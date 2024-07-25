Burhanettin Bulut'tan Hayvan Hakları Yasası'na İlişkin Açıklama: "Belediyelerimiz Ceza Alma Korkusuyla Yasaya Uyacak Değil"

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HABER: GÜLARA SUBAŞI & İLEYDA ÖZMEN

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Sokak Hayvanları Yasa'sının Genel Kurul'da kabul edilmesi durumunda, CHP'li belediyelerin izleyeceği yola ilişkin, "Elbette böyle bir katliama biz taraf olmadığımız gibi içinde de olmak istemeyiz, olmayız da. Bu meselede, sadece belediyelerin değil, herkesin sorumluluğu var. O nedenle belediyelerimiz bir ceza alma korkusuyla değil ya da sadece çoğunlukçu kafayla çıkan yasaya uyacak değil. Yapacakları bir tek şey var, doğru neyse onu uygulamaya çalışacaklar. Böyle bir korkuyla da bu ülke yönetilmez. Genel Başkanımızın ifadelerini de belediyelerimiz hayata geçirir" dedi.

CHP Halkla ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Genel Merkezi'nde gazetecilerle kahvaltı programında bir araya geldi. Bulut, kahvaltının ardından genel merkezin giriş katında bulunan "Bellek" isimli parti müzesini gazetecilere gezdirdi. Müzeye ilişkin konuşan Bulut, şunları söyledi:

"Burası 40 metrekare, adı 'Bellek Müzesi.' Kurtuluş tarihinden bugüne olabildiğince belgeler toplandı. O belgelerin büyük bir çoğunluğunu afişsel olarak buraya koyduk. Seçim çalışmalarda kullanılan broşürler var. 594 materyal var burada envantere alınan. 1919 yılından, Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze parti ve ülke tarihine ışık tutan bilgi, belge ve eserlerin bulunduğu bir yer. Tamamlandıktan sonra halka açılacak. Ekim gibi açacağız. Birkaç eksiği var. Onlar tamamladıktan sonra ziyarete açılacak."

"Bu çalışma koşullarında kaliteli yasama yapma ihtimalimiz yok"

Bulut, TBMM gündemine ilişkin şöyle konuştu:

"Meclis tahminizden daha uzun süre devam edecek gibi. Bir dönemlik yasa teklifi bir haftaya sıkıştırılmış durumda. Üç-dört önemli yasa teklifi var, hepsi birbirinden önemli. Ama insani olmayan koşullarda şu anda Meclis çalıştırılıyor ve dün akşam da bu emarelerini gördük. O gerginlikte insanlar şiddete başvuracak yöntemlere gidebiliyorlar. Doğru değil. Bu çalışma koşullarında, kaliteli yasama yapma ihtimalimiz yok. Biz, çağrı yapalım: Meclis'i 2018'de seçim çalışmalarında, bu vatandaştan oy isteyen, birinci parti olan AKP'nin o sözü yerine getirmesi lazım. Kaliteli yasama çıkartılması için daha çağdaş normlarda ve çağdaş saatlerde, çalışma saatlerine uygun bir yasama yapmak lazım. Hayvan Hakları Yasası'nı hiçbir şekilde toplumun kucaklamayacağı açık. AK'ye oy verenler de dahil olmak üzere, bu yasa teklifinin kamuoyundaki algısı şu: Yüzde 85 oranında bu yasa teklifine karşı insanlar. Bu kadar karşı olunan bir yasa teklifinin böyle alelacele sabaha kadar bir yöntemle çıkartılıyor olması bu iktidarın ne kadar toplumdan uzaklaştığının da göstergesidir."

