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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

19.10.2021 18:32
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.499,90

-24,69
İş Bankası (C)5,232,35-23,01
İş Bankası (Kur.)365.000,00

-3,95
İş Fin.Kir.2,970,68-23,06
İş Girişim7,790,00-58,89
İş GMYO1,860,00-26,77
İş Y. Men. Değ.13,88-0,22-16,37
İş Yat. Ort.2,650,76-21,20
İşbir Holding60,303,7912,34
Işık Plastik6,15-0,49

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,961,05-15,79
İttifak Holding1,211,68-45,74
İz Hayvancılık Tarım21,587,7919,89
İzmir Demir Çelik2,290,00-30,81
İzmir Fırça6,123,7310,07
Jantsa Jant Sanayi55,801,5534,63
Kafein Yazılım19,782,54-7,31
Kalekim Kimyevi Maddeler13,99-1,62

Kaplamin23,740,25-29,76
Kardemir (A)6,200,004,20
Kardemir (B)6,170,1617,08
Kardemir (D)7,200,0024,57
Karel Elektronik8,63-0,5828,34
Karsan Otomotiv3,570,859,85
Karsu Tekstil8,30-1,19-2,92
Kartal Yenilenebilir Enerji16,759,69

Kartonsan45,800,93-51,62
Katmerciler Ekipman1,330,00-23,22
Kent Gıda181,700,83-48,90
Kerevitaş Gıda4,081,24-37,99
Kervan Gıda11,36-0,5310,99
Kervansaray Yat. Holding0,873,57-30,95
Kiler GMYO2,01-2,43-19,92
Kızılbük GYO27,023,92

Klimasan Klima10,192,2120,77
Koç Holding21,500,285,12
Konfrut Gıda4,141,97-2,01
Kontrolmatik Teknoloji Enerji64,400,47172,88
Konya Çimento813,100,94-28,04
Koray GMYO7,170,9961,12
Kordsa Teknik Tekstil24,802,5659,49
Koza Altın100,500,203,93
Koza Madencilik15,882,322,52
Körfez GMYO5,305,16-8,62
Kristal Kola1,270,00-58,43
Kron Telekomünikasyon33,200,97-9,88
Kuştur Kuşadası Turizm276,504,3075,78
Kuyas Yatırım2,520,809,57
Kütahya Porselen68,851,6236,47
Kütahya Şeker Fabrikası30,78-0,65

Lider Faktoring3,303,45-3,23
Link Bilgisayar28,083,16-11,13
Logo Yazılım41,44-0,3433,08
Lokman Hekim Sağlık10,381,7646,24
Lüks Kadife46,340,3061,38
Makina Takım2,893,58-15,25
Manas Enerji Yönetimi16,05-0,12

Margün Enerji8,31-0,36

Marka Yatırım Holding4,21-0,24-34,53
Marmaris Altınyunus179,10-1,4961,21
Marshall239,10-1,12-22,04
Martı GMYO0,91-2,15-64,36
Martı Otel1,62-2,41-23,94
Matriks Bilgi Dağıtım22,740,09

Mavi Giyim71,701,9938,93
Mazhar Zorlu Holding30,440,13-3,30
Meditera Tıbbi Malzeme35,260,92

Mega Polietilen5,041,41-34,20
Menderes Tekstil2,010,50-34,95
Mercan Kimya10,125,64

Merit Turizm29,04-9,36180,33
Merko Gıda4,451,37-48,50
Metemtur Yatırım3,070,00-62,03
Metro Holding1,313,97-37,02
Metro Petrol ve Tesisleri2,63-0,75-9,00
Metro Yatırım Ortaklığı1,740,00-25,32
Migros Ticaret32,503,24-24,07
Milpa3,88-0,26-15,65
Mistral GMYO4,51-1,96-4,25
MLP Sağlık25,40-1,8527,83
MMC San. ve Tic. Yat.5,902,4328,26
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,401,27-45,99
Mondi Tire Kutsan9,12-0,7620,00
Nasmed Egepol5,180,58

Naturel Enerji32,260,25-9,15
Naturelgaz7,150,42

Net Holding4,400,9228,28
Netaş Telekom.16,812,69-40,14
Niğbaş Niğde Beton7,731,31-85,13
Nuh Çimento37,781,72-21,34
Nurol GMYO15,151,34107,82
Odaş Elektrik1,450,69-50,40
Orçay Ortaköy Çay Sanayi14,48-0,41

Orge Enerji Elektrik5,790,8725,53
Orma Orman Mahsulleri25,620,5574,05
Osmanlı Menkul23,800,08-22,83
Ostim Endüstriyel Yat1,691,20-27,58
Otokar332,30-0,039,21
Oyak Çimento6,602,01-24,83
Oyak Yat. Ort.6,720,30-2,64
Oyak Yatırım Menkul30,76-1,09

Oylum Sınai Yatırımlar7,923,6668,15
Özak GMYO4,93-0,20-3,33
Özbal Çelik Boru16,79-3,84156,34
Özderici GMYO1,520,66-31,53
Özerden Plastik7,16-0,14-20,44
Pamel Elektrik61,50-0,16188,46
Panora GMYO6,270,486,80
Papilon Savunma12,794,15-43,75
Park Elek.Madencilik4,72-0,42-12,10
Parsan29,140,0719,92
Pegasus81,701,939,52
Peker GMYO0,942,17-59,82
Penguen Gıda3,470,58-31,29
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım181,200,61

