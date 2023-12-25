Aylin Nazlıaka: "Tüm CHP\'li Belediyeler \'Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi\'ni İmzaladı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde CHP'li belediyelere gönderilen "Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi"nin tüm belediyelerde imzalandığını açıkladı. Nazlıaka, "Büyükşehir, il, ilçe ve belde olmak üzere toplam 249 CHP'li belediye, şiddet mağduru çalışan varsa onun haklarını gözetecek, mağdurların talebi doğrultusunda hukuki ve psikolojik destek sağlayacak, belediyeye yapılacak yeni işe alım sürecinde yüzde 50 cinsiyet kotasını hedefleyecek. Zaten var olan uygulamayı ete kemiğe büründürdük. Şiddetle mücadele konusunda çok net bir tutum aldık" dedi.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde CHP'li belediyelere gönderilen "Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi"nin tüm belediyelerde imzalandığını duyurdu. Nazlıkaka'nın konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

"TÜM CHP'Lİ BELEDİYELER 'YEREL YÖNETİMLERDE ÇALIŞMA YAŞAMINDA ŞİDDET VE TACİZİ ÖNLEMEYE YÖNELİK POLİTİKA BELGESİ'Nİ İMZALADI"

"Tüm CHP'li belediyeler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde belediyelerimize gönderdiğimiz 'Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi'ni imzaladı. Büyükşehir, il, ilçe ve belde olmak üzere toplam 249 CHP'li belediye, şiddet mağduru çalışan varsa onun haklarını gözetecek, mağdurların talebi doğrultusunda hukuki ve psikolojik destek sağlayacak, belediyeye yapılacak yeni işe alım sürecinde yüzde 50 cinsiyet kotasını hedefleyecek. Zaten var olan uygulamayı ete kemiğe büründürdük. Şiddetle mücadele konusunda çok net bir tutum aldık.

"TÜRKİYE GENELİNDE 32 BELEDİYEDE EŞİTLİK BİRİMİ BULUNUYOR"

Türkiye genelinde büyük çoğunluğu CHP'li belediyeler olmak üzere 32 belediyede Eşitlik Birimi bulunuyor. İstanbul'da Ataşehir, Avcılar, Beşiktaş, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Esenyurt, Şişli, Beylikdüzü ve Kadıköy Belediyesi'nde; İzmir'de İzmir Büyükşehir, Konak, Karşıyaka, Bornova, Menemen, Çiğli, Narlıdere, Buca, Karabağlar ve Selçuk Belediyesi'nde, Atakum Belediyesi'nde, Bodrum Belediyesi'nde, Mezitli Belediyesi'nde, Çankaya Belediyesi'nde, Muratpaşa Belediyesi'nde, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde, Çukurova Belediyesi'nde, Nilüfer Belediyesi'nde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde, Odunpazarı Belediyesi'nde, Seyhan Belediyesi'nde eşitlik birimi mevcut. AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde ve Ortahisar Belediyesi'ndeki eşitlik birimiyse ya kapatıldı ya da tabelası kaldı, çalışmalar askıya alındı.

"BAKANLIK TARAFINDAN AÇIKLANAN KONUKEVİ SAYISI GERÇEĞİ YANSITMADIĞI GİBİ, ŞİDDET GÖREN KADINLARIN PEK AZINA SIĞINAK YARATIYOR"

Ülkemizde CEMR Eşitlik Şartı'nı imzalayan belediye sayısı da yine çoğunluğu CHP'li belediyeler olmak üzere 56'dır. Yine çoğunluğu CHP'li belediyeler olmak üzere belediyelerin konukevi sayısı 3'ü pasif olmak üzere 32'dir. CEİD'in Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi 2021-2022 Raporu'na göre, Türkiye'deki toplam sığınma evi sayısı 145'tir. Bakanlığa bağlı konukevi sayısı 110, yerel yönetimlere bağlı konukevi sayısı 32, İçişleri Bakanlığı'na bağlı konukevi sayısı 2, sivil toplum örgütlerine bağlı konukevi sayısı 1'dir. Geçen hafta bütçe görüşmeleri esnasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı konukevi sayısını 149 olarak açıkladı. Ancak sığınma evi farklı, konukevi farklı. O nedenle bu rakam gerçeği yansıtmadığı gibi, şiddet gören kadınların pek azına sığınak yaratıyor.

"TÜRKİYE'DE 30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN SADECE 10'U KADIN DANIŞMA MERKEZİ VE 10'U SIĞINMA EVİ HİZMETİ VERİYOR"

CEİD'in Belediye Eşitlik Birimleri Mevcut Durum Analizi 2021 raporunda; sosyal yardımlar, sosyal politikalar ve sosyal hizmet uygulamaları bütünlük içinde analiz edildi. Verilere göre, Türkiye'de 30 büyükşehir belediyesinin sadece 10'u Kadın Danışma Merkezi ve 10'u sığınma evi hizmeti veriyor. Aile Danışma Merkezi, Aile Destek ve Eğitim Merkezi, Kadın Yaşam Merkezi gibi adlar altında hizmet sunan belediye sayısıysa 9'dur. Bu merkezlerin bir bölümünde kadınlara danışmanlık hizmetleri verilirken Kahramanmaraş, Şanlıurfa gibi illerde hobi ve mesleki kursu ağırlıklıdır. Kahramanmaraş, Trabzon ve Van gibi kimi büyükşehir belediyeleri, sığınma evleri için mekan, bina veya arsa tahsisinde bulmuş ancak işletim konusundaki zorluklar bahane edilerek sığınaklar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na devredilmiştir.

"30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN 14'ÜNDE KREŞ-OYUN ODASI VE BENZERİ İSİMDE AÇILMIŞ MERKEZLERİN OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR"

Yaşlı ve engelli yalnızlığını engelleyecek, gündüz zaman geçirmelerini ve sosyalleşmelerini sağlayacak mekanlar da çok az sayıdadır. Yaşlılara ve engellilere yönelik evde bakım hizmetlerinin kapsamı oldukça sınırlıdır. Evde bakım hizmetleri sunan belediyelerin 15'i, bu hizmetleri Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nın desteklediği, finansman sağladığı Yaşlı Destek Programı (YADES) çerçevesinde sunmaktadır. Okul öncesi hizmetlere bakıldığında 30 büyükşehir belediyesinden 14'ünde kreş-oyun odası ve benzeri isimde açılmış merkezlerin olduğu görülmektedir. Yine 2 belediye, kendi hizmetlerinden yararlanan, örneğin hobi kurslarına katılan, kadınların çocuklarına hizmet veren merkezler açmışlardır.

"HERKESİN HAYATA KATILDIĞI, KARNININ DOYDUĞU, KİMSENİN AYRIMCILIĞA UĞRAMADIĞI AYDINLIK YARINLARI BİZLER VAR EDECEĞİZ"

Yerel seçimler sonrasında, kazanacağımız yeni belediyelerimizde kırılgan gruplar için hızla adım atacağız. Herkesin hayata katıldığı, karnının doyduğu, kadınların üzerindeki bakım yükünün devlet tarafından üstlenildiği, kimsenin ayrımcılığa uğramadığı aydınlık yarınları bizler var edeceğiz. CHP demek eşitlik demek, CHP demek özgürlük demek, CHP demek sosyal adalet demek."