Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.499,90 -1,29 -24,69 İş Bankası (C) 5,11 -0,58 -24,77 İş Bankası (Kur.) 365.000,00 -3,95 İş Fin.Kir. 2,95 0,00 -23,58 İş Girişim 7,79 0,00 -58,89 İş GMYO 1,86 0,54 -26,77 İş Y. Men. Değ. 13,91 1,98 -16,19 İş Yat. Ort. 2,63 0,38 -21,80 İşbir Holding 58,10 -2,92 8,24 Işık Plastik 6,18 -0,80 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,95 -2,06 -16,67 İttifak Holding 1,19 -1,65 -46,64 İz Hayvancılık Tarım 20,02 -1,38 11,22 İzmir Demir Çelik 2,29 0,88 -30,81 İzmir Fırça 5,90 -0,67 6,12 Jantsa Jant Sanayi 54,95 -0,72 32,58 Kafein Yazılım 19,29 -1,28 -9,61 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,22 3,19 Kaplamin 23,68 -1,09 -29,94 Kardemir (A) 6,20 2,99 4,20 Kardemir (B) 6,16 2,67 16,89 Kardemir (D) 7,20 3,75 24,57 Karel Elektronik 8,68 -3,13 29,08 Karsan Otomotiv 3,54 0,28 8,92 Karsu Tekstil 8,40 0,36 -1,75 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,27 0,13 Kartonsan 45,38 -0,66 -52,07 Katmerciler Ekipman 1,33 2,31 -23,22 Kent Gıda 180,20 0,95 -49,33 Kerevitaş Gıda 4,03 -0,25 -38,75 Kervan Gıda 11,42 0,09 11,57 Kervansaray Yat. Holding 0,84 9,09 -33,33 Kiler GMYO 2,06 1,98 -17,93 Kızılbük GYO 26,00 -9,09 Klimasan Klima 9,97 -0,20 18,16 Koç Holding 21,44 -0,28 4,83 Konfrut Gıda 4,06 -1,22 -3,91 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 64,10 2,31 171,61 Konya Çimento 805,50 -0,20 -28,72 Koray GMYO 7,10 0,57 59,55 Kordsa Teknik Tekstil 24,18 1,60 55,50 Koza Altın 100,30 1,93 3,72 Koza Madencilik 15,52 2,24 0,19 Körfez GMYO 5,04 -0,79 -13,10 Kristal Kola 1,27 -0,78 -58,43 Kron Telekomünikasyon 32,88 -1,26 -10,75 Kuştur Kuşadası Turizm 265,10 10,00 68,53 Kuyas Yatırım 2,50 0,81 8,70 Kütahya Porselen 67,75 2,11 34,29 Kütahya Şeker Fabrikası 30,98 -2,15 Lider Faktoring 3,19 -1,85 -6,45 Link Bilgisayar 27,22 0,81 -13,85 Logo Yazılım 41,58 0,05 33,53 Lokman Hekim Sağlık 10,20 -1,16 43,71 Lüks Kadife 46,20 -5,75 60,90 Makina Takım 2,79 1,82 -18,18 Manas Enerji Yönetimi 16,07 0,44 Margün Enerji 8,34 0,00 Marka Yatırım Holding 4,22 -0,71 -34,37 Marmaris Altınyunus 181,80 1,56 63,64 Marshall 241,80 -0,41 -21,16 Martı GMYO 0,93 -1,06 -63,58 Martı Otel 1,66 3,75 -22,07 Matriks Bilgi Dağıtım 22,72 -1,43 Mavi Giyim 70,30 -0,71 36,22 Mazhar Zorlu Holding 30,40 -0,33 -3,43 Meditera Tıbbi Malzeme 34,94 -1,02 Mega Polietilen 4,97 -1,97 -35,12 Menderes Tekstil 2,00 0,00 -35,28 Mercan Kimya 9,58 0,31 Merit Turizm 32,04 9,95 209,29 Merko Gıda 4,39 -0,90 -49,19 Metemtur Yatırım 3,07 0,33 -62,03 Metro Holding 1,26 0,00 -39,42 Metro Petrol ve Tesisleri 2,65 0,76 -8,30 Metro Yatırım Ortaklığı 1,74 0,00 -25,32 Migros Ticaret 31,48 0,64 -26,45 Milpa 3,89 -0,51 -15,43 Mistral GMYO 4,60 -2,54 -2,34 MLP Sağlık 25,88 1,33 30,25 MMC San. ve Tic. Yat. 5,76 0,70 25,22 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,32 0,48 -46,67 Mondi Tire Kutsan 9,19 3,72 20,92 Nasmed Egepol 5,15 -0,96 Naturel Enerji 32,18 2,03 -9,37 Naturelgaz 7,12 -0,56 Net Holding 4,36 0,00 27,11 Netaş Telekom. 