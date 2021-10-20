Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

20.10.2021 13:34
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.499,90

-24,69
İş Bankası (C)5,270,76-22,42
İş Bankası (Kur.)365.000,00

-3,95
İş Fin.Kir.2,970,00-23,06
İş Girişim7,891,28-58,36
İş GMYO1,870,54-26,38
İş Y. Men. Değ.13,950,50-15,95
İş Yat. Ort.2,650,00-21,20
İşbir Holding59,50-1,3310,85
Işık Plastik6,12-0,49

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,971,04-14,91
İttifak Holding1,220,83-45,29
İz Hayvancılık Tarım23,528,9930,67
İzmir Demir Çelik2,28-0,44-31,11
İzmir Fırça6,120,0010,07
Jantsa Jant Sanayi55,20-1,0833,18
Kafein Yazılım20,121,72-5,72
Kalekim Kimyevi Maddeler14,020,21

Kaplamin24,081,43-28,76
Kardemir (A)6,18-0,323,87
Kardemir (B)6,15-0,3216,70
Kardemir (D)7,240,5625,26
Karel Elektronik8,660,3528,79
Karsan Otomotiv3,54-0,848,92
Karsu Tekstil8,350,60-2,34
Kartal Yenilenebilir Enerji17,303,28

Kartonsan47,122,88-50,23
Katmerciler Ekipman1,340,75-22,65
Kent Gıda181,60-0,06-48,93
Kerevitaş Gıda4,131,23-37,23
Kervan Gıda11,834,1415,58
Kervansaray Yat. Holding0,79-9,20-37,30
Kiler GMYO2,010,00-19,92
Kızılbük GYO27,521,85

Klimasan Klima10,11-0,7919,82
Koç Holding21,40-0,474,63
Konfrut Gıda4,160,48-1,54
Kontrolmatik Teknoloji Enerji63,55-1,32169,28
Konya Çimento812,90-0,02-28,06
Koray GMYO7,09-1,1259,33
Kordsa Teknik Tekstil24,820,0859,61
Koza Altın100,40-0,103,83
Koza Madencilik16,020,883,42
Körfez GMYO5,361,13-7,59
Kristal Kola1,280,79-58,10
Kron Telekomünikasyon33,02-0,54-10,37
Kuştur Kuşadası Turizm250,00-9,5858,93
Kuyas Yatırım2,50-0,798,70
Kütahya Porselen69,651,1638,06
Kütahya Şeker Fabrikası30,880,32

Lider Faktoring3,28-0,61-3,81
Link Bilgisayar27,52-1,99-12,90
Logo Yazılım41,820,9234,30
Lokman Hekim Sağlık10,29-0,8744,98
Lüks Kadife46,32-0,0461,31
Makina Takım2,87-0,69-15,84
Manas Enerji Yönetimi15,94-0,69

Margün Enerji8,330,24

Marka Yatırım Holding4,220,24-34,37
Marmaris Altınyunus175,80-1,8458,24
Marshall236,50-1,09-22,89
Martı GMYO0,910,00-64,36
Martı Otel1,641,23-23,00
Matriks Bilgi Dağıtım22,68-0,26

Mavi Giyim70,90-1,1237,38
Mazhar Zorlu Holding30,720,92-2,41
Meditera Tıbbi Malzeme35,16-0,28

Mega Polietilen5,02-0,40-34,46
Menderes Tekstil2,00-0,50-35,28
Mercan Kimya10,04-0,79

Merit Turizm28,30-2,55173,18
Merko Gıda4,42-0,67-48,84
Metemtur Yatırım3,070,00-62,03
Metro Holding1,310,00-37,02
Metro Petrol ve Tesisleri2,630,00-9,00
Metro Yatırım Ortaklığı1,740,00-25,32
Migros Ticaret32,40-0,31-24,30
Milpa3,86-0,52-16,09
Mistral GMYO4,43-1,77-5,94
MLP Sağlık25,580,7128,74
MMC San. ve Tic. Yat.5,900,0028,26
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,938,28-41,52
Mondi Tire Kutsan9,615,3726,45
Nasmed Egepol5,699,85

Naturel Enerji32,20-0,19-9,32
Naturelgaz7,261,54

Net Holding4,35-1,1426,82
Netaş Telekom.16,79-0,12-40,21
Niğbaş Niğde Beton7,69-0,52-85,21
Nuh Çimento38,481,85-19,88
Nurol GMYO14,90-1,65104,39
Odaş Elektrik1,43-1,38-51,08
Orçay Ortaköy Çay Sanayi14,39-0,62

