Son Dakika: Kamunun ödenek ihtiyaçlarını karşılayacak 1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu - Son Dakika
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Son Dakika: Kamunun ödenek ihtiyaçlarını karşılayacak 1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu

07.07.2023 18:06

Son dakika: Kamunun ödenek ihtiyaçlarını karşılayacak 1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Kamunun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hazırlanan 1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Ek bütçede en büyük ödenek 482,2 milyon TL ile AFAD'a ayrıldı.

KAMUNUN ÖDENEK İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle yapılan harcamalar başta olmak üzere kamu idarelerinin ödenek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla ek bütçe hazırlandı.

EN BÜYÜK ÖDENEK AFAD'A AYRILDI

Ek bütçenin büyüklüğü 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin TL olarak belirlendi. Bütçede en yüksek ödenek 482,2 milyar TL ile AFAD'a ayrıldı. Listede ikinci sırayı ise 280 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığı aldı.

DEPREM ZARARLARI İÇİN 527 MİLYAR TL

Teklifte, deprem zararlarının giderilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ödeneklerin toplamının 527 milyar 290 milyon 833 bin TL olacağı ifade edildi.

NEREYE NE KADAR BÜTÇE AYRILDI?

Son Dakika: Kamu idarelerin ihtiyaçlarını karşılayacak 1.1 trilyonluk ek bütçe Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu
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Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Kamunun ödenek ihtiyaçlarını karşılayacak 1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Kamunun ödenek ihtiyaçlarını karşılayacak 1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu - Son Dakika
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