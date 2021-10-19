Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.499,90 -24,69 İş Bankası (C) 5,23 2,35 -23,01 İş Bankası (Kur.) 365.000,00 -3,95 İş Fin.Kir. 2,97 0,68 -23,06 İş Girişim 7,79 0,00 -58,89 İş GMYO 1,86 0,00 -26,77 İş Y. Men. Değ. 13,88 -0,22 -16,37 İş Yat. Ort. 2,65 0,76 -21,20 İşbir Holding 60,30 3,79 12,34 Işık Plastik 6,15 -0,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,96 1,05 -15,79 İttifak Holding 1,21 1,68 -45,74 İz Hayvancılık Tarım 21,58 7,79 19,89 İzmir Demir Çelik 2,29 0,00 -30,81 İzmir Fırça 6,12 3,73 10,07 Jantsa Jant Sanayi 55,80 1,55 34,63 Kafein Yazılım 19,78 2,54 -7,31 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,99 -1,62 Kaplamin 23,74 0,25 -29,76 Kardemir (A) 6,20 0,00 4,20 Kardemir (B) 6,17 0,16 17,08 Kardemir (D) 7,20 0,00 24,57 Karel Elektronik 8,63 -0,58 28,34 Karsan Otomotiv 3,57 0,85 9,85 Karsu Tekstil 8,30 -1,19 -2,92 Kartal Yenilenebilir Enerji 16,75 9,69 Kartonsan 45,80 0,93 -51,62 Katmerciler Ekipman 1,33 0,00 -23,22 Kent Gıda 181,70 0,83 -48,90 Kerevitaş Gıda 4,08 1,24 -37,99 Kervan Gıda 11,36 -0,53 10,99 Kervansaray Yat. Holding 0,87 3,57 -30,95 Kiler GMYO 2,01 -2,43 -19,92 Kızılbük GYO 27,02 3,92 Klimasan Klima 10,19 2,21 20,77 Koç Holding 21,50 0,28 5,12 Konfrut Gıda 4,14 1,97 -2,01 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 64,40 0,47 172,88 Konya Çimento 813,10 0,94 -28,04 Koray GMYO 7,17 0,99 61,12 Kordsa Teknik Tekstil 24,80 2,56 59,49 Koza Altın 100,50 0,20 3,93 Koza Madencilik 15,88 2,32 2,52 Körfez GMYO 5,30 5,16 -8,62 Kristal Kola 1,27 0,00 -58,43 Kron Telekomünikasyon 33,20 0,97 -9,88 Kuştur Kuşadası Turizm 276,50 4,30 75,78 Kuyas Yatırım 2,52 0,80 9,57 Kütahya Porselen 68,85 1,62 36,47 Kütahya Şeker Fabrikası 30,78 -0,65 Lider Faktoring 3,30 3,45 -3,23 Link Bilgisayar 28,08 3,16 -11,13 Logo Yazılım 41,44 -0,34 33,08 Lokman Hekim Sağlık 10,38 1,76 46,24 Lüks Kadife 46,34 0,30 61,38 Makina Takım 2,89 3,58 -15,25 Manas Enerji Yönetimi 16,05 -0,12 Margün Enerji 8,31 -0,36 Marka Yatırım Holding 4,21 -0,24 -34,53 Marmaris Altınyunus 179,10 -1,49 61,21 Marshall 239,10 -1,12 -22,04 Martı GMYO 0,91 -2,15 -64,36 Martı Otel 1,62 -2,41 -23,94 Matriks Bilgi Dağıtım 22,74 0,09 Mavi Giyim 71,70 1,99 38,93 Mazhar Zorlu Holding 30,44 0,13 -3,30 Meditera Tıbbi Malzeme 35,26 0,92 Mega Polietilen 5,04 1,41 -34,20 Menderes Tekstil 2,01 0,50 -34,95 Mercan Kimya 10,12 5,64 Merit Turizm 29,04 -9,36 180,33 Merko Gıda 4,45 1,37 -48,50 Metemtur Yatırım 3,07 0,00 -62,03 Metro Holding 1,31 3,97 -37,02 Metro Petrol ve Tesisleri 2,63 -0,75 -9,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,74 0,00 -25,32 Migros Ticaret 32,50 3,24 -24,07 Milpa 3,88 -0,26 -15,65 Mistral GMYO 4,51 -1,96 -4,25 MLP Sağlık 25,40 -1,85 27,83 MMC San. ve Tic. Yat. 5,90 2,43 28,26 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,40 1,27 -45,99 Mondi Tire Kutsan 9,12 -0,76 20,00 Nasmed Egepol 5,18 0,58 Naturel Enerji 32,26 0,25 -9,15 Naturelgaz 7,15 0,42 Net Holding 4,40 0,92 28,28 Netaş Telekom. 