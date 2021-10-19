Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.499,90 -24,69 İş Bankası (C) 5,19 1,57 -23,59 İş Bankası (Kur.) 365.000,00 -3,95 İş Fin.Kir. 2,98 1,02 -22,80 İş Girişim 7,80 0,13 -58,84 İş GMYO 1,88 1,08 -25,98 İş Y. Men. Değ. 14,11 1,44 -14,99 İş Yat. Ort. 2,64 0,38 -21,50 İşbir Holding 58,95 1,46 9,82 Işık Plastik 6,18 0,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,96 1,05 -15,79 İttifak Holding 1,21 1,68 -45,74 İz Hayvancılık Tarım 20,86 4,20 15,89 İzmir Demir Çelik 2,30 0,44 -30,50 İzmir Fırça 5,98 1,36 7,55 Jantsa Jant Sanayi 56,35 2,55 35,95 Kafein Yazılım 19,65 1,87 -7,92 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,95 -1,90 Kaplamin 23,68 0,00 -29,94 Kardemir (A) 6,21 0,16 4,37 Kardemir (B) 6,20 0,65 17,65 Kardemir (D) 7,25 0,69 25,43 Karel Elektronik 8,71 0,35 29,53 Karsan Otomotiv 3,59 1,41 10,46 Karsu Tekstil 8,39 -0,12 -1,87 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,48 1,38 Kartonsan 46,06 1,50 -51,35 Katmerciler Ekipman 1,32 -0,75 -23,80 Kent Gıda 188,00 4,33 -47,13 Kerevitaş Gıda 4,08 1,24 -37,99 Kervan Gıda 11,55 1,14 12,84 Kervansaray Yat. Holding 0,86 2,38 -31,75 Kiler GMYO 2,03 -1,46 -19,12 Kızılbük GYO 26,52 2,00 Klimasan Klima 10,14 1,71 20,18 Koç Holding 21,64 0,93 5,81 Konfrut Gıda 4,09 0,74 -3,20 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 64,85 1,17 174,79 Konya Çimento 815,40 1,23 -27,84 Koray GMYO 7,15 0,70 60,67 Kordsa Teknik Tekstil 24,52 1,41 57,68 Koza Altın 101,80 1,50 5,27 Koza Madencilik 15,78 1,68 1,87 Körfez GMYO 5,29 4,96 -8,79 Kristal Kola 1,27 0,00 -58,43 Kron Telekomünikasyon 33,24 1,09 -9,77 Kuştur Kuşadası Turizm 284,90 7,47 81,12 Kuyas Yatırım 2,51 0,40 9,13 Kütahya Porselen 68,75 1,48 36,27 Kütahya Şeker Fabrikası 30,90 -0,26 Lider Faktoring 3,22 0,94 -5,57 Link Bilgisayar 27,60 1,40 -12,65 Logo Yazılım 41,56 -0,05 33,46 Lokman Hekim Sağlık 10,23 0,29 44,13 Lüks Kadife 46,86 1,43 63,19 Makina Takım 2,86 2,51 -16,13 Manas Enerji Yönetimi 16,15 0,50 Margün Enerji 8,36 0,24 Marka Yatırım Holding 4,24 0,47 -34,06 Marmaris Altınyunus 180,60 -0,66 62,56 Marshall 241,90 0,04 -21,13 Martı GMYO 0,93 0,00 -63,58 Martı Otel 1,64 -1,20 -23,00 Matriks Bilgi Dağıtım 22,78 0,26 Mavi Giyim 71,80 2,13 39,12 Mazhar Zorlu Holding 30,48 0,26 -3,18 Meditera Tıbbi Malzeme 36,00 3,03 Mega Polietilen 5,08 2,21 -33,68 Menderes Tekstil 2,01 0,50 -34,95 Mercan Kimya 9,66 0,84 Merit Turizm 35,18 9,80 239,60 Merko Gıda 4,42 0,68 -48,84 Metemtur Yatırım 3,09 0,65 -61,78 Metro Holding 1,26 0,00 -39,42 Metro Petrol ve Tesisleri 2,69 1,51 -6,92 Metro Yatırım Ortaklığı 1,75 0,57 -24,89 Migros Ticaret 32,24 2,41 -24,67 Milpa 3,90 0,26 -15,22 Mistral GMYO 4,56 -0,87 -3,18 MLP Sağlık 25,68 -0,77 29,24 MMC San. ve Tic. Yat. 5,80 0,69 26,09 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,33 0,16 -46,58 Mondi Tire Kutsan 9,14 -0,54 20,26 Nasmed Egepol 5,20 0,97 Naturel Enerji 32,38 0,62 -8,81 Naturelgaz 7,20 1,12 Net Holding 4,40 0,92 28,28 Netaş Telekom. 