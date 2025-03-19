İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş.'ye yönelik olarak başlatılan "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun'un da bulunduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı alındı.
Ongun sosyal medya hesabından "Gözaltına alınıyorum" derken, İmamoğlu'nun evinde ise polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir arama yapılıyor.
İmamoğlu, evinden paylaştığı videosunda, "Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl benim sevgili polislerimi kötülüğe alet ederek, yüzlerce polis yığmıştır. Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum" dedi.
Son Dakika › Güncel › Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
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