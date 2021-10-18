Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.499,90
|-1,29
|-24,69
|İş Bankası (C)
|5,11
|-0,58
|-24,77
|İş Bankası (Kur.)
|365.000,00
|-3,95
|İş Fin.Kir.
|2,95
|0,00
|-23,58
|İş Girişim
|7,79
|0,00
|-58,89
|İş GMYO
|1,86
|0,54
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|13,91
|1,98
|-16,19
|İş Yat. Ort.
|2,63
|0,38
|-21,80
|İşbir Holding
|58,10
|-2,92
|8,24
|Işık Plastik
|6,18
|-0,80
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,95
|-2,06
|-16,67
|İttifak Holding
|1,19
|-1,65
|-46,64
|İz Hayvancılık Tarım
|20,02
|-1,38
|11,22
|İzmir Demir Çelik
|2,29
|0,88
|-30,81
|İzmir Fırça
|5,90
|-0,67
|6,12
|Jantsa Jant Sanayi
|54,95
|-0,72
|32,58
|Kafein Yazılım
|19,29
|-1,28
|-9,61
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,22
|3,19
|Kaplamin
|23,68
|-1,09
|-29,94
|Kardemir (A)
|6,20
|2,99
|4,20
|Kardemir (B)
|6,16
|2,67
|16,89
|Kardemir (D)
|7,20
|3,75
|24,57
|Karel Elektronik
|8,68
|-3,13
|29,08
|Karsan Otomotiv
|3,54
|0,28
|8,92
|Karsu Tekstil
|8,40
|0,36
|-1,75
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,27
|0,13
|Kartonsan
|45,38
|-0,66
|-52,07
|Katmerciler Ekipman
|1,33
|2,31
|-23,22
|Kent Gıda
|180,20
|0,95
|-49,33
|Kerevitaş Gıda
|4,03
|-0,25
|-38,75
|Kervan Gıda
|11,42
|0,09
|11,57
|Kervansaray Yat. Holding
|0,84
|9,09
|-33,33
|Kiler GMYO
|2,06
|1,98
|-17,93
|Kızılbük GYO
|26,00
|-9,09
|Klimasan Klima
|9,97
|-0,20
|18,16
|Koç Holding
|21,44
|-0,28
|4,83
|Konfrut Gıda
|4,06
|-1,22
|-3,91
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|64,10
|2,31
|171,61
|Konya Çimento
|805,50
|-0,20
|-28,72
|Koray GMYO
|7,10
|0,57
|59,55
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,18
|1,60
|55,50
|Koza Altın
|100,30
|1,93
|3,72
|Koza Madencilik
|15,52
|2,24
|0,19
|Körfez GMYO
|5,04
|-0,79
|-13,10
|Kristal Kola
|1,27
|-0,78
|-58,43
|Kron Telekomünikasyon
|32,88
|-1,26
|-10,75
|Kuştur Kuşadası Turizm
|265,10
|10,00
|68,53
|Kuyas Yatırım
|2,50
|0,81
|8,70
|Kütahya Porselen
|67,75
|2,11
|34,29
|Kütahya Şeker Fabrikası
|30,98
|-2,15
|Lider Faktoring
|3,19
|-1,85
|-6,45
|Link Bilgisayar
|27,22
|0,81
|-13,85
|Logo Yazılım
|41,58
|0,05
|33,53
|Lokman Hekim Sağlık
|10,20
|-1,16
|43,71
|Lüks Kadife
|46,20
|-5,75
|60,90
|Makina Takım
|2,79
|1,82
|-18,18
|Manas Enerji Yönetimi
|16,07
|0,44
|Margün Enerji
|8,34
|0,00
|Marka Yatırım Holding
|4,22
|-0,71
|-34,37
|Marmaris Altınyunus
|181,80
|1,56
|63,64
|Marshall
|241,80
|-0,41
|-21,16
|Martı GMYO
|0,93
|-1,06
|-63,58
|Martı Otel
|1,66
|3,75
|-22,07
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,72
|-1,43
|Mavi Giyim
|70,30
|-0,71
|36,22
|Mazhar Zorlu Holding
|30,40
|-0,33
|-3,43
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,94
|-1,02
|Mega Polietilen
|4,97
|-1,97
|-35,12
|Menderes Tekstil
|2,00
|0,00
|-35,28
|Mercan Kimya
|9,58
|0,31
|Merit Turizm
|32,04
|9,95
|209,29
|Merko Gıda
|4,39
|-0,90
|-49,19
|Metemtur Yatırım
|3,07
|0,33
|-62,03
|Metro Holding
|1,26
|0,00
|-39,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,65
|0,76
|-8,30
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,74
|0,00
|-25,32
|Migros Ticaret
|31,48
|0,64
|-26,45
|Milpa
|3,89
|-0,51
|-15,43
|Mistral GMYO
|4,60
|-2,54
|-2,34
|MLP Sağlık
|25,88
|1,33
|30,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,76
|0,70
|25,22
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,32
|0,48
|-46,67
|Mondi Tire Kutsan
|9,19
|3,72
|20,92
|Nasmed Egepol
|5,15
|-0,96
|Naturel Enerji
|32,18
|2,03
|-9,37
|Naturelgaz
|7,12
|-0,56
|Net Holding
|4,36
|0,00
|27,11
|Netaş Telekom.