"Yasama faaliyetlerinde direnç göstereceğiz"

CHP'li Bulut, ardından müzede basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bulut, "Hayvan Hakları Yasası konusunda, CHP Genel Kurul'da nasıl bir taktik izleyecek" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Zoraki bir yasa çıkartmaya çalışılıyor. Halka rağmen, muhalefet partilerine rağmen. O nedenle biz de İç Tüzük'te var olan maddelerin tümünü kullanarak bu yasa tekliflerinin çıkmaması için uğraş vereceğiz. Çünkü bu işler müzakereyle olur her şeyden önce. Müzakereden uzak, komisyon çalışmalarında hiçbir bilgiyi almadan, olduğu gibi yasalaştırmaya çalışan, sadece çoğunluklu bir anlayışla bu yasaları çıkartmaya çalışanlara karşı biz de İç Tüzük'ün ilgili maddelerini hayata geçireceğiz. Aslında bir tür yasama faaliyetlerinde direnç göstereceğiz. Yani yapabileceğimiz ne varsa onu yapmaya çalışacağız."

"Belediyelerimiz ceza alma korkusuyla yasaya uyacak değil"

Bulut, "Sokak hayvanlarıyla ilgili Özgür Bey, 'Yasa çıkarsa bizim belediyelerimiz uygulamayacak' demişti. Dün, Tarım ve Orman Bakanı, 'Yasalara herkes uymak zorunda. Uygulamayan olursa hapis cezasına kadar gider' dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? CHP'li belediyeler alternatif olarak ne yapacak" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Elbette böyle bir katliama biz taraf olmadığımız gibi, içinde de olmak istemeyiz, olmayız da. O kadar suç unsuru varken hapse atılacak konu bu mu kalmış? Bu meselede sadece belediyelerin değil, herkesin sorumluluğu var. 'Kendim daha korunaklı bir yerde yaşıyorum, aracım var iş yerine gidebiliyorum' diyen bir insanın, sokakta bir köpek saldırısına uğrayan bir vatandaşa karşı duyarsız olmasını kimse beklemesin. Herkes bu hassasiyetin içerisinde. O nedenle belediyelerimiz bir ceza alma korkusuyla değil ya da sadece çoğunlukçu kafayla çıkan yasaya uyacak değil. Yapacakları bir tek şey var: Doğru neyse onu uygulamaya çalışacaklar. Böyle bir korkuyla da bu ülke yönetilmez. Genel Başkanımızın ifadelerini de belediyelerimiz hayata geçirir."

"Net ifademiz: Biz bu katliamın parçası olmayacağız"

Bulut, "Hayvan Hakları Yasası'na ilişkin CHP'li belediyelerin somut bir eylem planı var mı, bütün belediyeler aynı mı hareket edecek? Bir genelge gönderdiniz mi" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Tarafımız belli. Biz, buna 'katliam yasası' diyoruz. Bu katliam yasasına karşı olduğumuzu ifade ettik. Sonuçta böyle bir sorun olduğunu kabul ediyoruz. Ama bu sorunun çözümü de çok kolay, yöntemleri belli. Ama bu ölüm değil, katliam değil. Bu çocuklarınıza, topluma izah edebileceğimiz bir şey değil. Meclis'ten böyle bir katliam yasasının çıkmasına her türlü karşıyız. Yasa teklifi komisyona ilk geldiğinde uyutmaydı, sonra ötanazi oldu. Akılları sıra, kelime oyunlarıyla bunu yumuşatmaya çalışıyorlar. Genel Kurul'dan nasıl geçecek ona bakmak lazım. Biz direnmeye devam ediyoruz. Sonuçta 1 Temmuz'da kapanması gereken Meclis, hala devam ediyor. Bekleyen yasa teklifleri var. Tüm bunlara rağmen illa da katliam yasasını getirmek istiyorlarsa orada nasıl çıktığına bakacağız. Çıktıktan sonra da net ifademiz: Biz bu katliamın parçası olmayacağız."