16,61 1,47 -40,85 Niğbaş Niğde Beton 7,83 2,62 -84,94 Nuh Çimento 37,72 1,56 -21,46 Nurol GMYO 14,69 -1,74 101,51 Odaş Elektrik 1,44 0,00 -50,74 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 14,68 0,96 Orge Enerji Elektrik 5,81 1,22 25,96 Orma Orman Mahsulleri 26,14 2,59 77,58 Osmanlı Menkul 23,92 0,59 -22,44 Ostim Endüstriyel Yat 1,71 2,40 -26,73 Otokar 337,30 1,47 10,85 Oyak Çimento 6,53 0,93 -25,63 Oyak Yat. Ort. 6,74 0,60 -2,35 Oyak Yatırım Menkul 30,96 -0,45 Oylum Sınai Yatırımlar 7,79 1,96 65,39 Özak GMYO 4,89 -1,01 -4,12 Özbal Çelik Boru 16,79 -3,84 156,34 Özderici GMYO 1,51 0,00 -31,98 Özerden Plastik 7,16 -0,14 -20,44 Pamel Elektrik 61,00 -0,97 186,12 Panora GMYO 6,28 0,64 6,97 Papilon Savunma 12,71 3,50 -44,10 Park Elek.Madencilik 4,73 -0,21 -11,92 Parsan 29,24 0,41 20,33 Pegasus 81,30 1,43 8,98 Peker GMYO 0,93 1,09 -60,24 Penguen Gıda 3,45 0,00 -31,68 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 179,70 -0,22 Pera GMYO 1,39 1,46 -20,65 Pergamon Dış Ticaret 23,58 0,86 28,65 Petkim 6,18 0,16 24,10 Petrokent Turizm 3.500,00 0,00 286,14 Pınar Et ve Un 15,96 1,14 -27,07 Pınar Su 3,87 0,78 -4,78 Pınar Süt 15,97 1,08 -29,18 Plastikkart 19,34 1,31 35,77 Polisan Holding 2,65 0,76 -31,07 Politeknik Metal 331,40 0,18 -18,32 Prizma Press Matbaacılık 3,79 -1,04 -30,84 QNB Finans Fin. Kir. 66,50 1,84 -46,93 QNB Finansbank 34,46 -0,98 -51,02 QUA Granite Hayal Yapı 10,76 1,13 Ral Yatırım Holding 5,10 -1,92 14,86 Ray Sigorta 9,39 -0,63 -39,22 Reysaş GMYO 2,72 1,49 -16,10 Reysaş Lojistik 4,74 0,42 -8,39 Rhea Girişim 1,84 0,00 -50,54 Rodrigo Tekstil 12,83 0,23 -6,42 Royal Halı 3,09 0,32 -10,17 RTA Laboratuvarları 21,52 0,65 -28,93 Sabancı Holding 10,10 0,70 -8,40 Safkar Ege Soğutmacılık 7,09 0,57 -34,83 Sanel Mühendislik 4,86 -0,82 42,11 Sanifoam Sünger 28,00 0,00 105,88 Sanko Pazarlama 9,44 0,32 1,86 Saray Matbaacılık 3,80 0,53 -56,67 Sarkuysan 14,09 4,76 62,00 Sasa Polyester 27,04 0,82 80,45 Say Yenilenebilir Enerji 20,94 1,95 146,06 Sekuro Plastik 19,23 1,26 37,75 Selçuk Ecza Deposu 8,36 1,09 -37,76 Selçuk Gıda 4,78 3,91 -4,02 Selva Gıda Sanayi 8,14 0,00 Senkron Güvenlik 27,50 -6,72 4,72 Serve Film Prodüksiyon 14,51 -0,62 -9,31 Servet GMYO 69,90 -0,43 -10,84 Seyitler Kimya 15,06 -1,31 11,86 Silverline Endüstri 5,03 0,60 -41,51 Sinpaş GMYO 4,04 0,25 -3,35 Smartiks Yazılım 5,24 0,58 -40,86 Sodaş Sodyum Sanayii 24,00 0,00 -8,87 Söktaş 2,91 0,69 -10,48 