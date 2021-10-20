Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.499,90
|-24,69
|İş Bankası (C)
|5,27
|0,76
|-22,42
|İş Bankası (Kur.)
|365.000,00
|-3,95
|İş Fin.Kir.
|2,97
|0,00
|-23,06
|İş Girişim
|7,89
|1,28
|-58,36
|İş GMYO
|1,87
|0,54
|-26,38
|İş Y. Men. Değ.
|13,95
|0,50
|-15,95
|İş Yat. Ort.
|2,65
|0,00
|-21,20
|İşbir Holding
|59,50
|-1,33
|10,85
|Işık Plastik
|6,12
|-0,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,97
|1,04
|-14,91
|İttifak Holding
|1,22
|0,83
|-45,29
|İz Hayvancılık Tarım
|23,52
|8,99
|30,67
|İzmir Demir Çelik
|2,28
|-0,44
|-31,11
|İzmir Fırça
|6,12
|0,00
|10,07
|Jantsa Jant Sanayi
|55,20
|-1,08
|33,18
|Kafein Yazılım
|20,12
|1,72
|-5,72
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,02
|0,21
|Kaplamin
|24,08
|1,43
|-28,76
|Kardemir (A)
|6,18
|-0,32
|3,87
|Kardemir (B)
|6,15
|-0,32
|16,70
|Kardemir (D)
|7,24
|0,56
|25,26
|Karel Elektronik
|8,66
|0,35
|28,79
|Karsan Otomotiv
|3,54
|-0,84
|8,92
|Karsu Tekstil
|8,35
|0,60
|-2,34
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|17,30
|3,28
|Kartonsan
|47,12
|2,88
|-50,23
|Katmerciler Ekipman
|1,34
|0,75
|-22,65
|Kent Gıda
|181,60
|-0,06
|-48,93
|Kerevitaş Gıda
|4,13
|1,23
|-37,23
|Kervan Gıda
|11,83
|4,14
|15,58
|Kervansaray Yat. Holding
|0,79
|-9,20
|-37,30
|Kiler GMYO
|2,01
|0,00
|-19,92
|Kızılbük GYO
|27,52
|1,85
|Klimasan Klima
|10,11
|-0,79
|19,82
|Koç Holding
|21,40
|-0,47
|4,63
|Konfrut Gıda
|4,16
|0,48
|-1,54
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|63,55
|-1,32
|169,28
|Konya Çimento
|812,90
|-0,02
|-28,06
|Koray GMYO
|7,09
|-1,12
|59,33
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,82
|0,08
|59,61
|Koza Altın
|100,40
|-0,10
|3,83
|Koza Madencilik
|16,02
|0,88
|3,42
|Körfez GMYO
|5,36
|1,13
|-7,59
|Kristal Kola
|1,28
|0,79
|-58,10
|Kron Telekomünikasyon
|33,02
|-0,54
|-10,37
|Kuştur Kuşadası Turizm
|250,00
|-9,58
|58,93
|Kuyas Yatırım
|2,50
|-0,79
|8,70
|Kütahya Porselen
|69,65
|1,16
|38,06
|Kütahya Şeker Fabrikası
|30,88
|0,32
|Lider Faktoring
|3,28
|-0,61
|-3,81
|Link Bilgisayar
|27,52
|-1,99
|-12,90
|Logo Yazılım
|41,82
|0,92
|34,30
|Lokman Hekim Sağlık
|10,29
|-0,87
|44,98
|Lüks Kadife
|46,32
|-0,04
|61,31
|Makina Takım
|2,87
|-0,69
|-15,84
|Manas Enerji Yönetimi
|15,94
|-0,69
|Margün Enerji
|8,33
|0,24
|Marka Yatırım Holding
|4,22
|0,24
|-34,37
|Marmaris Altınyunus
|175,80
|-1,84
|58,24
|Marshall
|236,50
|-1,09
|-22,89
|Martı GMYO
|0,91
|0,00
|-64,36
|Martı Otel
|1,64
|1,23
|-23,00
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,68
|-0,26
|Mavi Giyim
|70,90
|-1,12
|37,38
|Mazhar Zorlu Holding
|30,72
|0,92
|-2,41
|Meditera Tıbbi Malzeme
|35,16
|-0,28
|Mega Polietilen
|5,02
|-0,40
|-34,46
|Menderes Tekstil
|2,00
|-0,50
|-35,28
|Mercan Kimya
|10,04
|-0,79
|Merit Turizm
|28,30
|-2,55
|173,18
|Merko Gıda
|4,42
|-0,67
|-48,84
|Metemtur Yatırım
|3,07
|0,00
|-62,03
|Metro Holding
|1,31
|0,00
|-37,02
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,63
|0,00
|-9,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,74
|0,00
|-25,32
|Migros Ticaret
|32,40
|-0,31
|-24,30
|Milpa
|3,86
|-0,52
|-16,09
|Mistral GMYO
|4,43
|-1,77
|-5,94
|MLP Sağlık
|25,58
|0,71
|28,74
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,90
|0,00
|28,26
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,93
|8,28
|-41,52
|Mondi Tire Kutsan
|9,61
|5,37
|26,45
|Nasmed Egepol
|5,69
|9,85
|Naturel Enerji
|32,20
|-0,19
|-9,32
|Naturelgaz
|7,26
|1,54
|Net Holding
|4,35
|-1,14
|26,82
|Netaş Telekom.