Orge Enerji Elektrik5,78-0,1725,31
Orma Orman Mahsulleri26,202,2677,99
Osmanlı Menkul24,000,84-22,18
Ostim Endüstriyel Yat1,690,00-27,58
Otokar327,50-1,447,63
Oyak Çimento6,57-0,45-25,17
Oyak Yat. Ort.6,720,00-2,64
Oyak Yatırım Menkul30,38-1,24

Oylum Sınai Yatırımlar8,061,7771,13
Özak GMYO4,90-0,61-3,92
Özbal Çelik Boru16,880,54157,71
Özderici GMYO1,530,66-31,08
Özerden Plastik7,474,33-17,00
Pamel Elektrik62,501,63193,15
Panora GMYO6,280,166,97
Papilon Savunma12,67-0,94-44,28
Park Elek.Madencilik4,70-0,42-12,48
Parsan28,86-0,9618,77
Pegasus80,50-1,477,91
Peker GMYO0,940,00-59,82
Penguen Gıda3,42-1,44-32,28
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım186,002,65

Pera GMYO1,370,00-21,79
Pergamon Dış Ticaret23,36-0,9327,45
Petkim6,16-0,3223,69
Petrokent Turizm3.531,000,88289,56
Pınar Et ve Un16,04-0,31-26,70
Pınar Su4,042,80-0,60
Pınar Süt16,110,00-28,56
Plastikkart19,17-0,0534,58
Polisan Holding2,65-0,38-31,07
Politeknik Metal326,10-0,21-19,62
Prizma Press Matbaacılık4,055,47-26,09
QNB Finans Fin. Kir.65,00-0,76-48,12
QNB Finansbank33,78-2,09-51,98
QUA Granite Hayal Yapı11,011,76

Ral Yatırım Holding5,25-0,3818,24
Ray Sigorta9,41-0,63-39,09
Reysaş GMYO2,720,00-16,10
Reysaş Lojistik4,770,21-7,81
Rhea Girişim1,84-0,54-50,54
Rodrigo Tekstil12,840,78-6,35
Royal Halı3,050,00-11,34
RTA Laboratuvarları21,420,56-29,26
Sabancı Holding10,190,89-7,58
Safkar Ege Soğutmacılık7,03-0,85-35,39
Sanel Mühendislik4,86-1,2242,11
Sanifoam Sünger26,42-3,0894,26
Sanko Pazarlama9,57-0,523,26
Saray Matbaacılık3,75-0,79-57,24
Sarkuysan14,041,7461,43
Sasa Polyester26,88-0,3079,39
Say Yenilenebilir Enerji20,78-0,10144,18
Sekuro Plastik19,09-0,6836,75
Selçuk Ecza Deposu8,501,80-36,72
Selçuk Gıda4,57-1,30-8,23
Selva Gıda Sanayi8,120,50

Senkron Güvenlik30,001,6314,24
Serve Film Prodüksiyon14,00-3,11-12,50
Servet GMYO69,80-0,64-10,97
Seyitler Kimya15,25-0,4613,27
Silverline Endüstri5,081,20-40,93
Sinpaş GMYO4,030,00-3,59
Smartiks Yazılım5,260,19-40,63
Sodaş Sodyum Sanayii25,004,17-5,07
Söktaş3,095,10-4,95
Sönmez Filament28,70-0,83-46,04
Sönmez Pamuklu13,78-1,43-42,58
Sumaş Suni Tahta85,00-0,9966,63
Şeker Fin. Kir.4,912,29-23,28
Şekerbank0,99-1,00-34,44
Şişe Cam8,160,1213,97
Şok Marketler Ticaret10,98-0,18-12,02
T. Halk Bankası4,400,00-20,86
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,04-0,89-35,48
T.S.K.B.1,220,00-30,15
T.Tuborg15,990,50-9,82
Taç Tarım Ürünleri25,003,91137,42
Tat Gıda9,710,62-16,01
TAV Havalimanları25,66-1,6120,47
Tek-Art Turizm1,200,84-40,59
Tekfen Holding14,25-0,84-13,11
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,040,50-30,25
Temapol Polimer Plastik13,960,0721,39
Tetamat Gıda Yatırımları190,50-0,52-11,93
TGS Dış Ticaret14,430,7013,53
Tofaş Oto. Fab.56,55-0,4482,94
Torunlar GMYO3,75-0,53-3,85
Trabzon Liman32,14-2,780,06
Trabzonspor Sportif3,807,3455,74
Trend GMYO6,260,48-50,20
TSKB GMYO3,130,64-35,15
Tuğçelik12,88-0,9259,41
Tukaş6,650,15-31,37
Turcas Petrol3,52-0,28-27,42
Tureks Turizm Taşımacılık11,65-0,09

