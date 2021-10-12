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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

12.10.2021 18:38
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)28.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)28.510,005,01-29,60
İş Bankası (C)5,230,00-23,01
İş Bankası (Kur.)330.000,00

-13,16
İş Fin.Kir.3,091,64-19,95
İş Girişim8,180,00-56,83
İş GMYO1,90-6,86-25,20
İş Y. Men. Değ.13,730,81-17,28
İş Yat. Ort.2,701,12-19,72
İşbir Holding56,90-1,906,00
Işık Plastik6,30-3,08

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,011,00-11,40
İttifak Holding1,28-0,78-42,60
İz Hayvancılık Tarım20,58-3,2014,33
İzmir Demir Çelik2,35-0,42-28,99
İzmir Fırça6,09-0,169,53
Jantsa Jant Sanayi54,95-1,5232,58
Kafein Yazılım20,00-1,48-6,28
Kalekim Kimyevi Maddeler13,600,59

Kaplamin24,304,56-28,11
Kardemir (A)5,94-0,34-0,17
Kardemir (B)5,93-0,6712,52
Kardemir (D)6,80-0,1517,65
Karel Elektronik9,10-0,3335,33
Karsan Otomotiv3,57-0,569,85
Karsu Tekstil8,54-2,62-0,12
Kartal Yenilenebilir Enerji15,421,05

Kartonsan46,201,81-51,20
Katmerciler Ekipman1,33-2,92-23,22
Kent Gıda183,00-0,81-48,54
Kerevitaş Gıda4,170,72-36,63
Kervan Gıda11,49-1,4612,26
Kervansaray Yat. Holding0,63-10,00-50,00
Kiler GMYO1,90-0,52-24,30
Kızılbük GYO29,40-2,26

Klimasan Klima9,94-1,6817,80
Koç Holding21,94-1,267,27
Konfrut Gıda4,390,003,91
Kontrolmatik Teknoloji Enerji59,30-1,25151,27
Konya Çimento810,60-0,93-28,27
Koray GMYO7,613,4071,01
Kordsa Teknik Tekstil24,080,1754,86
Koza Altın101,902,935,38
Koza Madencilik15,251,33-1,55
Körfez GMYO5,10-1,16-12,07
Kristal Kola1,330,00-56,46
Kron Telekomünikasyon35,70-7,94-3,09
Kuştur Kuşadası Turizm226,209,9743,80
Kuyas Yatırım2,62-0,7613,91
Kütahya Porselen66,004,7630,82
Kütahya Şeker Fabrikası30,84-4,87

Lider Faktoring3,49-4,642,35
Link Bilgisayar27,20-0,58-13,91
Logo Yazılım40,643,4630,51
Lokman Hekim Sağlık10,65-1,3950,05
Lüks Kadife45,00-0,1356,72
Makina Takım2,840,35-16,72
Manas Enerji Yönetimi15,50-1,08

Margün Enerji8,642,86

Marka Yatırım Holding4,31-0,69-32,97
Marmaris Altınyunus180,00-8,7262,02
Marshall247,20-2,10-19,40
Martı GMYO0,951,06-62,80
Martı Otel1,52-3,18-28,64
Matriks Bilgi Dağıtım32,04-0,74

Mavi Giyim68,70-1,3633,12
Mazhar Zorlu Holding31,22-2,13-0,83
Meditera Tıbbi Malzeme34,260,23

Mega Polietilen5,439,92-29,11
Menderes Tekstil2,06-0,96-33,33
Mercan Kimya10,03-0,59

Merit Turizm23,169,97123,57
Merko Gıda4,60-1,71-46,76
Metemtur Yatırım3,253,17-59,80
Metro Holding1,30-1,52-37,50
Metro Petrol ve Tesisleri2,54-1,93-12,11
Metro Yatırım Ortaklığı1,771,72-24,03
Migros Ticaret31,62-0,69-26,12
Milpa4,07-0,97-11,52
Mistral GMYO4,822,342,34
MLP Sağlık26,40-1,7132,86
MMC San. ve Tic. Yat.5,58-0,3621,30
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,52-0,31-44,98
Mondi Tire Kutsan8,643,3513,68
Nasmed Egepol5,440,18