16,37 -0,49 -41,70 Niğbaş Niğde Beton 7,63 -0,52 -85,33 Nuh Çimento 37,14 -1,64 -22,67 Nurol GMYO 14,95 -4,04 105,08 Odaş Elektrik 1,44 -0,69 -50,74 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 14,54 -3,71 Orge Enerji Elektrik 5,74 -0,52 24,44 Orma Orman Mahsulleri 25,48 -0,08 73,10 Osmanlı Menkul 23,78 -2,14 -22,89 Ostim Endüstriyel Yat 1,67 -1,18 -28,44 Otokar 332,40 -1,19 9,24 Oyak Çimento 6,47 0,31 -26,31 Oyak Yat. Ort. 6,70 -0,74 -2,93 Oyak Yatırım Menkul 31,10 3,19 Oylum Sınai Yatırımlar 7,64 1,60 62,21 Özak GMYO 4,94 6,47 -3,14 Özbal Çelik Boru 17,46 6,14 166,56 Özderici GMYO 1,51 0,67 -31,98 Özerden Plastik 7,17 -2,85 -20,33 Pamel Elektrik 61,60 4,23 188,93 Panora GMYO 6,24 0,65 6,29 Papilon Savunma 12,28 0,41 -45,99 Park Elek.Madencilik 4,74 1,50 -11,73 Parsan 29,12 2,10 19,84 Pegasus 80,15 -1,29 7,44 Peker GMYO 0,92 0,00 -60,67 Penguen Gıda 3,45 -2,54 -31,68 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 180,10 0,06 Pera GMYO 1,37 0,74 -21,79 Pergamon Dış Ticaret 23,38 -0,43 27,56 Petkim 6,17 1,82 23,90 Petrokent Turizm 3.500,00 -1,69 286,14 Pınar Et ve Un 15,78 -0,13 -27,89 Pınar Su 3,84 0,26 -5,52 Pınar Süt 15,80 -0,44 -29,93 Plastikkart 19,09 -1,95 34,02 Polisan Holding 2,63 0,77 -31,59 Politeknik Metal 330,80 0,12 -18,47 Prizma Press Matbaacılık 3,83 0,79 -30,11 QNB Finans Fin. Kir. 65,30 -1,80 -47,89 QNB Finansbank 34,80 -0,85 -50,53 QUA Granite Hayal Yapı 10,64 -0,56 Ral Yatırım Holding 5,20 0,00 17,12 Ray Sigorta 9,45 -5,03 -38,83 Reysaş GMYO 2,68 1,90 -17,33 Reysaş Lojistik 4,72 2,16 -8,78 Rhea Girişim 1,84 -1,60 -50,54 Rodrigo Tekstil 12,80 -0,85 -6,64 Royal Halı 3,08 0,00 -10,47 RTA Laboratuvarları 21,38 3,29 -29,39 Sabancı Holding 10,03 0,10 -9,03 Safkar Ege Soğutmacılık 7,05 0,14 -35,20 Sanel Mühendislik 4,90 -1,01 43,27 Sanifoam Sünger 28,00 5,66 105,88 Sanko Pazarlama 9,41 0,11 1,53 Saray Matbaacılık 3,78 -2,33 -56,90 Sarkuysan 13,45 0,82 54,64 Sasa Polyester 26,82 0,83 78,99 Say Yenilenebilir Enerji 20,54 0,98 141,36 Sekuro Plastik 18,99 1,01 36,03 Selçuk Ecza Deposu 8,27 0,61 -38,43 Selçuk Gıda 4,60 9,79 -7,63 Selva Gıda Sanayi 8,14 -0,97 Senkron Güvenlik 29,48 -0,14 12,26 Serve Film Prodüksiyon 14,60 1,04 -8,75 Servet GMYO 70,20 -0,57 -10,46 Seyitler Kimya 15,26 2,01 13,34 Silverline Endüstri 5,00 0,40 -41,86 Sinpaş GMYO 4,03 0,00 -3,59 Smartiks Yazılım 5,21 0,39 -41,20 Sodaş Sodyum Sanayii 24,00 1,61 -8,87 Söktaş 2,89 1,40 -11,10 Sönmez Filament 37,00 -0,27 -47,29 