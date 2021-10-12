Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 28.510,00 5,01 -29,60 İş Bankası (C) 5,23 0,00 -23,01 İş Bankası (Kur.) 330.000,00 -13,16 İş Fin.Kir. 3,09 1,64 -19,95 İş Girişim 8,18 0,00 -56,83 İş GMYO 1,90 -6,86 -25,20 İş Y. Men. Değ. 13,73 0,81 -17,28 İş Yat. Ort. 2,70 1,12 -19,72 İşbir Holding 56,90 -1,90 6,00 Işık Plastik 6,30 -3,08 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,01 1,00 -11,40 İttifak Holding 1,28 -0,78 -42,60 İz Hayvancılık Tarım 20,58 -3,20 14,33 İzmir Demir Çelik 2,35 -0,42 -28,99 İzmir Fırça 6,09 -0,16 9,53 Jantsa Jant Sanayi 54,95 -1,52 32,58 Kafein Yazılım 20,00 -1,48 -6,28 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,60 0,59 Kaplamin 24,30 4,56 -28,11 Kardemir (A) 5,94 -0,34 -0,17 Kardemir (B) 5,93 -0,67 12,52 Kardemir (D) 6,80 -0,15 17,65 Karel Elektronik 9,10 -0,33 35,33 Karsan Otomotiv 3,57 -0,56 9,85 Karsu Tekstil 8,54 -2,62 -0,12 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,42 1,05 Kartonsan 46,20 1,81 -51,20 Katmerciler Ekipman 1,33 -2,92 -23,22 Kent Gıda 183,00 -0,81 -48,54 Kerevitaş Gıda 4,17 0,72 -36,63 Kervan Gıda 11,49 -1,46 12,26 Kervansaray Yat. Holding 0,63 -10,00 -50,00 Kiler GMYO 1,90 -0,52 -24,30 Kızılbük GYO 29,40 -2,26 Klimasan Klima 9,94 -1,68 17,80 Koç Holding 21,94 -1,26 7,27 Konfrut Gıda 4,39 0,00 3,91 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 59,30 -1,25 151,27 Konya Çimento 810,60 -0,93 -28,27 Koray GMYO 7,61 3,40 71,01 Kordsa Teknik Tekstil 24,08 0,17 54,86 Koza Altın 101,90 2,93 5,38 Koza Madencilik 15,25 1,33 -1,55 Körfez GMYO 5,10 -1,16 -12,07 Kristal Kola 1,33 0,00 -56,46 Kron Telekomünikasyon 35,70 -7,94 -3,09 Kuştur Kuşadası Turizm 226,20 9,97 43,80 Kuyas Yatırım 2,62 -0,76 13,91 Kütahya Porselen 66,00 4,76 30,82 Kütahya Şeker Fabrikası 30,84 -4,87 Lider Faktoring 3,49 -4,64 2,35 Link Bilgisayar 27,20 -0,58 -13,91 Logo Yazılım 40,64 3,46 30,51 Lokman Hekim Sağlık 10,65 -1,39 50,05 Lüks Kadife 45,00 -0,13 56,72 Makina Takım 2,84 0,35 -16,72 Manas Enerji Yönetimi 15,50 -1,08 Margün Enerji 8,64 2,86 Marka Yatırım Holding 4,31 -0,69 -32,97 Marmaris Altınyunus 180,00 -8,72 62,02 Marshall 247,20 -2,10 -19,40 Martı GMYO 0,95 1,06 -62,80 Martı Otel 1,52 -3,18 -28,64 Matriks Bilgi Dağıtım 32,04 -0,74 Mavi Giyim 68,70 -1,36 33,12 Mazhar Zorlu Holding 31,22 -2,13 -0,83 Meditera Tıbbi Malzeme 34,26 0,23 Mega Polietilen 5,43 9,92 -29,11 Menderes Tekstil 2,06 -0,96 -33,33 Mercan Kimya 10,03 -0,59 Merit Turizm 23,16 9,97 123,57 Merko Gıda 4,60 -1,71 -46,76 Metemtur Yatırım 3,25 3,17 -59,80 Metro Holding 1,30 -1,52 -37,50 Metro Petrol ve Tesisleri 2,54 -1,93 -12,11 Metro Yatırım Ortaklığı 1,77 1,72 -24,03 Migros Ticaret 31,62 -0,69 -26,12 Milpa 4,07 -0,97 -11,52 Mistral GMYO 4,82 2,34 2,34 MLP Sağlık 26,40 -1,71 32,86 MMC San. ve Tic. Yat. 5,58 -0,36 21,30 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,52 -0,31 -44,98 Mondi Tire Kutsan 8,64 3,35 13,68 Nasmed Egepol 5,44 0,18 Naturel Enerji 32,84 0,12 -7,51 Naturelgaz 7,22 -0,28 Net Holding 4,51 0,67 31,49 Netaş Telekom. 