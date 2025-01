Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katliamda kimin sorumluluğu varsa hesap sorulacak (HABER METNİ EKLENDİ)

Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "78 canımızı bizden kopartan bu katliamın yaşanmasında kimin sorumluluğu, kusuru, eksiği ve ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gereken neyse, yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Bizim uhdemizde olan bir şey varsa biz soracağız, yargımızın görev alanına girerse adalete teslim edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Kartalkaya'daki yangın faciasında yaşamını yitiren 78 kişiye Allah'tan rahmet dileyerek, "Hayatını kaybedenlerin neredeyse yarısının çocuk olması, yürek yangınımızı daha da artırmıştır. Aralarında bizzat tanıdığımız, Bolu eski milletvekilimiz Mehmet Güner'in kızı, damadı ve torunlarının bulunduğu ailelerimiz, tüm fertleriyle vefat etti. Çarşamba günü Bolu'ya gittik. Cenazelerimizi dualarla, tekbirlerle, Yasinlerle, Fatihalarla ve gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurladık. Onlardan bize belki bir ömür boyu ince ince kanayacak koca bir iç yarası, gönül kırgınlığı kaldı. Rabb'im hepsini cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyorum" ifadelerini kullandı.

'PESPAYELİKLERİNE RAĞMEN DURUŞUMUZU BOZMADIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin eleştiri seviyesini her gün biraz daha aşağıya çektiğini belirterek, "Kayıplarının acısıyla yürekleri Kerbela çölüne dönmüş ailelerimizin matemini umursamadan, tam bir haftadır vicdansızlığın her çeşidini sergilediler. Sosyal medya mecralarından kendilerini aklama yarışına girdiler. Çıkıp bir nedamet cümlesi kurmak, acılı ailelerimizi teskin etmek, yargının ve devletin ilgili kurumlarının görevini yapmasını beklemek yerine, telaşla sağa sola bühtan etmeyi sürdürdüler. Ülkemiz muhalefeti adına büyük bir taaccüp, teessür ve teessüfle takip ettiğimiz bu pespayeliklerine rağmen duruşumuzu yine bozmadık" açıklamasında bulundu.

'YALNIZ BIRAKMAMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTIK'

Yangının haberi ulaşır ulaşmaz vakit kaybetmeden devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini kaydeden Erdoğan, " AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekiplerimiz süratle ilk müdahaleleri yaptılar. Bolu'nun yanı sıra çevre illerden itfaiye araçları ve ekipleri de bölgeye sevk edildi. Çalışmalara 171 araç ve yaklaşık 550 personel iştirak etti. İlgili bakanlarımızı da çalışmaları sevk ve koordine etmek üzere Kartalkaya'ya gönderdik. Yaralanan 51 kardeşimizin Bolu ve diğer illerimizdeki sağlık kuruluşlarımıza intikali süratle gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, yakınları vefat eden ve yangından olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza psikososyal destek verdi. Evlatlarını, yakınlarını, sevdiklerini zamansız bir şekilde kaybeden, yangından kurtulsalar bile büyük bir şok yaşayan vatandaşlarımıza bu zor günlerinde yalnız olmadıklarını hissettirmek için gereken her şeyi yaptık, yapıyoruz ve yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın faciasının tüm yönleriyle araştırılması, ihmali, hatası veya kusuru olanların yargıya hesap vermesi noktasında gerekil adli ve idari soruşturmaların süratle başlatıldığını, Cumhuriyet savcılarının ve farklı bakanlıklardan başmüfettişlerin yangın faciasıyla ilgili tahkikatları sürdürdüğünü dile getirdi. Erdoğan, "İlk etapta 9 kişi gözaltına alınmıştı. İfadeler verildikçe soruşturma daha da derinleştirildi ve genişletildi. Buna göre; gözaltı sayısı 28'e yükseldi. Bunlardan aralarında Grand Kartal Otel'in sahibinin, işletme müdürünün, otel çalışanlarının ve bazı üst düzey belediye yetkililerinin de olduğu 19 kişi tutuklandı. 7 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, başmüfettişler tarafından yapılan ilk incelemeler neticesinde otelin yangın algılama sisteminin çalışmadığı, iş yerinde olaya müdahale edebilecek acil durum ekiplerinin bulunmadığı, iş yeri yangın söndürme sistemlerinin yetersiz kaldığı, otelin acil çıkış yolları ve kapılarının ihtiyaca cevap verecek şekilde olmadığı, otelde olası bir yangına karşı risklerin yeterince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınmadığının tespit edildiğini söyledi.