|16,37
|-0,49
|-41,70
|Niğbaş Niğde Beton
|7,63
|-0,52
|-85,33
|Nuh Çimento
|37,14
|-1,64
|-22,67
|Nurol GMYO
|14,95
|-4,04
|105,08
|Odaş Elektrik
|1,44
|-0,69
|-50,74
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|14,54
|-3,71
|Orge Enerji Elektrik
|5,74
|-0,52
|24,44
|Orma Orman Mahsulleri
|25,48
|-0,08
|73,10
|Osmanlı Menkul
|23,78
|-2,14
|-22,89
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,67
|-1,18
|-28,44
|Otokar
|332,40
|-1,19
|9,24
|Oyak Çimento
|6,47
|0,31
|-26,31
|Oyak Yat. Ort.
|6,70
|-0,74
|-2,93
|Oyak Yatırım Menkul
|31,10
|3,19
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,64
|1,60
|62,21
|Özak GMYO
|4,94
|6,47
|-3,14
|Özbal Çelik Boru
|17,46
|6,14
|166,56
|Özderici GMYO
|1,51
|0,67
|-31,98
|Özerden Plastik
|7,17
|-2,85
|-20,33
|Pamel Elektrik
|61,60
|4,23
|188,93
|Panora GMYO
|6,24
|0,65
|6,29
|Papilon Savunma
|12,28
|0,41
|-45,99
|Park Elek.Madencilik
|4,74
|1,50
|-11,73
|Parsan
|29,12
|2,10
|19,84
|Pegasus
|80,15
|-1,29
|7,44
|Peker GMYO
|0,92
|0,00
|-60,67
|Penguen Gıda
|3,45
|-2,54
|-31,68
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|180,10
|0,06
|Pera GMYO
|1,37
|0,74
|-21,79
|Pergamon Dış Ticaret
|23,38
|-0,43
|27,56
|Petkim
|6,17
|1,82
|23,90
|Petrokent Turizm
|3.500,00
|-1,69
|286,14
|Pınar Et ve Un
|15,78
|-0,13
|-27,89
|Pınar Su
|3,84
|0,26
|-5,52
|Pınar Süt
|15,80
|-0,44
|-29,93
|Plastikkart
|19,09
|-1,95
|34,02
|Polisan Holding
|2,63
|0,77
|-31,59
|Politeknik Metal
|330,80
|0,12
|-18,47
|Prizma Press Matbaacılık
|3,83
|0,79
|-30,11
|QNB Finans Fin. Kir.
|65,30
|-1,80
|-47,89
|QNB Finansbank
|34,80
|-0,85
|-50,53
|QUA Granite Hayal Yapı
|10,64
|-0,56
|Ral Yatırım Holding
|5,20
|0,00
|17,12
|Ray Sigorta
|9,45
|-5,03
|-38,83
|Reysaş GMYO
|2,68
|1,90
|-17,33
|Reysaş Lojistik
|4,72
|2,16
|-8,78
|Rhea Girişim
|1,84
|-1,60
|-50,54
|Rodrigo Tekstil
|12,80
|-0,85
|-6,64
|Royal Halı
|3,08
|0,00
|-10,47
|RTA Laboratuvarları
|21,38
|3,29
|-29,39
|Sabancı Holding
|10,03
|0,10
|-9,03
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,05
|0,14
|-35,20
|Sanel Mühendislik
|4,90
|-1,01
|43,27
|Sanifoam Sünger
|28,00
|5,66
|105,88
|Sanko Pazarlama
|9,41
|0,11
|1,53
|Saray Matbaacılık
|3,78
|-2,33
|-56,90
|Sarkuysan
|13,45
|0,82
|54,64
|Sasa Polyester
|26,82
|0,83
|78,99
|Say Yenilenebilir Enerji
|20,54
|0,98
|141,36
|Sekuro Plastik
|18,99
|1,01
|36,03
|Selçuk Ecza Deposu
|8,27
|0,61
|-38,43
|Selçuk Gıda
|4,60
|9,79
|-7,63
|Selva Gıda Sanayi
|8,14
|-0,97
|Senkron Güvenlik
|29,48
|-0,14
|12,26
|Serve Film Prodüksiyon
|14,60
|1,04
|-8,75
|Servet GMYO
|70,20
|-0,57
|-10,46
|Seyitler Kimya
|15,26
|2,01
|13,34
|Silverline Endüstri
|5,00
|0,40
|-41,86
|Sinpaş GMYO
|4,03
|0,00
|-3,59
|Smartiks Yazılım
|5,21
|0,39
|-41,20
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,00
|1,61
|-8,87
|Söktaş
|2,89
|1,40
|-11,10
|Sönmez Filament
|37,00
|-0,27
|-47,29
|Sönmez Pamuklu
|13,62
|0,15
|-43,25
|Sumaş Suni Tahta
|87,80
|-0,11
|72,12
|Şeker Fin. Kir.
