Son Dakika Haberleri: Kürt olduğum için dışlandım diye paylaşım yapıp, intihar etti!
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Kürt olduğum için dışlandım diye paylaşım yapıp, intihar etti!

1 saat önce

İstanbul Havalimanı'nda İGA'ya bağlı bir güvenlik personeli, terminal içerisinde “Kürt olduğum için dışlandım." paylaşımı yaptıktan sonra yüksekten atlayarak intihar etti.

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İstanbul Havalimanı’nda İGA’ya bağlı bir güvenlik personeli terminal içerisinde “Kürt olduğum için dışlandım diyerek “ yüksekten atlayarak intihar etti.
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HavArenaMedya Instagram hesabından paylaşılan duyuruya göre, havalimanında intihar ederek hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin adının İbrahim olduğu açıklandı.
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Güvenlik görevlisi, intihar etmeden iki saat önce ise Instagram'dan ağlarken çektiği bir fotoğrafını paylaştı.
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İbrahim adlı güvenlik görevlisi genç, paylaştığı fotoğrafa Kürt kimliğinden dolayı dışlandığı notunu düştü. İntiharı bu tutumu protesto etmek için gerçekleştireceğini yazan genç, "Ne mutlu Kürt ve Türküm diyebilene" sözleriyle veda etti.
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İbrahim'e, kimin ne yaptığı ise Twitter'da tartışma konusu oldu...
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Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:33 
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