Son Dakika Haberleri: Marmara'nın derinliklerinde görüntülendi! Süzülerek ilerledi
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Marmara'nın derinliklerinde görüntülendi! Süzülerek ilerledi

14 dakika önce

Denizlerin sığ ve kumlu yerlerinde kuma gömülü olarak yaşayan vatozlar Marmara Denizi'nde derinliklerinde su altı kamerası ile görüntülendi. Vatozların yüzerlerken süzülerek ilerlemeleri ise masalsı bir görüntü oluşturdu.

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Marmara Denizi'nin derinliklerinde yaşayan Vatozların yaşamı su altı kamerası ile kaydedildi. Bölgede tatilini sürdüren su altı tutkunu bir kişi, kask kamerasını da alarak Armutlu sahili açıklarında suyun derinliklerini görüntülendi.
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Denizin sığ ve kumlu yerlerinde kuma gömülü olarak yaşayan vatozların yaşantısı renkli görüntüler oluşturdu. Kameralar ile çekildiğini izlendiğini fark eden bazı Vatoz balıkları, kameranın açısından kaçmaya çalışmaları renkli görüntüler oluşturdu.
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Vatozlar, köpekbalıkları ile birlikte bir kıkırdaklı balık olarak sınıflandırılır. Vatozların diğer balıklardan en önemli farkları arasında iyice yassı olan gövdeleri, çok uzun ve ince olan kuyrukları ve biçimi kelebek kanadını andıran büyük yüzgeçleri sayıldığı biliniyor.
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Vatozların gözleri yassı gövdelerinin üzerinde, ağızları ve solungaçları ise gövdelerinin altında yer alması ile görünüş itibari ile diğer balıklardan kolaylıkla ayrılır.
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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:43 
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