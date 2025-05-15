Deniz Kurdu-II/2025 Tatbikatı'nda TB-3 İHA'lar Tarihi Başarı Gösterdi

HABER: Mehmet OFLAZ - Kamera: Gurbettelli YALÇIN

(ANTALYA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en geniş kapsamlı deniz tatbikatlarından Deniz Kurdu-II/2025, Akdeniz'de başarıyla tamamlandı. Tatbikatta ilk kez Bayraktar TB-3 İHA'lar TCG Anadolu'dan havalanarak hedeflere salvo atış gerçekleştirdi. TB-3'lerin deniz muharebesine girişi, komutanlar ve savunma sanayii temsilcileri tarafından "yeni bir çağın başlangıcı" olarak değerlendirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 6-17 Mayıs arasında denizde, havada ve karada sürdürülen "Deniz Kurdu-II/2025" tatbikatı, Akdeniz açıklarında yapıldı. TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisinden havalanan "Bayraktar TB-3 İnsansız Hava Aracı", ilk kez bir tatbikatta kullanıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, tatbikata ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu: "Bugün hem gururluyuz hem de mutluyuz"

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en geniş kapsamlı deniz tatbikatlarından biri olan Deniz Kurdu-II 2025 Tatbikatı'nın Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de, 120 gemi, 85 deniz hava unsuru ve 22 bin 700 personelin katılımıyla icra edildiğini belirtti. Tatlıoğlu, tatbikatın iki kritik gelişmeye sahne olduğunu vurguladı. Bunlardan ilki, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Atmaca güdümlü füzesinin kullanımı oldu. Daha önce denizaltıdan başarıyla ateşlenen füze, bu kez farklı platformlardan etkili biçimde kullanıldı.

Tatlıoğlu, ikinci ve en dikkat çekici gelişmenin ise TB-3 insansız hava araçlarının (İHA) gemiden kalkış yaparak fiili hedefe başarıyla atış gerçekleştirmesi olduğunu bildirdi. Tatlıoğlu, TB-3'lerin yalnızca deniz platformlarında konuşlanmakla kalmayıp aynı zamanda deniz muharebesinde yeni bir çağ başlattığını vurgulayarak, "TB-3'ler deniz muharebesini değiştirdi. Bu, Türk Deniz Kuvvetleri için tarihi bir adımdır. Eğitim faaliyetleri kapsamında yapılan bu atışlar, savunma sanayimizin ulaştığı ileri seviyeyi de ortaya koyuyor. Bugün hem gururluyuz hem de mutluyuz" dedi.

Oramiral Tatlıoğlu, tatbikatta görev alan personeli tebrik ederken, Türk savunma sanayisinin geldiği noktadan büyük bir övünç duyduklarını da sözlerine ekledi.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: TB-3 ile yeni bir doktrin başlıyor

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Deniz Kurdu-II 2025 Tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen TB-3 İHA'nın salvo mühimmat atışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görgün, "Böyle tarihi bir güne canlı şekilde tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Görgün, TB-3'ün gemiden kalkış yaparak mühimmat atışı gerçekleştirmesinin, sahada insanlı ve insansız unsurların birlikte çalışabileceği yeni bir doktrinin önünü açtığını vurguladı. "Bu gelişme, savunma sanayiimizin sahadaki üstünlüğü artıracak kabiliyetlere ulaştığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Tatbikatta, TCG Anadolu başta olmak üzere fırkateyn, korvet, açık deniz karakol gemileri ve insansız sistemlerin de yerli ve milli sistemlerle sahadaki yeteneklerini sergilediğini belirten Görgün, savunma sanayiinde atılan yeni adımları da duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen son Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında, Milli Denizaltı ve TF-2000 muhrip projesi için başlatma kararı alındığını aktardı.

Görgün, TB-3'ün taşıdığı ileri teknoloji ve görev kabiliyetleriyle diğer sistemlerle koordineli çalışarak sahada önemli bir güç çarpanı olacağını söyledi. Başta BAYKAR olmak üzere ASELSAN, ROKETSAN ve tüm alt yüklenicilere teşekkür etti.

Selçuk Bayraktar: TB-3 ile denizlerde yeni bir çağ başladı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türk SİHA'larının dünyada muharebe doktrinlerini değiştirdiğini, bu dönüşümün şimdi de denizlerde yaşandığını vurguladı. "Türk mühendisliği ve Türk bahriyesi, deniz muharebesinde yeni bir çağın kapısını araladı. Yüzyıllar önce Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan yürütmesi gibi, bugün de kısa pistli gemilerden otomatik kalkış-iniş yapabilen TB-3, hem keşif yaptı hem de hedeflere başarıyla taarruz gerçekleştirdi" diyen Bayraktar, bu gelişmenin savunma teknolojileri açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Bayraktar, Bayraktar TB-3'ün lastiğinden motoruna, elektro-optik sisteminden yapay zeka donanımlarına kadar tamamen Türk mühendislerince geliştirildiğini söyledi. Tatbikatta iki TB-3 İHA'nın gemiden eş zamanlı kalkış yaparak hedeflere salvo atış gerçekleştirdiğini, ardından başarıyla gemiye döndüğünü belirtti. Bayraktar ayrıca, TB-3'ün ilk uçuşundan kısa bir süre sonra gemiye otomatik iniş-kalkış yaptığını, ardından ASELSAN ve ROKETSAN sistemleriyle entegre şekilde görev uçuşlarına başladığını hatırlattı. Tatbikat sırasında karadan kalkan üç İHA'nın da denizdeki gemiye entegre olarak görev yaptığını ifade etti.

