Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|28.510,00
|5,01
|-29,60
|İş Bankası (C)
|5,23
|0,00
|-23,01
|İş Bankası (Kur.)
|330.000,00
|-13,16
|İş Fin.Kir.
|3,09
|1,64
|-19,95
|İş Girişim
|8,18
|0,00
|-56,83
|İş GMYO
|1,90
|-6,86
|-25,20
|İş Y. Men. Değ.
|13,73
|0,81
|-17,28
|İş Yat. Ort.
|2,70
|1,12
|-19,72
|İşbir Holding
|56,90
|-1,90
|6,00
|Işık Plastik
|6,30
|-3,08
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,01
|1,00
|-11,40
|İttifak Holding
|1,28
|-0,78
|-42,60
|İz Hayvancılık Tarım
|20,58
|-3,20
|14,33
|İzmir Demir Çelik
|2,35
|-0,42
|-28,99
|İzmir Fırça
|6,09
|-0,16
|9,53
|Jantsa Jant Sanayi
|54,95
|-1,52
|32,58
|Kafein Yazılım
|20,00
|-1,48
|-6,28
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,60
|0,59
|Kaplamin
|24,30
|4,56
|-28,11
|Kardemir (A)
|5,94
|-0,34
|-0,17
|Kardemir (B)
|5,93
|-0,67
|12,52
|Kardemir (D)
|6,80
|-0,15
|17,65
|Karel Elektronik
|9,10
|-0,33
|35,33
|Karsan Otomotiv
|3,57
|-0,56
|9,85
|Karsu Tekstil
|8,54
|-2,62
|-0,12
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,42
|1,05
|Kartonsan
|46,20
|1,81
|-51,20
|Katmerciler Ekipman
|1,33
|-2,92
|-23,22
|Kent Gıda
|183,00
|-0,81
|-48,54
|Kerevitaş Gıda
|4,17
|0,72
|-36,63
|Kervan Gıda
|11,49
|-1,46
|12,26
|Kervansaray Yat. Holding
|0,63
|-10,00
|-50,00
|Kiler GMYO
|1,90
|-0,52
|-24,30
|Kızılbük GYO
|29,40
|-2,26
|Klimasan Klima
|9,94
|-1,68
|17,80
|Koç Holding
|21,94
|-1,26
|7,27
|Konfrut Gıda
|4,39
|0,00
|3,91
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|59,30
|-1,25
|151,27
|Konya Çimento
|810,60
|-0,93
|-28,27
|Koray GMYO
|7,61
|3,40
|71,01
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,08
|0,17
|54,86
|Koza Altın
|101,90
|2,93
|5,38
|Koza Madencilik
|15,25
|1,33
|-1,55
|Körfez GMYO
|5,10
|-1,16
|-12,07
|Kristal Kola
|1,33
|0,00
|-56,46
|Kron Telekomünikasyon
|35,70
|-7,94
|-3,09
|Kuştur Kuşadası Turizm
|226,20
|9,97
|43,80
|Kuyas Yatırım
|2,62
|-0,76
|13,91
|Kütahya Porselen
|66,00
|4,76
|30,82
|Kütahya Şeker Fabrikası
|30,84
|-4,87
|Lider Faktoring
|3,49
|-4,64
|2,35
|Link Bilgisayar
|27,20
|-0,58
|-13,91
|Logo Yazılım
|40,64
|3,46
|30,51
|Lokman Hekim Sağlık
|10,65
|-1,39
|50,05
|Lüks Kadife
|45,00
|-0,13
|56,72
|Makina Takım
|2,84
|0,35
|-16,72
|Manas Enerji Yönetimi
|15,50
|-1,08
|Margün Enerji
|8,64
|2,86
|Marka Yatırım Holding
|4,31
|-0,69
|-32,97
|Marmaris Altınyunus
|180,00
|-8,72
|62,02
|Marshall
|247,20
|-2,10
|-19,40
|Martı GMYO
|0,95
|1,06
|-62,80
|Martı Otel
|1,52
|-3,18
|-28,64
|Matriks Bilgi Dağıtım
|32,04
|-0,74
|Mavi Giyim
|68,70
|-1,36
|33,12
|Mazhar Zorlu Holding
|31,22
|-2,13
|-0,83
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,26
|0,23
|Mega Polietilen
|5,43
|9,92
|-29,11
|Menderes Tekstil
|2,06
|-0,96
|-33,33
|Mercan Kimya
|10,03
|-0,59
|Merit Turizm
|23,16
|9,97
|123,57
|Merko Gıda
|4,60
|-1,71
|-46,76
|Metemtur Yatırım
|3,25
|3,17
|-59,80
|Metro Holding
|1,30
|-1,52
|-37,50
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,54
|-1,93
|-12,11
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,77
|1,72
|-24,03
|Migros Ticaret
|31,62
|-0,69
|-26,12
|Milpa
|4,07
|-0,97
|-11,52
|Mistral GMYO
|4,82
|2,34
|2,34
|MLP Sağlık
|26,40
|-1,71
|32,86
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,58
|-0,36
|21,30
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,52
|-0,31
|-44,98
|Mondi Tire Kutsan
|8,64
|3,35
|13,68
|Nasmed Egepol
|5,44
|0,18
|Naturel Enerji
|32,84
|0,12
|-7,51
|Naturelgaz
|7,22
|-0,28
|Net Holding
|4,51
|0,67
|31,49
|Netaş Telekom.
