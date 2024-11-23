Dijitaldeki Ayak İzimiz Projesi ile Kırsaldaki Kadınlara Eğitim Desteği

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AKFEN Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), Akfen Yenilenebilir Enerji'nin üretim santrali yatırımlarının bulunduğu Türkiye'nin 18 ilinde 27 farklı kırsal bölgesinde yaşayan kadın ve ailelerine eğitim sağladığı 'Dijitaldeki Ayak İzimiz' projesi tamamlandı.

Proje, 2024 yılı boyunca dijital platformların faydalı ve doğru kullanımı üzerine yoğunlaşarak kırsal bölgelerde yaşayan kadın ve ailelerini, dijital platformların bilinçsiz kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek hukuksal, sosyal, fizyolojik ve psikolojik sorunlar hakkında bilinçlendirdiği 24 eğitim ile yaklaşık 2 bin 500 kişiye ulaştı.

Projede, kırsal bölgede yaşayan kadınları, dijital platformların faydalı ve doğru kullanımı konusunda bilinçlendirip; dijital platformların bilinçsiz kullanılması sonucunda oluşabilecek hukuksal, sosyal, fizyolojik ve psikolojik sorunları ele alarak hem katılımcı kadınların hem de aile üyelerinin bu kapsamda yaşayabilecekleri problemlerin (bilişsel suçlar, psikolojik, fiziksel, sosyolojik ve kültürel sorunların) önüne geçilmesi amaçlandı.

PROJE TÜRKİYE'NİN 18 İLİNDE 24 FARKLI LOKASYONUNDAKİ KİŞİLERE ULAŞTI

Proje kapsamında düzenlenecek seminerler 2024 yılı boyunca Türkiye'nin dört bir yanını kapsayacak şekilde planlandı. 18 yaş ve üstü kadınların katılımında düzenlenen program, Amasya GES (Kutu Köyü Boyalı Mevkii, Amasya), Sırma HES ( Bozdoğan, Aydın), Denizli RES ( Karacasu, Aydın) Üçpınar RES & Kocalar RES ( Lapseki, Çanakkale), Hasanoba RES (İntepe Köyü, Çanakkale), Denizli GES ( Acıpayam, Denizli), Demirciler HES (Kale, Denizli), Elazığ GES (Merkez, Elazığ), Gelinkaya HES ( Aziziye, Erzurum), Doruk HES ( Dereli, Giresun), Çalıkobası HES ( Bulancak, Giresun), Çamlıca HES ( Yahyalı, Kayseri), Me-Se GES ( Sarayönü, Konya, Yaysun & MT GES ( Ereğli, Konya), İota M. Fırıncı GES ( Battalgazi, Malatya), Otluca HES ( Anamur, Mersin), Sekiyaka HES ( Seydikemer, Muğla), Kavakçalı HES ( Ula, Muğla), Demirciler RES & Sarıtepe RES ( Bahçe, Osmaniye), Doğançay HES ( Geyve, Sakarya), Saraçbendi HES ( Gemerek, Sivas), Tokat GES (Turhal İlçesi Kuşoturağı Köyü, Tokat), Yağmur HES (Kahramanlar Köyü Sürmene, Trabzon), Omicron GES (Edremit, Van)'da uygulandı. Proje kapsamında 24 farklı lokasyonda çalışmalar gerçekleştirilerek yaklaşık 2 bin 500 kişiye ulaşıldı.

'FARKINDALIĞI ARTIRMAKTAN VE DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ'

Dijital platfomların kırsalda yaşayan kadınların eğitimden iş fırsatlarına, sağlık hizmetlerinden toplumsal katılımlarına kadar birçok alanda güçlenmesine olanak tanıdığını ifade eden TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval, bu proje ile kadınların güvenli bir şekilde bilgiye erişmesini sağladıklarını ve dijital platformların risklerine karşı bilinçlendirildiğini söyledi.

Kırçuval "TİKAV olarak bu farkındalığı artırmaktan, bu dönüşümün öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz. Kadınların dijital dünyada da güçlenmeleri, kendi potansiyellerini gerçekleştirmelerine destek olmak bizim için çok değerli. Biz biliyoruz ki toplumun kalkınması kadınlarımızın güçlenmesiyle mümkün" dedi.

5 FARKLI PROJEDE 9 BİN 300 KADINA YÜZ YÜZE EĞİTİM VERİLDİ

TİKAV ile Akfen Yenilenebilir Enerji birlikteliğinde 2017 yılında 'Evde Okullu Olduk' projesiyle 0-6 yaş grubu çocukların gelişimi konusunda 15 bölgede 800 kadına ulaşıldı. Sağlık olarak belirlenen 2018 yılının temasında 'Önce Sağlık' projesiyle 17 bölgede bin 500 kadına sağlık eğitimi verildi. 2019 yılıyla birlikte başlayan 'Hijyen Sağlıktır' projesinde de 26 farklı noktada 2 bin kadına ulaşıldı.

Pandeminin ardından hayata geçirilen 'Tasarruf Evimizde, Gelecek Elimizde' projesi ile çevresel ve ekonomik sorunlarının etki boyutunun arttığı günümüzde aile içerisinde tasarruf yöntemlerinin benimsenmesi ve doğa ile uyumlu bir yaşam tarzının sağlanması konusunda Akfen Yenilenebilir Enerji'ye ait enerji santralleri bölgelerinde yaşayan 2 bin 500 kadına eğitim verildi.

'Dijitaldeki Ayak İzimiz' projenin de uygulanması ile birlikte 5 farklı sosyal sorumluluk projesinde yaklaşık 9 bin 300 kadına çeşitli konularda yüz yüze eğitim verilmiş oldu. Projelerle dolaylı olarak ulaşılan kişi sayısı ise 20 bini aştı.