Turkcell15,40-0,260,67
Tümosan Motor ve Traktör15,28-0,208,60
Tüpraş131,000,6121,30
Türk Hava Yolları14,08-1,689,06
Türk İlaç Serum10,67-0,47

Türk Prysmian Kablo19,915,2365,06
Türk Telekom7,29-0,82-7,71
Türk Traktör165,001,23-3,15
Türker Proje Gayrimenkul134,40-1,2519,04
Türkiye Sigorta5,07-0,39-17,94
Ufuk Yatırım22,549,9568,21
Ulaşlar Turizm Yat.3,86-0,77-8,96
Ulusoy Elektrik50,75-0,20-1,17
Ulusoy Un Sanayi5,14-0,581,01
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,600,63-31,62
Utopya Turizm19,000,00-51,03
Uzertaş Boya28,98-3,40-48,80
Ülker Bisküvi19,700,46-11,73
Ünlü Yatırım Holding5,710,18

Vakıf Fin. Kir.6,65-1,4895,13
Vakıf GMYO1,520,00-36,63
Vakıf Yat. Ort.6,10-1,13-17,12
Vakıflar Bankası3,380,30-28,24
Vakko Tekstil9,16-0,2246,18
Vanet Gıda5,850,00-24,32
VBT Yazılım20,72-0,96

Verusa Holding43,981,10-2,44
Verusaturk Girisim19,550,7249,83
Vestel23,860,5132,98
Vestel Beyaz Eşya46,900,3925,48
Viking Kağıt6,27-0,48-30,33
Yapı ve Kredi Bank.2,420,41-19,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,300,53-16,28
Yataş12,670,08-10,46
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,150,00-28,41
Yeni Gimat GMYO15,040,0729,74
Yeo Teknoloji67,35-1,68

Yeşil GMYO0,880,00-36,23
Yeşil Yapı1,080,93-41,30
Yeşil Yatırım Holding2,050,99-52,06
Yibitaş İnşaat Malzeme10.375,00-1,19-33,49
Yonga Mobilya19,501,04-34,54
Yükselen Çelik5,09-0,78-2,03
Yünsa13,65-0,36-1,74
Ziraat GMYO1,59-0,63

Zorlu Enerji1,580,64-37,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muhabirin sorduğu soruyla deliye döndü! Liverpool'un hocası Klopp'tan görülmemiş fırça 13:23 Muhabirin sorduğu soruyla deliye döndü! Liverpool'un hocası Klopp'tan görülmemiş fırça Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı 13:16 Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı 12:37 Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı
Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor 12:18 Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı 12:06 Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı ''Sakallı Bilo'' tanınan adamın cansız bedeni parkta bulundu 12:01 ''Sakallı Bilo'' tanınan adamın cansız bedeni parkta bulundu
Göçmen Sağlığı Merkezi'nde feci cinayet! Kavga ettiği doktor arkadaşını tüfekle öldürdü 11:47 Göçmen Sağlığı Merkezi'nde feci cinayet! Kavga ettiği doktor arkadaşını tüfekle öldürdü Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar 11:10 Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar

Son Dakika Haberleri
13:24 Milli Aksungur SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
13:19 E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek
13:15 Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı
12:41 Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu
12:36 Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı
12:17 Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor
12:13 Reyhan Karaca yıllar sonra anlattı! Aşı karşıtı babası yüzünden canından oluyordu
12:13 Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı
12:06 Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı
12:03 Dehşete düşüren cinayet! "Seni oğlan yapacağım" diyen adamı öldürüp cinsel organını kopardı
Milli Aksungur SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi Milli Aksungur SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi         
13:24
E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek         
13:19
Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu         
12:42
Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı         
12:31
Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı         
12:13
Dehşete düşüren cinayet! Dehşete düşüren cinayet! "Seni oğlan yapacağım" diyen adamı öldürüp cinsel organını kopardı         
12:03
Akaryakıttaki zamlar gıdayı da vuracak! Fiyatların en az yüzde 30 yükselmesi bekleniyor Akaryakıttaki zamlar gıdayı da vuracak! Fiyatların en az yüzde 30 yükselmesi bekleniyor         
11:49
Masaya vurarak, Masaya vurarak, "Onu istemiyorum" demişti! Ali Koç'un hedefindeki Metin Tokat, ayrıldı         
11:33
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım         
11:03
Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor         
10:36
Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı         
10:10
Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş         
10:07
KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti         
07:35
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 13:39:17. #1.11#
SON DAKİKA: Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement