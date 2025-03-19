Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı

Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı

İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun'un da bulunduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı alındı. Ongun gözaltına alındığını duyururken İmamoğlu'nun evinde arama yapıldığı aktarıldı.

19.03.2025 07:05
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş.'ye yönelik olarak başlatılan "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun'un da bulunduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı alındı.

ONGUN: GÖZALTINA ALINIYORUM

Ongun sosyal medya hesabından "Gözaltına alınıyorum" derken, İmamoğlu'nun evinde ise polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir arama yapılıyor.

Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İmamoğlu, evinden paylaştığı videosunda, "Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl benim sevgili polislerimi kötülüğe alet ederek, yüzlerce polis yığmıştır. Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • 250500:
    Devlet gereğini yapıyor demekki iş ciddi bakalım neler çıkacak 108 99 Yanıtla
  • Murat Zor:
    iş ciddi. o kılavye delikanlılarına duyurulur 52 27 Yanıtla
  • Ali Kır:
    devam devam.. 45 22 Yanıtla
  • osman şahin:
    DEMOKRASİ BİTTİ HAK HUKUK ADALET YOK ÇOK YAZIK MEMLEKETİM ÇOK YAZIK 18 18 Yanıtla
  • Doğan Kantarcı:
    neymiş sıra sizede gelecekmiş sırada kimler var daha Rum artıkları 17 19 Yanıtla
  • Mehmet Tunc:
    Kanunen işlemler sahte yapıldı ise o dönem Ünivresitede görevli olanlar Yökte görevli olanlar neden göz altına alınmıyor :) KOMEDİSİNİZ... Ey Bu ülkeye zul olan insan evlatları gideceksiniz ve hesap verecekseniz. BU hükümet zerre güven vermiyor artık, Daha önce Selahattin Demirtaş karşısında rakipti cezaevine yollattı, Şimdi İmamoğlu onuda Sahtekarlıkla Suçluyor. Yahu millet artık yemiyor yemiyor. 15 13 Yanıtla
  • Ecevit çakar:
    Türkiyenin herhangi bir ilinde bir eşek getirin parti kursun o eşek ,iktidara karşı adayını koysun ,bu ülke ilki yaşar eşek başkan olur ;)) 17 7 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Bu coğrafyadan asla ve katiyyen Türklük şuurunu ve bilincini asla silemeyeceksiniz... 19 2 Yanıtla
  • isa1507_:
    devlet yasal olmayan hiçbir işlem yapmaz herkes ederi kadarını bulur 7 7 Yanıtla
  • sehmus fatih:
    var birşeyler . yine mağdur edebiyatı yapacak eko 1 2 Yanıtla
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