"CHP'li büyükşehir belediyelerinin SGK'ya borcu yok"

Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşmasında söylediği, "Belediyelere yönelik SGK ve prim borçlarını kaynağından keseceğiz" ifadelerini şöyle değerlendirdi:

"Birincisi belediyelerin içinde bulunduğu durumu herkes biliyor. Çoğunlukla borç önceki dönemlerde ya AKP'li ya da MHP'li belediyelerde var. İstanbul seçimlerinden sonra hatırlarsınız, topal ördek örneklemesi yapmıştı Cumhurbaşkanı. Geçen dönemki İstanbul seçimlerini, hazmedemeyen anlayış, sürekli belediyeye aktarılan kaynakları kesmeye çalıştılar. Kredileri engellemeye çalıştılar. Projeler imzalanmadı. Bunun üzerine deprem, bunun üzerine pandemi yaşadı bu belediyeler. Sonuçta ekonomik olarak zaten yetmez hale geldi. Örneğin bizim de dahil olduğumuz 15 büyükşehrin SGK'ya hiçbir borcu yok. Borçlu olan üç il var. Bir tanesi Bursa, 670 milyon. Balıkesir, 90 milyon. Denizli 28 milyon lira. Bu borç, CHP'li büyükşehirlerde yok. Bu geçmiş dönemde iktidar partisine mensup belediye başkanlarından gelen belediyelerdeki borçlar. Sadece AKP'den CHP'ye geçen üç belediyenin SGK borcu 789 dokuz milyon 835 bin lira. Yani aslında İstanbul seçimlerindeki hazımsızlık, 31 Mart seçimlerinde de devam ediyor. Belli ki yine kaynakları kesmeye çalışacaklar. Belli ki devlet kurumlarıyla belediyelerin çalışmasına engel olacaklar. Ancak bunu geçen dönem denediler. Körelmiş bir siyaset uyguluyor iktidar. Geçen dönem bunları yaptı. Biz oylarımızı arttırdık, hizmete hiçbir eksiklik yapmadık. Çünkü yolsuzluk engellendi bu illerde. Toplum her şeyin farkında. Burada asıl mesele şu, belediyelere yeni kaynak ayrılması lazım. Mevcut kaynaklar bile yetmiyor zaten. Belediyelerin belki de gelecek beş yılları şu anda borçlanmış durumda. Onlara yeni kaynak aktarmak yerine, mevcuttaki borçları tahsil ederek iyice iş yapamaz hale getiriyorlar. Ben uzun zamandır belediyelerin SGK borcunu ödediği kanaatinde değilim. Bunların hepsi de somut veri."

"Borçlar konusunda yapılacak bir eylem yok. Burada cezalandırılan belediyeler değil, vatandaşlar olacak"

Bulut, "'Borçları vermeyeceğiz' ya da 'ödemeyeceğiz' ya da 'Buna karşı çıkıyoruz' gibi bir eylem süreci başlayacak mı? CHP'de yeni bir eylem sürüreci görecek miyiz" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Elbette bu görüşülür. MYK'nın bu konudaki görüşünü açıklarız. Hayvan hakları meselesindeki gibi bir durum değil bu. Burada toplumsal duyarlılıktan ziyade, belediyelerin hizmetleri devam edip etmemesiyle alakalı bir durum. Bir diğeri de alacaklı olan zaten devlet kurumu. Zaten kaynağından kesme gibi bir çabanın içerisinde. O yüzden de bizim çok o konuda yapabileceğimiz bir şey de yok. Yani vatandaş belediye hizmetlerini alıyor. Bunun karşılığında vergi ödüyor. Ama vergiyi belediyeye ödemiyor. Orada eylem yapsan ne olur? Yapılacak bir eylem yok. Burada cezalandıran belediye başkanı değil, cezalandıran vatandaş olacak. Yani çöp toplanmıyorsa, diğer hizmetler yapılamıyorsa bunun sebebi merkezi hükümettir. Misal Ege kıyılarında yangınlar var. Belediyeler su tankeri almak istese tasarruf tedbirlerine yakalanıyor. Çünkü bunun için talepte bulunması gerekiyor. O talebe uygun bir yazının verilmesi gerekiyor. Yangınlar var ve su tankeriniz eksik, almak istiyorsunuz ve 'hayır tasarruf tedbirleri var' diyor. Saray harcamalarında, hiç tasarruf tedbiri diye bir şey duydunuz mu? Hangi konuya bakarsak bakalım en yüksek harcama sarayda. Burada mesele, tasarruf tedbirleri değil. Burada mesele, 31 Mart seçimlerinin hala bu iktidar tarafından hazmedilememesi. Bu konuda belediye başkanlarını değil, bu belediyelere oy veren vatandaşları cezalandırma taktiği diyebilirim.