'KARANLIK NOKTALAR AYDINLATILACAK'

Tespit edilen tüm eksikliklerin soruşturmayı yürüten makamlarla paylaşıldığını belirten Erdoğan, "Uzman heyetimiz de çalışmalarını tekemmül ettirince raporları yargıya arz ettirilecektir. Müfettişlerin tespitleriyle, otelin aralık ayında belediye yetkilileri tarafından muvazaalı bir şekilde geri çektirilmek suretiyle sümen altı edilen kusurlarına ilişkin rapor, büyük ölçüde örtüşmektedir. Bu durum, acımızın daha da katmerlenmesine sebep olmuştur. Belediye Başkanı koltuğunda oturan şahsın 'İtfaiye müdürü korkmuştur' diyerek meşrulaştırmaya çalıştığı; ancak daha sonraki ifadelerde başka sebeplerin devreye girdiği anlaşılan skandalın üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. İnanıyorum ki soruşturma sürecinde bu başvuruyu geri çekme olayı da tüm boyutlarıyla araştırılacak, karanlık noktalar aydınlatılacak, soru işaretleri giderilecektir" diye konuştu.

'GEREKENİ YAPMAKTAN ASLA ÇEKİNMEYECEĞİZ'

Erdoğan, Bolu'daki yangının sorumlularına ilişkin, "78 canımızı bizden kopartan bu katliamın yaşanmasında kimin sorumluluğu, kusuru, eksiği ve ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gereken neyse, yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Bizim uhdemizde olan bir şey varsa biz soracağız, yargımızın görev alanına girerse adalete teslim edeceğiz. En küçük bir şüphe izi kalmadan en ince detayına kadar bu facianın araştırılmasını ve sorumlularının ortaya çıkarılmasını temin edeceğiz. Arkadaşlarımıza verdiğimiz talimat da bu yöndedir" dedi.

'ADALET MUTLAKA TECELLİ EDECEK'

Kimsenin sorumluluklarından kaçamayacağını kaydeden Erdoğan, "Ekran ekran dolaşıp şecaat arz ederken, sirkatin söyleyen vicdansızlar ne yaparsa yapsın, millete hesap vermekten kurtulamayacak. Sorumluluğu olan kim varsa hesap vereceği yer sosyal medya mecraları değil, bağımsız ve tarafsız Türk mahkemeleridir. Adalet mutlaka tecelli edecektir. Vicdanlar ancak bu şekilde teskin olacak, yaralar ancak bu şekilde kabuk bağlayacak, ailelerimizin yüreklerindeki ateş belki bir nebze olsun ancak bu şekilde küllenecektir. Her şeyin farkındayız. Güle oynaya tatile giden evlatlarının soğuk tabutlarına sarılan anaların, babaların, kardeşlerin beklentilerini gayet iyi biliyoruz" diye konuştu.

AK Parti grubunun, yangının tüm yönleriyle araştırılması için Meclis'e önergesi verdiğini aktaran Erdoğan, "Önergemiz diğer parti gruplarının teklifleriyle birlikte değerlendirilerek dün gece Genel Kurul'da kabul edilmiştir. Kurulacak Meclis Araştırma Komisyonu, mevzuattan veya uygulamadan kaynaklı açıkları tespit ederek, bir daha benzer acılarının tekrar etmemesi için alınması gereken önlemleri belirleyecektir. Meclis'imizin de bu doğrultuda ihtiyaç duyulan adımları kararlılıkla atacağına inanıyorum. Tüm siyasi partilerimizden ve milletvekillerimizden sürece müspet ve anlamlı katkı vermelerini bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

'KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ'

