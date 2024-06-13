HSK kararnamesiyle 4 bin 298 hakim ve savcının görev yeri değişti

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 4 bin 298 hakim ve savcıyı kapsayan Adli ve İdari Yargı 2024 yılı Ana Kararnamesi'ni tamamladı.

HSK'nin internet sitesinden yayımlanan kararnameye göre, adli yargıda 4 bin 8, idari yargıda ise 290 olmak üzere toplam 4 bin 298 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Kararnameyle Aksaray, Bolu, Erzurum, Kırıkkale, Kırşehir, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Uşak, Bartın, Çankırı, Karabük, Kars, Kırklareli, Kilis, Nevşehir, Bayburt, Bitlis, Iğdır ve Tunceli olmak üzere 20 ile yeni başsavcı atandı.

Bu illerde yapılan başsavcı değişikliği şu şekilde:

Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman Karabük Cumhuriyet Başsavcılığına, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar Uşak Cumhuriyet Başsavcılığına, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığına, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Erdal Şenol Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına, Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin Bartın Cumhuriyet Başsavcılığına, Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni Kars Cumhuriyet Başsavcılığına, Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Osman Öztürk Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Cumhuriyet savcısı İbrahim Cansever Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığına, Samsun Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Akif Aktaş Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez Menderes Cumhuriyet Başsavcılığına, Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığına, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine görevlendirildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ali Keleş, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı ile Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin ise Yargıtay savcısı oldu.

Kararnamedeki dikkat çeken isimler

İzmir Adliyesindeki dinlenme odasıyla ilgili kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan eski İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur Karşıyaka Hakimliğine atandı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığında düz savcı olarak görevlendirildi.

Ankara'ya yeni başsavcıvekilleri görevlendirildi

Ankara Cumhuriyet savcısı Namık Kemal Saltık, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcıvekili Tuncay Bozdoğan ve Edirne Cumhuriyet Başsavcıvekili Eşref Çağdaş Bal Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Adnan Gümüş Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Durdu Özer ve Erkan Yüksel ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcısı olarak görevlendirildi.

Adli yargıdaki değişiklikler

Ayrıca 45 ilçenin Cumhuriyet başsavcısı da değişti. Vakfıkebir, Germencik, Çivril, Mut, Pazarcık, Gerede ve Şereflikoçhisar adliyelerine ilk defa Cumhuriyet Başsavcısı ataması yapıldı.

Ağır ceza mahkemesi başkanı olarak ise 152 atama gerçekleştirildi. Bunlardan 43'ü başkanken yer değişikliği yapılarak bir başka yer ağır ceza mahkemesi başkanlığına, 109'u farklı görevlerden ağır ceza mahkemesi başkanlığına atandı.

Torbalı, Anamur, Çerkezköy, Çeşme, Dörtyol, Milas, Polatlı, Birecik, Ergani ve Reyhanlı ilçelerine ilk kez ağır ceza mahkemesi kurularak faaliyete geçirilmesi planlandı. Bu ilçelere ağır ceza mahkemesi başkanı ataması yapıldı.

Bölge adliye mahkemelerinde mevcut dairelere ilave olarak 17'si ceza dairesi, 28'i hukuk dairesi olmak üzere toplam 45 daire faaliyete geçirilecek. Bölge adliye mahkemelerine 354'ü üye hakim, 48'i Cumhuriyet savcısı, 73'ü daire başkanı ve 2'si bölge adliye mahkemesi başkanı olmak üzere toplam 477 atama gerçekleştirildi.

Bu atamalarla hem daire hem üye sayısı artırılarak bölge adliye mahkemelerinin daha etkin bir şekilde faaliyetlerini yürütmelerinin amaçlandığı belirtildi.

Yargıtaya ise 45 tetkik hakimi ve 14 Cumhuriyet savcısı ataması gerçekleştirildi. Yargıtaydan ise 10'u bölge adliye mahkemelerine, 12'si ilk derece mahkemelerine olmak üzere 22 tetkik hakiminin ataması yapıldı. Yargıtay Cumhuriyet savcılarından birinin ataması Cumhuriyet başsavcılığına, ikisinin ataması ise talepleri üzerine bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcılıklarına yapıldı.

İdari yargıdaki değişiklikler

İdari yargı ana kararnamesi 290 kişiden oluştu. Adana, Bursa, Erzurum ve İzmir Bölge İdare Mahkemelerine birer idari dava dairesi, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesine iki idari dava dairesi, Ankara Bölge İdare Mahkemesine ise bir vergi dava dairesi başkanı atandı.

Bölge idare mahkemelerine 58'i ilk derece mahkemelerinden, 2'si Danıştay tetkik hakimliğinden olmak üzere ilave olarak 60 üye ataması yapılarak bu mahkemelerin etkin bir şekilde faaliyetlerini yürütmeleri amaçlandı. Böylelikle bölge idare mahkemelerinin iş yükünün azaltılmasının hedeflendiği öğrenildi.

İlk derece mahkemelerine yönelik ise Ağrı ve Kırklareli İdare Mahkemesinin faaliyete geçirilmesi planlandı.

Deprem nedeniyle açılan davaların yoğunluğu dikkate alınarak Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te birer, yıllık gelen iş yükü gözetilerek de İstanbul'da 2, Van'da ise 1 idare mahkemesinin faaliyete geçirilmesi amacıyla atamalar yapıldı.

Bölge idare mahkemesi başkanlıklarında herhangi bir değişiklik yapılmazken, Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve İzmir Bölge İdare Mahkemesi daire başkanlıklarına toplam 11 ünvanlı ataması gerçekleştirildi.

Bunlar dışında ilk derece mahkemelerinde 44 ünvanlı ataması daha yapıldı. Ünvanlı atamaların 19'u halihazırda başkanken yer değişikliği yapılarak bir başka yer mahkeme başkanlığına, 25'i ise hakimlikten terfi ettirilerek mahkeme başkanlığına atandı.

Bakan Tunç'tan "hayırlı olsun" mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından kararnameyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararname, HSK internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacak. Yeni görev yerlerine atanan hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza adaletin tecellisi yolunda başarılar diliyorum. Kararname, hakim ve savcılarımız ile aileleri, yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olsun."