"Normalleşme, bir ittifaka tekabül eden bir normalleşme değil"

CHP'li Bulut, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme/kutuplaşma sürecinde, tercihi sizce kutuplaşmadan yana mı yaptı? KKTC'deki Özel ile Erdoğan arasındaki görüntü üzerine çok rivayet de yapıldı. İşte sizin parlamenter sistem konusunda Anayasa değişikliğinde bir uzlaşıya gideceğiniz, AK Parti'nin de MHP yerine CHP ile bir yol yürüyeceğine ilişkin. Bu ikisini nasıl değerlendirirsiniz" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bu normalleşme, bir ittifaka tekabül eden bir normalleşme değil. Bildiğiniz adı üzerinde Türkiye'de anormallikler normalleşmişti. Biz şimdi o anormalliklerin kalkması ve insanların birbirine merhaba diyeceği bir normalleşme evresine dönmesini istiyoruz. Burada, AKP mevcut politikasını değiştirecek diye bir beklentimiz yok. Böyle bir şeyi de hiçbir zaman söylemedik. Kıbrıs'taki görüntüler sonrası değişik açıklamalar yapabiliyorlar. Ama küçük de olsa bir adım atılmasını olumlu buluyoruz ve buna da devam edeceğiz. Biz yine gölge kabinemizle ilgili bakanlarla görüşmeye, her konuda fikrimizi söylemeye devam edeceğiz. Ama maalesef iktidar bizim bu yakınlaşmamıza aynı karşılığı vermiyor."

"TBB'de, eş-dost-akraba niteliğinde bir atamayı doğru bulmuyoruz"

Burhanettin Bulut, EKOL TV'nin Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB), yapılacak işe alımlara ilişkin, isimler ve referanslarını içeren listeyi ortaya çıkaran haberine ilişkin şunları söyledi:

"İçeriğini bilmiyorum ama genel anlayışı biliyorum. TBB'de korkunç bir eşitsizlik vardı. Sanki Türkiye'de sadece iktidar partisinin belediyeleri varmış gibi tüm yardımlar oraya yapılıyordu. TBB'de yapılanma olacaksa o yapılanmanın içerisinde yine mevcuttaki arkadaşlardan fikir alınabilir. Çok garipsenecek bir durum yok. Burada önemli olan eş-dost-akraba niteliğinde bir atamanın olup olmadığı. Böyle bir şeyi de zaten Genel Başkanımız her seferinde ifade ediyor, bunu doğru bulmadığını söylüyor."

"Çoğunlukla fikrimiz tüzük kurultayının yapılması yönünde"

Bulut, Tüzük Kurultayı'nın ertelenmesine ilişkin iddialar hakkında şunları söyledi:

"Genel Başkanımız birkaç defa söyledi, tabii farklı fikirler de ifade ediliyor. Özellikle örgütlerden 'Biz kendimizi daha çok iktidar hazırlıklarına saklayalım. Enerjilerimizi oraya verelim. ya da mevcut tüzükte birçok şey yapılabilecek halde' diyenler var. Ancak çoğunlukla fikrimiz tüzük kurultayının yapılması yönünde. Bu hafta, tüzük kurultayına ilişkin toplantılara başlayacağız. Haftaya gündemimiz tüzük kurultayı olacak."

