Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

23.10.2025 16:09
23.10.2025 16:09
Selin vurduğu Foça\'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sele neden oldu. Araçlar sel sularında sürülendi, birçok ev ve iş yerini su bastı. Bir vatandaş, "Sular taştı ve eve doldu. Evimizin hali çok kötü. Allah yardımcımız olsun" sözleriyle ilçedeki durumun vahametini gözler önüne serdi. Öte yandan selde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları başladı.

İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sabah saatlerinde başlayan yağış öğle saatlerinde şiddetini artırdı.Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sebebiyle vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, yağmur suları bir süre sonra sele dönüştü.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, bazı araçlar mahsur kaldı. Rögarların da taşmasıyla cadde ve sokaklar kullanılamaz hale geldi.

Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki dere, yağış nedeniyle taştı. Yükselen su dolayısıyla sürüklenen bir otomobil dere kenarındaki bariyerlere takıldı. Sel suları araçları sürüklerken, evlerin bahçeleri de tamamen sular altında kaldı. Öte yandan denizin taşması sonucu Eski Foça- Aliağa yolunda ulaşım aksadı, bazı bölümlerde araçlar bir süre mahsur kaldı.

Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

METREKAREYE 120 KİLOGRAM YAĞMUR

İzmir'de sağanak Foça ilçesinin yanı sıra Karaburun ve Aliağa'da da etkili oldu. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre Foça'ya metrekareye 120, Karaburun'a 50, Aliağa'ya ise 35 kilogramın üzerinde yağış düştü. Cadde ve sokakların göle döndüğü Foça'da bazı araçlar da yolda su birikintilerinin içinde kaldı. Ekipler, araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

"BEN BÖYLE BİR YAĞMUR GÖRMEDİM"

Foça'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Recep Yıldız (66), "32 yıldır Foça'da yaşıyorum. Böyle bir yağmur, böyle bir sel görmedim. Her yeri, evleri su bastı" dedi. Evini su basan vatandaşlardan Gönül Sekitaş (60) ise "Sular taştı ve eve doldu. Evimizin hali çok kötü. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

1 KİŞİ KAYIP

Öte yandan korkutan haber geldi. Foça'da bir kişi sel sularına kapıldı. İzmir Valiliği yaptığı açıklamada, kaybolan kişiyi arama çalışmalarının başladığını belirtti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İzmir ilimizin Foça ilçesinde yağan kuvvetli yağmur nedeniyle sel, su baskını ve mahsur kalma olayları yaşanmıştır. Bölgede devam eden müdahale çalışmalarını yerinde koordine etmek amacıyla AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan beraberinde Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı ve Acil Yardım ve Altyapı Hasarları Daire Başkanı Ayhan Işık ile birlikte bölgeye hareket etmiştir.

İzmir ilimizin Foça İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi ve İsmet Paşa Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle 198 ihbar (su baskını, bilgi talebi, mahsur kalma vb.) alınmıştır. Gelen ihbarlara ekipler tarafından müdahale edilmektedir. Müdahale çalışmalarında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Belediye, DSİ, Karayolları, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumlardan toplam; 587 personel 265 araç görev almaktadır.

Sel olayı sonucunda bir vatandaşımızın kaybolduğu bilgisi alınmış olup, kayıp vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Arama çalışmalarına destek vermek üzere, Manisa ve Muğla il AFAD müdürlükleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan su altı arama ekibi görevlendirilmiştir. Olumsuz hava koşullarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

Kaynak: DHA