Türk SİHA'larının kara savaşlarında kazandığı başarıya işaret eden Bayraktar, bu başarının TSK ile kurulan yakın sinerji ve sahadaki ihtiyaçlara anında verilen mühendislik cevapları sayesinde mümkün olduğunu söyleyerek, "Bu sinerjiyle Türkiye, havacılıkta zamanında kaçırdığı dalgayı şimdi en ileri düzeyde yakaladı" dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin bugün dünya SİHA ihracat pazarının yüzde 65'ine sahip olduğunu, BAYKAR'ın ise bunun yüzde 60'ını tek başına karşıladığını vurguladı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin bu yeni teknolojileri sahada etkin şekilde kullanmasıyla, Türkiye'nin deniz muharebelerinde de öncü bir güç haline geldiğini ifade etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu: TB-3, Kara Kuvvetleri envanterine giriyor

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kurdu-II 2025 Tatbikatı'na helikopter desteğiyle katıldıklarını belirterek, tatbikatın başarıyla icra edildiğini ve TB-3'ün performansının dikkat çekici olduğunu ifade etti. Bayraktaroğlu, TB-3'ün dünyada bir ilk olarak kısa pistli gemiye iniş kalkış yapmasının çok önemli bir gelişme olduğunu vurgulayarak, ilk partinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınacağını ve en iyi şekilde kullanılacağını söyledi.

Dünyada en fazla İHA ve SİHA'ya sahip kara kuvvetlerinden biri olduklarını belirten Bayraktaroğlu, İHA'yı etkin şekilde yönettiklerini ve bu alanda hem kullanım hem teknoloji açısından dünyada ilk sırada olduklarını kaydetti. Ayrıca ASELSAN'ın elektronik harp alanındaki başarılarına da değinen Bayraktaroğlu, elektronik harbin tıpkı İHA ve SİHA'lar gibi muharebede kuvvet çarpanı haline geldiğini ifade etti. Tatbikata katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu: Geleceğin hava gücü insanlı ve insansız sistemlerle şekillenecek

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kurdu-II 2025 Tatbikatı'nda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hava ve deniz kuvvetleri arasında oluşturulan sinerjinin önemine dikkati çekti. "Gök vatanın sorumlusu olarak deniz-hava konseptini birlikte geliştirme sürecindeyiz" diyen Kadıoğlu, gelecekte hava gücünün insanlı ve insansız araçların müşterek kullanımına dayanacağını, ardından bu yapının tamamen insansız sistemler tarafından domine edileceğini öngördüklerini ifade etti.

Kadıoğlu, Kızıl Elma, Anka-3, Hürjet ve Milli Muharip Uçak gibi projelerle insanlı ve insansız sistemlerin entegre edildiği bir yapıya doğru ilerlediklerini belirterek, bu sistemlerin otonom görevlerle düşman derinliklerine nüfuz edebilecek kabiliyete ulaşmasının hedeflendiğini söyledi. Hava Kuvvetleri'nin, savunma sanayi ile birlikte bu dönüşümün bir parçası olmaktan gurur duyduğunu vurgulayan Kadıoğlu, gelecekte daha büyük başarılara imza atılacağına inandığını ifade etti.

ASELSAN Genel Müdürü Akyol: "Tüm elektronik sistemleri millileştirdik, dünya yeni ilklerle tanışacak"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Deniz Kurdu-II 2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında tarihte ilk kez SİHA'ların gemiden kalkış yaparak peş peşe atış gerçekleştirmesinin tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Bu başarıda ASELSAN'ın katkısından gurur duyduklarını ifade eden Akyol, dünya lideri SİHA'ların ASELSAN üretimi yüksek çözünürlüklü kameralarla donatıldığını ve bu sistemlerin hedefleri yüksek hassasiyetle vurduğunu vurguladı.

Akyol, artık tüm platformlarda kullanılan elektronik sistemlerin tamamen millileştirildiğini, kara, hava ve deniz araçlarının ASELSAN teknolojileriyle donatıldığını söyledi. Ayrıca ASELSAN ürünlerinin 92 ülkeye ihraç edildiğini belirtti. Gelecekte TB-3, SİHA'lar ve milli gemiler için yeni sensör ve konseptlerin geliştirilmeye devam edeceğini kaydeden Akyol, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güç katmayı sürdüreceklerini ifade etti.