Pera GMYO1,370,00-21,79
Pergamon Dış Ticaret23,580,8628,65
Petkim6,180,1624,10
Petrokent Turizm3.500,100,00286,15
Pınar Et ve Un16,091,96-26,47
Pınar Su3,932,34-3,30
Pınar Süt16,111,96-28,56
Plastikkart19,180,4734,65
Polisan Holding2,661,14-30,81
Politeknik Metal326,80-1,21-19,45
Prizma Press Matbaacılık3,840,26-29,93
QNB Finans Fin. Kir.65,500,31-47,73
QNB Finansbank34,50-0,86-50,96
QUA Granite Hayal Yapı10,821,69

Ral Yatırım Holding5,271,3518,69
Ray Sigorta9,470,21-38,71
Reysaş GMYO2,721,49-16,10
Reysaş Lojistik4,760,85-8,00
Rhea Girişim1,850,54-50,27
Rodrigo Tekstil12,74-0,47-7,08
Royal Halı3,05-0,97-11,34
RTA Laboratuvarları21,30-0,37-29,66
Sabancı Holding10,100,70-8,40
Safkar Ege Soğutmacılık7,090,57-34,83
Sanel Mühendislik4,920,4143,86
Sanifoam Sünger27,26-2,64100,44
Sanko Pazarlama9,622,233,80
Saray Matbaacılık3,780,00-56,90
Sarkuysan13,802,6058,67
Sasa Polyester26,960,5279,92
Say Yenilenebilir Enerji20,801,27144,42
Sekuro Plastik19,221,2137,68
Selçuk Ecza Deposu8,350,97-37,83
Selçuk Gıda4,630,65-7,03
Selva Gıda Sanayi8,08-0,74

Senkron Güvenlik29,520,1412,41
Serve Film Prodüksiyon14,45-1,03-9,69
Servet GMYO70,250,07-10,40
Seyitler Kimya15,320,3913,79
Silverline Endüstri5,020,40-41,63
Sinpaş GMYO4,030,00-3,59
Smartiks Yazılım5,250,77-40,74
Sodaş Sodyum Sanayii24,000,00-8,87
Söktaş2,941,73-9,56
Sönmez Filament28,943,24-45,59
Sönmez Pamuklu13,982,64-41,75
Sumaş Suni Tahta85,85-2,2268,30
Şeker Fin. Kir.4,800,84-25,00
Şekerbank1,001,01-33,77
Şişe Cam8,15-0,1213,83
Şok Marketler Ticaret11,003,38-11,86
T. Halk Bankası4,401,85-20,86
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,220,00-34,90
T.S.K.B.1,221,67-30,15
T.Tuborg15,91-0,25-10,27
Taç Tarım Ürünleri24,061,09128,49
Tat Gıda9,650,42-16,53
TAV Havalimanları26,08-1,2922,44
Tek-Art Turizm1,191,71-41,09
Tekfen Holding14,372,35-12,38
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,011,01-30,60
Temapol Polimer Plastik13,951,6021,30
Tetamat Gıda Yatırımları191,50-4,20-11,47
TGS Dış Ticaret14,333,9912,75
Tofaş Oto. Fab.56,800,0083,75
Torunlar GMYO3,77-1,82-3,33
Trabzon Liman33,065,562,93
Trabzonspor Sportif3,543,8145,08
Trend GMYO6,230,32-50,44
TSKB GMYO3,113,67-35,56
Tuğçelik13,000,9360,89
Tukaş6,640,45-31,48
Turcas Petrol3,531,44-27,22
Tureks Turizm Taşımacılık11,662,10

Turkcell15,440,720,93
Tümosan Motor ve Traktör15,311,468,81
Tüpraş130,200,5420,56
Türk Hava Yolları14,32-1,7210,92
Türk İlaç Serum10,720,75

Türk Prysmian Kablo18,9210,0056,85
Türk Telekom7,351,10-6,95
Türk Traktör163,00-0,18-4,33
Türker Proje Gayrimenkul136,101,0420,55
Türkiye Sigorta5,092,83-17,61
Ufuk Yatırım20,50-3,2152,99
Ulaşlar Turizm Yat.3,893,46-8,25
Ulusoy Elektrik50,85-0,59-0,97
Ulusoy Un Sanayi5,171,571,60
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,590,00-32,05
Utopya Turizm19,000,00-51,03
Uzertaş Boya30,00-5,96-47,00
Ülker Bisküvi19,61-0,76-12,13
Ünlü Yatırım Holding5,700,53

Vakıf Fin. Kir.6,755,6398,06
Vakıf GMYO1,522,70-36,63
Vakıf Yat. Ort.6,171,98-16,17
Vakıflar Bankası3,372,12-28,45
Vakko Tekstil9,181,6646,50
Vanet Gıda5,85-0,34-24,32
VBT Yazılım20,92-0,85

Verusa Holding43,501,64-3,51
Verusaturk Girisim19,412,3748,76
Vestel23,741,2832,31
Vestel Beyaz Eşya46,720,6025,00
Viking Kağıt6,30-0,94-30,00
Yapı ve Kredi Bank.2,412,55-19,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,140,13-16,72
Yataş12,66-0,86-10,53
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,150,00-28,41
Yeni Gimat GMYO15,03-1,1229,66
Yeo Teknoloji68,50-4,66

Yeşil GMYO0,882,33-36,23
Yeşil Yapı1,071,90-41,85
Yeşil Yatırım Holding2,031,00-52,53
Yibitaş İnşaat Malzeme10.500,001,45-32,69
Yonga Mobilya19,30-2,72-35,21
Yükselen Çelik5,130,39-1,26
Yünsa13,703,47-1,38
Ziraat GMYO1,600,63

Zorlu Enerji1,572,61-37,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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