16,81 2,69 -40,14 Niğbaş Niğde Beton 7,73 1,31 -85,13 Nuh Çimento 37,78 1,72 -21,34 Nurol GMYO 15,15 1,34 107,82 Odaş Elektrik 1,45 0,69 -50,40 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 14,48 -0,41 Orge Enerji Elektrik 5,79 0,87 25,53 Orma Orman Mahsulleri 25,62 0,55 74,05 Osmanlı Menkul 23,80 0,08 -22,83 Ostim Endüstriyel Yat 1,69 1,20 -27,58 Otokar 332,30 -0,03 9,21 Oyak Çimento 6,60 2,01 -24,83 Oyak Yat. Ort. 6,72 0,30 -2,64 Oyak Yatırım Menkul 30,76 -1,09 Oylum Sınai Yatırımlar 7,92 3,66 68,15 Özak GMYO 4,93 -0,20 -3,33 Özbal Çelik Boru 16,79 -3,84 156,34 Özderici GMYO 1,52 0,66 -31,53 Özerden Plastik 7,16 -0,14 -20,44 Pamel Elektrik 61,50 -0,16 188,46 Panora GMYO 6,27 0,48 6,80 Papilon Savunma 12,79 4,15 -43,75 Park Elek.Madencilik 4,72 -0,42 -12,10 Parsan 29,14 0,07 19,92 Pegasus 81,70 1,93 9,52 Peker GMYO 0,94 2,17 -59,82 Penguen Gıda 3,47 0,58 -31,29 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 181,20 0,61 Pera GMYO 1,37 0,00 -21,79 Pergamon Dış Ticaret 23,58 0,86 28,65 Petkim 6,18 0,16 24,10 Petrokent Turizm 3.500,10 0,00 286,15 Pınar Et ve Un 16,09 1,96 -26,47 Pınar Su 3,93 2,34 -3,30 Pınar Süt 16,11 1,96 -28,56 Plastikkart 19,18 0,47 34,65 Polisan Holding 2,66 1,14 -30,81 Politeknik Metal 326,80 -1,21 -19,45 Prizma Press Matbaacılık 3,84 0,26 -29,93 QNB Finans Fin. Kir. 65,50 0,31 -47,73 QNB Finansbank 34,50 -0,86 -50,96 QUA Granite Hayal Yapı 10,82 1,69 Ral Yatırım Holding 5,27 1,35 18,69 Ray Sigorta 9,47 0,21 -38,71 Reysaş GMYO 2,72 1,49 -16,10 Reysaş Lojistik 4,76 0,85 -8,00 Rhea Girişim 1,85 0,54 -50,27 Rodrigo Tekstil 12,74 -0,47 -7,08 Royal Halı 3,05 -0,97 -11,34 RTA Laboratuvarları 21,30 -0,37 -29,66 Sabancı Holding 10,10 0,70 -8,40 Safkar Ege Soğutmacılık 7,09 0,57 -34,83 Sanel Mühendislik 4,92 0,41 43,86 Sanifoam Sünger 27,26 -2,64 100,44 Sanko Pazarlama 9,62 2,23 3,80 Saray Matbaacılık 3,78 0,00 -56,90 Sarkuysan 13,80 2,60 58,67 Sasa Polyester 26,96 0,52 79,92 Say Yenilenebilir Enerji 20,80 1,27 144,42 Sekuro Plastik 19,22 1,21 37,68 Selçuk Ecza Deposu 8,35 0,97 -37,83 Selçuk Gıda 4,63 0,65 -7,03 Selva Gıda Sanayi 8,08 -0,74 Senkron Güvenlik 29,52 0,14 12,41 Serve Film Prodüksiyon 14,45 -1,03 -9,69 Servet GMYO 70,25 0,07 -10,40 Seyitler Kimya 15,32 0,39 13,79 Silverline Endüstri 5,02 0,40 -41,63 Sinpaş GMYO 4,03 0,00 -3,59 Smartiks Yazılım 5,25 0,77 -40,74 Sodaş Sodyum Sanayii 24,00 0,00 -8,87 Söktaş 2,94 1,73 -9,56 