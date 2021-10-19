Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

19.10.2021 13:29
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.499,90

-24,69
İş Bankası (C)5,191,57-23,59
İş Bankası (Kur.)365.000,00

-3,95
İş Fin.Kir.2,981,02-22,80
İş Girişim7,800,13-58,84
İş GMYO1,881,08-25,98
İş Y. Men. Değ.14,111,44-14,99
İş Yat. Ort.2,640,38-21,50
İşbir Holding58,951,469,82
Işık Plastik6,180,00

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,961,05-15,79
İttifak Holding1,211,68-45,74
İz Hayvancılık Tarım20,864,2015,89
İzmir Demir Çelik2,300,44-30,50
İzmir Fırça5,981,367,55
Jantsa Jant Sanayi56,352,5535,95
Kafein Yazılım19,651,87-7,92
Kalekim Kimyevi Maddeler13,95-1,90

Kaplamin23,680,00-29,94
Kardemir (A)6,210,164,37
Kardemir (B)6,200,6517,65
Kardemir (D)7,250,6925,43
Karel Elektronik8,710,3529,53
Karsan Otomotiv3,591,4110,46
Karsu Tekstil8,39-0,12-1,87
Kartal Yenilenebilir Enerji15,481,38

Kartonsan46,061,50-51,35
Katmerciler Ekipman1,32-0,75-23,80
Kent Gıda188,004,33-47,13
Kerevitaş Gıda4,081,24-37,99
Kervan Gıda11,551,1412,84
Kervansaray Yat. Holding0,862,38-31,75
Kiler GMYO2,03-1,46-19,12
Kızılbük GYO26,522,00

Klimasan Klima10,141,7120,18
Koç Holding21,640,935,81
Konfrut Gıda4,090,74-3,20
Kontrolmatik Teknoloji Enerji64,851,17174,79
Konya Çimento815,401,23-27,84
Koray GMYO7,150,7060,67
Kordsa Teknik Tekstil24,521,4157,68
Koza Altın101,801,505,27
Koza Madencilik15,781,681,87
Körfez GMYO5,294,96-8,79
Kristal Kola1,270,00-58,43
Kron Telekomünikasyon33,241,09-9,77
Kuştur Kuşadası Turizm284,907,4781,12
Kuyas Yatırım2,510,409,13
Kütahya Porselen68,751,4836,27
Kütahya Şeker Fabrikası30,90-0,26

Lider Faktoring3,220,94-5,57
Link Bilgisayar27,601,40-12,65
Logo Yazılım41,56-0,0533,46
Lokman Hekim Sağlık10,230,2944,13
Lüks Kadife46,861,4363,19
Makina Takım2,862,51-16,13
Manas Enerji Yönetimi16,150,50

Margün Enerji8,360,24

Marka Yatırım Holding4,240,47-34,06
Marmaris Altınyunus180,60-0,6662,56
Marshall241,900,04-21,13
Martı GMYO0,930,00-63,58
Martı Otel1,64-1,20-23,00
Matriks Bilgi Dağıtım22,780,26

Mavi Giyim71,802,1339,12
Mazhar Zorlu Holding30,480,26-3,18
Meditera Tıbbi Malzeme36,003,03

Mega Polietilen5,082,21-33,68
Menderes Tekstil2,010,50-34,95
Mercan Kimya9,660,84

Merit Turizm35,189,80239,60
Merko Gıda4,420,68-48,84
Metemtur Yatırım3,090,65-61,78
Metro Holding1,260,00-39,42
Metro Petrol ve Tesisleri2,691,51-6,92
Metro Yatırım Ortaklığı1,750,57-24,89
Migros Ticaret32,242,41-24,67
Milpa3,900,26-15,22
Mistral GMYO4,56-0,87-3,18
MLP Sağlık25,68-0,7729,24
MMC San. ve Tic. Yat.5,800,6926,09
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,330,16-46,58
Mondi Tire Kutsan9,14-0,5420,26
Nasmed Egepol5,200,97

Naturel Enerji32,380,62-8,81
Naturelgaz7,201,12

Net Holding4,400,9228,28
Netaş Telekom.16,611,47-40,85
Niğbaş Niğde Beton7,832,62-84,94
Nuh Çimento37,721,56-21,46
Nurol GMYO14,69-1,74101,51
Odaş Elektrik1,440,00-50,74
Orçay Ortaköy Çay Sanayi14,680,96