|16,79
|-0,12
|-40,21
|Niğbaş Niğde Beton
|7,69
|-0,52
|-85,21
|Nuh Çimento
|38,48
|1,85
|-19,88
|Nurol GMYO
|14,90
|-1,65
|104,39
|Odaş Elektrik
|1,43
|-1,38
|-51,08
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|14,39
|-0,62
|Orge Enerji Elektrik
|5,78
|-0,17
|25,31
|Orma Orman Mahsulleri
|26,20
|2,26
|77,99
|Osmanlı Menkul
|24,00
|0,84
|-22,18
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,69
|0,00
|-27,58
|Otokar
|327,50
|-1,44
|7,63
|Oyak Çimento
|6,57
|-0,45
|-25,17
|Oyak Yat. Ort.
|6,72
|0,00
|-2,64
|Oyak Yatırım Menkul
|30,38
|-1,24
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,06
|1,77
|71,13
|Özak GMYO
|4,90
|-0,61
|-3,92
|Özbal Çelik Boru
|16,88
|0,54
|157,71
|Özderici GMYO
|1,53
|0,66
|-31,08
|Özerden Plastik
|7,47
|4,33
|-17,00
|Pamel Elektrik
|62,50
|1,63
|193,15
|Panora GMYO
|6,28
|0,16
|6,97
|Papilon Savunma
|12,67
|-0,94
|-44,28
|Park Elek.Madencilik
|4,70
|-0,42
|-12,48
|Parsan
|28,86
|-0,96
|18,77
|Pegasus
|80,50
|-1,47
|7,91
|Peker GMYO
|0,94
|0,00
|-59,82
|Penguen Gıda
|3,42
|-1,44
|-32,28
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|186,00
|2,65
|Pera GMYO
|1,37
|0,00
|-21,79
|Pergamon Dış Ticaret
|23,36
|-0,93
|27,45
|Petkim
|6,16
|-0,32
|23,69
|Petrokent Turizm
|3.531,00
|0,88
|289,56
|Pınar Et ve Un
|16,04
|-0,31
|-26,70
|Pınar Su
|4,04
|2,80
|-0,60
|Pınar Süt
|16,11
|0,00
|-28,56
|Plastikkart
|19,17
|-0,05
|34,58
|Polisan Holding
|2,65
|-0,38
|-31,07
|Politeknik Metal
|326,10
|-0,21
|-19,62
|Prizma Press Matbaacılık
|4,05
|5,47
|-26,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|65,00
|-0,76
|-48,12
|QNB Finansbank
|33,78
|-2,09
|-51,98
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,01
|1,76
|Ral Yatırım Holding
|5,25
|-0,38
|18,24
|Ray Sigorta
|9,41
|-0,63
|-39,09
|Reysaş GMYO
|2,72
|0,00
|-16,10
|Reysaş Lojistik
|4,77
|0,21
|-7,81
|Rhea Girişim
|1,84
|-0,54
|-50,54
|Rodrigo Tekstil
|12,84
|0,78
|-6,35
|Royal Halı
|3,05
|0,00
|-11,34
|RTA Laboratuvarları
|21,42
|0,56
|-29,26
|Sabancı Holding
|10,19
|0,89
|-7,58
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,03
|-0,85
|-35,39
|Sanel Mühendislik
|4,86
|-1,22
|42,11
|Sanifoam Sünger
|26,42
|-3,08
|94,26
|Sanko Pazarlama
|9,57
|-0,52
|3,26
|Saray Matbaacılık
|3,75
|-0,79
|-57,24
|Sarkuysan
|14,04
|1,74
|61,43
|Sasa Polyester
|26,88
|-0,30
|79,39
|Say Yenilenebilir Enerji
|20,78
|-0,10
|144,18
|Sekuro Plastik
|19,09
|-0,68
|36,75
|Selçuk Ecza Deposu
|8,50
|1,80
|-36,72
|Selçuk Gıda
|4,57
|-1,30
|-8,23
|Selva Gıda Sanayi
|8,12
|0,50
|Senkron Güvenlik
|30,00
|1,63
|14,24
|Serve Film Prodüksiyon
|14,00
|-3,11
|-12,50
|Servet GMYO
|69,80
|-0,64
|-10,97
|Seyitler Kimya
|15,25
|-0,46
|13,27
|Silverline Endüstri
|5,08
|1,20
|-40,93
|Sinpaş GMYO
|4,03
|0,00
|-3,59
|Smartiks Yazılım
|5,26
|0,19
|-40,63
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,00
|4,17
|-5,07
|Söktaş
|3,09
|5,10
|-4,95
|Sönmez Filament
|28,70
|-0,83
|-46,04
|Sönmez Pamuklu
|13,78
|-1,43
|-42,58
|Sumaş Suni Tahta
|85,00
|-0,99
|66,63
|Şeker Fin. Kir.
