İzsu'nun 2024 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi

(İZMİR) - İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) Olağan Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Faaliyet Raporu ve 2024 Yılı Kesin Hesabı oy çokluğuyla kabul edildi. Oturumda İZSU'nun 2024 yılı çalışmaları değerlendirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, " Körfez'in temiz olması hepimizin kazanımıdır. Hepimiz bunun için çaba göstereceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım Bakanlığı bu konularda daha yetkin olanaklara sahip ve bu gücünü İzmir için de kullanmalı" dedi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) 2024 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. İZSU Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurulu'nun ikinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır yönetiminde toplandı. Genel Kurul öncesi İZSU'nun 2024 çalışmaları ile ilgili video sunum yapıldı. Kurul gündeminde İZSU Genel Müdürlüğü 2024 Faaliyet Raporu ve Kesin Hesabı gündeme geldi.

Hazırlanan 2024 mali yılı kesin hesabına göre, İZSU Genel Müdürlüğü'nün geçen yıla ait giderlerinin toplamı 19 milyar 161 milyon 386 bin 97 lira oldu. Tabloya göre ana gider kalemi 11,3 milyar lira ile mal ve hizmet alımları, 4,8 milyar lira ile sermaye giderleri ve 1,8 milyar lira ile personel giderleri oldu. Geçen yıl ayrıca 1,1 milyarlık borç ödemesi de yapıldı. İZSU'nun 2024 yılındaki gelirleri ise 14 milyar 806 milyon 6 bin 614 lira olarak kaydedildi. Ana gelir kalemi 12,3 milyar lira ile teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ve 2,4 milyar lira ile diğer gelirler belirtildi.

İZSU Genel Kurulu'nda ayrıca Atıksuların Kanalizasyon Deşarj Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde de değişikliğe gidildi. Bu değişiklikle kanalizasyon şebekesine giden endüstriyel atıkları ölçen parametreler de izlenecek.

Yıldır: "Körfez'in temiz olması hepimizin kazanımıdır"

Genel Kurulda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, "Temel bir su sorunumuz var. Körfez'in temiz olması hepimizin kazanımıdır. Hepimiz bunun için çaba göstereceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım Bakanlığı bu konularda daha yetkin olanaklara sahip. ve bu gücünü İzmir için de kullanmalı. Gediz Nehri de üstünde durulması gereken bir konu. 5 ilden geçiyor ve üzerindeki kiri taşıyor. Gediz'den beslenen tarlalar var ve bir an önce Gediz için de önlemler alınması sağlanmalı" ifadesini kullandı.

Yeter: "İzmir gerçeği bizi gururlandırmakta"

AK Parti Grubu'ndan İZSU'nun Faaliyet Raporu ve 2024 Yılı Mali Kesin Hesabına yönelik eleştirilere İzmir Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Candaş Yeter yanıt verdi. Yeter, "Elektrik fiyatlarındaki artış nedeniyle suya zam yapılıyor ve İzmir'e devlet kaynaklı su yatırımı yapılmıyor. Yatırım yapmayan veya yatırımları yetersiz bir İZSU'dan arkadaşlarım bahsediyor. Birçok ilin henüz arıtma tesisinin bile olmadığı gerçeği karşımızda dururken, TÜİK'in her yıl yayımladığı su ve atık su istatistiklerine göre Avrupa Birliği standartlarında ileri biyolojik arıtma tesisine en çok sahip olan il, arıtma suyunun yüzde 97,2'sinin AB standartlarına uygun olan ve bu oranla yine Türkiye'de lider olan il, kişi başına düşen ileri biyolojik arıtma miktarında yine lider kent olan İzmir gerçeği bizi gururlandırmakta ancak bizleri rehavete sürüklememektir" dedi.

BUSKİ ve KOSKİ gibi diğer su idarelerine merkezi hükümetin yatırım yaptığını ancak İZSU'ya yapmadığını belirten Yeter, "Devlet tarafından bizim büyük montanlı yatırımlarımıza herhangi bir yatırım yapılmış değil. BUSKİ'ye bakın vardır, KOSKİ'ye bakın vardır ama İzmir'de yoktur. Bu yüzden Çiğli atık su 4. Faz imalatında gerçekleştirilmeyen bu yardımı Dikili atık su arıtma tesisi imalatında beklediğimizi ifade etmek isterim" diye konuştu.

"Mali yük her geçen gün artmakta"

Elektrik maliyetlerinin yüksek olduğunu aktaran Yeter, bununla beraber diğer maliyetlerin de her geçen gün arttığını aktararak, "Maliyetlerin 2,5 milyar lira olduğu gerçeği üzerine şunu söylemek isterim. Sadece İZSU için değil ülkemizin kamu kurum ve kuruluşlarına, sanayicilerine, çiftçilerine ve vatandaşlarımıza yarattığı mali yük her geçen gün artmakta" ifadesini kullandı.