Sönmez Pamuklu 13,62 0,15 -43,25 Sumaş Suni Tahta 87,80 -0,11 72,12 Şeker Fin. Kir. 4,76 3,03 -25,63 Şekerbank 0,99 1,02 -34,44 Şişe Cam 8,16 1,24 13,97 Şok Marketler Ticaret 10,64 -0,84 -14,75 T. Halk Bankası 4,32 0,00 -22,30 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,22 -2,32 -34,90 T.S.K.B. 1,20 0,00 -31,29 T.Tuborg 15,95 -0,50 -10,04 Taç Tarım Ürünleri 23,80 0,00 126,02 Tat Gıda 9,61 0,63 -16,88 TAV Havalimanları 26,42 1,07 24,04 Tek-Art Turizm 1,17 0,00 -42,08 Tekfen Holding 14,04 3,08 -14,39 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,95 -0,34 -31,29 Temapol Polimer Plastik 13,73 -0,51 19,39 Tetamat Gıda Yatırımları 199,90 8,11 -7,58 TGS Dış Ticaret 13,78 -2,34 8,42 Tofaş Oto. Fab. 56,80 1,79 83,75 Torunlar GMYO 3,84 0,79 -1,54 Trabzon Liman 31,32 9,97 -2,49 Trabzonspor Sportif 3,41 8,25 39,75 Trend GMYO 6,21 -2,51 -50,60 TSKB GMYO 3,00 3,45 -37,84 Tuğçelik 12,88 0,55 59,41 Tukaş 6,61 -0,15 -31,79 Turcas Petrol 3,48 -0,29 -28,25 Tureks Turizm Taşımacılık 11,42 -0,44 Turkcell 15,33 0,20 0,21 Tümosan Motor ve Traktör 15,09 -0,59 7,25 Tüpraş 129,50 0,39 19,91 Türk Hava Yolları 14,57 -0,48 12,86 Türk İlaç Serum 10,64 -4,23 Türk Prysmian Kablo 17,20 9,97 42,59 Türk Telekom 7,27 -0,95 -7,97 Türk Traktör 163,30 -0,12 -4,15 Türker Proje Gayrimenkul 134,70 1,51 19,31 Türkiye Sigorta 4,95 -0,20 -19,88 Ufuk Yatırım 21,18 9,97 58,06 Ulaşlar Turizm Yat. 3,76 -1,05 -11,32 Ulusoy Elektrik 51,15 0,00 -0,39 Ulusoy Un Sanayi 5,09 -0,78 0,03 Umpaş Holding 1,29 5,74 -50,57 Uşak Seramik 1,59 -0,63 -32,05 Utopya Turizm 19,00 0,00 -51,03 Uzertaş Boya 31,90 10,00 -43,64 Ülker Bisküvi 19,76 2,17 -11,46 Ünlü Yatırım Holding 5,67 -1,56 Vakıf Fin. Kir. 6,39 -0,62 87,50 Vakıf GMYO 1,48 0,68 -38,30 Vakıf Yat. Ort. 6,05 -0,33 -17,80 Vakıflar Bankası 3,30 -1,20 -29,94 Vakko Tekstil 9,03 -0,88 44,10 Vanet Gıda 5,87 -0,34 -24,06 VBT Yazılım 21,10 0,29 Verusa Holding 42,80 -1,61 -5,06 Verusaturk Girisim 18,96 -1,66 45,31 Vestel 23,44 0,26 30,64 Vestel Beyaz Eşya 46,44 -0,34 24,25 Viking Kağıt 6,36 1,44 -29,33 Yapı ve Kredi Bank. 2,35 0,00 -21,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,10 -0,86 -16,83 Yataş 12,77 -1,77 -9,75 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,15 0,00 -28,41 Yeni Gimat GMYO 15,20 0,66 31,12 Yeo Teknoloji 71,85 2,50 Yeşil GMYO 0,86 -2,27 -37,68 Yeşil Yapı 1,05 -0,94 -42,93 Yeşil Yatırım Holding 2,01 0,50 -53,00 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.350,00 -1,80 -33,65 Yonga Mobilya 19,84 -0,45 -33,40 Yükselen Çelik 5,11 1,59 -1,64 Yünsa 13,24 -2,72 -4,69 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,53 1,32 -39,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

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