Son 3 yılda 4 bin 380 turizm tesisi eksiklikleri nedeniyle kapatıldı - Son Dakika
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Son 3 yılda 4 bin 380 turizm tesisi eksiklikleri nedeniyle kapatıldı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından son 3 yılda yapılan denetimler sonucunda turizm yeterliliklerini sağlamadığı tespit edilen 4 bin 380 turizm tesisi için kapatma kararı verildi.

26.01.2025 15:18
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Turizmi Teşvik Kanunu'nda 2021 ve 2023'te yapılan değişikliklerle belediyeler ve il özel idarelerinden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işletmelere 6 ay içinde turizm işletme belgesi alma zorunluluğu getirildi. Bu sürede turizm işletme belgesi almayan konaklama işletmelerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilerek faaliyetine son verileceği hükme bağlandı.

BİNLERCE TURİZM TESİSİNE KAPATMA KARARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakanlık, bu konudaki mevzuat değişikliğinin ardından yoğun bir program yürüttü. Bakanlıkça 2022'den bu yana turizm tesislerinin yeterliliklerine yönelik incelemelerde eksikliklerini tamamlamayan 4 bin 380 tesis için kapatma kararı verildi. Kapatma işlemi de tesislere iş yeri açma ruhsatı ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili olan belediyeler ve il özel idareleri tarafından uygulandı. Türkiye'de toplam 25 bin 908 turizm tesisinin yer aldığı, uygulama kapsamında söz konusu tesislerin yüzde 16,9'unun standartlara uygun olmadığı için kapatıldığı belirtildi.

İSTANBUL İLK SIRADA

Son 3 yılda kapatma kararı verilen turizm tesislerinin bulunduğu illerin başında 767 tesisle İstanbul yer alıyor. Bu ili 515 tesisle İzmir, 499 tesisle Sakarya izliyor. Turizm yeterliliklerini sağlamadığı için kapatılmasına karar verilen en çok tesisin bulunduğu bazı iller ise şöyle:

" Muğla'da 424, Antalya'da 386, Aydın'da 226, Çanakkale'de 179, Bursa'da 149, Balıkesir'de 131, Denizli'de 127, Kocaeli'de 125, Nevşehir'de 107, Mersin'de 61, Kahramanmaraş'ta 53, Bartın'da 49, Şanlıurfa'da 36, Tekirdağ'da 34, Isparta'da 32, Hatay'da 30, Edirne'de 26, Manisa'da 25, Trabzon'da 24, Rize ve Zonguldak'ta 22'şer, Kastamonu'da 19, Adana ve Kırklareli'nde 18'er, Ankara ve Uşak'ta 17'şer, Kütahya'da 14, Kayseri ve Erzurum'da 13'er, Giresun ve Samsun'da 12'şer, Sinop ve Yalova'da 10'ar."

"KAPATMA KARARINI BİZ ALIYORUZ, UYGULAMAYI BELEDİYELER YAPIYOR"

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da geçen günlerde katıldığı televizyon programında Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Kapatma kararını biz alıyoruz, uygulamasını belediyeler yapıyor. En son toplantımızda valiliklere talimat verdim. Belediyeleri kapatma işlemlerini tamamlamakta zorlamasını istedim. Son 3 yılda çok etkili ve yoğun program yürütüyoruz bununla ilgili. Bugüne kadar kimsenin yapmadığı çalışma. Bütün belgeleri düzenli hale getiriyoruz. Tamamlamayanları kapatıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Son 3 yılda 4 bin 380 turizm tesisi eksiklikleri nedeniyle kapatıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son 3 yılda 4 bin 380 turizm tesisi eksiklikleri nedeniyle kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Akın:
    hani yetki belediyelerdeydi nasıl kapattınız acaba bu bir ikincisi kapatılan 20 otelin adını yerini bi yazında görelim bakalım öylemi 34 2 Yanıtla
  • murat2069:
    nerede kapattınız yada hangi garibanın dayısı olmayanın otelini kapattınız yandaşlara laf yok kanun yok rant var yanlızca eşitlik yok 12 0 Yanıtla
  • nuri yildiz:
    İsimleri yayınlayın ki vatandaslarımız ona göre hareket etsinler..Otel de kalacaksınız otel görevlisine yangın ile belge mı soracaksınız..Var mı böyle bir uygulama..Yok..O zaman ayda 1 bunları yayınlayın ki işletmeler bunlara dikkat eder.. 8 0 Yanıtla
  • Zeynep Yedidağ:
    ??Kültür ve Turizm Bakanlığı?? tarafından son 3 yılda yapılan denetimler sonucunda turizm yeterliliklerini sağlamadığı tespit edilen 4 bin 380 turizm tesisi için kapatma kararı verildi.KONU KAPANMIŞTIR.KENDİLERİ SÖYLEMİŞ İŞTE! 7 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    reklam başladı 5 0 Yanıtla
  • hakan eryiğit:
    madem 4300 turizm tesisi kapatıldı neden 79 canımıza mâl olan Kartalkaya tesisleri kapatılmadı. Ben söyleyim çünkü otelin sahipleri AKP'nin İktidar yanlısıydıda bu yüzden kapatılamadı turizm bakanın turizm tur firması ETS in tüm kamoyuna sözde karta8 tesisleri ne gitmek için teşvik etmiştir 3 0 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Sadece yandaş olmayanlarinki kaptildi 1 0 Yanıtla
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