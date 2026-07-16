Diyarbakır ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Diyarbakır, Siirt, Mardin, Batman, Şırnak, Elazığ ve Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Diyarbakır'da Valilik tarafından gerçekleştirilen "İrade Bizim, Zafer Bizim 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı" kapsamında merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarınca açılan stantlar gezildi.

Valilik önünde devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması alanda kurulan ekranlardan takip edildi.

Vali Murat Zorluoğlu, yaptığı konuşmada, milletin istiklal ve istikbal için canı pahasına mücadele ettiği 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçtiğini söyledi.

15 Temmuz'da 253 vatan evladının şehit olduğunu, 2 binden fazla kişinin gazi olduğunu belirten Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Tarihimizin hiç şüphesiz en sinsi ve en alçak darbe girişimi olan 15 Temmuz, sadece bir darbenin akamete uğratıldığı bir gece değildi. O gece FETÖ'cü hainler sadece Cumhurbaşkanımızı ve hükümetimizi hedef almadı. O gece sadece devletimizin güvenlik birimleri, kolluk kuvvetleri hedefe konulmadı. 15 Temmuz gecesi topyekün ülkemize, çocuklarımızın geleceğine ve milli bekamıza kastedildi. Bizi asırlardır bu topraklarda var eden kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz yok edilmek istendi. Bu nedenle 15 Temmuz aziz milletimizin kendi iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına, canını ortaya koyarak sahip çıktığı büyük bir zaferin adıdır aynı zamanda."

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu da 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin jeopolitik hedefler taşıyan bir işgal teşebbüsüyle karşı karşıya kaldığını belirtti

Bu girişimin, Türkiye'nin yükselişinden rahatsız olan küresel güç odaklarının da bir projesi olduğunu dile getiren Ensarioğlu, "Ama unuttukları bir şey vardı. Türkiye sıradan bir ülke değildi. Bu millet tarih boyunca boyunduruk altına girmemiştir, bugün de girmeyecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimiz o gece meydanlara inerek sadece bir darbe girişimini durdurmamıştır. Aynı zamanda Türkiye'ye biçilen rolü reddetmiştir. Kendi kaderini kendi tayin edeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir." dedi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ise 15 Temmuz'da milletin bağımsızlığına sahip çıkarak dünyaya örnek olacak büyük bir destan yazdığını anlattı.

Etkinlikte, "Sancak Koşusu"nu başarıyla tamamlayan sporcular, Türk bayrağını Vali Zorluoğlu'na teslim etti.

Zorluoğlu, "15 Temmuz" konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödül verdi.

İlahi ve Türkçe ile Kürtçe şarkıların seslendirildiği, şiirlerin okunduğu etkinlikte, erbane ekibi dinleti sundu.

Programda, 15 Temmuz şehitleri için hazırlanan video gösterimi yapıldı.

Anma programı, İl Müftüsü Celal Büyük'ün yaptığı dua ile sona erdi.

Programa, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Siirt

Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı, Türk bayrakları ve mehteran takımının gösterisi eşliğinde kortej halinde Güres Caddesi Kızılay İş Merkezi önünden "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" ile başladı.

Siirt Belediyesi Kızlar Tepesi Sosyal Tesisleri'nde devam eden etkinlikte Vali Kemal Kızılkaya ve protokol üyeleri, "15 Temmuz" temalı fotoğraf ve resim sergisini ziyaret etti.

Buradaki programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu, dualar edildi.

Siirt'te 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesini ve milletin direnişini anlatan "15 Temmuz'da Siirt'te Yaşananlar" konulu belgesel izletildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması alanda kurulan dev ekranlardan takip edildi.

Vali Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit düşenlere Allah'tan rahmet diledi, gazileri de şükran ve minnetle yad etti.

Milletlerin tarihinde bazı dönüm noktalarının bulunduğunu ifade eden Kızılkaya, "O günler, yalnızca yaşandığı zamana değil, geleceğe de yön verir, hafızalara kazınır, nesilden nesile aktarılır. 15 Temmuz 2016 işte böyle bir tarihtir. O gece sadece bir darbe girişimi yaşanmadı. O gece, devletimizin bekasına, milletimizin iradesine, demokrasimize, bağımsızlığımıza ve bin yıllık kardeşliğimize kasteden alçak bir ihanet girişimiyle karşı karşıya kaldık." dedi.