|4,76
|3,03
|-25,63
|Şekerbank
|0,99
|1,02
|-34,44
|Şişe Cam
|8,16
|1,24
|13,97
|Şok Marketler Ticaret
|10,64
|-0,84
|-14,75
|T. Halk Bankası
|4,32
|0,00
|-22,30
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,22
|-2,32
|-34,90
|T.S.K.B.
|1,20
|0,00
|-31,29
|T.Tuborg
|15,95
|-0,50
|-10,04
|Taç Tarım Ürünleri
|23,80
|0,00
|126,02
|Tat Gıda
|9,61
|0,63
|-16,88
|TAV Havalimanları
|26,42
|1,07
|24,04
|Tek-Art Turizm
|1,17
|0,00
|-42,08
|Tekfen Holding
|14,04
|3,08
|-14,39
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,95
|-0,34
|-31,29
|Temapol Polimer Plastik
|13,73
|-0,51
|19,39
|Tetamat Gıda Yatırımları
|199,90
|8,11
|-7,58
|TGS Dış Ticaret
|13,78
|-2,34
|8,42
|Tofaş Oto. Fab.
|56,80
|1,79
|83,75
|Torunlar GMYO
|3,84
|0,79
|-1,54
|Trabzon Liman
|31,32
|9,97
|-2,49
|Trabzonspor Sportif
|3,41
|8,25
|39,75
|Trend GMYO
|6,21
|-2,51
|-50,60
|TSKB GMYO
|3,00
|3,45
|-37,84
|Tuğçelik
|12,88
|0,55
|59,41
|Tukaş
|6,61
|-0,15
|-31,79
|Turcas Petrol
|3,48
|-0,29
|-28,25
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,42
|-0,44
|Turkcell
|15,33
|0,20
|0,21
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,09
|-0,59
|7,25
|Tüpraş
|129,50
|0,39
|19,91
|Türk Hava Yolları
|14,57
|-0,48
|12,86
|Türk İlaç Serum
|10,64
|-4,23
|Türk Prysmian Kablo
|17,20
|9,97
|42,59
|Türk Telekom
|7,27
|-0,95
|-7,97
|Türk Traktör
|163,30
|-0,12
|-4,15
|Türker Proje Gayrimenkul
|134,70
|1,51
|19,31
|Türkiye Sigorta
|4,95
|-0,20
|-19,88
|Ufuk Yatırım
|21,18
|9,97
|58,06
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,76
|-1,05
|-11,32
|Ulusoy Elektrik
|51,15
|0,00
|-0,39
|Ulusoy Un Sanayi
|5,09
|-0,78
|0,03
|Umpaş Holding
|1,29
|5,74
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,59
|-0,63
|-32,05
|Utopya Turizm
|19,00
|0,00
|-51,03
|Uzertaş Boya
|31,90
|10,00
|-43,64
|Ülker Bisküvi
|19,76
|2,17
|-11,46
|Ünlü Yatırım Holding
|5,67
|-1,56
|Vakıf Fin. Kir.
|6,39
|-0,62
|87,50
|Vakıf GMYO
|1,48
|0,68
|-38,30
|Vakıf Yat. Ort.
|6,05
|-0,33
|-17,80
|Vakıflar Bankası
|3,30
|-1,20
|-29,94
|Vakko Tekstil
|9,03
|-0,88
|44,10
|Vanet Gıda
|5,87
|-0,34
|-24,06
|VBT Yazılım
|21,10
|0,29
|Verusa Holding
|42,80
|-1,61
|-5,06
|Verusaturk Girisim
|18,96
|-1,66
|45,31
|Vestel
|23,44
|0,26
|30,64
|Vestel Beyaz Eşya
|46,44
|-0,34
|24,25
|Viking Kağıt
|6,36
|1,44
|-29,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,35
|0,00
|-21,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,10
|-0,86
|-16,83
|Yataş
|12,77
|-1,77
|-9,75
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,15
|0,00
|-28,41
|Yeni Gimat GMYO
|15,20
|0,66
|31,12
|Yeo Teknoloji
|71,85
|2,50
|Yeşil GMYO
|0,86
|-2,27
|-37,68
|Yeşil Yapı
|1,05
|-0,94
|-42,93
|Yeşil Yatırım Holding
|2,01
|0,50
|-53,00
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.350,00
|-1,80
|-33,65
|Yonga Mobilya
|19,84
|-0,45
|-33,40
|Yükselen Çelik
|5,11
|1,59
|-1,64
|Yünsa
|13,24
|-2,72
|-4,69
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,53
|1,32
|-39,50
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi