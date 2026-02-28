İsrail saldırısı petrol fiyatlarını etkiliyor

6 Nisan 1920

1- ABD- İran gerilimi tırmanırken İsrail saldırısı petrol fiyatlarında artış endişelerini tetikledi

ABD ile İran arasındaki müzakerelerde uranyum zenginleştirme konusundaki görüş ayrılıklarının artırdığı jeopolitik risklerin etkisiyle Brent petrol, şubatın son işlem gününü yüzde 3 yükselişle 73,12 dolardan kapatarak Haziran 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

Uluslararası veri şirketi Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi:

"Olası bir saldırıda ABD'nin enerji altyapısını hedef almaktan kaçınacağını düşünüyorum. Ancak bu durumda bile petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 10'luk bir artış görülebilir"

"ABD yönetiminin, istihdam ve tüketici harcamaları üzerindeki olası baskılar nedeniyle petrol fiyatlarının uzun süre yüksek seviyelerde seyrettiği bir piyasa ortamını göze alacağını düşünmüyorum"

(Duygu Alhan/Ankara)

2- GRAFİKLİ - Türkiye'de 50 milyonu aşkın aboneyi kapsayan akıllı sayaç dönüşümü 1 Mart'ta başlıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz:

"Bu dönüşümün, Türkiye'nin enerji piyasasında dijitalleşme vizyonunu daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz"

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Başkanı Barış Erdeniz:

"Akıllı sayaç dönüşümü, akıllı şebeke dönüşümünün önemli bir bileşenidir ve ülkemizin enerji politikalarının hayata geçirilmesini kolaylaştıran bir unsurdur"

(Gökçe Küçük Topbaş/Ankara) (Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, 28 Şubat postmodern darbesini değerlendirdi:

"Pınarhisar Cezaevi dahil oralardan da takip etmek suretiyle 28 Şubatçı zihniyet hep Genel Başkanımızı çok yakinen takip eder oldu. Ama onun her zaman metanetini koruduğunu gördüm, gözlemledim. 'Mutlaka hak üstündür, eninde sonunda bu haksızlık sona erecek, hak egemen gelecek.' Hep buna inandık. Yeri geldiğinde bunları hep tekrarladığına şahitlik ettik. O süreci yine milletin desteğiyle aştık ve o vesayetçi yapıları da milletten aldığımız güçle tasfiye ettik. Türkiye'yi bu illetten kurtardık"

"(28 Şubat sürecinde uygulanan başörtüsü yasağı) Hiç kimse bir daha hak ve özgürlüğü ortadan kaldırıcı herhangi bir mülahaza ile eylem ve işlem yapmaya kalkışma cesareti gösteremez. Zaten Türk Ceza Kanununda bunların yaptırımı var"

(Aynur Ekiz-Zehra Tekeci Eser/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye'de elektrikli araçlar için yüksek hızlı şarj istasyonu sayısı 16 bin 650'ye ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen destek ve teşvikler kapsamında ülke genelinde kurulan istasyonların sayısı 2024 yılında 5 bin 175 iken, bir yılda yaklaşık 3 katına çıktı

(Zeynep Duyar/Ankara)

5- Başkent 2026'ya ihracat rekoruyla girdi

Ankara'dan ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 40 artarak 1,3 milyar dolara ulaşırken, tüm zamanların ocak ayı rekoru kırıldı

Başkentten geçen ay Birleşik Krallık'a 162,1 milyon dolar, ABD'ye 121,9 milyon dolar, Çin'e 102,7 milyon dolarlık ihracat yapıldı

(Mert Davut/Ankara)

6- Altının onsu 53 yılın en uzun aylık yükseliş serisine ulaştı

Altının onsu, şubatta yüzde 8,9 artarak 53 yıl sonra ilk kez yatırımcısına 7 ay üst üste kazandırdı

İtalya merkezli bankacılık grubu Intesa Sanpaolo Kıdemli Emtia Ekonomisti Daniela Corsini:

"Perakende yatırımcıları yükseliş eğilimi fırsatını kaçırma endişesiyle altın alımlarına devam ediyor ancak altındaki yükseliş, aynı zamanda yoğunlaşan ticaret belirsizliği, siyasi ve jeopolitik riskler ve Fed'in faiz oranlarını indirme beklentisinden kaynaklı güvenli liman talebinden de kaynaklanıyor"

(Burhan Sansarlıoğlu-Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

7- Küresel piyasalar jeopolitik gerilimler ve ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı

İran ve ABD arasındaki devam eden gerilim ve nükleer müzakerelerin yanı sıra Afganistan ve Pakistan arasında başlayan çatışmalar küresel risk algısını artırdı

ABD'de gelecek hafta pazartesi imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi verileri, salı ADP özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü PMI verileri, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı takip edilecek

(Mahmut Çil/İstanbul)

8- Asya merkezli teknoloji şirketleri yatırımcısını sevindirirken, "Muhteşem Yedili"nin adı var getirisi yok

Yılın 2 ayında yatırımcısına Çinli şirket Alibaba yüzde 0,1, Tayvanlı TSMC yüzde 28,7, Güney Koreli SK Hynix yüzde 63, Japon şirketler Tokyo Elektron yüzde 28,2, Advantest yüzde 36,8 kazandırdı

"Muhteşem Yedili"nin hisse performanslarına bakıldığında ise yatırımcısına Apple yüzde 2,8, Nvidia yüzde 5, Microsoft yüzde 18,8, Amazon yüzde 9, Alphabet yüzde 0,8, Meta yüzde 1,8 ve Tesla yüzde 10,5 kaybettirdi"

(Burhan Sansarlıoğlu-Mahmut Çil/İstanbul)

9- MEMLEKET SOFRASI - Borani

?Şanlıurfa'da coğrafi işaretle tescillenen "Urfa pencer (pazı) boranisi", zahmetli yapımına rağmen evlerde bir araya gelen kadınlar tarafından özel günlerde yaşatılan ve kış sofralarında öne çıkan köklü bir lezzet olarak dikkati çekiyor

(Gökhan Çalı-Ömer Faruk Salman/Şanlıurfa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- İSTANBUL'UN SELATİN CAMİLERİ - 3. Selim'in şehir vizyonu Büyük Selimiye Camisi

Kitabesinde "mücessem bir nur" olarak tanımlanan cami ve külliye, ibadethane olmasının yanında planlı bir şehir tasarımı örneği olarak da biliniyor

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Efdaluddin Kılıç:

"Osmanlı döneminde çok önemli bir işletmeler grubunun Selimiye Camisi'yle beraber tasarlandığını ve kullandığını görüyoruz. Burada tekstil atölyeleri, aynı zamanda hamamı, sıbyan mektebi, kütüphanesi ve muvakkithanesi de var"

(Rüveyda Mina Meral-Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- 28 Şubat sürecinde eğitimleri kesintiye uğrayanlar yaşadıklarını unutamıyor

İngilizce öğretmeni Serpil Abazi:

"Ben 2000 yılında okulu bırakmak zorunda kaldım. Özel sektörde çalıştım fakat o öğretmen olamamışlık hep içimdeydi. Nihayetinde 2011 yılında gelen afla artık üniversitelerde başörtüsü sorunu diye bir şey kalmadı. Aftan yararlanarak 2012 yılında üniversiteye dönüş sağladım"

28 Şubat sürecinde İstanbul Üniversitesinde öğrenci olan Banu Davran:

"Edebiyat Fakültesinin önünde polisler vardı, kapılar kapalıydı. Kapının üzerinde asılı bir talimatnamede başı kapalı öğrencilerin okula alınmayacağı yazıyordu. O kadar emekle kazandığım okula girememek çok büyük bir hak gasbıydı"

(Mikail Bıyıklı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- 28 Şubat'ta eşinin başörtüsü nedeniyle ihraç edilen emekli albay, yaşadıklarını anlattı:

"Kıdemli yüzbaşı rütbesindeyken Silahlı Kuvvetlerden piyade er olarak ihraç edildim. Yani bütün Silahlı Kuvvetlerdeki aldığım rütbeler, geçirdiğim safahat ve kazandığım yasal bütün haklarım elimden alındı. Er olarak eşim ve iki çocuğumla kapının önüne konuldum"

"2018'de verilen mahkeme kararıyla bizleri ihraç eden o darbeye teşebbüs edenlerle alakalı mahkeme bir hüküm verdi, müebbet hapse çarptırdı ve rütbelerini geri aldı. Beni 1999'da er seviyesine indirenler bu sefer mahkeme kararıyla orgenerallikten er seviyesine indi. Ben ise albay olarak geri döndüm. İlahi adalete inancım zaten vardı ama şanslıydım çünkü ilahi adaletin tecellisine bizzat şahit oldum"

(Koray Taşdemir/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Antarktika'da 10. yıl: Türk bilim insanları gezegenin geleceği için çözüm arayışını sürdürüyor

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında bu yıl 15 araştırma projesi yürüten Türk bilim insanları, küresel iklimden yer bilimlerine, yakın uzay çalışmalarından biyolojik çeşitliliğe kadar pek çok sorunun yanıtını arıyor

Bilim seferi lideri Prof. Dr. Ersan Başar:

"Bilimsel çalışmaların etkin bir şekilde sürdürülmesi, lojistik süreçlerin titizlikle yönetilmesi, sahada emniyetin sağlanması ve elde edilen verilerin düzenli olarak raporlanması, güçlü bir yönetim ve koordinasyon gerektiriyor"

(Şebnem Coşkun/Antarktika)

14- Karaköy'de özel üretim Türk motifli satranç ve tavlalar yabancı müşterilerden yoğun talep görüyor

İstanbul'da bir atölyede tamamen el yapımı ve kişiye özel tasarlanan satranç ve tavla takımları hem yerli hem yabancı müşterilere ulaşırken üretimin 4-6 hafta sürdüğü eserlerde satışların yüzde 50'si yurt dışına yapılıyor

Sanat galerisi yöneticisi Sara Farboudi:

"Türkiye'yi ziyaret eden yabancılar özellikle Türk motiflerini ülkelerine hediye olarak götürmek istiyor. Satışlarımızın yaklaşık yüzde 50'si yurt dışına yapılıyor. İstanbul'a gelen turistler bizden satın aldıkları tavla veya satranç takımları ülkelerine götürüyor"

(Kaan Ulu/İstanbul)

15- Fenerbahçe ile Antalyaspor ligde 60. randevuda

Sarı-lacivertli ekibin, rakibine karşı galibiyet sayılarında 40-8 üstünlüğü bulunuyor

(Bozhan Memiş/İstanbul)

16- İtalyan futbolu son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde tutunamıyor

La Gazzetta dello Sport'un uluslararası futbol birimi müdürü Iacopo Iandiorio:

"İtalya'da derin yapısal sorunlar var. Birinci sorun, futbol akademilerinde artık teknik öğretmiyoruz, sadece taktik önemseniyor. Genç oyuncularımız artık iki ayakla oynamayı, savunma pozisyonlarını, top sürmeyi ve rakipleri geçmeyi öğrenmiyor"

"İtalya'daki gençler eskiden olduğu gibi sokaklarda futbol oynamıyor, Lamine Yamal gibi oyuncular sokakta özgürce yetişebiliyor, istediklerini yapabiliyor ve ruleta (çalım atma tekniği) gibi top sürme tekniklerini geliştirebiliyorlar, biz bu fanteziyi kaybediyoruz"

(Emre Aşıkçı/İstanbul) (Görüntülü)

17- Sloven yüzücüler, Avrupa Şampiyonası için Erzurum'da kulaç atıyor

Slovenya Yüzme Milli Takım Antrenörü Tea Kosnjek:

"Yakında bir müsabaka yok ve normal bir antrenman olarak yüksek irtifada kamp yapıyoruz. Ama asıl hedefimiz yazın yapılacak Avrupa Şampiyonası"

Sloven milli yüzücü Katja Fain:

"Yazın Paris'te yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorum"

(Yunus Hocaoğlu/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

