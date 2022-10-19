Naylon İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanacak

Naylon veya diğer poliamidlerden ipliklerin ithalatında, 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanacak. İthal edilen ürünlerde ek mali yükümlülük, kilogram başına 0,05 ile 0,27 dolar aralığında olacak.

Naylon veya diğer poliamidlerden ipliklerin ithalatında korunma önlemi uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de bugün yayınlandı. 21 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek karara göre, bu ürünlerin ithalatında, 3 yıl boyunca korunma önlemi olarak, kilogram başına 0,05 ile 0,27 dolar aralığında ek mali yükümlülük uygulanacak.

2 BİN 986 TON TARİFE KONTENJANI AÇILDI

Öte yandan, bazı ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulanmasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açıldı. Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde belirlenen ülkeler ve gümrük bölgeleri için toplam 2 bin 986 ton olarak tespit edildi. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 995 tonu geçemeyecek. Önlemde muaf tutulan ülkeler şöyle:

" Afganistan, Angola, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan- Nahçıvan, Bangladeş, Barbados, Belize, Benin, Beyaz Rusya, Bolivya, Bosna Hersek, Botsvana, Brezilya, Burkina Faso, Burundi, Bhutan, Cezayir, Cibuti, Cook Adaları, Çad, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, Ekvator, Ekvator Ginesi, El Salvador, Eritre, Esvatini, Etiyopya, Fas, Fiji, Fildişi Sahili, Filipinler, Filistin, Fransız Polinez, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Gine-Bissau, Grenada, Guatemala, Guyana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Gürcistan, Haiti, Honduras, Irak, İran, Jamaika, Kamboçya, Kamerun, Cape Verde, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kiribati, Kolombiya, Komorlar, Kongo, Kosova, Kostarika, Kuzey Kore, Küba, Laos, Lesotho, Liberya, Libya, Lübnan, Madagaskar, Makedonya, Malavi, Malezya, Maldivler, Mali, Marshal Adaları, Mozambik, Meksika, Mısır, Mikronezya, Moğolistan, Moldova, Montserrat, Moritanya, Morityus, Burma, Namibya, Nauru, Nepal, Nijer, Nijerya, Nikaragua, Niue, Orta Afrika Cumhuriyeti, Özbekistan, Pakistan, Palau, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Ruanda, Samoa, Sao Tome and Principe, Senegal, Seyşeller, Sırbistan, Sierra Leone, Solomon Adaları, Somali, Sri Lanka, St. Kitts ve Nevis, St. Luca, St. Vincent ve Grenadines, Sudan, Surinam, Şili, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Doğu Timor, Togo, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tunus, Tuvalu, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Umman, Uruguay, Ürdün, Vanuatu, Venezüella, Vietnam, Yemen, Zambiya, Zimbabve."