Sönmez Filament 28,94 3,24 -45,59 Sönmez Pamuklu 13,98 2,64 -41,75 Sumaş Suni Tahta 85,85 -2,22 68,30 Şeker Fin. Kir. 4,80 0,84 -25,00 Şekerbank 1,00 1,01 -33,77 Şişe Cam 8,15 -0,12 13,83 Şok Marketler Ticaret 11,00 3,38 -11,86 T. Halk Bankası 4,40 1,85 -20,86 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,22 0,00 -34,90 T.S.K.B. 1,22 1,67 -30,15 T.Tuborg 15,91 -0,25 -10,27 Taç Tarım Ürünleri 24,06 1,09 128,49 Tat Gıda 9,65 0,42 -16,53 TAV Havalimanları 26,08 -1,29 22,44 Tek-Art Turizm 1,19 1,71 -41,09 Tekfen Holding 14,37 2,35 -12,38 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,01 1,01 -30,60 Temapol Polimer Plastik 13,95 1,60 21,30 Tetamat Gıda Yatırımları 191,50 -4,20 -11,47 TGS Dış Ticaret 14,33 3,99 12,75 Tofaş Oto. Fab. 56,80 0,00 83,75 Torunlar GMYO 3,77 -1,82 -3,33 Trabzon Liman 33,06 5,56 2,93 Trabzonspor Sportif 3,54 3,81 45,08 Trend GMYO 6,23 0,32 -50,44 TSKB GMYO 3,11 3,67 -35,56 Tuğçelik 13,00 0,93 60,89 Tukaş 6,64 0,45 -31,48 Turcas Petrol 3,53 1,44 -27,22 Tureks Turizm Taşımacılık 11,66 2,10 Turkcell 15,44 0,72 0,93 Tümosan Motor ve Traktör 15,31 1,46 8,81 Tüpraş 130,20 0,54 20,56 Türk Hava Yolları 14,32 -1,72 10,92 Türk İlaç Serum 10,72 0,75 Türk Prysmian Kablo 18,92 10,00 56,85 Türk Telekom 7,35 1,10 -6,95 Türk Traktör 163,00 -0,18 -4,33 Türker Proje Gayrimenkul 136,10 1,04 20,55 Türkiye Sigorta 5,09 2,83 -17,61 Ufuk Yatırım 20,50 -3,21 52,99 Ulaşlar Turizm Yat. 3,89 3,46 -8,25 Ulusoy Elektrik 50,85 -0,59 -0,97 Ulusoy Un Sanayi 5,17 1,57 1,60 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,59 0,00 -32,05 Utopya Turizm 19,00 0,00 -51,03 Uzertaş Boya 30,00 -5,96 -47,00 Ülker Bisküvi 19,61 -0,76 -12,13 Ünlü Yatırım Holding 5,70 0,53 Vakıf Fin. Kir. 6,75 5,63 98,06 Vakıf GMYO 1,52 2,70 -36,63 Vakıf Yat. Ort. 6,17 1,98 -16,17 Vakıflar Bankası 3,37 2,12 -28,45 Vakko Tekstil 9,18 1,66 46,50 Vanet Gıda 5,85 -0,34 -24,32 VBT Yazılım 20,92 -0,85 Verusa Holding 43,50 1,64 -3,51 Verusaturk Girisim 19,41 2,37 48,76 Vestel 23,74 1,28 32,31 Vestel Beyaz Eşya 46,72 0,60 25,00 Viking Kağıt 6,30 -0,94 -30,00 Yapı ve Kredi Bank. 2,41 2,55 -19,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,14 0,13 -16,72 Yataş 12,66 -0,86 -10,53 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,15 0,00 -28,41 Yeni Gimat GMYO 15,03 -1,12 29,66 Yeo Teknoloji 68,50 -4,66 Yeşil GMYO 0,88 2,33 -36,23 Yeşil Yapı 1,07 1,90 -41,85 Yeşil Yatırım Holding 2,03 1,00 -52,53 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.500,00 1,45 -32,69 Yonga Mobilya 19,30 -2,72 -35,21 Yükselen Çelik 5,13 0,39 -1,26 Yünsa 13,70 3,47 -1,38 Ziraat GMYO 1,60 0,63 Zorlu Enerji 1,57 2,61 -37,92 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

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