"Türkiye'deki işsizliğin tümünü, CHP'li belediyelerin kapatması mümkün değil"

Bulut, Çiğili Belediyesi'nde işten çıkarılan ve CHP Genel Merkezi önünde yaklaşık 30 gündür eylem yapan işçilere ilişkin ise şöyle konuştu:

"Sadece Çiğli'de değil; İzmir'de birçok ilçede, Adana'da birçok belediye var bu. Bir birkaç örneği var. Düşünün, yeni belediye başkanı mazbata alana kadar ki sürede, ihtiyaçtan çok fazla sayıda işçi alımı yapılıyor. Bu doğru bir şey değil. Bu insanları kandırmak. Çünkü işçi alımı bir ihtiyaçla olur. O kadar sene almamışsın. İkincisi Adana örneğinden vereyim: Belediye başkanları, bizim partiden aday yapılmayınca belediyedeki ücretlere jest misali zamlar yapıldı. Bu da çok iktisadi bir şey değil. Belediyeler hizmet üretemez hale geldi. Bunu bir sürdürülebilir hale getirmek gerekiyor. Burada bir tercih yapılacak. Belediye ya kaynakları sadece işçiye harcayacak ya da bir kısmını işçiye bir kısmını da hizmete harcayacak. Türkiye'deki işsizliğin tümünü, CHP'li belediyelerin kapatması mümkün değil. O nedenle belediyeler kendi mali disiplinini sağlamaya çalışıyor. Herhalde hiç kimse, bir işçinin işten ayrılmasını istemez. Asıl sorun o işçilerin maaşlarının ödenip ödenmeyeceği. Türkiye, bunu daha önce yaşadı. İki-üç yıl maaş alamayan belediye işçilerine tanık olduk biz bu ülkede. Umarım öyle bir duruma gelmeyiz."

"Gelecek herkese kapımız açık durumda. O konuda yeni bir kararımız yok"

CHP'li Bulut, "Saadet Partisi'ndeki CHP milletvekilinin durumu ve İYİ Parti'deki istifalar sonrası CHP'ye geçmek isteyen milletvekilleri varken siz yeni yasama yılınıza siyaseten nasıl hazırlanacaksınız" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Biz kapımıza açık tutmuş durumdayız zaten. O konuda yeni bir kararımız yok. Biz seçimlerden önce Türkiye İttifakı'nı söylerken buranın bir baba ocağı olduğunu, herkese kapımızın açık olduğunu ifade ettik. Bu süreçte yeni bir karar alınan kadar da bu devam edecek. Burada asıl mesele bence MHP'nin durumu. Örneğin bu hayvan hakları yasa teklifinde, MHP'nin bu hafta yaptığı açıklamada, köpekleri sevdiklerini, oradaki hassasiyetlerini ifade ettiler ve kamuoyunda şöyle bir şey çıktı; 'Herhalde bu yasa teklifine MHP karşı çıkacak.' Çünkü bir hayvan sevgisi olanın, bir katliam yasasına 'evet' demesini bekleyemezsiniz. Ama pratiğe bakıyorsunuz, öyle değil. Örneğin MHP, muhalefete döndüğünde, iktidar 'ille de ben bilirim' anlayışından uzaklaşacaktır. Biz, yeni dönemde de bugünün söylemine devam edeceğiz. Gölge kabine şu anda üretim aşamasında. Tek tek kabineden arkadaşlarımız kendi çalışmalarını açıklıyorlar. Eylül, ekim gibi bunlar daha gün yüzüne çıkacaktır. Sonuçta biz eylül, ekim ayında daha çok yeni dönemde neler yapacağımızı, iktidarda CHP'nin hangi yenilikleri getireceğini, meselelere nasıl baktığımızı daha çok anlatacak bir politikaya döneceğiz."

"Suriye ziyareti için temmuz ayı çok olası gözükmüyor"

Bulut, Genel Başkan Özel'in Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile planlanan görüşmesine dair gelişmelere ilişkin şöyle konuştu:

"Netleşmedi. Gerek Genel Başkanımız gerek Sözcümüz ifade ediyor. Burada bir talep oluşmuş durumda. O talebe karşılık bir cevap bekleniyor. Bu işlerde tarih vermek çok olmuyor. Bir sürü kendine has şartları var. Oradan bekliyoruz ama temmuz ayı çok olası gözükmüyor şu an."

Burhanettin Bulut, "MYK ve gölge kabinede değişiklik olacak mı?" sorusuna ise "Öyle bir şey duymadım. Tabii o Genel Başkan'ın tasarrufu. Yeni dönemde böyle bir şey yapabilir, bilemiyorum" yanıtını verdi.