Sermaye gruplarının para kazanacak olmasının İzmir'e 2,5 milyar liraya mal olduğunu açıklayan Yeter, şöyle konuştu:

"İzmir ve Manisa bölgesi 2013 yılında 1 milyar 231 milyon dolar teklif eden bir firmaya ihale ediliyor. Bu özelleştirmeler yapıldıktan sonra fatura bedellerinde daha önce dağıtım bedelleri çok küçük bir oran teşkil ederken bu dağıtım hizmetlerini alan sermaye grupları zarar etmesin ya da daha fazla kar etsin diye fatura içindeki dağıtım bedelleri tutarı her geçen gün artıyor. Artışlar yüzde 4 binlere varıyor. 2024 enerji üretim bedeli 48,21 liradayken, dağıtım bedeli 85 lira. 6 ay sonra bir zam yapılıyor 1 Temmuz 2024 tarihinde. Enerji üretim bedeli 49 liraya çıkıyor, dağıtım bedeli 136 liraya çıkıyor. Sermaye grupları para kazansın diye yaptığınız bu dağıtım bedellerindeki fahiş artışlar bize 2 buçuk milyar liraya mal oluyor."

İnanç: "Körfez İzmir'in göz bebeğidir"

Körfezin temizlenmesi, içme suyu temini ve dağıtımının siyaset üstü görülmesi gerektiğini ifade eden CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, şunları söyledi:

"Körfez İzmir'in göz bebeğidir. İçme suyu gerçekten önemli. İZSU Genel Müdürlüğü Master Plan çalışması da yapıyor ve kente temiz suyun kesintisiz verilmesi için çok önemli maddeler oluşturacak. Bütçenin doğru kullanılması ve kente doğru yatırımlar yapılması için kararlar alan tüm İZSU çalışanlarına ve başkanımız Cemil Tugay'a teşekkür ediyorum. Biz üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Hükümet de İzmir'e daha çok su kaynağı yaratacak yatırımlar yapmalı. Bizler de DSİ'nin sağladığı imkanlarla kayıp kaçak oranını indirmeliyiz. 'Körfez'i belediye temizlesin' denildi. Bu doğru bir bakış açısı değil. Sirkülasyon ve navigasyon kanalları açılması için hükümet kaynak yaratmalı, yatırım yapmalı. Devlet merkezi hükümet anlamına gelmiyor sadece belediye anlamına da geliyor. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm görevleri eksiksiz yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız."

Özkan : "Başarıya koşan bir kurum görüyoruz"

CHP Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan da "Dere yataklarından çıkarılan malzemelerin miktarlarına değinildi ancak sanayi kuruluşlarının yanında olan dere yatakları bakanlığın kontrolünde. Gediz Deltası'ndan gelen atıkların kontrolü bakanlıkta. 1 yıldır zaten Körfez'in iyileşmesi için birlikte çalışılması gerektiği konuşuluyor. Bakanlığın yaptığı dip tarama çalışması da yok. Bir şeylerin düzeltilmesinden bahsediyorsak eğer hep birlikte hareket edilmesi gerek. Kredi kapsamında gerekli izinler bekleniyor. Güney Batı Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasite artırımı gibi konularda gerekli izinler bekleniyor. Bunun gibi birçok kredi bekleyen projeler var. İZSU'da iptal edilen bir ihale yok. Başarıya koşan bir kurum görüyoruz. Bu belediye körfezi de temizliyor, adalete ulaşamayan insanlara avukat da veriyor, belediye AŞ da veriyor iş de veriyor" diye konuştu.

Kanmış: "620 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik"

CHP Menemen Meclis Üyesi Uygar Kanmış ise, "620 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Menemen'e yapılan bu büyük altyapı yatırımlarından dolayı büyük gurur duyuyorum. İçme suyu hatlarının yenilenmesi bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından çok güzel karşılandı. 4 mahallede yaşanan mağduriyet giderilmiş su kayıp kaçak azalmıştır. Emiralem'in cadde ve sokakları baştan sona yenilendi. Henüz açıklanmadı ama İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU'nun yatırımları sayesinde Çilek Festivali'ne ziyaretçi rekoru kırılacağını biliyoruz. İZSU Genel Müdürlüğü'nün Menemen'de kanal ve mecralardan yağmur suyu ayrıştırılmalarına, güneş enerji santrali faaliyetlerine birçok çalışma Menemen'de övgüyle anlatılıyor. Başta Başkanımız Cemil Tugay'a ve İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

İZSU 2024 yılında 4,8 milyar liralık yatırım yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Nisan 2024'de göreve geldiği günden bu yana İZSU Genel Müdürlüğü öncelikli projelerini Hızlı Eylem Planı çerçevesinde gerçekleştirdi. Körfez temizliği ile su patlakları ve kaçaklarını onarmanın yanı sıra yağmur suyu ve kanal projeleri ile kente toplam 4,8 milyar liralık yatırım yapan İZSU Genel Müdürlüğü ayrıca bu dönemdeki 2,1 milyar lira olan piyasa borcunu da azalttı.