Naturel Enerji32,840,12-7,51
Naturelgaz7,22-0,28

Net Holding4,510,6731,49
Netaş Telekom.16,931,62-39,71
Niğbaş Niğde Beton7,962,18-84,69
Nuh Çimento34,46-1,26-28,25
Nurol GMYO14,806,09103,02
Odaş Elektrik1,49-1,97-49,03
Orçay Ortaköy Çay Sanayi15,93-2,69

Orge Enerji Elektrik5,93-2,1528,56
Orma Orman Mahsulleri25,46-7,2872,96
Osmanlı Menkul24,36-1,38-21,01
Ostim Endüstriyel Yat1,76-1,12-24,58
Otokar334,00-2,519,76
Oyak Çimento6,54-1,21-25,51
Oyak Yat. Ort.7,14-4,293,45
Oyak Yatırım Menkul29,203,18

Oylum Sınai Yatırımlar7,88-5,0667,30
Özak GMYO4,800,00-5,88
Özbal Çelik Boru17,152,57161,83
Özderici GMYO1,48-1,33-33,33
Özerden Plastik7,55-1,18-16,11
Pamel Elektrik58,001,67172,05
Panora GMYO6,41-0,319,18
Papilon Savunma12,48-0,95-45,11
Park Elek.Madencilik4,722,16-12,10
Parsan28,781,8418,44
Pegasus77,15-0,393,42
Peker GMYO0,970,00-58,53
Penguen Gıda3,41-2,85-32,48
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım192,5010,00

Pera GMYO1,43-2,72-18,37
Pergamon Dış Ticaret22,88-1,2924,83
Petkim6,160,3323,69
Petrokent Turizm3.523,900,68288,78
Pınar Et ve Un16,200,81-25,97
Pınar Su3,78-1,82-6,99
Pınar Süt16,241,18-27,98
Plastikkart20,843,8944,22
Polisan Holding2,65-1,12-31,07
Politeknik Metal325,20-3,96-19,85
Prizma Press Matbaacılık3,800,53-30,66
QNB Finans Fin. Kir.65,25-2,17-47,92
QNB Finansbank34,76-0,80-50,59
QUA Granite Hayal Yapı11,050,27

Ral Yatırım Holding4,424,49-0,45
Ray Sigorta9,48-0,42-38,64
Reysaş GMYO2,700,00-16,71
Reysaş Lojistik4,831,90-6,65
Rhea Girişim1,911,06-48,66
Rodrigo Tekstil13,06-2,54-4,74
Royal Halı3,10-3,73-9,88
RTA Laboratuvarları21,30-1,21-29,66
Sabancı Holding10,06-0,30-8,76
Safkar Ege Soğutmacılık7,23-0,41-33,55
Sanel Mühendislik5,082,8348,54
Sanifoam Sünger23,460,6072,50
Sanko Pazarlama9,650,424,12
Saray Matbaacılık3,902,09-55,53
Sarkuysan12,19-1,2240,16
Sasa Polyester27,58-0,7984,06
Say Yenilenebilir Enerji21,44-2,55151,94
Sekuro Plastik19,950,2542,91
Selçuk Ecza Deposu8,400,48-37,46
Selçuk Gıda4,37-2,67-12,25
Selva Gıda Sanayi8,02-2,20