Orge Enerji Elektrik5,811,2225,96
Orma Orman Mahsulleri26,142,5977,58
Osmanlı Menkul23,920,59-22,44
Ostim Endüstriyel Yat1,712,40-26,73
Otokar337,301,4710,85
Oyak Çimento6,530,93-25,63
Oyak Yat. Ort.6,740,60-2,35
Oyak Yatırım Menkul30,96-0,45

Oylum Sınai Yatırımlar7,791,9665,39
Özak GMYO4,89-1,01-4,12
Özbal Çelik Boru16,79-3,84156,34
Özderici GMYO1,510,00-31,98
Özerden Plastik7,16-0,14-20,44
Pamel Elektrik61,00-0,97186,12
Panora GMYO6,280,646,97
Papilon Savunma12,713,50-44,10
Park Elek.Madencilik4,73-0,21-11,92
Parsan29,240,4120,33
Pegasus81,301,438,98
Peker GMYO0,931,09-60,24
Penguen Gıda3,450,00-31,68
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım179,70-0,22

Pera GMYO1,391,46-20,65
Pergamon Dış Ticaret23,580,8628,65
Petkim6,180,1624,10
Petrokent Turizm3.500,000,00286,14
Pınar Et ve Un15,961,14-27,07
Pınar Su3,870,78-4,78
Pınar Süt15,971,08-29,18
Plastikkart19,341,3135,77
Polisan Holding2,650,76-31,07
Politeknik Metal331,400,18-18,32
Prizma Press Matbaacılık3,79-1,04-30,84
QNB Finans Fin. Kir.66,501,84-46,93
QNB Finansbank34,46-0,98-51,02
QUA Granite Hayal Yapı10,761,13

Ral Yatırım Holding5,10-1,9214,86
Ray Sigorta9,39-0,63-39,22
Reysaş GMYO2,721,49-16,10
Reysaş Lojistik4,740,42-8,39
Rhea Girişim1,840,00-50,54
Rodrigo Tekstil12,830,23-6,42
Royal Halı3,090,32-10,17
RTA Laboratuvarları21,520,65-28,93
Sabancı Holding10,100,70-8,40
Safkar Ege Soğutmacılık7,090,57-34,83
Sanel Mühendislik4,86-0,8242,11
Sanifoam Sünger28,000,00105,88
Sanko Pazarlama9,440,321,86
Saray Matbaacılık3,800,53-56,67
Sarkuysan14,094,7662,00
Sasa Polyester27,040,8280,45
Say Yenilenebilir Enerji20,941,95146,06
Sekuro Plastik19,231,2637,75
Selçuk Ecza Deposu8,361,09-37,76
Selçuk Gıda4,783,91-4,02
Selva Gıda Sanayi8,140,00

Senkron Güvenlik27,50-6,724,72
Serve Film Prodüksiyon14,51-0,62-9,31
Servet GMYO69,90-0,43-10,84
Seyitler Kimya15,06-1,3111,86
Silverline Endüstri5,030,60-41,51
Sinpaş GMYO4,040,25-3,35
Smartiks Yazılım5,240,58-40,86
Sodaş Sodyum Sanayii24,000,00-8,87
Söktaş2,910,69-10,48
Sönmez Filament28,180,53-47,02
Sönmez Pamuklu13,982,64-41,75
Sumaş Suni Tahta85,00-3,1966,63
Şeker Fin. Kir.4,800,84-25,00
Şekerbank1,001,01-33,77
Şişe Cam8,170,1214,11
Şok Marketler Ticaret10,862,07-12,98
T. Halk Bankası4,381,39-21,22
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,280,30-34,71
T.S.K.B.1,210,83-30,72
T.Tuborg15,82-0,82-10,78
Taç Tarım Ürünleri24,000,84127,92
Tat Gıda9,630,21-16,71
TAV Havalimanları26,500,3024,41
Tek-Art Turizm1,180,85-41,58
Tekfen Holding14,452,92-11,89
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,041,51-30,25
Temapol Polimer Plastik13,991,8921,65
Tetamat Gıda Yatırımları197,60-1,15-8,65
TGS Dış Ticaret14,051,9610,54
Tofaş Oto. Fab.57,200,7085,05
Torunlar GMYO3,82-0,52-2,05
Trabzon Liman33,125,753,11
Trabzonspor Sportif3,523,2344,26
Trend GMYO6,281,13-50,04
TSKB GMYO3,113,67-35,56
Tuğçelik12,990,8560,77
Tukaş6,650,61-31,37
Turcas Petrol3,510,86-27,63
Tureks Turizm Taşımacılık11,652,01