Dip tarama çalışmaları başlatıldı, kentin arıtma yükünü üstlenen Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4'üncü fazı tamamlanarak hizmete alındı. Türkiye'de arıtılan toplam atık suyun yüzde 4,7'sini arıtan tesis, yeniden Türkiye'nin en büyük atık su arıtma tesisi oldu.

İzmir'in en büyük kapasiteli ikinci atık su arıtma tesisi Torbalı Atıksu Arıtma Tesisi de tamamlanarak hizmete alındı. İzmir'in en büyük kapasiteli üçüncü atık su arıtma tesisi Yazıbaşı Ayrancılar Atıksu Arıtma Tesisi'nde de kapasite artırma çalışmaları büyük oranda tamamlandı. İZSU, Avrupa Birliği standartlarındaki tesisleri ile toplam 305 milyon metreküp atık suyu arıtarak bu alandaki liderliğini korudu. Akarca sahilinin su kalitesini artıracak Seferihisar Atıksu Arıtma Tesisi Deniz Deşarjjı Hattı inşaatında sona yaklaşıldı. 7 gemi ile birlikte Körfez'de başlatılan temizlik çalışmalarında toplam 4 milyon ton çamur taranacak. Böylelikle İzmir'de bugüne kadar yapılmış en büyük tarama yapılmış olacak. Körfez ve dere ağzı tarama çalışmaları, Körfez'deki su kalitesini artıracak ve 20 santimetre derinliklere inen körfezin karasallaşan noktalarındaki dip tarama malzemesinin alınması ile körfezin akıntı hızı artarken kirlilik azalacak.

46 yeni içme suyu kuyusu açıldı

Vatandaşların kaliteli içme suyuna kesintisiz erişimi için Çeşme, Menemen, Menderes, Kınık, Bergama ve Kiraz ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde 658 kilometrelik içme suyu hattı imalatı tamamlandı. Kemalpaşa, Güzelbahçe, Tire, Bayındır ve Beydağ'da toplam 44 kilometrelik içme suyu hattı hizmete alındı. İçme suyu hatlarındaki çalışmalar sayesinde kayıp kaçak oranı yüzde 26,77 düşürüldü. Kuraklık riskine karşı, 46 yeni içme suyu kuyusu açıldı. 8 su deposunun bakım ve onarımını tamamlandı. 67 içme suyu arıtma tesisi ile yüzeysel ve yer altı su kaynaklarından 314 milyon metreküp su üretilmesi sağlandı. Tüm baraj havzalarından kaçak yapılara yönelik bin 792 denetim ve 3 bin 170 idari işlem gerçekleştirildi. Su tasarrufuna yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 26 okulda 2 bin 231 çocuğa ulaşıldı.

İzmir genelinde 222 kilometrelik atık su şebeke hattı imal edildi

İzmir genelinde 222 kilometrelik atık su şebeke hattı imal edildi. Çeşme, Torbalı, Menemen, Aliağa, Foça, Karaburun, Narlıdere ve Urla başta olmak üzere çevre ilçelerde 156 kilometrelik; Bornova ve Buca başta olmak üzere merkez ilçelerde 66 kilometrelik atık su hattı tamamlandı. Ödemiş Birgi'de 7 kilometrelik atık su hattı ile 3 atık su terfi merkezi projelendirildi. Bin 508 km kanalizasyon hattı temizliği ile 197 atık su pompa istasyonu bakım-onarımı yapıldı.

Yağmur suyu hatları ve ızgara temizlikleri

Sel ve taşkın risklerini azaltmak için, Bornova, Bayraklı, Karabağlar, Konak ve Buca ilçeleri başta olmak üzere, İzmir genelinde 67 kilometre uzunluğunda yağmur suyu ayrıştırma imalatı tamamlandı. Bayraklı ilçe merkezindeki yağmur suyu ayrıştırma projesinin bir ve ikinci etabında çalışmalar devam ederken İZSU Genel Müdürlüğü, Alsancak'ta da çalışmalara başladı. Bu çalışmalar Buca ikinci etap ve Balatçık ile devam edecek. Kent genelinde 92,3 km yağmur suyu hattı temizliği, 26 bin 777 adet yağmur suyu ızgara temizliği yapıldı.

935 kilometrelik dere temizliğinden 277 bin ton malzeme çıkarıldı

Konak, Karabağlar ve Bayraklı ilçelerinin altyapısını güçlendirmek ve taşkınların önüne geçmek için Dünya Bankası tarafından sağlanacak 110 milyon Euro'luk finansman kapsamında ihale gerçekleştirildi. Yeni projelerin de kredi kapsamına alınması için hazırlıklar tamamlandı. İzmir Körfezi'ne ulaşan dereler başta olmak üzere kent genelinde toplam 935 kilometrelik dere temizliği yapıldı. 277 bin ton malzeme çıkarıldı. İzmir Körfezi'ndeki su sirkülasyonunu artırmak için dip çamuru tarama faaliyetleri başlatıldı ve şu ana kadar iki yüz yirmi beş bin metreküp çamur tarandı. İkinci ihalesi de tamamlanan körfez tarama çalışmalarında 2,5 milyon metreküp tarama için çalışmalar aralıksız devam ediyor.