Daha fazla para kazanma hırsıyla vatandaşların canının hiçe sayılmasına tahammülleri olmadığını vurgulayan Erdoğan, devamında şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhurbaşkanı olarak milletin kürsüsünden bugün şu çağrıyı da samimiyetimle yapıyorum; kimse benim vatandaşlarımın hayatı üzerinde kumar oynayamaz. Kimse daha ağzı süt kokan sabileri, fidan gibi delikanlıları, her gülüşlerinde yüzlerinde çiçekler açan masum çocukları ihtiraslarına ve hırslarına kurban edemez. Kanunun arkasından dolanmaya çalışan, mevzuatı ve yönetmelikleri ihlal eden, kurnazlık yaparak yükümlülüklerinden kaçmaya yeltenen kim olursa olsun devletimizin pençesi yakasındadır, nefesi ensesindedir. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Nerede bir eksik, sorun, açık varsa gidermek hususunda kararlılığımızı perçinleyerek sürdüreceğiz. Buradan 8 gündür sorumsuz beyanatlarıyla, laf kalabalıklarıyla ailelerimizin yaralarını deşen muhalefet aktörlerine de şunu söylüyorum; hadi yüzünüz yok anlıyorum, peki vicdanınız da mı yok? Hiç mi aynaya bakmıyorsunuz? Ortaya saçılan onca fecaate rağmen hiç mi utanmıyorsunuz? Ne zaman kendinizi bir kez olsun sorgulayacaksınız? Bu milletin derdine, acısına, kederine ne zaman ortak olacaksınız? Her meselede milleti kutuplaştırmaktan, her konuyu siyasallaştırmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Halkımıza artık gına getiren istismar siyasetinizi ne zaman terk edeceksiniz? Eş, dost, akraba çiftliğine çevirdiğiniz belediyelerdeki liyakatsizliklerinizle ne zaman cesaretle yüzleşeceksiniz? Kadrolarınız arasında veba gibi yayılan yolsuzluk, hırsızlık, ahbap çavuş düzeniyle ne zaman hesaplaşacaksınız?"

'YÜZSÜZLÜĞE PABUÇ BIRAKMAYIZ'

Erdoğan, muhalefetin 8 gündür ekranlarda, gazete köşelerinde, sosyal medya mecralarında ona buna siyasi ahlak dersi vermeye kalktığını belirterek, "Daha 1 sene önce Beşiktaş Gayrettepe'de 29 işçimiz can verdi, zerre kadar umursamadınız. İzmir'in göbeğinde 2 gencimiz ihmalkarlığınızdan dolayı elektrik akımına kapılarak hem de çok feci bir şekilde hayatını kaybetti, görmezden geldiniz. İstanbul'da bir parkta belediyenin açıp kapatmadığı su dolu çukura düşen 5 yaşındaki bir yavrumuz göz göre göre gitti, yüzsüzce ailesini suçladınız. Antalya'daki teleferik ayıbının sorumlularını bırakın eleştirmeyi, demokrasi kahramanı ilan etmediğiniz kaldı. Sizin iş bilmezliğinizden ötürü her gün büyükşehirlerin göbeğinde otobüsler yanıyor, çıkıp bir nedamet cümlesi kurmayı kibrinize yediremiyorsunuz. Daha burada saymaya kalksak saatler alacak bir sürü skandalın mücrimi olduğunuz halde bir de utanmadan ahlaktan, etikten, liyakatten, sorumluluk almaktan bahsediyorsunuz. Kusura bakmayın; ama biz bu fırsatçılığa, bu yüzsüzlüğe pabuç bırakmayız. Milletimizin acıları üzerinde arsızca tepinilmesine eyvallah demeyiz. Sorumluların hepsinin adalete hesap vermesi için gereken neyse yaparken, hadsizlikler karşısında da boyun eğmeyiz. Altını çizerek tekrar ifade ediyorum; henüz acılar tazeyken bunları konuşmaktan son derece rahatsızız. Böyle büyük bir trajediden sonra bunları konuşmak mecburiyetinde bırakıldığımız için gerçekten üzüntülüyüz. Hep söylediğim gibi bu ülkenin ve demokrasimizin en temel sorunu vizyonsuz, programsız, plansız, tembel, dedikoduyu siyaset zanneden bir muhalefete ülkemizin mahkum olmasıdır" diye konuştu.

'DEĞERLENDİRİLMESİNİ AZİZ MİLLETİMİZİN İRFANINA HAVALE EDİYORUM'

Her konuda ülkesi ve milletine karşı olanların yanında saf tutan muhalefet anlayışını reddettiklerini söyleyen Erdoğan, "Demokrasimizin bir an önce yapıcı ve sağlıklı bir muhalefete kavuşması en büyük temennimizdir. Biz gözyaşımızı içimize akıtma pahasına vakur davrandıkça, muhalefetin bunu farklı yönlere çekmeye çalışması tam olarak bir vicdan tutulmasıdır. Bunun değerlendirilmesini aziz milletimizin irfanına havale ediyorum. Yakınlarını kaybeden acılı ailelerimize Allah'tan tekrar sabrıcemil diliyorum. Tedavileri devam eden 4 kardeşimize acil şifalar temenni ediyorum. Bu süreçte sorumluluk duygusuyla hareket eden tüm siyasetçilere, medya mensuplarına ve aziz milletimin her bir ferdine en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Telefonla arayarak veya mesaj göndererek taziyelerini ileten dost ve kardeş ülkelerin liderlerine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bir kez daha Rabb'im, aziz milletimize bu acıları yaşatmasın diyorum" dedi.