Turkcell15,440,720,93
Tümosan Motor ve Traktör15,361,799,17
Tüpraş130,100,4620,46
Türk Hava Yolları14,41-1,1011,62
Türk İlaç Serum10,801,50

Türk Prysmian Kablo18,9210,0056,85
Türk Telekom7,381,51-6,57
Türk Traktör165,701,47-2,74
Türker Proje Gayrimenkul135,000,2219,57
Türkiye Sigorta5,041,82-18,42
Ufuk Yatırım20,50-3,2152,99
Ulaşlar Turizm Yat.3,790,80-10,61
Ulusoy Elektrik51,200,10-0,29
Ulusoy Un Sanayi5,120,590,62
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,600,63-31,62
Utopya Turizm19,000,00-51,03
Uzertaş Boya30,62-4,01-45,90
Ülker Bisküvi19,65-0,56-11,95
Ünlü Yatırım Holding5,751,41

Vakıf Fin. Kir.6,826,73100,12
Vakıf GMYO1,490,68-37,88
Vakıf Yat. Ort.6,344,79-13,86
Vakıflar Bankası3,351,52-28,87
Vakko Tekstil9,161,4446,18
Vanet Gıda5,870,00-24,06
VBT Yazılım20,98-0,57

Verusa Holding43,301,17-3,95
Verusaturk Girisim19,151,0046,76
Vestel23,660,9431,86
Vestel Beyaz Eşya46,580,3024,62
Viking Kağıt6,30-0,94-30,00
Yapı ve Kredi Bank.2,422,98-19,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,300,66-16,28
Yataş12,790,16-9,61
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,150,00-28,41
Yeni Gimat GMYO15,10-0,6630,26
Yeo Teknoloji71,00-1,18

Yeşil GMYO0,871,16-36,96
Yeşil Yapı1,050,00-42,93
Yeşil Yatırım Holding2,020,50-52,76
Yibitaş İnşaat Malzeme10.350,00

-33,65
Yonga Mobilya19,22-3,13-35,48
Yükselen Çelik5,110,00-1,64
Yünsa13,431,44-3,32
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,551,31-38,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi 13:22 Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı 13:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı Milli futbolcunun babası tatil için geldiği memleketinde tilkiyi eliyle besledi 12:38 Milli futbolcunun babası tatil için geldiği memleketinde tilkiyi eliyle besledi
TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor 12:29 TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? 12:06 Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor 11:53 Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor
Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor 11:18 Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı 11:03 Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı

Son Dakika Haberleri
13:26 Manchester United'da ya Ronaldo gidecek ya da hoca
13:21 Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı
12:38 Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor
12:37 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
12:28 TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor
12:26 UEFA atamaları yaptı! Sahne sırası temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'a geldi
12:05 Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?
11:59 Bir önceki gün 529 lira ile günü kapatan gram altın fiyatı bugün kaç lira? 19 Ekim 2021
11:53 Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor
Manchester United'da ya Ronaldo gidecek ya da hoca Manchester United'da ya Ronaldo gidecek ya da hoca         
13:26
Koronadan sonra şimdi de süper grip tehdidi! Belirtileri normal gribe benziyor ama hastalık çok daha ağır seyrediyor Koronadan sonra şimdi de süper grip tehdidi! Belirtileri normal gribe benziyor ama hastalık çok daha ağır seyrediyor         
13:12
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor         
12:39
İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor         
12:32
Bakire değil diye öldürdükleri kardeşi bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı Bakire değil diye öldürdükleri kardeşi bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı         
12:07
Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor         
11:54
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak         
11:17
Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı         
10:59
Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı         
10:54
İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor         
10:40
Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı         
10:02
Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı         
09:58
Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı         
09:52
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı         
08:08
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı         
07:30
Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi         
16:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 13:34:41. #1.12#
SON DAKİKA: Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement