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CHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 8 büyükşehir belediye başkan adayı daha belirledi - Son Dakika
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CHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 8 büyükşehir belediye başkan adayı daha belirledi

CHP'nin Parti Meclisi (PM) toplantısında, 8 büyükşehir belediye başkan adayı ve 13 il belediye başkan adayı belirlendi. Adaylar arasında Antalya, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Muğla, Sakarya, Trabzon ve Van büyükşehirlerinin yanı sıra 13 ilin belediye başkan adayları da yer alıyor.

CHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 8 büyükşehir belediye başkan adayı daha belirledi
27.01.2024 - 01:33,
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CHP'in, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 8 büyükşehir belediye başkan adayı daha belli oldu.

CHP'nin Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplantı. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda, partinin 8'i büyükşehir, 13'ü il olmak üzere 209 seçim bölgesinde daha adayları belirlendi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP, Antalya Büyükşehir Belediyesinde Muhittin Böcek'i, Denizli Büyükşehir Belediyesinde Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde Cafer Pekdemir'i, Erzurum Büyükşehir Belediyesinde Atlıhan Atila'yı, Muğla Büyükşehir Belediyesinde Ahmet Aras'ı, Sakarya Büyükşehir Belediyesinde Azize Çeroğlu'nu, Trabzon Büyükşehir Belediyesinde Hasan Süha Saral'ı ve Van Büyükşehir Belediyesinde Şükrü Şahar'ı aday gösterdi.

13 ilin belediye başkan adayı belli oldu

Parti, Ağrı'da Erkan Bulut'u, Batman'da Hasan Sünük'ü, Burdur'da Ali Orkun Ercengiz'i, Çorum'da Hasan Levent Çöphüseyinoğlu'nu, Düzce'de Sedat Çelikel'i, Hakkari'de Cüneyt Özbek'i, Isparta'da Atakan Yazgan'ı, Karabük'te Bayram Karadağ'ı, Kastamonu'da Hasan Baltacı'yı, Kırıkkale'de Ahmet Önal'ı, Rize'de Necati Topaloğlu'nu, Sivas'ta Tacettin Kepenek'i ve Tokat'ta Murat Yazıcı'yı aday yaptı.

Ataşehir'de Adıgüzel aday oldu

CHP'nin İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki adayı eski Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel oldu. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, bugün partisinden istifa etmişti.

İstanbul'un Şişli ilçesinde Resul Emrah Şahan, Arnavutköy'de Tekin Aras, Bağcılar'da Cem Kılıç, Bahçelievler'de Emine Gülizar Emecen, Beşiktaş'ta Rıza Akpolat, Beylikdüzü'nde Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece'de Hasan Akgün, Esenler'de Hasan Dalkıran, Kartal'da Gökhan Yüksel, Küçükçekmece'de Kemal Çebi, Maltepe'de Esin Köymen, Sultanbeyli'de Ayhan Koç, Sultangazi'de Ferhat Epözdemir aday oldu.

Ankara'da da Ayaş'ta İzzet Demircioğlu, Bala'da İsa Kaplan, Beypazarı'nda Özer Kasap, Evren'de Arif Güçlü, Gölbaşı'nda Yakup Odabaşı, Haymana'da Levent Koç, Kalecik'te Satılmış Karakoç, Kızılcahamam'da Coşkun Ünal, Mamak'ta Veli Gündüz Şahin, Nallıhan'da Ertunç Güngör ve Polatlı'da Mürsel Yıldızkaya aday olarak gösterildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesi adayının sonraki PM toplantısında belirlenmesi bekleniyor.

Ayrıca, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Abdurrahim Sönmez, Çınar ilçesinde Halit Kaya ve Lice ilçesinde Sıddık Bayram, Muğla Milas'ta Fevzi Topuz, Datça'da Aytaç Kurt, Adana'nın Kozan ilçesinde de Sudiye Gizem Aksoylu aday oldu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Bahadır Amaç, Payas ilçesinde Cabbar Aslan, Yayladağı ilçesinde de Mehmet Kalabaş aday gösterildi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Fatma Kaplan Hürriyet, yeniden aday oldu.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarının daha sonra yapılacak PM toplantısında belirlenmesi bekleniyor. Bir sonraki PM toplantısının 29 Ocak'ta yapılacağı bildirildi.

CHP, daha önce 622 seçim çevresindeki adaylarını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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