16,93 1,62 -39,71 Niğbaş Niğde Beton 7,96 2,18 -84,69 Nuh Çimento 34,46 -1,26 -28,25 Nurol GMYO 14,80 6,09 103,02 Odaş Elektrik 1,49 -1,97 -49,03 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 15,93 -2,69 Orge Enerji Elektrik 5,93 -2,15 28,56 Orma Orman Mahsulleri 25,46 -7,28 72,96 Osmanlı Menkul 24,36 -1,38 -21,01 Ostim Endüstriyel Yat 1,76 -1,12 -24,58 Otokar 334,00 -2,51 9,76 Oyak Çimento 6,54 -1,21 -25,51 Oyak Yat. Ort. 7,14 -4,29 3,45 Oyak Yatırım Menkul 29,20 3,18 Oylum Sınai Yatırımlar 7,88 -5,06 67,30 Özak GMYO 4,80 0,00 -5,88 Özbal Çelik Boru 17,15 2,57 161,83 Özderici GMYO 1,48 -1,33 -33,33 Özerden Plastik 7,55 -1,18 -16,11 Pamel Elektrik 58,00 1,67 172,05 Panora GMYO 6,41 -0,31 9,18 Papilon Savunma 12,48 -0,95 -45,11 Park Elek.Madencilik 4,72 2,16 -12,10 Parsan 28,78 1,84 18,44 Pegasus 77,15 -0,39 3,42 Peker GMYO 0,97 0,00 -58,53 Penguen Gıda 3,41 -2,85 -32,48 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 192,50 10,00 Pera GMYO 1,43 -2,72 -18,37 Pergamon Dış Ticaret 22,88 -1,29 24,83 Petkim 6,16 0,33 23,69 Petrokent Turizm 3.523,90 0,68 288,78 Pınar Et ve Un 16,20 0,81 -25,97 Pınar Su 3,78 -1,82 -6,99 Pınar Süt 16,24 1,18 -27,98 Plastikkart 20,84 3,89 44,22 Polisan Holding 2,65 -1,12 -31,07 Politeknik Metal 325,20 -3,96 -19,85 Prizma Press Matbaacılık 3,80 0,53 -30,66 QNB Finans Fin. Kir. 65,25 -2,17 -47,92 QNB Finansbank 34,76 -0,80 -50,59 QUA Granite Hayal Yapı 11,05 0,27 Ral Yatırım Holding 4,42 4,49 -0,45 Ray Sigorta 9,48 -0,42 -38,64 Reysaş GMYO 2,70 0,00 -16,71 Reysaş Lojistik 4,83 1,90 -6,65 Rhea Girişim 1,91 1,06 -48,66 Rodrigo Tekstil 13,06 -2,54 -4,74 Royal Halı 3,10 -3,73 -9,88 RTA Laboratuvarları 21,30 -1,21 -29,66 Sabancı Holding 10,06 -0,30 -8,76 Safkar Ege Soğutmacılık 7,23 -0,41 -33,55 Sanel Mühendislik 5,08 2,83 48,54 Sanifoam Sünger 23,46 0,60 72,50 Sanko Pazarlama 9,65 0,42 4,12 Saray Matbaacılık 3,90 2,09 -55,53 Sarkuysan 12,19 -1,22 40,16 Sasa Polyester 27,58 -0,79 84,06 Say Yenilenebilir Enerji 21,44 -2,55 151,94 Sekuro Plastik 19,95 0,25 42,91 Selçuk Ecza Deposu 8,40 0,48 -37,46 Selçuk Gıda 4,37 -2,67 -12,25 Selva Gıda Sanayi 8,02 -2,20 Senkron Güvenlik 33,50 1,27 27,57 Serve Film Prodüksiyon 14,79 2,00 -7,56 Servet GMYO 73,70 -0,94 -5,99 Seyitler Kimya 15,40 -1,66 14,38 Silverline Endüstri 5,34 5,74 -37,91 Sinpaş GMYO 4,11 0,74 -1,67 Smartiks Yazılım 5,25 -0,57 -40,74 Sodaş Sodyum Sanayii 24,00 0,00 -8,87 Söktaş 2,83 -0,35 -12,94 Sönmez Filament 