Sönmez Filament 28,18 0,53 -47,02 Sönmez Pamuklu 13,98 2,64 -41,75 Sumaş Suni Tahta 85,00 -3,19 66,63 Şeker Fin. Kir. 4,80 0,84 -25,00 Şekerbank 1,00 1,01 -33,77 Şişe Cam 8,17 0,12 14,11 Şok Marketler Ticaret 10,86 2,07 -12,98 T. Halk Bankası 4,38 1,39 -21,22 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,28 0,30 -34,71 T.S.K.B. 1,21 0,83 -30,72 T.Tuborg 15,82 -0,82 -10,78 Taç Tarım Ürünleri 24,00 0,84 127,92 Tat Gıda 9,63 0,21 -16,71 TAV Havalimanları 26,50 0,30 24,41 Tek-Art Turizm 1,18 0,85 -41,58 Tekfen Holding 14,45 2,92 -11,89 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,04 1,51 -30,25 Temapol Polimer Plastik 13,99 1,89 21,65 Tetamat Gıda Yatırımları 197,60 -1,15 -8,65 TGS Dış Ticaret 14,05 1,96 10,54 Tofaş Oto. Fab. 57,20 0,70 85,05 Torunlar GMYO 3,82 -0,52 -2,05 Trabzon Liman 33,12 5,75 3,11 Trabzonspor Sportif 3,52 3,23 44,26 Trend GMYO 6,28 1,13 -50,04 TSKB GMYO 3,11 3,67 -35,56 Tuğçelik 12,99 0,85 60,77 Tukaş 6,65 0,61 -31,37 Turcas Petrol 3,51 0,86 -27,63 Tureks Turizm Taşımacılık 11,65 2,01 Turkcell 15,44 0,72 0,93 Tümosan Motor ve Traktör 15,36 1,79 9,17 Tüpraş 130,10 0,46 20,46 Türk Hava Yolları 14,41 -1,10 11,62 Türk İlaç Serum 10,80 1,50 Türk Prysmian Kablo 18,92 10,00 56,85 Türk Telekom 7,38 1,51 -6,57 Türk Traktör 165,70 1,47 -2,74 Türker Proje Gayrimenkul 135,00 0,22 19,57 Türkiye Sigorta 5,04 1,82 -18,42 Ufuk Yatırım 20,50 -3,21 52,99 Ulaşlar Turizm Yat. 3,79 0,80 -10,61 Ulusoy Elektrik 51,20 0,10 -0,29 Ulusoy Un Sanayi 5,12 0,59 0,62 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,60 0,63 -31,62 Utopya Turizm 19,00 0,00 -51,03 Uzertaş Boya 30,62 -4,01 -45,90 Ülker Bisküvi 19,65 -0,56 -11,95 Ünlü Yatırım Holding 5,75 1,41 Vakıf Fin. Kir. 6,82 6,73 100,12 Vakıf GMYO 1,49 0,68 -37,88 Vakıf Yat. Ort. 6,34 4,79 -13,86 Vakıflar Bankası 3,35 1,52 -28,87 Vakko Tekstil 9,16 1,44 46,18 Vanet Gıda 5,87 0,00 -24,06 VBT Yazılım 20,98 -0,57 Verusa Holding 43,30 1,17 -3,95 Verusaturk Girisim 19,15 1,00 46,76 Vestel 23,66 0,94 31,86 Vestel Beyaz Eşya 46,58 0,30 24,62 Viking Kağıt 6,30 -0,94 -30,00 Yapı ve Kredi Bank. 2,42 2,98 -19,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,30 0,66 -16,28 Yataş 12,79 0,16 -9,61 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,15 0,00 -28,41 Yeni Gimat GMYO 15,10 -0,66 30,26 Yeo Teknoloji 71,00 -1,18 Yeşil GMYO 0,87 1,16 -36,96 Yeşil Yapı 1,05 0,00 -42,93 Yeşil Yatırım Holding 2,02 0,50 -52,76 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.350,00 -33,65 Yonga Mobilya 19,22 -3,13 -35,48 Yükselen Çelik 5,11 0,00 -1,64 Yünsa 13,43 1,44 -3,32 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,55 1,31 -38,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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