|4,91
|2,29
|-23,28
|Şekerbank
|0,99
|-1,00
|-34,44
|Şişe Cam
|8,16
|0,12
|13,97
|Şok Marketler Ticaret
|10,98
|-0,18
|-12,02
|T. Halk Bankası
|4,40
|0,00
|-20,86
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,04
|-0,89
|-35,48
|T.S.K.B.
|1,22
|0,00
|-30,15
|T.Tuborg
|15,99
|0,50
|-9,82
|Taç Tarım Ürünleri
|25,00
|3,91
|137,42
|Tat Gıda
|9,71
|0,62
|-16,01
|TAV Havalimanları
|25,66
|-1,61
|20,47
|Tek-Art Turizm
|1,20
|0,84
|-40,59
|Tekfen Holding
|14,25
|-0,84
|-13,11
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,04
|0,50
|-30,25
|Temapol Polimer Plastik
|13,96
|0,07
|21,39
|Tetamat Gıda Yatırımları
|190,50
|-0,52
|-11,93
|TGS Dış Ticaret
|14,43
|0,70
|13,53
|Tofaş Oto. Fab.
|56,55
|-0,44
|82,94
|Torunlar GMYO
|3,75
|-0,53
|-3,85
|Trabzon Liman
|32,14
|-2,78
|0,06
|Trabzonspor Sportif
|3,80
|7,34
|55,74
|Trend GMYO
|6,26
|0,48
|-50,20
|TSKB GMYO
|3,13
|0,64
|-35,15
|Tuğçelik
|12,88
|-0,92
|59,41
|Tukaş
|6,65
|0,15
|-31,37
|Turcas Petrol
|3,52
|-0,28
|-27,42
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,65
|-0,09
|Turkcell
|15,40
|-0,26
|0,67
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,28
|-0,20
|8,60
|Tüpraş
|131,00
|0,61
|21,30
|Türk Hava Yolları
|14,08
|-1,68
|9,06
|Türk İlaç Serum
|10,67
|-0,47
|Türk Prysmian Kablo
|19,91
|5,23
|65,06
|Türk Telekom
|7,29
|-0,82
|-7,71
|Türk Traktör
|165,00
|1,23
|-3,15
|Türker Proje Gayrimenkul
|134,40
|-1,25
|19,04
|Türkiye Sigorta
|5,07
|-0,39
|-17,94
|Ufuk Yatırım
|22,54
|9,95
|68,21
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,86
|-0,77
|-8,96
|Ulusoy Elektrik
|50,75
|-0,20
|-1,17
|Ulusoy Un Sanayi
|5,14
|-0,58
|1,01
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,60
|0,63
|-31,62
|Utopya Turizm
|19,00
|0,00
|-51,03
|Uzertaş Boya
|28,98
|-3,40
|-48,80
|Ülker Bisküvi
|19,70
|0,46
|-11,73
|Ünlü Yatırım Holding
|5,71
|0,18
|Vakıf Fin. Kir.
|6,65
|-1,48
|95,13
|Vakıf GMYO
|1,52
|0,00
|-36,63
|Vakıf Yat. Ort.
|6,10
|-1,13
|-17,12
|Vakıflar Bankası
|3,38
|0,30
|-28,24
|Vakko Tekstil
|9,16
|-0,22
|46,18
|Vanet Gıda
|5,85
|0,00
|-24,32
|VBT Yazılım
|20,72
|-0,96
|Verusa Holding
|43,98
|1,10
|-2,44
|Verusaturk Girisim
|19,55
|0,72
|49,83
|Vestel
|23,86
|0,51
|32,98
|Vestel Beyaz Eşya
|46,90
|0,39
|25,48
|Viking Kağıt
|6,27
|-0,48
|-30,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,42
|0,41
|-19,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,30
|0,53
|-16,28
|Yataş
|12,67
|0,08
|-10,46
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,15
|0,00
|-28,41
|Yeni Gimat GMYO
|15,04
|0,07
|29,74
|Yeo Teknoloji
|67,35
|-1,68
|Yeşil GMYO
|0,88
|0,00
|-36,23
|Yeşil Yapı
|1,08
|0,93
|-41,30
|Yeşil Yatırım Holding
|2,05
|0,99
|-52,06
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.375,00
|-1,19
|-33,49
|Yonga Mobilya
|19,50
|1,04
|-34,54
|Yükselen Çelik
|5,09
|-0,78
|-2,03
|Yünsa
|13,65
|-0,36
|-1,74
|Ziraat GMYO
|1,59
|-0,63
|Zorlu Enerji
|1,58
|0,64
|-37,52
(Son)
Kaynak: AA
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