35,58 -2,47 -49,32 Sönmez Pamuklu 13,96 0,79 -41,83 Sumaş Suni Tahta 84,00 -3,17 64,67 Şeker Fin. Kir. 4,77 0,42 -25,47 Şekerbank 0,99 -1,00 -34,44 Şişe Cam 8,12 0,00 13,42 Şok Marketler Ticaret 10,86 -0,82 -12,98 T. Halk Bankası 4,41 0,46 -20,68 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,60 2,76 -30,46 T.S.K.B. 1,21 0,83 -30,72 T.Tuborg 16,25 -0,61 -8,35 Taç Tarım Ürünleri 23,62 0,51 124,31 Tat Gıda 9,55 1,49 -17,40 TAV Havalimanları 24,70 -1,98 15,96 Taze Kuru Gıda 188,10 -1,26 -13,04 Tek-Art Turizm 1,21 -1,63 -40,10 Tekfen Holding 14,04 0,72 -14,39 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,09 -0,65 -29,68 Temapol Polimer Plastik 14,19 -0,28 23,39 TGS Dış Ticaret 14,38 -4,52 13,14 Tofaş Oto. Fab. 52,90 0,57 71,14 Torunlar GMYO 3,82 6,41 -2,05 Trabzon Liman 27,16 1,12 -15,44 Trabzonspor Sportif 3,16 -1,56 29,51 Trend GMYO 6,45 1,10 -48,69 TSKB GMYO 3,04 -3,80 -37,01 Tuğçelik 12,93 -2,71 60,02 Tukaş 6,72 -0,15 -30,65 Turcas Petrol 3,64 -2,15 -24,95 Tureks Turizm Taşımacılık 12,11 3,59 Turkcell 15,10 -0,20 -1,29 Tümosan Motor ve Traktör 15,58 0,78 10,73 Tüpraş 127,00 0,95 17,59 Türk Hava Yolları 14,00 -1,41 8,44 Türk İlaç Serum 11,28 -3,18 Türk Prysmian Kablo 21,30 -9,97 76,58 Türk Telekom 7,30 -0,41 -7,59 Türk Traktör 157,60 -0,44 -7,50 Türker Proje Gayrimenkul 138,20 1,47 22,41 Türkiye Sigorta 4,88 0,00 -21,01 Ufuk Yatırım 18,98 0,21 41,64 Ulaşlar Turizm Yat. 4,06 2,78 -4,25 Ulusoy Elektrik 51,40 -0,10 0,10 Ulusoy Un Sanayi 5,26 -1,50 3,37 Umpaş Holding 1,18 -1,67 -54,79 Uşak Seramik 1,66 2,47 -29,06 Utopya Turizm 20,00 0,00 -48,45 Uzertaş Boya 28,48 -1,45 -49,68 Ülker Bisküvi 19,47 1,14 -12,76 Ünlü Yatırım Holding 5,89 -3,76 Vakıf Fin. Kir. 6,81 -1,73 99,82 Vakıf GMYO 1,49 -0,67 -37,88 Vakıf Yat. Ort. 6,09 -0,81 -17,26 Vakıflar Bankası 3,34 1,83 -29,09 Vakko Tekstil 9,25 -1,28 47,61 Vanet Gıda 6,16 -0,16 -20,31 VBT Yazılım 21,02 0,77 Verusa Holding 44,70 -0,22 -0,84 Verusaturk Girisim 20,44 2,61 56,65 Vestel 24,66 -1,12 37,44 Vestel Beyaz Eşya 46,80 -0,47 25,21 Viking Kağıt 6,33 0,00 -29,67 Yapı ve Kredi Bank. 2,43 0,41 -18,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,20 -0,85 -16,55 Yataş 13,34 0,38 -5,72 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,27 -0,61 -25,68 Yeni Gimat GMYO 14,72 -0,54 26,98 Yeo Teknoloji 76,95 -9,95 Yeşil GMYO 0,92 0,00 -33,33 Yeşil Yapı 1,08 -1,82 -41,30 Yeşil Yatırım Holding 2,05 -0,49 -52,06 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.748,90 -0,29 -31,10 Yonga Mobilya 19,19 -3,86 -35,58 Yükselen Çelik 5,06 -1,36 -2,61 Yünsa 14,30 -9,95 2,94 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,51 -0,66 -40,29 ??????? ??????? ??????? ??????? ?????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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