|16,93
|1,62
|-39,71
|Niğbaş Niğde Beton
|7,96
|2,18
|-84,69
|Nuh Çimento
|34,46
|-1,26
|-28,25
|Nurol GMYO
|14,80
|6,09
|103,02
|Odaş Elektrik
|1,49
|-1,97
|-49,03
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|15,93
|-2,69
|Orge Enerji Elektrik
|5,93
|-2,15
|28,56
|Orma Orman Mahsulleri
|25,46
|-7,28
|72,96
|Osmanlı Menkul
|24,36
|-1,38
|-21,01
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,76
|-1,12
|-24,58
|Otokar
|334,00
|-2,51
|9,76
|Oyak Çimento
|6,54
|-1,21
|-25,51
|Oyak Yat. Ort.
|7,14
|-4,29
|3,45
|Oyak Yatırım Menkul
|29,20
|3,18
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,88
|-5,06
|67,30
|Özak GMYO
|4,80
|0,00
|-5,88
|Özbal Çelik Boru
|17,15
|2,57
|161,83
|Özderici GMYO
|1,48
|-1,33
|-33,33
|Özerden Plastik
|7,55
|-1,18
|-16,11
|Pamel Elektrik
|58,00
|1,67
|172,05
|Panora GMYO
|6,41
|-0,31
|9,18
|Papilon Savunma
|12,48
|-0,95
|-45,11
|Park Elek.Madencilik
|4,72
|2,16
|-12,10
|Parsan
|28,78
|1,84
|18,44
|Pegasus
|77,15
|-0,39
|3,42
|Peker GMYO
|0,97
|0,00
|-58,53
|Penguen Gıda
|3,41
|-2,85
|-32,48
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|192,50
|10,00
|Pera GMYO
|1,43
|-2,72
|-18,37
|Pergamon Dış Ticaret
|22,88
|-1,29
|24,83
|Petkim
|6,16
|0,33
|23,69
|Petrokent Turizm
|3.523,90
|0,68
|288,78
|Pınar Et ve Un
|16,20
|0,81
|-25,97
|Pınar Su
|3,78
|-1,82
|-6,99
|Pınar Süt
|16,24
|1,18
|-27,98
|Plastikkart
|20,84
|3,89
|44,22
|Polisan Holding
|2,65
|-1,12
|-31,07
|Politeknik Metal
|325,20
|-3,96
|-19,85
|Prizma Press Matbaacılık
|3,80
|0,53
|-30,66
|QNB Finans Fin. Kir.
|65,25
|-2,17
|-47,92
|QNB Finansbank
|34,76
|-0,80
|-50,59
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,05
|0,27
|Ral Yatırım Holding
|4,42
|4,49
|-0,45
|Ray Sigorta
|9,48
|-0,42
|-38,64
|Reysaş GMYO
|2,70
|0,00
|-16,71
|Reysaş Lojistik
|4,83
|1,90
|-6,65
|Rhea Girişim
|1,91
|1,06
|-48,66
|Rodrigo Tekstil
|13,06
|-2,54
|-4,74
|Royal Halı
|3,10
|-3,73
|-9,88
|RTA Laboratuvarları
|21,30
|-1,21
|-29,66
|Sabancı Holding
|10,06
|-0,30
|-8,76
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,23
|-0,41
|-33,55
|Sanel Mühendislik
|5,08
|2,83
|48,54
|Sanifoam Sünger
|23,46
|0,60
|72,50
|Sanko Pazarlama
|9,65
|0,42
|4,12
|Saray Matbaacılık
|3,90
|2,09
|-55,53
|Sarkuysan
|12,19
|-1,22
|40,16
|Sasa Polyester
|27,58
|-0,79
|84,06
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,44
|-2,55
|151,94
|Sekuro Plastik
|19,95
|0,25
|42,91
|Selçuk Ecza Deposu
|8,40
|0,48
|-37,46
|Selçuk Gıda
|4,37
|-2,67
|-12,25
|Selva Gıda Sanayi
|8,02
|-2,20
|Senkron Güvenlik
|33,50
|1,27
|27,57
|Serve Film Prodüksiyon
|14,79
|2,00
|-7,56
|Servet GMYO
|73,70
|-0,94
|-5,99
|Seyitler Kimya
|15,40
|-1,66
|14,38
|Silverline Endüstri
|5,34
|5,74
|-37,91
|Sinpaş GMYO
|4,11
|0,74
|-1,67
|Smartiks Yazılım
|5,25
|-0,57
|-40,74
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,00
|0,00
|-8,87
|Söktaş
|2,83
|-0,35
|-12,94
|Sönmez Filament
|35,58
|-2,47
|-49,32
|Sönmez Pamuklu
|13,96
|0,79
|-41,83
|Sumaş Suni Tahta
|84,00
|-3,17
|64,67
|Şeker Fin. Kir.