"Yıllarca devletimizin imkanlarını kullanarak en mahrem kurumlarına sızan FETÖ mensupları, milletimizin silahını yine bu millete doğrultmuş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni esaret altına almak istemiştir. Ancak hesap edemedikleri bir hakikat vardı. Bu millet, tarih boyunca hiçbir zaman esareti kabul etmemiştir." ifadelerini kullanan Kızılkaya, bu karanlık gecede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletin sel olup meydanlara aktığını, ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Siirt'te de halkın büyük bir cesaret ve kararlılıkla darbecilere geçit vermediğini vurguladı.

Etkinlikte mehteran takımı gösterisi, şiir dinletisiyle sona erdi.

Programlara, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Servet Yolbaş, kurum müdürleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Mardin

Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi.

Valilik Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, taşıdıkları büyük Türk bayrağı ve "İrade bizim Vatan bizim" yazılı pankart ile 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden programda Kur'an-ı Kerim okundu, şiirler, ilahi ve ezgiler seslendirildi.

Vali Tuncay Akkoyun, yaptığı konuşmada, hain darbe girişiminde alçak darbecilerle mücadele ederken şehadet mertebesine erişenlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı ve uzun ömürler diledi.

15 Temmuz gecesi milletin, hain darbe girişimini bozguna uğratarak hafızalardan asla silinmeyecek büyük bir destan yazdığını vurgulayan Akkoyun, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki, bizi her türlü badireden çıkaran yegane güç, bu topraklarda yüz yıllardır mayalanan birlik, beraberlik, kardeşlik ve tek yürek olma iradesidir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde hıyanet ne kadar büyük olursa olsun, alçakların namlularından çıkan kurşunlar, bu milletin göğsündeki sarsılmaz iman zırhını aşamamıştır. 15 Temmuz, hakkın batıla, sadakatin ihanete, cesaretin korkaklığa, mertliğin namertliğe ve milli iradenin vesayete karşı kazandığı demokrasi zaferinin adıdır."

Konuşmaların ardından Mardinli milli sporcuların taşıdığı sancak ve Türk bayrakları Vali Akkoyun'a teslim edildi.

Alandaki '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı' ve Öğrencilerin 15 Temmuz konulu resim sergisinin gezildiği programda, vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Programa, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Müftüsü Enver Türkmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, 15 Temmuz gazileri, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Batman

Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Parkı'nda program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ahmet Durmuş dua etti.

Vali Ekrem Canalp, yaptığı konuşmada, hain darbe girişiminin amacının ülkede bir iç karışıklık çıkarmak olduğunu söyledi.

Canalp, şunları kaydetti:

"Şunu çok iyi bilmeli ve hiçbir zaman unutmamalıyız ki; bu örgütü ellerinde tutanların, onu kontrol edenlerin amacı sadece bir darbe teşebbüsünden ibaret değildi. Onların çok daha büyük bir amacı vardı: Türkiye'den bir Afganistan, bir Suriye, bir Irak veya bir Libya çıkarabilmek; ülkemizde bir iç karışıklık yaratabilmekti. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla aziz milletimiz; Alevisiyle Sünnisiyle, erkeğiyle kadınıyla, yaşlısıyla genciyle, doğulusuyla batılısıyla meydanlara, caddelere, havalimanlarına ve kamu binalarına akın etti. Bu karanlık gecenin sabahında bizler, dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazılacak bir destan bıraktık."

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması alandaki dev ekranlardan izletildi.

Programda öğrenciler tarafından ilahi ve şiir dinletileri sunuldu.

Programa, Cumhuriyet Başsavcı vekili Mehmet Çetiner, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Jandarma Komutanı vekili Albay Veysel Aksoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak

Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ömer Kabak Meydanı'nda 107 metrelik Türk bayrağı eşliğinde düzenlenen yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü.

Bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarına Türk bayrağı asarak, yürüyüşe destek verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin ilahi seslendirdiği etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması alanda takip edildi

"15 Temmuz Şehitler Sancak Koşusu"nda taşınan Türk bayrağı sporcular tarafından Vali Birol Ekici'ye teslim edildi.