Senkron Güvenlik33,501,2727,57
Serve Film Prodüksiyon14,792,00-7,56
Servet GMYO73,70-0,94-5,99
Seyitler Kimya15,40-1,6614,38
Silverline Endüstri5,345,74-37,91
Sinpaş GMYO4,110,74-1,67
Smartiks Yazılım5,25-0,57-40,74
Sodaş Sodyum Sanayii24,000,00-8,87
Söktaş2,83-0,35-12,94
Sönmez Filament35,58-2,47-49,32
Sönmez Pamuklu13,960,79-41,83
Sumaş Suni Tahta84,00-3,1764,67
Şeker Fin. Kir.4,770,42-25,47
Şekerbank0,99-1,00-34,44
Şişe Cam8,120,0013,42
Şok Marketler Ticaret10,86-0,82-12,98
T. Halk Bankası4,410,46-20,68
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,602,76-30,46
T.S.K.B.1,210,83-30,72
T.Tuborg16,25-0,61-8,35
Taç Tarım Ürünleri23,620,51124,31
Tat Gıda9,551,49-17,40
TAV Havalimanları24,70-1,9815,96
Taze Kuru Gıda188,10-1,26-13,04
Tek-Art Turizm1,21-1,63-40,10
Tekfen Holding14,040,72-14,39
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,09-0,65-29,68
Temapol Polimer Plastik14,19-0,2823,39
TGS Dış Ticaret14,38-4,5213,14
Tofaş Oto. Fab.52,900,5771,14
Torunlar GMYO3,826,41-2,05
Trabzon Liman27,161,12-15,44
Trabzonspor Sportif3,16-1,5629,51
Trend GMYO6,451,10-48,69
TSKB GMYO3,04-3,80-37,01
Tuğçelik12,93-2,7160,02
Tukaş6,72-0,15-30,65
Turcas Petrol3,64-2,15-24,95
Tureks Turizm Taşımacılık12,113,59

Turkcell15,10-0,20-1,29
Tümosan Motor ve Traktör15,580,7810,73
Tüpraş127,000,9517,59
Türk Hava Yolları14,00-1,418,44
Türk İlaç Serum11,28-3,18

Türk Prysmian Kablo21,30-9,9776,58
Türk Telekom7,30-0,41-7,59
Türk Traktör157,60-0,44-7,50
Türker Proje Gayrimenkul138,201,4722,41
Türkiye Sigorta4,880,00-21,01
Ufuk Yatırım18,980,2141,64
Ulaşlar Turizm Yat.4,062,78-4,25
Ulusoy Elektrik51,40-0,100,10
Ulusoy Un Sanayi5,26-1,503,37
Umpaş Holding1,18-1,67-54,79
Uşak Seramik1,662,47-29,06
Utopya Turizm20,000,00-48,45
Uzertaş Boya28,48-1,45-49,68
Ülker Bisküvi19,471,14-12,76
Ünlü Yatırım Holding5,89-3,76

Vakıf Fin. Kir.6,81-1,7399,82
Vakıf GMYO1,49-0,67-37,88
Vakıf Yat. Ort.6,09-0,81-17,26
Vakıflar Bankası3,341,83-29,09
Vakko Tekstil9,25-1,2847,61
Vanet Gıda6,16-0,16-20,31
VBT Yazılım21,020,77

Verusa Holding44,70-0,22-0,84
Verusaturk Girisim20,442,6156,65
Vestel24,66-1,1237,44
Vestel Beyaz Eşya46,80-0,4725,21
Viking Kağıt6,330,00-29,67
Yapı ve Kredi Bank.2,430,41-18,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,20-0,85-16,55
Yataş13,340,38-5,72
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,27-0,61-25,68
Yeni Gimat GMYO14,72-0,5426,98
Yeo Teknoloji76,95-9,95

Yeşil GMYO0,920,00-33,33
Yeşil Yapı1,08-1,82-41,30
Yeşil Yatırım Holding2,05-0,49-52,06
Yibitaş İnşaat Malzeme10.748,90-0,29-31,10
Yonga Mobilya19,19-3,86-35,58
Yükselen Çelik5,06-1,36-2,61
Yünsa14,30-9,952,94
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,51-0,66-40,29
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?????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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