|4,77
|0,42
|-25,47
|Şekerbank
|0,99
|-1,00
|-34,44
|Şişe Cam
|8,12
|0,00
|13,42
|Şok Marketler Ticaret
|10,86
|-0,82
|-12,98
|T. Halk Bankası
|4,41
|0,46
|-20,68
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,60
|2,76
|-30,46
|T.S.K.B.
|1,21
|0,83
|-30,72
|T.Tuborg
|16,25
|-0,61
|-8,35
|Taç Tarım Ürünleri
|23,62
|0,51
|124,31
|Tat Gıda
|9,55
|1,49
|-17,40
|TAV Havalimanları
|24,70
|-1,98
|15,96
|Taze Kuru Gıda
|188,10
|-1,26
|-13,04
|Tek-Art Turizm
|1,21
|-1,63
|-40,10
|Tekfen Holding
|14,04
|0,72
|-14,39
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,09
|-0,65
|-29,68
|Temapol Polimer Plastik
|14,19
|-0,28
|23,39
|TGS Dış Ticaret
|14,38
|-4,52
|13,14
|Tofaş Oto. Fab.
|52,90
|0,57
|71,14
|Torunlar GMYO
|3,82
|6,41
|-2,05
|Trabzon Liman
|27,16
|1,12
|-15,44
|Trabzonspor Sportif
|3,16
|-1,56
|29,51
|Trend GMYO
|6,45
|1,10
|-48,69
|TSKB GMYO
|3,04
|-3,80
|-37,01
|Tuğçelik
|12,93
|-2,71
|60,02
|Tukaş
|6,72
|-0,15
|-30,65
|Turcas Petrol
|3,64
|-2,15
|-24,95
|Tureks Turizm Taşımacılık
|12,11
|3,59
|Turkcell
|15,10
|-0,20
|-1,29
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,58
|0,78
|10,73
|Tüpraş
|127,00
|0,95
|17,59
|Türk Hava Yolları
|14,00
|-1,41
|8,44
|Türk İlaç Serum
|11,28
|-3,18
|Türk Prysmian Kablo
|21,30
|-9,97
|76,58
|Türk Telekom
|7,30
|-0,41
|-7,59
|Türk Traktör
|157,60
|-0,44
|-7,50
|Türker Proje Gayrimenkul
|138,20
|1,47
|22,41
|Türkiye Sigorta
|4,88
|0,00
|-21,01
|Ufuk Yatırım
|18,98
|0,21
|41,64
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,06
|2,78
|-4,25
|Ulusoy Elektrik
|51,40
|-0,10
|0,10
|Ulusoy Un Sanayi
|5,26
|-1,50
|3,37
|Umpaş Holding
|1,18
|-1,67
|-54,79
|Uşak Seramik
|1,66
|2,47
|-29,06
|Utopya Turizm
|20,00
|0,00
|-48,45
|Uzertaş Boya
|28,48
|-1,45
|-49,68
|Ülker Bisküvi
|19,47
|1,14
|-12,76
|Ünlü Yatırım Holding
|5,89
|-3,76
|Vakıf Fin. Kir.
|6,81
|-1,73
|99,82
|Vakıf GMYO
|1,49
|-0,67
|-37,88
|Vakıf Yat. Ort.
|6,09
|-0,81
|-17,26
|Vakıflar Bankası
|3,34
|1,83
|-29,09
|Vakko Tekstil
|9,25
|-1,28
|47,61
|Vanet Gıda
|6,16
|-0,16
|-20,31
|VBT Yazılım
|21,02
|0,77
|Verusa Holding
|44,70
|-0,22
|-0,84
|Verusaturk Girisim
|20,44
|2,61
|56,65
|Vestel
|24,66
|-1,12
|37,44
|Vestel Beyaz Eşya
|46,80
|-0,47
|25,21
|Viking Kağıt
|6,33
|0,00
|-29,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,43
|0,41
|-18,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,20
|-0,85
|-16,55
|Yataş
|13,34
|0,38
|-5,72
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,27
|-0,61
|-25,68
|Yeni Gimat GMYO
|14,72
|-0,54
|26,98
|Yeo Teknoloji
|76,95
|-9,95
|Yeşil GMYO
|0,92
|0,00
|-33,33
|Yeşil Yapı
|1,08
|-1,82
|-41,30
|Yeşil Yatırım Holding
|2,05
|-0,49
|-52,06
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.748,90
|-0,29
|-31,10
|Yonga Mobilya
|19,19
|-3,86
|-35,58
|Yükselen Çelik
|5,06
|-1,36
|-2,61
|Yünsa
|14,30
|-9,95
|2,94
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,51
|-0,66
|-40,29
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?????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
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