85,02
Nuh Çimento34,900,93-27,33
Nurol GMYO13,955,7691,36
Odaş Elektrik1,524,11-48,01
Orçay Ortaköy Çay Sanayi16,37-1,15

Orge Enerji Elektrik6,061,1731,38
Orma Orman Mahsulleri27,460,0086,55
Osmanlı Menkul24,70-0,48-19,91
Ostim Endüstriyel Yat1,781,14-23,73
Otokar342,604,3612,59
Oyak Çimento6,621,69-24,60
Oyak Yat. Ort.7,469,878,08
Oyak Yatırım Menkul28,30-3,15

Oylum Sınai Yatırımlar8,30-0,2476,22
Özak GMYO4,802,13-5,88
Özbal Çelik Boru16,724,11155,27
Özderici GMYO1,50-0,66-32,43
Özerden Plastik7,640,53-15,11
Pamel Elektrik57,059,92167,59
Panora GMYO6,43-1,389,52
Papilon Savunma12,602,19-44,59
Park Elek.Madencilik4,622,44-13,97
Parsan28,26-1,9416,30
Pegasus77,452,653,82
Peker GMYO0,972,11-58,53
Penguen Gıda3,511,15-30,50
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım175,00-0,57

Pera GMYO1,478,09-16,08
Pergamon Dış Ticaret23,181,7626,47
Petkim6,140,0023,29
Petrokent Turizm3.500,00-0,57286,14
Pınar Et ve Un16,070,06-26,57
Pınar Su3,850,79-5,27
Pınar Süt16,051,26-28,82
Plastikkart20,06-7,4738,82
Polisan Holding2,681,52-30,29
Politeknik Metal338,601,20-16,54
Prizma Press Matbaacılık3,780,53-31,02
QNB Finans Fin. Kir.66,70-1,19-46,77
QNB Finansbank35,040,06-50,19
QUA Granite Hayal Yapı11,02-2,82

Ral Yatırım Holding4,231,93-4,73
Ray Sigorta9,52-0,42-38,38
Reysaş GMYO2,70-0,74-16,71
Reysaş Lojistik4,74-1,46-8,39
Rhea Girişim1,891,07-49,19
Rodrigo Tekstil13,403,16-2,26
Royal Halı3,221,90-6,40
RTA Laboratuvarları21,56-0,19-28,80
Sabancı Holding10,092,13-8,49
Safkar Ege Soğutmacılık7,260,55-33,27
Sanel Mühendislik4,940,0044,44
Sanifoam Sünger23,324,2071,47
Sanko Pazarlama9,611,483,69
Saray Matbaacılık3,82-1,04-56,44
Sarkuysan12,341,4041,88
Sasa Polyester27,801,0985,53
Say Yenilenebilir Enerji22,00-0,18158,52
Sekuro Plastik19,90-0,2542,55
Selçuk Ecza Deposu8,361,09-37,76
Selçuk Gıda4,490,45-9,84
Selva Gıda Sanayi8,200,61

Senkron Güvenlik33,084,7525,97
Serve Film Prodüksiyon14,500,00-9,38
Servet GMYO74,40-2,11-5,10
Seyitler Kimya15,667,4116,32
Silverline Endüstri5,050,80-41,28
Sinpaş GMYO4,08-0,24-2,39
Smartiks Yazılım5,280,19-40,41
Sodaş Sodyum Sanayii24,002,13-8,87
Söktaş2,841,43-12,64
Sönmez Filament36,48-1,03-48,03
Sönmez Pamuklu13,853,51-42,29
Sumaş Suni Tahta86,75-0,2970,06
Şeker Fin. Kir.4,75-0,42-25,78
Şekerbank1,000,00-33,77
Şişe Cam8,121,2513,42
Şok Marketler Ticaret10,950,09-12,26
T. Halk Bankası4,391,86-21,04
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,02-0,85-32,32
T.S.K.B.1,200,00-31,29
T.Tuborg16,351,55-7,79
Taç Tarım Ürünleri23,50-0,93123,17
Tat Gıda9,41-0,84-18,61
TAV Havalimanları25,200,0818,31
Taze Kuru Gıda190,500,79-11,93
Tek-Art Turizm1,233,36-39,11
Tekfen Holding13,941,01-15,00
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,130,66-29,21
Temapol Polimer Plastik14,231,1423,74
TGS Dış Ticaret15,06-4,5618,49
Tofaş Oto. Fab.52,601,7470,17
Torunlar GMYO3,593,76-7,95
Trabzon Liman26,861,74-16,38
Trabzonspor Sportif3,21-0,3131,56
Trend GMYO6,380,00-49,24
TSKB GMYO3,169,34-34,53
Tuğçelik13,292,6364,48
Tukaş6,73-1,03-30,55
Turcas Petrol3,721,92-23,30
Tureks Turizm Taşımacılık11,690,69

Turkcell15,130,46-1,09
Tümosan Motor ve Traktör15,461,519,88
Tüpraş125,802,2816,48
Türk Hava Yolları14,200,789,99
Türk İlaç Serum11,65-0,34

Türk Prysmian Kablo23,669,9496,15
Türk Telekom7,33-0,27-7,21
Türk Traktör158,301,47-7,08
Türker Proje Gayrimenkul136,202,1020,64
Türkiye Sigorta4,881,46-21,01
Ufuk Yatırım18,942,1041,34
Ulaşlar Turizm Yat.3,955,33-6,84
Ulusoy Elektrik51,450,390,19
Ulusoy Un Sanayi5,341,714,94
Umpaş Holding1,203,45-54,02
Uşak Seramik1,622,53-30,77
Utopya Turizm20,001,52-48,45
Uzertaş Boya28,90-0,34-48,94
Ülker Bisküvi19,250,36-13,75
Ünlü Yatırım Holding6,12-0,97

Vakıf Fin. Kir.6,93-3,35103,35
Vakıf GMYO1,50-0,66-37,47
Vakıf Yat. Ort.6,14-0,32-16,58
Vakıflar Bankası3,280,92-30,36
Vakko Tekstil9,37-4,5849,53
Vanet Gıda6,17-1,12-20,18
VBT Yazılım20,860,19

Verusa Holding44,80-0,09-0,62
Verusaturk Girisim19,92-0,4052,66
Vestel24,940,4839,00
Vestel Beyaz Eşya47,020,4725,80
Viking Kağıt6,331,12-29,67
Yapı ve Kredi Bank.2,422,11-19,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,461,20-15,84
Yataş13,290,15-6,08
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,295,45-25,23
Yeni Gimat GMYO14,80-0,1327,67
Yeo Teknoloji85,45-9,96

Yeşil GMYO0,920,00-33,33
Yeşil Yapı1,101,85-40,22
Yeşil Yatırım Holding2,060,98-51,83
Yibitaş İnşaat Malzeme10.780,005,22-30,90
Yonga Mobilya19,969,97-33,00
Yükselen Çelik5,132,40-1,26
Yünsa15,88-9,9814,31
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,520,00-39,90
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?????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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