Vali Ekici, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara sağlık ve sıhhat diledi.

10 yıl önce bugün halkın hep birlikte bir destan yazdığını dile getiren Vali Ekici, şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızı alanlara ve havalimanlarına çağırmasıyla 'ben halkın üzerinde hiçbir güç görmedim tanımıyorum' demesiyle milletimiz darbecilere karşı dimdik durmuş darbeyi geri püskürtmüştür. O gün darbeyi püskürtmeseydik ne olurdu derseniz Suriye'ye, Irak'a, İran'a bakmamız lazım. Oralara ne yapmak istedilerse onlarında hain FETÖ örgütüyle bize de aynı senaryoların oynanacağını görmemiz gerekiyor. Allah'a şükürler olsun dimdik durarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde darbeyi engelleyerek ülkemizin önünde yeni bir sayfa açtık. Bu yeni sayfa nedir? Bu sayfa 'Türkiye Yüzyılı' sayfasıdır ve 'Terörsüz Türkiye' sayfasıdır. Ben biliyorum ki Şırnaklı hemşerilerim 15 Temmuz gecesi havalimanını kapatarak Şırnak'ın, Cizre'nin sokaklarını kapatarak darbenin önüne geçerek çok önemli roller üstlenmiştir."

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da programda konuştu.

Programa, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Vali Yardımcısı Muhammet Çiftci, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kamu kurumları ve siyasi partilerin temsilcileri ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Elazığ

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, mehteran takımı eşliğinde Gazi Caddesi güzergahından 15 Temmuz Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mehteran takımının konser verdiği etkinlikte, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Yusuf Bingöl dua etti.

Sancak koşusu kapsamında sporcular, elden ele taşıdıkları sancağı Vali Numan Hatipoğlu'na teslim etti.

Ayrıca programda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırları ve "İrade Bizim Zafer Bizim" resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Numan Hatipoğlu, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'a gelinen sürece herkesin çok iyi anlaması gerektiğini, FETÖ'nün dini ve insani duyguları, çocukları ve gençleri eğitim adı altında istismar ederek tıpkı bir kanser hücresi gibi kendisine yayılacak alan bulduğunu belirtti.

Bu şekilde ülkeye daha önce hiç görülmemiş şekilde bir acı yaşatan terör örgütünden bahsettiğini ifade eden Hatipoğlu, şunları söyledi:

"Yiğit insanların diyarı Elazığ'dan tekrar cumhuriyetimize, devletimize ve aziz milletimize bağlılığımızı hep birlikte ifade ediyorum. Yüce Allah birliğimizi daim kılsın, beraberliğimizi daim kılsın. Tıpkı hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin ifade ettiği gibi bir olalım, iri olalım, diri olalım diyorum. Aynı zamanda tek vatan üzerinde, tek bayrağın altında ve tek bir millet olarak aziz devletimizin ilelebet payidar olmasını diliyorum."

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da 15 Temmuz gecesinin milletin iradesini, cesaretini ve dirilişi andıkları bir gece olduğunu belirterek, devletin ve milletin bekası ile milli iradenin hakimiyeti için can veren tüm aziz şehitleri rahmet ve minnetle yad etti.

Programa, il protokolü, gaziler, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bingöl

Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla, Hacı Hıdır Camisi önünden Özgürlük Caddesi'ne kadar yürüdü.

Burada düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Cahit Çelik, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 yılı gecesinde sadece bir darbe girişimi olmadığını devlete, demokrasimize, bağımsızlığımıza ve milletimizin ortak geleceğine yöneltilmiş hain bir işgal teşebbüsü yaşandığını söyledi.

Çelik, "O gece aziz milletimiz imanıyla, cesaretiyle ve sarsılmaz iradesiyle buna geçit vermemiştir. Tankların karşısına çıkan insanlar yürekleriyle, silahların karşısında inancıyla yürüyenler, ezanlar susmasın, bayrak inmesin. Vatan bölünmesin diye canlarını feda etmişlerdir." dedi.

Programda Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik ve 15 Temmuz gazisi Mehmet Akif Özdemir de birer konuşma yaptı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, 49. Tugay Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Mehmet Böberci, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, 15 Temmuz gazisi Ahmet Boğatekin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, vali yardımcıları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.